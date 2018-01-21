20:57 21 января
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Кормить страну нечем, импортозамещение провалено

«Золотая эра» импортозамещения в России, похоже, закончилась — на прилавках и витринах все больше импортных продуктов. В 2017 году из-за рубежа привезли в четыре раза больше растительного масла, в два раза больше картошки, лука, чеснока… Неужели так быстро разучились выращивать сами?!

Кормить страну нечем, импортозамещение провалено


Фермы строят… А есть нечего


2018 год начался с целого ряда позитивных новостей, связанных с импортозамещением. Например, в Дагестане (Кумторкалинский район) открылся один из крупнейших в стране тепличных комплексов «Югагрохолдинг», в Марий Эл (Сернурский район) — крупная козья ферма, в Тольятти — фармацевтический завод «Озон Фарм».

В Ленинградской области (Выборгский район) на СХП «Лосево» запущено производство безлактозного молока, в Новороссийске началось расширение мощностей обувного завода «Брис-Босфор», а в Сахалинской области начнут строить плавающий завод по переработке морской рыбы.

Официальные цифры Росстата тоже должны вселять оптимизм. Так, по итогам 2017 года на 85% увеличилось производство фруктов, ягод и орехов, на 28% - рыбных продуктов (в том числе рыбного филе), на 4% - замороженной рыбы.

Впрочем, на этом позитивные новости и заканчиваются. На фоне роста стоимости нефти (за последние полгода цены на фьючерсный контракт на нефть Brent подскочили почти в полтора раза — с $ 48 до $ 69 за баррель) растет и выручка от экспортной продажи сырья. Пропорционально, по подсчетам Федеральной таможенной службы (ФТС), растут и зарубежные закупки: с начала 2017 года (пока доступные данные за одиннадцать месяцев) транспорта и электрооборудования было импортировано в Россию почти на 27% больше, в том числе грузовых автомобилей — на 54%.

Импорт обуви вырос на 14%, хлопчатобумажных тканей — на 52%, средств защиты растений — на 11%. На словах декларируется политика импортозамещения в продовольственной сфере. Но упрямая статистика свидетельствует, что продуктов питания в Россию также ввозится все больше.

Счетная палата не досчиталась картошки

Согласно официальной статистике, за 11 месяцев 2017 года выросли импортные закупки растительного масла (в четыре раза), винограда, лука, чеснока, картофеля, капусты, молока. Вопреки декларациям, растут закупки мяса (в том числе мяса птицы), рыбы, сливочного масла… Производство молока сохранилось на уровне 2015 года — 30,7 миллиона тонн. При этом доля отечественной продукции составляет лишь 80% при минимально необходимых, согласно Доктрине продовольственной безопасности, 90%.

По данным ФТС, на треть больше за 2017 год закупили за рубежом кукурузы (46 тысяч тонн), на 14% больше ячменя (169 тысяч тонн). Импортируем мы даже пшеницу — правда, в прошлом году в полтора раза менее интенсивно, чем было в 2016 году (закупили «всего» 247 тысячи тонн).

А ведь все это — основные товарные позиции, на замещение которых и была направлена государственная политика в АПК последних лет.

Ситуация с импортозамещением заинтересовала даже Счетную палату России. Больше всего аудиторов, как ни странно, настораживает ситуация с картофелем: сокращаются посевные площади под этой культурой, стране не хватает картофелехранилищ, не развита инфраструктура для логистики и доработки корнеплодов.

Соответственно, снижается и валовый сбор: по данным Россатата, за 11 месяцев 2017 года он составил 29,6 млн тонн — это почти на 5% меньше, чем было годом ранее. В Картофельном союзе России считают, что картофеля в стране и так производится больше, чем могут съесть граждане.

И это было бы правдой, если не одно «но». Синхронно со снижением урожайности растет импорт картошки (свежей и охлажденной): в прошлом году он увеличился в два раза, превысив 550 тысяч тонн. В то время как в 2016 году, наоборот, «картофельный» импорт неуклонно снижался.

Рубль поднялся — а с ним и импорт

Какие же времена переживает сегодня российское импортозамещение в сельском хозяйстве — светлые или темные? Этот вопрос мы задали нашим постоянным экспертам по экономическим вопросам — и своего пессимизма они не скрывают.

Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры»:

— Скорее всего, ждать каких-то особых успехов и значительного увеличения объемов в сфере импортозамещения в 2018 году не стоит!

