День Мартина

В истории авиации порой бывают очень интересные совпадения, вот одно из них. 85 лет назад, 17 января 1933 года, то есть, ровно через 15 лет после заключения военным министерством США и фирмой "Гленн Мартин Компани" договора на постройку первого американского бомбардировщика, та же самая фирма получила от того же самого ведомства заказ на скоростной бомбардировщик "Мартин" В-10 (заводское обозначение "Мартин-139") - первый в мире самолет данного типа.Сравнивая МВ-1 и В-10, можно увидеть, какой громадный шаг вперед сделало авиастроение за эти 15 лет. Если МВ-1 был угловатой фанерно-полотняной "этажеркой" с целым лесом стоек и расчалок между крыльями, то В-10 представлял собой цельнометаллический свободнонесущий моноплан с плавными обводами, гладкой обшивкой, убирающимся шасси и закрытыми кабинами. Численность экипажа и вооружение остались прежними: три человека, 1000 кг бомб и три пулемета, но при этом скорость и потолок выросли более чем вдвое: со 170 до 350 км/ч и с 3140 до 7375 метров. А дальность полета с бомбовой нагрузкой - более чем втрое - с 620 до 2000 км.Надо заметить, что самый быстрый на тот момент американский истребитель "Кертисс" Р-6Е разгонялся лишь до 320 км/ч, английский Бристоль "Бульдог" - до 330, а советский И-5 - до 280. Скоростные истребители монопланной схемы еще только разрабатывались. Однако войной в те годы даже не пахло, а потому выдающимся характеристикам В-10 не нашлось применения."Мартин" В-10 выпускался до 1938 года. Всего было построено 342 самолета (включая улучшенную модификацию В-12), из которых более половины ушло на экспорт. 35 машин закупила Аргентина, 20 - Турция, шесть - Тайланд, а больше всего - Нидерланды - 120 штук, причем все они предназначались для использования на Дальнем Востоке. Одну машину в 1937 году для ознакомления приобрел СССР, но советские специалисты ничего интересного в ней не нашли, отметив лишь удивительно высокое, по нашим меркам, качество сборки и изготовления отдельных деталей.К началу Второй мировой войны, в связи с распространением скоростных истребетелей, для которых В-10/12 уже не являлись неуязвимыми, самолет морально устарел, поэтому американцы его в боях не применяли. Однако тайландским и голландским "Мартинам" в 1941-42 годах довелось повоевать. Первым - против французов в Индокитае, а вторым - против японцев над Индонезией. При этом голландские машины неплохо себя проявили, утопив несколько японских кораблей, в том числе - эсминец "Синономи". Но и потери, вполне закономерно, оказались огромными. Японцы легко уничтожали голландские бомбардировщики на земле и в воздухе. Слабое оборонительное вооружение "Мартинов" не могло защитить их от смертоносных атак "Зеро".К 1 марта 1942 года в строю оставалось 16 "Мартинов" из примерно сотни, имевшихся к началу войны, а до 8 марта, когда остатки голландских войск эвакуировались с Явы в Австралию, дожил всего один. Японцы захватили на аэродромах 13 поврежденных и неисправных "Мартинов". 10 из них впоследствии подарили Тайланду, который тогда являлся союзником империи Ямато. Однако больше им воевать не пришлось. Тайцам, надо сказать, повезло. Во время Камбоджийской кампании их бомбардировщики ни разу не встретились с французскими перехватчиками, поэтому потерь не было.На заставке - В-10 над Аляской.Первый прототип В-10, носивший заводское обозначение "Мартин-123" и армейское - ХВ-907. Кабины еще открыты, вооружение не установлено, на моторы надеты узкие кольцевые капоты Тауненда. Этот самолет впервые взлетел в январе 1932 года.В-10 на испытаниях.В-10 ночью на заснеженной ВПП. Самолет оснащен оригинальными плоскими коками в виде тарелок, которые предохраняли двигатели от переохлаждения в морозную погоду."Мартин" В-12.Эскадрилья американских "Мартинов" на учениях проводит залповое бомбометание.Нидерландский "Мартин-139WH-3". Самолеты этой модификации имели притупленный нос и очень длинный фонарь типа "оранжерея". На машину нанесены довоенные опознавательные знаки.Окраски экспортных "Мартинов: голландский, тайландский и бывший голландский, захваченный японцами.Нидерландские "Мартины" в бою. На первом плане - машина модификации WH-1, которая внешне не отличалась от американских.Один из пяти переживших войну тайландских "Мартинов", которые оставались на вооружении до 1949 года. Рядом - самолет бывших противников - американский транспортник "Дуглас" С-47.