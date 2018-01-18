20:22 18 января

Индия испытала ракету "Агни-5", способную нести ядерный заряд

Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд, сообщает в четверг газета The Times of India.

Индия испытала ракету "Агни-5", способную нести ядерный заряд


Ракета способна поражать цели на расстоянии 5 тыс. км. Таким образом, радиус ее действия охватывает, в частности, наибольшую часть территорий на севере Китая, отмечают индийские СМИ.


Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам (штат Орисса).

Сегодня мы провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V
- приводят СМИ слова министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман.

Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

Использованы фотографии: https://twitter.com/SwamiGeetika
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    Только бы она в полете танцевать не начала! lol У индусов неправильное все, что не умеет танцевать! lol
    Геркулесыч
  2. Какой-то Компот Сегодня, 13:55
    Противовес Китаю нужен
    Это несомненно
    Какой-то Компот
    1. капрал Сегодня, 15:44
      Нашу территорию она тоже нехило перекрывает.
      капрал
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:55
    Китай -Индия -военно политические качели! !! belay Кто кого укачает! what
    Геркулесыч
  4. сибиралт Сегодня, 13:57
    Эти ракеты предназначены для атаки Китая. И когда их только мир возьмёт? winked
    сибиралт
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:59
    Индия , как и все обладатели ЯО стремятся и к развитию его носителей , удивляет сравнительно скромные , при их возможностях , достижения
    КВУ-НСвД
    1. Vik66 Сегодня, 14:20
      Индусы - ребята неторопливые laughing Танк свой уже лет 40 разрабатывает, а он все никак и никак ! request
      Vik66
  6. Идущий Сегодня, 14:24
    Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.


    А лодка когда будет?
    Идущий
  7. san4es Сегодня, 15:03
    Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам (штат Орисса).

    san4es
Картина дня