Рост импортозамещения был связан не только с санкциями и запретами, но и с падением курса рубля, пик которого пришелся как раз на 2014−2015 годы. А сейчас есть все основания прогнозировать стабильный курс рубля на протяжении 2018 года (если не будет каких-то внезапных негативных факторов, как, например, резкого падения цен на нефть или серьезного геополитического конфликта).

Доля импорта будет расти в 2018 году, что приведет к негативным тенденциям в сфере импортозамещения — многие товары вернутся, и потребители будут отдавать предпочтение западным продуктам. Это связано с тем, что далеко не во всех сферах российские производители смогли приблизиться к соотношению цены/качества, которые предлагают западные компании.

Сейчас на низкое качество жалуются в сфере машиностроения и судостроения — крупные игроки предпочитают изделия иностранных производителей, так как у них выше качество. Продукция высокого качества у нас в сфере сельского хозяйства: молочные продукты, сыры, фрукты и овощи могут конкурировать с иностранными. Те же виды сыров, которые оказались под действиями санкций, появились на российском рынке от отечественных производителей, вполне сравнимого качества.

Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «ФОК» («Финансовый и организационный консалтинг»:

— Самые актуальные темы для импортозамещения на ближайшее время — это молоко, фрукты, а также овощи закрытого грунта. По остальным направлениям либо достаточный уровень внутреннего производства уже достигнут, либо отсутствует экономический смысл в его радикальном наращивании.

Отдельная тема — рыба. Тут есть как перспективы увеличения поставок с Дальнего Востока, так и развития рыболовства в европейской части России. Для первого нужно улучшение логистической инфраструктуры, а для второго — постепенный запуск значительного числа не очень крупных проектов. И то, и другое — не совсем быстрый процесс.

В целом для поддержки импортозамещения сейчас полезнее не запретительные меры, а бюджетное софинансирование или льготы для инвестиционных проектов. А с этими вопросами нет должной определенности, стабильности и прозрачности

А вообще сейчас более важными должны становиться уже не вопросы импортозамещения сами по себе, а контроля качества выпускаемой продукции и стимулирование глубокой переработки сельхозсырья.

И другой важный аспект ближайшего будущего, на мой взгляд, — это поддержка экспорта продовольствия (в том числе производимого на Дальнем Востоке), особенно, в страны АТР.

Вот что по поводу импортозамещения в России думает Павел Грудинин:

— Ткачеву надо сначала посмотреть, сколько тракторов и комбайнов мы покупаем. И он поймет, что из-за того, что мы вообще перестали покупать сельхозтехнику, скоро ему придется самому вместе с подчиненными выходить в поле и косить. И, может быть, тогда мы достигнем 100% импортозамещения.

Чтобы конкурировать хотя бы с Белоруссией, Ткачеву надо посмотреть на данные о количестве внесенных удобрений у нас и у них. Откуда в России будет хороший урожай, если мы вносим удобрений в три раза меньше, чем белорусы?
Автор: Антон Чаблин
Первоисточник: http://www.km.ru/economics/2018/01/17/ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii/818123-kormit-stranu-nechem-importozameshch


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Комментарии 122

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  1. ротмистр Сегодня, 15:09
    Все так плохо, неужели завтра умрем? Антон Чаблин, ну подскажите что делать? Спасите добрым советом русский народ.
    ротмистр
    1. Оверлок Сегодня, 15:45
      огороды! У нас помидоры- меньше 200 не подходи, и блестят, как лакированные. Огурцы- 200- 600 руб\кг
      Оверлок
      1. Балу Сегодня, 15:52
        Цитата: Оверлок
        огороды! У нас помидоры- меньше 200 не подходи, и блестят, как лакированные. Огурцы- 200- 600 руб\кг

        Москва? У нас в два раза дешевле. Яблоки в два раза дороже чем в прошлом году от 60 руб.
        Балу
        1. Оверлок Сегодня, 15:54
          Да. по 60 были в прошлом году. В этом году липецкие- 90, импортные - до 150
          Оверлок
          1. bulvas Сегодня, 18:51
            Цитата: ротмистр
            Все так плохо, неужели завтра умрем? Антон Чаблин, ну подскажите что делать? Спасите добрым советом русский народ.



            Конкуренция появляется

            Так работать надо, понравилось цены задирать и грязную и битую картошку продавать.
            Застонали
            bulvas
      2. Теренин Сегодня, 16:20
        А. Чаблину (пропагандист либеральных ценностей) подавай крутой сюжет! Иначе кому будет нужна газета, не сумевшая «нарыть» эксклюзив? А по сути - обычный художественный свист школы Е.Гайдара.
        Теренин
        1. renics Сегодня, 18:00
          Художественный, я бы так не сказал, ознакомитесь с его многочисленными статьями и будет видно, что это школьные сочинения на тему чёрт его знает о чём. Особенно не жалуют его писанину свои же земляки со Ставрополья.
          renics
    2. Балу Сегодня, 15:51
      Цитата: ротмистр
      Все так плохо, неужели завтра умрем? Антон Чаблин, ну подскажите что делать? Спасите добрым советом русский народ.

