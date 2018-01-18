20:22 18 января

Беспилотники Triton научатся уклоняться от столкновений

Командование авиационных систем ВМС США объявило о намерении оснастить перспективные морские беспилотные летательные аппараты MQ-4C Triton системами предупреждения столкновений в воздухе.

Беспилотники Triton способны выполнять длительные автономные разведывательные полеты. В таких полетах операторы аппаратов не всегда могут получать точную информацию об окружающей воздушной обстановке, а значит существует риск столкновения беспилотника с другими летательными аппаратами.

Беспилотники Triton научатся уклоняться от столкновений



MQ-4C Triton разрабатывается Northrop Grumman на базе стратегического аппарата RQ-4 Global Hawk. ВМС США намерены в общей сложности принять на вооружение 70 MQ-4C, которые будут использоваться для патрулирования территориальных вод США. Предполагается, что Triton будут, помимо прочего, выдавать патрульным самолетам P-8A Poseidon целеуказание на обнаруженные морские объекты.

Triton будут выполнять полеты на скорости в 575 километров в час и вести наблюдение за морской поверхностью с высоты 15,2 тысячи метров на протяжении по меньшей мере 28 часов. Несмотря на то, что большая часть полета MQ-4C будет проходить выше эшелонов гражданской авиации, аппараты будут периодически снижаться, чтобы детальнее изучить какой-либо обнаруженный объект.

Начать штатную эксплуатацию беспилотников Triton американские военные намерены в текущем году, передает портал "N+1"

Использованы фотографии: https://wallpapershome.ru/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:01
    Следующий шаг - уклонение от поражения ЗУР
    КВУ-НСвД
    1. Туз Бубен Сегодня, 14:04
      Ага...и ещё начнут прятаться от ЗУР за гражданскими бортами...Вот потеха то начнётся..
      Туз Бубен
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:08
        Смех смехом , а известное место кверху мехом . Научить БПЛА использовать гражданский борт как прикрытие от радаров несложно
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
          Научить-то научат , но вслух об этом не скажут . yes
          bouncyhunter
        2. Соломон Кейн Сегодня, 14:31
          Что-то с названием перемутили, Тритон, летающее хвостатое земноводное..... wassat
          Уж назвали бы Альбатрос или Petrel(буревестник) или Storm Bird........ good
          Соломон Кейн
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    Зато наши вороны давно научены в случае промаха снова и снова идти в атаку до победы! wassat Так что , если мы захотим, дрон в полете может разминуться только со своей тенью! wassat
    Геркулесыч
    1. капрал Сегодня, 15:50
      Цитата: Геркулесыч
      Зато наши вороны

      Наши вороны летают стаями в терводах матрасии?
      которые будут использоваться для патрулирования территориальных вод США.

      Лучше бы могли похвастаться такими же "Тритонами"
      капрал
  3. assa67 Сегодня, 14:25
    "уклонится от столкновений"....размытая формулировка....или у них "пробки"воздушные ,ли таки система уклонения от поражения?
    assa67
    1. ЗВО Сегодня, 18:33
      Цитата: assa67
      "уклонится от столкновений"....размытая формулировка....или у них "пробки"воздушные ,ли таки система уклонения от поражения?


      Т.е. про систему TCAS вы никогда не слышали?
      ЗВО
Картина дня