Беспилотники Triton научатся уклоняться от столкновений

Командование авиационных систем ВМС США объявило о намерении оснастить перспективные морские беспилотные летательные аппараты MQ-4C Triton системами предупреждения столкновений в воздухе.Беспилотники Triton способны выполнять длительные автономные разведывательные полеты. В таких полетах операторы аппаратов не всегда могут получать точную информацию об окружающей воздушной обстановке, а значит существует риск столкновения беспилотника с другими летательными аппаратами.MQ-4C Triton разрабатывается Northrop Grumman на базе стратегического аппарата RQ-4 Global Hawk. ВМС США намерены в общей сложности принять на вооружение 70 MQ-4C, которые будут использоваться для патрулирования территориальных вод США. Предполагается, что Triton будут, помимо прочего, выдавать патрульным самолетам P-8A Poseidon целеуказание на обнаруженные морские объекты.Triton будут выполнять полеты на скорости в 575 километров в час и вести наблюдение за морской поверхностью с высоты 15,2 тысячи метров на протяжении по меньшей мере 28 часов. Несмотря на то, что большая часть полета MQ-4C будет проходить выше эшелонов гражданской авиации, аппараты будут периодически снижаться, чтобы детальнее изучить какой-либо обнаруженный объект.Начать штатную эксплуатацию беспилотников Triton американские военные намерены в текущем году, передает портал "N+1"