      Только что с агрорынка, Поволжье, 800 км от Москвы. Картошка 27-34, купил корейку на буженину- 220 руб, филе индейки-320, конина, говядина, баранина, кролик подороже. Рыба речная (сазан, карп и пр.) от 100руб.
      Когнетивный диссонанс однако. Возможно там, где с продуктами плохо, нужно проверить эффективность местного управления и освоение бюджета?
      Балу
    3. Stas157 Сегодня, 16:02
      нефть Brent подскочили почти в полтора раза — с $ 48 до $ 69

      А вот доллар почему то не опустился при этом до 40 рублей! Как же так? По голубым экранам нам говорили, что падение рубля на прямую связано с падением нефти. В чем собственно сомневаться не приходится, так как мы наблюдали воочию этот процесс. И вся странна за курсом нефти следила чаще, чем за сводками погоды. Но, почему же теперь рубль не восстанавливается вслед за нефтью? Почему официальные лица заявляют, что будут сдерживать этот процесс? ...Народ обворовали под личиной падения нефти. Когда же нефть восстанавливается, никто и не собирается отдавать людям то, что у них забрали.
      На словах декларируется политика импортозамещения в продовольственной сфере. Но упрямая статистика свидетельствует, что продуктов питания в Россию также ввозится все больше.

      Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры»:
      — Скорее всего, ждать каких-то особых успехов и значительного увеличения объемов в сфере импортозамещения в 2018 году не стоит!

      Очевидно, что желаемое не совпадает с действительным. Здесь все претензии только к правительству. Тут одно из двух, или не реалистичные задачи ставили(проблемы с планированием), или не справляются со своей работой(не выполняют поставленные планы). Все одинаково плохо. Так стоит ли доверять будущее страны команде аутсайдеров?
      Stas157
      1. tihonmarine Сегодня, 16:46
        А ты пройдись по деревенской глубинке недалеко от Москвы к примеру по моей Смоленской или Тверской областям и увидишь сплошное запустение, голые поля, полувымершие деревни с покосившими трубами в которых доживают свой 20 век старики и никакого импортозамещения или развитого сельского хозяйства. Ковыль и иван-чай колышутся по заброшенным погостам.
        tihonmarine
        1. виктор н Сегодня, 18:27
          Да кто же не даёт картошку сажать? Медведев запретил или не вскопал? Кричащие "нет работы" - прохода не дают. А шевельнуть копалкой не хотят!
          Опять - "Путин ВИНОВАТ"?!
          виктор н
        2. Вадим237 Сегодня, 20:47
          Да, действительно пройтись надо, все поля пусты, как деревья и сады - наверное потому что сейчас зима дедуля.
          Вадим237
      2. виктор н Сегодня, 18:22
        Как в здравом уме возлагать ответственность за недостаток овощей на правительство?! Марш на огород!
        виктор н
    4. renics Сегодня, 16:43
      А кто этот Чаблин, выдающийся учёный агроном типа Лысенко, народный академик, без соответствующего образования и пишущий о сельском хозяйстве. Удивительная вещь, что за человек, с непонятными устремлениями. Деятельность: Политический обозреватель независимой общественно-политической газеты Ставропольского края "Открытая Газета". Для всех и Каждого", политолог. Притом с его слов.
      Образование. Вуз: СтГМА. (Ставропольский медицинский университет) Факультет: Лечебный. Форма обучения: Очное отделение. Статус: Выпускник (специалист) Видимо медик с политическим и сельскохозяйственным уклоном. Потом, Северо Кавказский федеральный университет Ставрополь. Факультет: Гуманитарный институт. Форма обучения: Заочное отделение. Видимо врачом работать не захотел, потому как языком трепать не мешки ворочать. Жизненная позиция. Полит. предпочтения: Светский гуманизм. Мировоззрение: Либеральное. Выложил всё о себе как на духу в Вконтакте. https://vk.com/achablin
      Представляю знакомьтесь.
      renics
      1. Кэптен45 Сегодня, 17:14
        Цитата: renics
        Представляю знакомьтесь.

