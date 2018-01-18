20:15 18 января

Крым получит гражданский аэропорт по конверсии

Российское правительство сформулировало «дорожную карту» развития гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в декабре с участием нескольких ведомств. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Крым получит гражданский аэропорт по конверсии


Сейчас на аэродроме базируется военная авиация.


Согласно поручению по итогам совещания, в ближайшее время «Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО "Международный аэропорт Симферополя" (АО МАС, принадлежит Крыму) должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и прочей необходимой инфраструктуры, с тем чтобы начать эксплуатацию гражданского сектора аэропорта в 2020 году».

Газета напоминает, что «аэропорт Бельбек построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация». После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в Бельбеке 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта с целью решения транспортных проблем Крыма.

В пресс-службе АО МАС подтвердили, что ведут «подготовительные работы и действуют в рамках федеральной программы, которая предусматривает развитие Бельбека в качества филиала аэропорта Симферополя».

Однако целесообразность развития Бельбека как гражданского аэропорта вызывает у экспертов сомнения: «вопрос транспортной доступности Крыма уже не выглядит столь критичным, тем более что в 2017 году турпоток на полуостров сократился на 3,2%, до 5,4 млн. человек».

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов уверен, что для доступности Крыма «вполне достаточно одного полноценного аэропорта в Симферополе». А к 2020 году уже должен заработать на полную мощность Керченский мост, который принципиально улучшит доступность полуострова.

По его мнению, Бальбек не очень удачно расположен: «чтобы добраться до Севастополя, нужно объезжать бухту или плыть на пароме, поэтому пассажиропоток в любом случае будет ограниченным».

Борисов считает, что Бельбек логично использовать для приема небольших пассажирских судов и самолетов частной авиации.

Использованы фотографии: http://flashcrimea.com/SPUTNIK
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Комментарии 26

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:52
    Вот лучше пускай новый аэропорт построят, Бельбек военным оставят! А то на футболы деньги есть, а Крымчанам на хороший аэропорт "денег нет , но вы держитесь! " sad
    Геркулесыч
    1. massad1 Сегодня, 14:40
      кто Вам такое сказал, что "денег нет"? , новый аэропорт достраивают, через пару месяцев запустят
      massad1
    2. svp67 Сегодня, 17:37
      Цитата: Геркулесыч
      Вот лучше пускай новый аэропорт построят, Бельбек военным оставят!

      Аэропорт то достроят, но и Бельбек можно сделать совместного базирования. После пуска моста, не надо будет столько самолетовылетов... Мост сильно разгрузит аэродромы.
      svp67
    3. RASKAT Сегодня, 20:10
      Ну к Бельбеку можно просто еще одну ВВП пристроить, и будет одновременно и военный и гражданский. Хотя как по мне они должны быть отдельно, военный от гражданского. Тем более что туда к аэропорту придется строить новую дорогу, сегодняшней явно будет недостаточно. А возможно в будущем еще и железную дорогу. Во вторых тот же Симферополь от ЮБК находится в среднем в 50-ти километрах. Не такое уж и большое расстояние, что бы на общественном транспорте доехать. Просто нужны нормальные дороги и логистика.
      Возможно стоит сначала настроить нормальных дорог и развязок в Севастополе. Построить что то вроде МКАД или КАД (в Питере) по окраинам города и на северную сторону Севастопольской бухты, до пляжей в Любимовку например,а то туда нормально не подъехать. Да и вообще в Крыму настроить по больше санаториев и Гостиниц как в той же Турции например.
      RASKAT
  2. Житель Урала Сегодня, 13:55
    Отдыхал на пляже рядышком -так истребители постоянно взлетают, садятся. Тренировка идет круглосуточно. Красота и гордость. Зачем его гражданским?...
    Житель Урала
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:20
      Из статьи непонятно куда из Бельбека переселят 38-й истребительный авиаполк в случае передачи аэродрома под гражданское использование . request
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 14:28
        Мне кажется информация сырая и это чьи то хотелки не более.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
          Надеюсь , подробности воспоследуют .
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 14:34
            Скорее будет ответ М.О. , что таких планов нет.
            Идущий
      2. Alex_59 Сегодня, 15:07
        Цитата: bouncyhunter
        Из статьи непонятно куда из Бельбека переселят 38-й истребительный авиаполк в случае передачи аэродрома под гражданское использование

        Уж в Крыму вопрос "куда" переселить не стоит никоим образом. Скорее вопрос - сколько стоит это перебазирование. А вот аэродромов в Крыму пустующих столько, что со всей страны ВВС принять могут, у нас самолетов столько нет. Это даже с учетом уничтоженных, вроде Каранкута. На вскидку - Саки, Гвардейское, Кировское, Джанкой, Бельбек, Донузлав, Кача. Есть еще убитые (но можно восстановить, еще не все потеряно) Херсонес, Багерово, Октябрьское.
        Alex_59
      3. антивирус Сегодня, 16:02
        к этому аэропорту как раз и мост или тоннель через бухту планируют

        Борисов считает, что Бельбек логично использовать для приема небольших пассажирских судов и самолетов частной авиации.
        ---сразу на вертолете лететь из Москвы умненьким дорого
        антивирус
      4. Piramidon Сегодня, 17:09
        Цитата: bouncyhunter
        Из статьи непонятно куда из Бельбека переселят 38-й истребительный авиаполк в случае передачи аэродрома под гражданское использование . request

