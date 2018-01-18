20:16 18 января

ВРУ приняла закон о деоккупации Донбасса. Россия снова названа "агрессором"

После долгих мытарств Верховная рада всё-таки приняла закон о так называемой реинтеграции Донбасса. О принятии закона уже высказался президент Украины Пётр Порошенко. Из его записи в Фейсбуке:


280 - за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём. Это - ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!


ВРУ приняла закон о деоккупации Донбасса. Россия снова названа "агрессором"



Нужно напомнить, что в украинском парламенте 450 депутатов. 280 парламентариев закон поддержали, остальные либо отсутствовали, либо отказались голосовать, либо воздержались, либо голосовали против (как "Оппозиционный блок").

В документе, который теперь должен подписать Порошенко, Россия названа «страной-агрессором», а территории ЛДНР признаются Киевом оккупированными. В законе предусматривается возможность для верховного главнокомандующего ВС Украины использовать ВСУ в мирное время «для защиты суверенитета».

Учитывая, что ВСУ на Донбассе используются уже более трёх лет (без принятия соответствующих законодательных мер), можно констатировать, что все эти годы деятельность военных Украины на Донбассе была полностью вне закона, и все действия ВСУ можно относить к разряду военных преступлений против своих же сограждан.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко прокомментировал принятия закона депутатами ВРУ:
Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу (...) Порошенко заявил, что он позволит быстрее нас вернуть на Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договорённости.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 62

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:35
    Осталось Украине объявить войну России и сдаться!

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    Владыка Ситх
    1. Шура пермский Сегодня, 13:35
      ой бандеровцы бандеровцы... воевать у них кишка тонка.зато в раде такие прям геройские хлопчики собрались...
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 13:44
        Осталось Украине объявить войну России и сдаться!


        Нет уж , нет уж теперь сами.
        Идущий
        1. Николай С. Сегодня, 13:52
          России следует относиться к Украине, как к государству, ведущему с нами войну - прекратить всякую торговлю, прекратить финансирование хунты накачкой деньгами банков Украины, поставкой товаров в долг.
          Но наши власти даже ополченцев пытаются хунте выдавать на расправу.
          Николай С.
    2. Чёрный Сегодня, 13:36
      Судя по всему, Этот Закон нужен, для того чтобы снять с себя всю ответственность перед жителями ЛДНР, в том числе любую материальную. Но при этом военный конфликт поддерживать на уровне, достаточном, чтобы пилить на нём бабло и спихивать все негаразды на войну. Опять таки для выборов может пригодиться. А торговать с агрессором никто не запрещал. Ведь Крым давно признан оккупированным и ничего.. торговые обороты растут. winked....в общем, как девки львовские, и в барделе заработать хотят, и девственность сохранить! wassat
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
        Как бы этим законом скакуасы сами себе шею не сломали , чему я был бы только рад . Да и не я один .
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 13:45
          Они думают какие они крутые , а вот что получится скоро увидим , долго они потом репу будут чесать , если она уцелеет.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
            Тупые они , а не крутые .
            Цитата: Идущий
            а вот что получится скоро увидим

            Надеюсь , ждать недолго ...
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 14:09
              Думаю не долго , бумеранг прилетит быстро. lol
              Идущий
            2. sabakina Сегодня, 20:05
              Паш, hi .
              Если Порох подпишет, это что ж получается? Голаны v 2.0? Оккупировали? Оккупировали. Мировое сообщество силой не сгоняет? Нет. Нам останется только зайти, прецендент то есть.
              sabakina
          2. 210окв Сегодня, 14:29
            А что должно получится?Ничего ровным счетом.Власть в Кремле останется прежняя.. yes
            Цитата: Идущий
            Они думают какие они крутые , а вот что получится скоро увидим , долго они потом репу будут чесать , если она уцелеет.
            210окв
            1. Идущий Сегодня, 14:36
              Прилетит им совсем с другой стороны , а не от Кремля.
              Идущий
        2. Лелёк Сегодня, 17:11
          Цитата: bouncyhunter
          Как бы этим законом скакуасы сами себе шею не сломали