        Я бы такому деньги на хранение не оставил. lol
        Кэптен45
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:37
          В 2017 году из-за рубежа привезли в четыре раза больше растительного масла, в два раза больше картошки, лука, чеснока… Неужели так быстро разучились выращивать сами?!
          что то выращивают хозяйства,но...откуда такой "овощ" ? своё у меня хранится в "ямке" почти до нового урожая(остатки)-знакомые ,"хапнувшие" дёшево картошку в "верном" или "пятёрочке" килограмм по 300- почти всю через месяц выкинули-испортилась.-я такой,не хочу. stop поэтому вопреки всему,пока могу,буду своё выращивать.
          андрей юрьевич
          1. Нормаль ок Сегодня, 19:42
            Цитата: андрей юрьевич
            я такой,не хочу. поэтому вопреки всему,пока могу,буду своё выращивать.

            Своё, да не своё. Откуда семенной фонд? Он большей частью импортный.
            Нормаль ок
        2. renics Сегодня, 17:44
          Вы прочтите мой комментарий в самом низу, там всё, что он из себя представляет.
          renics
      2. Балу Сегодня, 19:57
        Чужое место занял и стал никем:Светский гуманизм. Мировоззрение: Либеральное. Политгопота.
        Балу
    5. To be or not to be Сегодня, 17:51
      Что делать ?
      Лауреат Нобелевской премии, физик, академик РАН Жорес Алфёров.
      И тут еще два интервью других ученых
      http://e-news.su/mnenie-i-analitika/209737-interv
      yu-zhores-alferov-sergey-glazev-sergey-rukshin.ht
      ml
      To be or not to be
  2. groks Сегодня, 15:14
    Брррр ... агитка от Грудинина? Какое то импортозамещение приснилось, которое началось а потом кончилось. Пока у нас 99% семян ввозятся с запада - ни о каком замещении говорить не стоит.
    groks
    1. Голован Джек Сегодня, 15:22
      Цитата: groks
      у нас 99% семян ввозятся с запада

      Откула дровишки такие сведения?
      Голован Джек
      1. groks Сегодня, 15:32
        От Ткачёва.
        groks
        1. Голован Джек Сегодня, 15:35
          Цитата: groks
          От Ткачёва

          Краткость - она, конечно... сестра...
          А источник привести, чтобы посмотреть на него можно было, Вам религия не позволяет?
          Голован Джек
          1. groks Сегодня, 15:39
            А тебе зачем?
            groks
            1. Голован Джек Сегодня, 16:10
              Цитата: groks
              А тебе зачем?

              Да на вранье тебя поймать еще раз хочу... что непонятного-то?
              Специализд, блин, по всему... от конденсаторов до семян, через сжиженный газ и "топ полити́к" laughing
              Голован Джек
              1. groks Сегодня, 18:19
                А.... . Ну так первая ссылка в любом поисковике позволит тебе поспорить с самим Ткачёвым. У меня просто ВНИИСС им.Мазлумова недалеча.
                groks
          2. rocket757 Сегодня, 16:01
            Семян и правда завозим много ... но не столько, семеноводческие хозяйства тож организованы, но пока разрастутся ...нужно время.
            Кстати, у меня под боком два хозяйства по семенам, будут большие, в планах, на базе сельхоз академии.
            rocket757
        2. renics Сегодня, 16:46
          От Чаблина медика журналиста.
          renics
      2. андрей юрьевич Сегодня, 17:38
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: groks
        у нас 99% семян ввозятся с запада

        Откула дровишки такие сведения?


        а это ,в свободном доступе... семенной фонд наш-не наш...
        андрей юрьевич
    2. Stas157 Сегодня, 16:12
      Цитата: groks
      Брррр ... агитка от Грудинина?

