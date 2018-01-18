Крым получит гражданский аэропорт по конверсии
Российское правительство сформулировало «дорожную карту» развития гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в декабре с участием нескольких ведомств. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Сейчас на аэродроме базируется военная авиация.
Согласно поручению по итогам совещания, в ближайшее время «Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО "Международный аэропорт Симферополя" (АО МАС, принадлежит Крыму) должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и прочей необходимой инфраструктуры, с тем чтобы начать эксплуатацию гражданского сектора аэропорта в 2020 году».
Газета напоминает, что «аэропорт Бельбек построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация». После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в Бельбеке 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта с целью решения транспортных проблем Крыма.
В пресс-службе АО МАС подтвердили, что ведут «подготовительные работы и действуют в рамках федеральной программы, которая предусматривает развитие Бельбека в качества филиала аэропорта Симферополя».
Однако целесообразность развития Бельбека как гражданского аэропорта вызывает у экспертов сомнения: «вопрос транспортной доступности Крыма уже не выглядит столь критичным, тем более что в 2017 году турпоток на полуостров сократился на 3,2%, до 5,4 млн. человек».
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов уверен, что для доступности Крыма «вполне достаточно одного полноценного аэропорта в Симферополе». А к 2020 году уже должен заработать на полную мощность Керченский мост, который принципиально улучшит доступность полуострова.
По его мнению, Бальбек не очень удачно расположен: «чтобы добраться до Севастополя, нужно объезжать бухту или плыть на пароме, поэтому пассажиропоток в любом случае будет ограниченным».
Борисов считает, что Бельбек логично использовать для приема небольших пассажирских судов и самолетов частной авиации.
Сейчас на аэродроме базируется военная авиация.
Согласно поручению по итогам совещания, в ближайшее время «Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО "Международный аэропорт Симферополя" (АО МАС, принадлежит Крыму) должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и прочей необходимой инфраструктуры, с тем чтобы начать эксплуатацию гражданского сектора аэропорта в 2020 году».
Газета напоминает, что «аэропорт Бельбек построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация». После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в Бельбеке 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта с целью решения транспортных проблем Крыма.
В пресс-службе АО МАС подтвердили, что ведут «подготовительные работы и действуют в рамках федеральной программы, которая предусматривает развитие Бельбека в качества филиала аэропорта Симферополя».
Однако целесообразность развития Бельбека как гражданского аэропорта вызывает у экспертов сомнения: «вопрос транспортной доступности Крыма уже не выглядит столь критичным, тем более что в 2017 году турпоток на полуостров сократился на 3,2%, до 5,4 млн. человек».
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов уверен, что для доступности Крыма «вполне достаточно одного полноценного аэропорта в Симферополе». А к 2020 году уже должен заработать на полную мощность Керченский мост, который принципиально улучшит доступность полуострова.
По его мнению, Бальбек не очень удачно расположен: «чтобы добраться до Севастополя, нужно объезжать бухту или плыть на пароме, поэтому пассажиропоток в любом случае будет ограниченным».
Борисов считает, что Бельбек логично использовать для приема небольших пассажирских судов и самолетов частной авиации.
Использованы фотографии: http://flashcrimea.com/SPUTNIK
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