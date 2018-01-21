20:59 21 января

День бомбера



Ровно 100 лет назад, 17 января 1918 года, в США появилась бомбардировочная авиация, которая в дальнейшем, как известно, сыграла важную, а порой - решающую роль во многих вооруженных конфликтах ХХ века. В этот день военное министерство США заключило с фирмой "Гленн Мартин Компани" контракт на постройку первых американских бомбардировщиков "Мартин" МВ-1.

Интересно, что договор на поставку десяти серийных машин был заключен задолго до первого полета прототипа, который поднялся в воздух 17 августа того же года. Вопреки известной поговорке, "первый блин" оказался вполне удачным. МВ-1, оснащенный двумя 400-сильными моторами "Либерти", развивал максимальную скорость 170 км/ч, сравнимую со скоростями тогдашних истребителей, мог поднимать до тонны бомб (в перегрузку - 1360 кг) и имел для самозащиты три турельных пулемета. Экипаж состоял из трех человек.


Разве что, дальность полета была невелика для машины такого класса - всего 620 км. Она могла увеличиваться до 900 км за счет сокращения бомбовой нагрузки, но в этом случае самолет брал на борт всего 1000 фунтов (450 кг) бомб. Впрочем, это было гораздо больше средней боевой нагрузки, с которой летали бомбардировщики "Илья Муромец".

Первые серийные экземпляры МВ-1 вышли из заводских цехов в октябре 1918 года, за три недели до окончания войны, поэтому на фронт самолет не попал. Но его выпуск продолжался и после заключения перемирия. После постройки 20 экземпляров МВ-1 в серию запустили его модифицированный вариант МВ-2. Самолетов этой модификации было сделано гораздо больше - 110 штук. Часть из них выпустили в варианте фоторазведчиков. МВ-2 отличался от предшественника упрощенной конструкцией шасси с двумя колесами вместо четырех, установкой моторов на нижнем крыле и увеличенным на метр размахом крыльев, которые были сделаны складными для удобства хранения.

МВ-2 составляли основу американской бомбардировочной авиации в первой половине 1920-х годов. Но их деревянная конструкция с полотняной обшивкой не предполагала длительной эксплуатации, потому к концу десятилетия все они были списаны. А десятилетие для США выдалось на редкость миролюбивым, поэтому ни в одном военном конфликте эти машины не участвовали. На заставке - МВ-1 в полете над Вашингтоном.


Первый прототип МВ-1.


МВ-1 на испытаниях. На носу временно установлена штанга приемника воздушного давления.


Одна из серийных машин.






Сборка "Мартинов" МВ-2.




"Мартин" МВ-2 на аэродроме. Обратите внимание на различия с МВ-1 в установке двигателей и в конструкции шасси.

Кабина пилота МВ-2, лобовое стекло не установлено. Слева виден лаз в кабину штурмана-бомбардира, он же - передний стрелок.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/711364.html


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Комментарии 9

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  1. Антарес Сегодня, 15:55
    рождение средства для реализации теории ковровых бомбежек...
    Антарес
    1. jjj Сегодня, 16:30
      Правда, к этому времени русские бомбардировщики уже успели сделать 400 боевых вылетов
      jjj
  2. Nikolaevich I Сегодня, 16:10
    Как учил один мудрый саксау...(тьфу ты.)....аксакал: "Шашлык в тандыре,а мухи на улице" ! Автор.судя по всему,так и не решил окончательно,о чём ему писать ! Задумал ,,День бомбера",... а "выдал" : "День американского бомбера"! А чем "провинились" перед автором итальянские,английские,немецкие,русские бомберы,которые "родились" по-раньше американцев ? belay request stop
    Nikolaevich I
  3. avt Сегодня, 16:12
    Ну эта статья не в пример предыдущей о ,,Винтеляторе". Иллюстрации на уровне и заголовку текст вроде как вполне соответствует - памятная дата и не подкопаешься.Кроме того , что ей в ,,Вооружение" делать нечего , а исключительно в ,,История" bully
    avt
  4. NF68 Сегодня, 16:18
    ++++++++++
    NF68
  5. роман66 Сегодня, 17:10
    чушь свинячья - а " Ильи Муромцы" - истребители чтоли?
    роман66
    1. Iline Сегодня, 17:55
      Угу... В этом году уже 104 года будем праздновать. И за американских бомбёров я не подниму ни одного тоста.
      Iline
  6. Curious Сегодня, 17:46
    Таких статей за день можно десятка полтора - два написать. В чем смысл размещения такого материала?
    Curious
  7. Svist Сегодня, 17:46
    А при чём здесь американцы? Про чей праздник автор выложил сей опус? Адресом ошибся? Или бомбардировщики изобрели в САСШ, как у.к. - ры подводную лодку?
    Svist
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