      С какой стати вы это решили? Я специально, еще раз пробежал статью, но не нашел взаимосвязи. То что в статье упоминается Грудинин, то это еще не значит, что он и заказывал эту статью. Возможно сам Грудинин о статье не слухом, не духом.
      И уж ни какой агитации там, голосовать за Грудинина, я вовсе не увидел.
      Stas157
      1. jjj Сегодня, 16:19
        Данную публикацию можно расценить как предвыборную агитацию. Но ВО не объявлял о расценках на публикацию материалов предвыборного характера. Таким образом, публикация данного материала может расцениваться как нарушения закона
        jjj
        1. rocket757 Сегодня, 16:24
          Можно подумать о проблеме заговорили вчера???
          А за кого она там агитирует??? эт в меру ... личной фантазии.
          rocket757
  3. Masya Masya Сегодня, 15:20
    прямо пухну от голода! сижу жру своё, пухну и плачу!!! wassat
    Masya Masya
    1. Мих1974 Сегодня, 16:57
      А вы разве украинка? belay
      Ой а вы не знали что - умение пухнуть с голоду присуще только ровесникам шумеров. feel Весь остальной мир при голодании почему то худеет request lol
      Мих1974
    2. Zug Сегодня, 17:20
      Дело не в голоде-а в том сколько и чего ввозится из за рубежа
      Zug
      1. rocket757 Сегодня, 17:57
        Дело ещё в том кто и что будет покупать!
        Товар от какого ни будь местного производителя, типа патриотично и чище по составу??? хотя кто его знает, чего там и от кого напихали!!!
        rocket757
    3. Doliva63 Сегодня, 17:40
      А фотку можно? Жене покажу laughing
      Doliva63
      1. Masya Masya Сегодня, 18:43
        Цитата: Doliva63
        А фотку можно? Жене покажу laughing

        Запросто! love
        Masya Masya
  4. Naputeon Bonaput Сегодня, 15:37
    То-то любо вспомнить советское колхозное изобилие с выпуском качественной и здоровой продукции на прилавки магазинов и столы граждан.
    Naputeon Bonaput
    1. Оверлок Сегодня, 15:56
      в магазинам ничего не было, холодильники у всех были забиты и никто с голода не умирал
      Оверлок
    2. SOF Сегодня, 17:14
      ...ну не знаю, не знаю. У меня детство на крайнем Севере состоялось. Помню только как мамка майонез сама делала, как батя за столом, на новый год, в Москву летал, как мороженое с соседнего города, за 300 верст привозили, и как потом оно по дороге таяло, а я, позже, на балконе, ножом, по кружкам, наковыривал. Помню как в строительный поселок к братьям, по Союзу, прибалтам приходил, в их магазин, где было ВСЕ ( майонез, кетчуп (болгарский, но это было как манна небесная... до последней капли его выколупывали) и даже.....жвачка!!!!, но мне, пионеру этого не продавали, потамуууушта я черепом на прибалта не похож......
      ....а было это аж в далёком, советском, 1983 году...
      Помню как, при наличии денег (батя тогда АЖ 750 рублей получал) родители стенку, по пенсионному деда, на Украине, купили, а потом контейнером (!!!) в Сибирь тащили... целая операция была...
      Помню как отец очереди на тройку дождался, как потом они с мамкой через пол страны, паровозом, путешествовали чтоб ее купить и ..... .... перегнать на Украину, к мамкиным родителям, потому как на северах эксплуатировать авто было, тупо, не возможно...
      Много чего помню.... И в светлое советское прошлое - НЕ ВЕРЮ!!!
      SOF
      1. Оверлок Сегодня, 17:26
        довелось быть в Нарьян-Маре, где-то 2001-2003 гг. Водили меня по пустым амбарам хранилища, где должен был быть "Северный завоз". Грустная картина.
        Дп и в Союзе не все было хорошо, кто спорит. Нечерноземье, 1976 год- был просто изумлен. Так что во все времена, во все годы было плохое и хорошее
        Оверлок
        1. SOF Сегодня, 18:08
          Цитата: Оверлок
          Так что во все времена, во все годы было плохое и хорошее

          ... согласен на все 100. Как минимум, с соседями, по подъезду, жили душа в душу...и защищённость какая-то чувствовалась. Всеж таки супер державой были. Это чувство, между прочим, сейчас тоже просыпаться начало.
          SOF
        2. rocket757 Сегодня, 18:11
          Ребята, вспомните ещё анекдот про магазин ПРИНЦИП, В КОТОРОМ ВСЁ ЕСТЬ!!!
          Я объездил всю страну, года так с 79 до 89!!! Всё везде было по разному и одинаково - в центровых городах и закрытых, на ударных стройках и т.п. снабжение 1 кат. т.е. всё, что надо и хотелось ... в остальных местах одинаково первой необходимости купить можно, особых разносолов эт по знакомству или в копторге.
          Т.е. шоб иметь пустой холодильник эт надо быть полным и.....!!!!
          Мож где и случался криз!!! но эт было индивидуальное раз ..... и за это по головке никого не гладили!!!
          Мы в общем были РАВНЫ и в возможностях и по уровню жизни!!! Исключение составляли центровые города!!! Так бывает.
          rocket757
          1. groks Сегодня, 18:26
            Неее. Ты не понимаешь. Их обижает, смертельно обижает, что им, таким замечательным, НА ХАЛЯВУ, всё прямо в рот не клали. Это они так себе социализм представляют. Чтоб всем как попало, а вот им надо было всё и на халяву.
            groks
            1. SOF Сегодня, 19:46
              Цитата: groks
              Неее. Ты не понимаешь. Их обижает, смертельно обижает, что им, таким замечательным, НА ХАЛЯВУ, всё прямо в рот не клали. Это они так себе социализм представляют. Чтоб всем как попало, а вот им надо было всё и на халяву.