          Павел, этим законом полностью производится "шреддер" минских соглашений, а вместе с тем и решений подписанных странами-гарантами (Германия, Франция и Россия), а это смачный плевок на костюмы этих гарантов. Думается, что наша страна к этому готова и ответит симметрично, а вот готовы ли западные коллеги? И как они этот плевок воспримут?
          Лелёк
      2. антивирус Сегодня, 17:19
        правильно делают, сами в яму лезут
        странно --как наши верхи не могли отделить всех рус говорящих для увеличения своей соц базы и сокращения ихней.
        без накачки деньгами --тупо пропагандой.
        и сейчас идет" нянька Вика " на СТС. только в етом мыле есть обращение к Югу Руси-Новороссии. др не видел
        антивирус
    3. сибиралт Сегодня, 13:43
      В теории права первое требование к закону - исполнимость закона (реализация). Иначе, для чего его придумывать? laughing
      сибиралт
      1. Orionvit Сегодня, 15:27
        Цитата: сибиралт
        Иначе, для чего его придумывать?

        В украинском понимании теории права, закон должен существовать только по одной причине, что бы был, и к исполнению не обязателен.
        Orionvit
    4. Комментарий был удален.
      1. Владыка Ситх Сегодня, 13:49
        Здравствуйте.
        Ю.А.Бойко
        Владыка Ситх
    5. dsk Сегодня, 13:51
      Здравствуйте Сергей!
      Цитата: Владыка Ситх
      Видео к новости

      Оппозиционный блок - против (33 голоса),а кто его возглавляет? hi
      dsk
      1. Владыка Ситх Сегодня, 13:57
        вот выше вам ответил, а вы свой первый комментарий удалили.
        Владыка Ситх
        1. sabakina Сегодня, 20:09
          Сергей, у меня очучение аналогии с Голанами, оккупированными Израилем. Вы не будете против всамделешной оккупации?
          sabakina
          1. Владыка Ситх Сегодня, 20:15
            Мы всегда против любой оккупации)) Она поэтому так и называется, что не желательна. А вот вернуть нас России, после передачи Лениным в 1922, мы не против.
            Владыка Ситх
    6. 210окв Сегодня, 14:27
      Нет Сергей!В плен зачуханных не берем!Пинком под зад,пусть ищут себе другого господина.Ну особо отмороженных конечно можем допустить..к стенке!
      Цитата: Владыка Ситх
      Осталось Украине объявить войну России и сдаться!

      Видео к новости
      210окв
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:35
    Агрессор, но воевать не хотят, дипотношения разрывать не хотят, газа за недорого хотят, торговать хотят . Странно
    Аристарх Людвигович
    1. Чёрный Сегодня, 13:40
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Агрессор, но воевать не хотят, дипотношения разрывать не хотят, газа за недорого хотят, торговать хотят . Странно

      а для них главное прокукарекать - а там хот не рассветай laughing
      Чёрный
      1. Zubr Сегодня, 13:48
        Ох докукарекаются. Зато вооруженным силам Донбасса развязали руки. А тут ещё у нас закон в чтении о ЧВК. Всё довольно логично выстраивается.
        Zubr
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:49
      Погодите,они ещё кредит,у нас,попросят laughing
      Сибирский цирюльник
      1. Zubr Сегодня, 14:03
        Это они запросто, а потом объявят, что это была хитрая операция СБУ, по возвращении части долга за окупацию нами Крыма и голодомор... laughing
        Zubr
      2. Чёрный Сегодня, 14:23
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Погодите,они ещё кредит,у нас,попросят

        и не факт ,что откажем smile
        Чёрный
        1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:45
          Согласен с Вами!)) а плебсу преподнесут как очередной Хитрый План,сами знаете кого))
          Ну,или помощь"братскому народу".. laughing
          Сибирский цирюльник
  3. major071 Сегодня, 13:41
    Порошенко: Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!

    Красную облупленную культяпку вам на воротник! laughing

    major071
  4. mih_sergeev92 Сегодня, 13:41
    Вот только непонятно, когда этот базлан у них закончится там. Наверное, когда воровать уже будет просто нечего.
    mih_sergeev92
    1. Shuttle Сегодня, 18:09
      Цитата: mih_sergeev92
      Вот только непонятно, когда этот базлан у них закончится там. Наверное, когда воровать уже будет просто нечего.

