ВРУ приняла закон о деоккупации Донбасса. Россия снова названа "агрессором"
После долгих мытарств Верховная рада всё-таки приняла закон о так называемой реинтеграции Донбасса. О принятии закона уже высказался президент Украины Пётр Порошенко. Из его записи в Фейсбуке:
Нужно напомнить, что в украинском парламенте 450 депутатов. 280 парламентариев закон поддержали, остальные либо отсутствовали, либо отказались голосовать, либо воздержались, либо голосовали против (как "Оппозиционный блок").
В документе, который теперь должен подписать Порошенко, Россия названа «страной-агрессором», а территории ЛДНР признаются Киевом оккупированными. В законе предусматривается возможность для верховного главнокомандующего ВС Украины использовать ВСУ в мирное время «для защиты суверенитета».
Учитывая, что ВСУ на Донбассе используются уже более трёх лет (без принятия соответствующих законодательных мер), можно констатировать, что все эти годы деятельность военных Украины на Донбассе была полностью вне закона, и все действия ВСУ можно относить к разряду военных преступлений против своих же сограждан.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко прокомментировал принятия закона депутатами ВРУ:
280 - за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём. Это - ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!
Нужно напомнить, что в украинском парламенте 450 депутатов. 280 парламентариев закон поддержали, остальные либо отсутствовали, либо отказались голосовать, либо воздержались, либо голосовали против (как "Оппозиционный блок").
В документе, который теперь должен подписать Порошенко, Россия названа «страной-агрессором», а территории ЛДНР признаются Киевом оккупированными. В законе предусматривается возможность для верховного главнокомандующего ВС Украины использовать ВСУ в мирное время «для защиты суверенитета».
Учитывая, что ВСУ на Донбассе используются уже более трёх лет (без принятия соответствующих законодательных мер), можно констатировать, что все эти годы деятельность военных Украины на Донбассе была полностью вне закона, и все действия ВСУ можно относить к разряду военных преступлений против своих же сограждан.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко прокомментировал принятия закона депутатами ВРУ:
Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу (...) Порошенко заявил, что он позволит быстрее нас вернуть на Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договорённости.
Использованы фотографии: Фейсбук
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