              Товарищ нервный наш, расскажи, мне тогдашнему ребенку, пионеру от звонка до звонка, готовому за дело.....и т.д., чего я себе на халяву-то хотел?????????
              Просвети меня.
              SOF
              1. groks Сегодня, 20:52
                Просвещаю. Вот ты зачем-то врёшь про крайний север. К твоему несчастью, я прожил 11 лет на колымской долготе. И только там я узнал, что бывает виноградный сок в бутылках. И что он даже бывает разных сортов! Уж чего говорить про майонез.
                Может ты про позднего горбатого? Так тогда где угодно могло не быть чего угодно. Но уже как бы не оспаривается уже, что это было сделано искусственно, намеренно и целенаправленно.
                groks
            2. Оверлок Сегодня, 20:04
              вы о чем, мусье? Плохо спали?
              Оверлок
          2. SOF Сегодня, 19:42
            Цитата: rocket757
            Мы в общем были РАВНЫ и в возможностях и по уровню жизни!!!

            ...были и по равнее всех. Напомнить где они отоваривались?
            А такое понятие как как "дефицит в магазине выбросили" только я один помню??? А левайс, а Монтана, джинсу индийскую, тогда, никто не искал???
            ...равнее не придумаешь...
            SOF
            1. Оверлок Сегодня, 20:05
              было и такое, чего греха таить. Все было
              Оверлок
      2. КЕРМЕТ Сегодня, 18:00
        Тоже много что помню.... помню вкуснейшее мороженное, свободное в продаже, срок годности которого как недавно узнал было всего 7 дней! (Страшно представить его себестоимость сегодня belay ) Помню запах копченостей в подвальчике Коопторга, правда заходили мы туда нечасто-дороговато видать было wink . Помню покупку жигулей, на которую сообща дали деньги родичи(а че не дать, если рубль был стабилен как скала и накопления большие или малые имелись у всех. Помню советскую жвачку, хотя все мечтали и носились с этикетками Лелек и Болик laughing . Короче одни светлые воспоминания - а как же иначе, это ж детство! Видать разное у нас прошлое...
        КЕРМЕТ
        1. SOF Сегодня, 18:11
          Цитата: КЕРМЕТ
          Тоже много что помню.... помню вкуснейшее мороженное

          ...а я и сейчас, только пломбир в стаканчике, вафельном, ем- остальное ерунда.
          НО!!! Жили мы с вами в разных странах. Вы в центральной, а я, глубоко, за Уралом, да севернее.
          А ещё помню, как, в солнечной Украине, в Харьковской губернии, да в абсолютно русской, Потёмкинской, издревле, деревне, в сельпо жвачку советскую завезли... мятную... И как бабушка, светлая ей память, слава Богу не дожившая до теперешней вакханалии, купила мне кило. Я так нажевался, с дуру, что двое суток спать не мог, от самопроизвольного слюноотделения....
          Разные у нас с вами страны были....
          SOF
        2. Мих1974 Сегодня, 18:25
          А хотите хохму - СССР был на столько "суров" и и стабилен что ЦЕНУ товара выбивали (металл) или отливали (слекло) прямо на само товаре.

          good laughing
          Мих1974
          1. rocket757 Сегодня, 19:10
            Точно, про цены и зарплату я прощёлкал!!!
            Ценники в магазинах печатались раз и ... пока не выцветут!!!
            А чернила в Стране Советов были такие же вечные как и цены!!!
            А зарплата? Так северяне, там где как бы жрать нечего было, после нескольких "зимовок" приезжали и машины\ квартиры покупали!
            Али я не прав???
            rocket757
            1. SOF Сегодня, 19:17
              Цитата: rocket757
              Али я не прав???