        А почему должны переселить? Существуют аэродромы двойного назначения и на них базируется как военная, так и гражданская авиация..
        Piramidon
      5. Маз Сегодня, 18:15
        А зачем их переселять?
        Маз
      6. Летун_64 Сегодня, 18:57
        Да ни куда там и останется. На бельбеке полоса на реконструкцию закрывается, вот и все. Конверсии никакой нет есть совместное базирование.
        Летун_64
  3. Egorovich Сегодня, 14:03
    Для чего загоняться то, денег что ли куры не клюют? А то мало в Крыму дел насущных.
    Egorovich
  4. Rusland Сегодня, 14:09
    Пусть запасной будет, из этого и исходили.
    Rusland
  5. nail1972 Сегодня, 14:09
    Аэропорт Даболим (ГОА, Индия), гражданские тоже с военными делят... В итоге он работает ограниченное время в сутки, возможны неожиданные перерывы на вылет военных самолетов, ни встречающим, ни провожающим на территорию аэровокзала входить нельзя, заранее приехать нельзя... ОДИН БОЛЬШОЙ ГОЛОВНЯК в итоге!!! ОДНОЗНАЧНО нужен отдельный новый, современные чисто гражданский аэродром, если уж существующий не справляется... К тому же по затратам суммы будут наверняка сопоставимы.
    nail1972
    1. Zubr Сегодня, 14:43
      В Адлере тоже самое. Ну там просто расширили гражданский аэропорт, сделали закрытую зону. И никак друг другу не мешают. Собственно говоря у нас все аэропорты гражданские, двойного назначения.
      Zubr
    2. Alex_59 Сегодня, 15:01
      Цитата: nail1972
      В итоге он работает ограниченное время в сутки, возможны неожиданные перерывы на вылет военных самолетов, ни встречающим, ни провожающим на территорию аэровокзала входить нельзя, заранее приехать нельзя... ОДИН БОЛЬШОЙ ГОЛОВНЯК в итоге!!!

      Чё-то тут индусы намудрили. У нас в Перми аэродром совместного базирования. В Новосибирске тоже. Никаких проблем. Приезжай когда хочешь, уезжай когда хочешь. Хочешь хоть круглые сутки в аэропорту сиди. Взлетают и садятся все по расписанию.
      Alex_59
      1. nail1972 Сегодня, 15:28
        У индусов вход только по распечатанным (!!!) билетам и по паспорту. Даже сопровождающие из тур агентств не могут войти. И ВПП - одна на всех, поэтому порой приходится ждать.
        nail1972
        1. Alex_59 Сегодня, 16:06
          Цитата: nail1972
          У индусов вход только по распечатанным (!!!) билетам и по паспорту. Даже сопровождающие из тур агентств не могут войти. И ВПП - одна на всех, поэтому порой приходится ждать.

          Ну я и говорю руки у индусов кривые. У нас в Перми военный сектор по одну сторону ВПП, гражданский по другую. О присутствии на аэродроме военных самолетов многие находящиеся в гражданской части даже не подозревают. А ВПП одна для всех. Никаких проблем. Вырулил МиГ со своей половины, прогазовался - ушел. С гражданской половины вырулил Бобик, прогазовался - ушел. Так вот лесенкой - никак не мешают друг другу.
          Alex_59
  6. Zubr Сегодня, 14:11
    Ну правильно, хорошая идея для малой авиации и авиации бизнес класса. Будут деньги зарабатывать на поддержание взлётки и инфраструктуры базы. Хотя бы частично. Не всё же из бюджета деньги гнать на хоз. И тех. Обеспечение.
    Zubr
    1. Летун_64 Сегодня, 19:01
      Денежки будут уходить в АО аэропорт Симферополь. Самому аэродрому Бельбек ничего не достанется))))
      Летун_64
  7. Alex_59 Сегодня, 14:59
    Вариантов-то два. Бельбек или Херсонес. Бельбек дальше, но от него идет отличное шоссе, уже построенное. Херсонес намного ближе, но там надо решать вопрос с доступностью автотранспортом - дорогу расширять явно. Ну и еще проблема на Херсонесе все таки не построить ВПП длиней 2200 метров, а в Бельбеке уже 3000 есть.
    Видимо все таки Бельбек... Мое мнение - Севастополю свой аэропорт нужен. Если Бельбек, то можно ведь сделать совместное базирование. В чем проблема? У нас вот именно так и сделано - с одной стороны ВПП сидят вояки, с другой - гражданские. Мир и покой.
    Alex_59
  8. мичман Сегодня, 15:30
    Бельбек был двойного подчинения еще в советское время. Я часто туда прилетал и с Командованием ВВС СССР и с иностранными делегациями. Очень удобно было обеспечивать стоянку. Аэродромное оборудование мы создали под III категорию ИКАО. Вот еврей друг порошенко быстро приватизировал его. Все возвращается на круги своя. В Крыму у нас было 26 аэродромов и аэропортов. Честь имею.
    мичман
  9. 23424636 Сегодня, 17:27
    конечно надо иметь запасной аэродром ,-мало ,что может быть с основным, или погодка, или прочие ЧП , чтобы судно могло сесть и обслужить пассажиров..Конечно Бельбек заострен для вип -персон, поэтому охламонам там делать нечего ,но опыт эксплуатации Донецкого аэропорта когда татарин (Ахметов) решил по подсказке друга Колесника(Хундай) развалить самый старый аэровокзал и строить для себя ну и для Януковича Вип перон завершился новым мэйком -киборги аэропОрта., подсказывает что вип надо тусоваться скрыто, не вызывая неприязни.Или построит 2-3 автодороги в никуда на случай аварий и прочего на длину 3 км
    23424636
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