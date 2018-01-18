Индия испытала ракету "Агни-5", способную нести ядерный заряд

Сегодня мы провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V

Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд, сообщает в четверг газета The Times of India.Ракета способна поражать цели на расстоянии 5 тыс. км. Таким образом, радиус ее действия охватывает, в частности, наибольшую часть территорий на севере Китая, отмечают индийские СМИ.Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам (штат Орисса).- приводят СМИ слова министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман.Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.