День бомбера

Ровно 100 лет назад, 17 января 1918 года, в США появилась бомбардировочная авиация, которая в дальнейшем, как известно, сыграла важную, а порой - решающую роль во многих вооруженных конфликтах ХХ века. В этот день военное министерство США заключило с фирмой "Гленн Мартин Компани" контракт на постройку первых американских бомбардировщиков "Мартин" МВ-1.Интересно, что договор на поставку десяти серийных машин был заключен задолго до первого полета прототипа, который поднялся в воздух 17 августа того же года. Вопреки известной поговорке, "первый блин" оказался вполне удачным. МВ-1, оснащенный двумя 400-сильными моторами "Либерти", развивал максимальную скорость 170 км/ч, сравнимую со скоростями тогдашних истребителей, мог поднимать до тонны бомб (в перегрузку - 1360 кг) и имел для самозащиты три турельных пулемета. Экипаж состоял из трех человек.Разве что, дальность полета была невелика для машины такого класса - всего 620 км. Она могла увеличиваться до 900 км за счет сокращения бомбовой нагрузки, но в этом случае самолет брал на борт всего 1000 фунтов (450 кг) бомб. Впрочем, это было гораздо больше средней боевой нагрузки, с которой летали бомбардировщики "Илья Муромец".Первые серийные экземпляры МВ-1 вышли из заводских цехов в октябре 1918 года, за три недели до окончания войны, поэтому на фронт самолет не попал. Но его выпуск продолжался и после заключения перемирия. После постройки 20 экземпляров МВ-1 в серию запустили его модифицированный вариант МВ-2. Самолетов этой модификации было сделано гораздо больше - 110 штук. Часть из них выпустили в варианте фоторазведчиков. МВ-2 отличался от предшественника упрощенной конструкцией шасси с двумя колесами вместо четырех, установкой моторов на нижнем крыле и увеличенным на метр размахом крыльев, которые были сделаны складными для удобства хранения.МВ-2 составляли основу американской бомбардировочной авиации в первой половине 1920-х годов. Но их деревянная конструкция с полотняной обшивкой не предполагала длительной эксплуатации, потому к концу десятилетия все они были списаны. А десятилетие для США выдалось на редкость миролюбивым, поэтому ни в одном военном конфликте эти машины не участвовали. На заставке - МВ-1 в полете над Вашингтоном.Первый прототип МВ-1.МВ-1 на испытаниях. На носу временно установлена штанга приемника воздушного давления.Одна из серийных машин.Сборка "Мартинов" МВ-2."Мартин" МВ-2 на аэродроме. Обратите внимание на различия с МВ-1 в установке двигателей и в конструкции шасси.Кабина пилота МВ-2, лобовое стекло не установлено. Слева виден лаз в кабину штурмана-бомбардира, он же - передний стрелок.