      К сожалению сам смысл существования этого бедлама не в воровстве, а в создании анти-России. Так что когда воровать там будет абсолютно нечего, то начнут завозить нечто, что можно будет дерибанить и продолжать кочевряжиться. Поэтому сам этот цирк не закончится.
      Shuttle
  5. роман66 Сегодня, 13:42
    какие хитрые! сначала по газу договорились, а потом уж агрессорами обозвали request
    роман66
    1. Идущий Сегодня, 13:48
      Ну газ они же в трубе держат laughing , а вот России кукишь показать это перемога , будем посмотреть , как этот закон на них же отразиться.
      Идущий
    2. Shuttle Сегодня, 18:12
      Цитата: роман66
      какие хитрые! сначала по газу договорились, а потом уж агрессорами обозвали request

      Щирые холяунды, такие как Бандера, Мельник и т.д. готовы были даже с Алоизовичем договариваться лишь бы против России. Нынешние куда как изворотливее - они готовы договариваться не только с Америкой, но и с Россией, лишь бы против России.
      Такая их "свідома" диалектика.
      Shuttle
      1. роман66 Сегодня, 19:36
        Мо-лод-цы, мо-лод цы!
        роман66
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:45
    Ждем усиления боевых действий на Донбассе! Янки довольны -чем больше там народу погибнет, тем легче им будет этими землями упровлять, а в идеале их и колонизировать! Они просто выживут оттуда остатки населения в Европу, Россию -неважно куда! Но выживут его оттуда обязательно!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 15:33
      Цитата: Геркулесыч
      Но выживут его оттуда обязательно!

      Не спешите, свято место пусто не бывает. Назовите мне хоть одну область, к примеру в Европе, где в результате войн, остались брошенные области. С другой стороны, весь этот гнилой базар закончится только тогда, когда всё станет на свои места. А именно, так называемая украина, исторически, это часть России.
      Orionvit
    2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:30
      Пусть гамбургеры и кока-колу колонизируют.
      Генерал Песчаных Карьеров
  7. iliitchitch Сегодня, 13:48
    Смешные ребятки , деоккупация какая-то . Вот в Москве собираются реновацию делать . В этой чёрной дыре надо самореновацию сделать , с последующей саморекультивацией мозгов кастрюльных . Не , ВОЛИ у народа нема . Следовательно - это не нация , а толпа прихлебателей . И куда щёки надувают тогда ?
    iliitchitch
  8. Сергей-8848 Сегодня, 13:51
    Всё в этом мире привязано к одной дате - 18 марта (так, по крайней мере, на полном серьёзе утверждают американцы). И этот закон - в ту же струю - успеть развязать БД на Донбассе если не полномасштабно, то хотя бы чтобы нагадить.
    Сергей-8848
  9. isker Сегодня, 13:52
    Тут и лоботомия - бессильна! Страна - агрессор, но! Гражданин "страны-агрессора" - имеет полное право приватизировать любое имущество (заводы, газеты, пароходы и т.д.) страны-форпоста всего западного мира!..
    isker
  10. Azazelo Сегодня, 14:01
    Да как бы престарелый импотент не угрожал - на изнасилование не способен...
    Azazelo
  11. Rusland Сегодня, 14:04
    Всё очень серьезно, они законы принимают, а мы определиться не можем.
    Rusland
  12. тасха Сегодня, 14:04
    Довелось посмотреть несколько передач украинского ТВ. И знаете что? "Оккупированные территории, Россия-агрессор, жители ЛНР\ДНР, Крыма - граждане Украины"... И всё это подаётся очень спокойно, без паники, без трагедии, без какой-либо ненависти, как простая обыденная вещь...
    тасха
  13. mikh-korsakov Сегодня, 14:05
    Все как-то сложно у них. С одной стороны по мнению многих на Украине Порошенко - агент ФСБ, о чем якобы имеются документальные подтверждения. С другой стороны Порошенко не упускает случая, чтобы унизить Россию, подгадить по возможности. Думаю, что решение проблемы Порошенко состоит в том, что Порошенко не просто агент, а резидент высшего качества, как раньше оберштурмбанфюрер Штирлиц и его выступления не более чем маскировка. Задачу уменьшить угрозу фашистской Украины, внедряя в политическую среду д.ебилов и шизофреников и разворовывая западную помощь - он выполняет мастерски. Тогда все становится на свои места, в том числе уважительное Петр Алексеевич со стороны путина. Думаю звезда Героя России уже ждет его в Москве.
    mikh-korsakov
    1. 23424636 Сегодня, 17:49
      когда еврей по папе становится агентом, шакалы в пустыне долго воют ибо знают что проблема усугубляется. ,Вот аналог -Ходорковский выведенный на свободу Шредером столько нагадил ,что Троцкий тихо покуривает ,а как было все хорошо -думали внедрит производство рукавиц рабочих на западе и увеличит валютные доходы.. а он заостренный на зло ,начал тролить великую страну. И этот артист накрутит таких водевилей что никто не почувствует его утрату
      23424636
  14. Балу Сегодня, 14:05
    ВРУ приняла закон о деоккупации Донбасса. Россия снова названа "агрессором"[quote][/quote]
    МИД проигрывает в темпе. Где ответное заявление? Ответка эффективна, когда прилетает сразу. Но мы же не такие, это они такие, а мы не такие. будем терпеливо выслушивать бред, сдавать бандерлогам ополченцев.
    Балу
  15. Олег Монархист Сегодня, 14:12
    Не удивлюсь, если они там скоро примут закон, что Марс - украинский


