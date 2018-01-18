ВРУ приняла закон о деоккупации Донбасса. Россия снова названа "агрессором"

280 - за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём. Это - ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!

Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу (...) Порошенко заявил, что он позволит быстрее нас вернуть на Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договорённости.