              ...не прав(вы)... laughing ...на все очередь была, ну если, конечно, глава семьи не босс, какой-нибудь, коммунистический.
              Все прямо как сейчас, при капитализьме laughing
              Да и одеть, кроме "жрать", по вашему, тоже особо было нечего laughing Мне, к примеру, на зиму, овчинку, в Тюмени покупали, за 1000 верст.
              SOF
            2. Оверлок Сегодня, 20:13
              а кто не на север, те в моря.Шмотки привозили.За 10 руб (могу ошибится) китайскую перьевую ручку купил- бомба. Диссер потом ею написал, где-то утерял. Жаль. Помню, как болоневые плащи в комиссионках продавали, кримплен на ура шел.
              Жигуль- по очереди, Волга- мечта недосягаемая
              Оверлок
          2. Оверлок Сегодня, 20:07
            а ведь точно.Полная уверенность в завтрашнем дне. Сейчас такое не скажешь
            Оверлок
  5. SOF Сегодня, 15:41
    А почему бы администрации сайта вместо того, чтобы засылать в качестве торпед подобные опусы, не организовать интерактивное голосование и "выбрать" президента, хотя бы на этой платформе, а то, честно говоря, достали уже россказни про то, что ВСЯ страна за Пал Николаича......и кучи какашек на действующего Верховного.
    У Кассада наблюдал подобное... День, целый день (!!!) продержался опрос, а потом тихо слился, потому как сенсации не состоялось... lol
    ...да, кстати, при интерактивной победе П.Н.Г. готов снять шляпу... hi
    SOF
    1. Голован Джек Сегодня, 16:08
      А куда, собственно, торопиться-то?
      Через пару месяцев все и так будет ясно...
      Голован Джек
      1. vladimirvn Сегодня, 17:49
        Цитата: Голован Джек
        Через пару месяцев все и так будет ясно.

        Да и сейчас, все ясно laughing
        vladimirvn
      2. rocket757 Сегодня, 18:13
        А я коньяк могу проспорить!!! Поставил на старые кадры, не из предпочтения, просто желаю быть реалистом!!!
        rocket757
    2. самый главный Сегодня, 19:09
      Цитата: SOF
      А почему бы администрации сайта вместо того, чтобы засылать в качестве торпед подобные опусы, не организовать интерактивное голосование и "выбрать" президента,

      А вдруг (или вовсе не вдруг) местные выборы покажут, что на самом деле не всё так, как говорят по телевизору? И лидером гонки является совсем не тот, о ком постоянно твердит телевизор? Хотя, идея очень интересная!!! Поддерживаю!!
      самый главный
      1. SOF Сегодня, 19:23
        ...ну так я ведь сказал: "Готов снять шляпу и уступить". Только, по честному, без обмана, прям как у того волшебника Сулеймана lol hi
        SOF
      2. andrej-shironov Сегодня, 19:47
        Я бы так же проголосовал за эту идею, но зная сколько здесь вялых платных провластных троллей, думаю ничего хорошего из этого не выйдет.
        andrej-shironov
      3. Оверлок Сегодня, 20:17
        я думаю, что за такие новости местные власти перестанут быть властями в ту же ночь подсчета голосов. Посмотрите, какие бабки брошены в агитацию. "Денег нет", а медвежонок 15 млрд "нашел" на зарплаты бюджетникам. По сути- прямой подкуп
        Оверлок
  6. Sancho_SP Сегодня, 15:54
    И о чем опять статья? Что полтора (!) процента потребляемой картошки из-за границы ввезено?
    Sancho_SP
    1. Кэптен45 Сегодня, 17:19
      Цитата: Sancho_SP
      И о чем опять статья? Что полтора (!) процента потребляемой картошки из-за границы ввезено?

      Причём охлаждённой картошки wassat .50 с лишним лет прожил и только сейчас узнал про охлаждённую картошку. А-а-а..... гады-коммуняки такой деликатес от народа прятали.... negative
      Кэптен45
      1. Paranoid50 Сегодня, 18:33
        Цитата: Кэптен45
        Причём охлаждённой картошки

        Дык,пишут же сверху,что журналюга - "медик" по образованию. Тогда понятно. Видимо,пациентов он тоже делил на свежих и ... охлаждённых. wassat
        Paranoid50
    2. Ныробский Сегодня, 17:56
      Цитата: Sancho_SP
      И о чем опять статья? Что полтора (!) процента потребляемой картошки из-за границы ввезено?
      Не берите в голову. Это плач либеральной Ярославны, по поводу того, что завозится не то что ей хочется. Ей хамон с пармезаном нужен, а тут огурцы да помидоры с бульбой...
      Ныробский
      1. Оверлок Сегодня, 20:18
        достали с этой "либеральной"! Смените пластинку! Кто ГЛАВНЫЙ ЛИБЕРАЛ СТРАНЫ? Угадайте с 1 раза!
        Оверлок
        1. Ныробский Сегодня, 20:51
          Цитата: Оверлок
          достали с этой "либеральной"! Смените пластинку! Кто ГЛАВНЫЙ ЛИБЕРАЛ СТРАНЫ? Угадайте с 1 раза!