    Какие там в раде - талантливые иди0ты. Вызывает восхищение. hi
    Олег Монархист
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 14:13
    Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!

    Сигнальщиков -горнистов сейчас хоть пруд пруди. Все кому не лень посылают СИГНАЛЫ.
    призывать этих сигнальщиков заняться делом - бесполезно.. Не для того они на эти должности шли, что бы работать....
    Ушлепки, в общем...
    КОТ БАЮН
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:51
      Дык свистеть- не камни ворочать!))
      Пусть сигналят,коль нравиться))
      Только примета есть: много свистишь- деньги потеряешь wassat
      Сибирский цирюльник
  17. prior Сегодня, 14:14
    Голова каклу нужна, чтобы в неё есть.
    Не стоит даже надеяться на здравый смысл умалишенных из палаты "Украина".
    Будущее ещё неоднократно подтвердит это.
    prior
  18. Служу_отечеству Сегодня, 14:15
    Перефразирую цитату из "Ширли-Мырли".... Капитан! Я этого пид..ра, Петю Порошенко, в Химках видал, деревянными членами торгует. А разговаривает, как директор пляжа! Президент, бл...!
    Служу_отечеству
  19. Svist Сегодня, 14:31
    Так договор о дружбе и сотрудничестве более не актуален? Или я что то не понимаю?
    Svist
  20. LVMI1980 Сегодня, 14:39
    Развал Крайны продолжиться
    LVMI1980
  21. Югра Сегодня, 14:47
    Пора бы и нашей власти ответить бандерофашистам.Закрыть въезд гастерхохлам в Россию на работу...
    Югра
  22. К-50 Сегодня, 15:31
    Россия снова названа "агрессором"

    Сложно от майданутых скакунов ожидать реальных мыслей. Там всё в бесплатные печенюшки госдепа ушло. fellow
    К-50
  23. pvv113 Сегодня, 16:05
    Россия названа «страной-агрессором»

    В ответ нужно признать Украину террористической организацией
    pvv113
  24. Моонзунд Сегодня, 16:46
    чего чего они там на картинке "вымогают" в очередной раз?
    Моонзунд
  25. Pacifist Сегодня, 16:57
    Идиократия.
    Pacifist
  26. samarin1969 Сегодня, 17:22
    Ключевой пункт, что даже если "РФ" вернёт Крым и Донбасс, то Украина будет требовать "возмещение ущерба" с России. Это патологические попрошайки за любой политикой видят "гешефт".
    samarin1969
  27. Machete Сегодня, 18:46
    Значит, надо закрывать намертво границу.
    Агрессора, значит агрессоры.
    Machete
  28. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:06
    Сказали "А" - пусть и дальше двигают:
    1. разрыв дипломатических отношений (может хоть после этого гастарбайтеров отправят обратно)
    2. освобождение оккупированных территорий силовыми методами (может хоть после этого Захарченко разрешат взять Мариуполь. который он еще два года назад обещался взять за неделю)
    МИМО ПРОХОДИЛ
  29. salat Сегодня, 19:24
    Ну раз ахрессор то надо признать республики и я думаю все на этом закончится
    salat
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