          Чубайс и Оверлок что ли?! recourse Не? Не угадал? smile
          Ныробский
  7. parusnik Сегодня, 15:55
    Скажу про свой район...При "тоталитарном" режиме, перерабатывающая промышленность города работала исключительно на местном сырье, помидоры, виноград, яблоки, рыба...Наступила эпоха импортзамещения..Как было привозное так и осталось...Там где были поля совхоза "Семеноводческий", появились пруды, для платной рыбалки..Это не рыбхоз..Каких либо новых промышленных предприятий,для переработки сельхозпродукции, в городе не появилось..Зато открылись новые торговые центры..Да вот давеча, прокуратуры прикрыла не законную сделку по продаже земли площадью в 9 га в курортной зоне станицы Голубицкой...Возможно это только у нас в районе и городе, а в остальных местах намного лучше....
    parusnik
    1. ротмистр Сегодня, 16:09
      Приезжайте к нам в Белгородскую обл. Накормим своей рыбой, своей курятиной, своим молоком, своей свининой, своим маслом. Если будете умирать с голоду , у нас есть добрые люди дадут хлеба и чашку супа. Да , с неба нам не сыпется и губер давит, но люди у нас работящие.
      ротмистр
      1. jjj Сегодня, 16:21
        Это у Вас порядок на земле. А у соседей: Брянск и Орел?
        jjj
      2. parusnik Сегодня, 16:25
        А мы не умираем с голоду.Нас соседние районы кормят.Яблоки рыба из Славянского района, овощи из других, лук Крымский..Я написал не о том , что мы умираем с голоду...Немного о другом, а вы зачем то перевернули мои слова.Впрочем, ротмистр Вам это свойственно...
        parusnik
      3. Оверлок Сегодня, 20:00
        не раз бывал в Белгороде. Очень нравится, едешь по трассе- красота
        Оверлок
    2. Балу Сегодня, 16:18
      Цитата: parusnik
      .При "тоталитарном" режиме, перерабатывающая промышленность города работала исключительно на местном сырье, помидоры, виноград, яблоки, рыба...Наступила эпоха импортзамещения..Как было привозное так и осталось..

      В Ваших краях, как я понимаю, палку в землю воткни-лес вырастет. Опять таки море рядом.
      Временщики все схватили, урвать и за речку?
      Балу
      1. parusnik Сегодня, 16:37
        Градообразующим предприятием в свое время был наш местный рыбоконсервный завод, повторюсь работал исключительно на местной продукции..Сейчас вместо него 7 ооошек работают на привозной...А рыба в море ..давно на дальний кордон ушла...Это при "кровавых коммунистах" 70-80 ц с гектара ценных пород рыб брали: осетр, камбала азовская-слышали о такой, вряд ли,судак..И палки в землю не втыкают , наверное для того ,что бы не росло...И последнее, при въезде в поселок Светлый путь находился мемориал погибшим воинам в годы ВОВ- артиллерийские орудия, стелы с именами погибших воинов, стоял еще со времен "тоталитарного" режима,земля где сейчас находится мемориал, оказалась частной собственностью, говорят о его переносе...А что место удобное, для магазина, заправки...Какие временщики, наш район всегда за тех кто побеждает...
        parusnik
        1. Балу Сегодня, 18:36
          при въезде в поселок Светлый путь находился мемориал погибшим воинам в годы ВОВ- артиллерийские орудия, стелы с именами погибших воинов, стоял еще со времен "тоталитарного" режима,земля где сейчас находится мемориал, оказалась частной собственностью, говорят о его переносе belay .


          А разве за такое прокурор не вправе возбудится, а люди почему молчат? am
          Балу
          1. parusnik Сегодня, 18:48
            "Чтоб худого про царя, Не болтал народ зазря, Действуй строго по закону, То бишь действуй... втихаря"...Вот так видимо и произошло...прокурор не вправе возбудится...У нас в свое время прокурор был долгое время главой местной мафии, корни так и не выкорчевали..Лес все равно вырастает..У нас район волшебный, на "лисапеде с чумаданом" приезжают, на пост, уезжают с автогрузовым караваном...Возмутись..тут..так повязано...не дай бог..Правда, эту новость о переносе сегодня только узнал...Видимо уже все свершилось..Мемориал к церкви перенесут..Решено...
            parusnik
          2. Оверлок Сегодня, 20:22
            прокурор в доле, уверен
            Оверлок
    3. виктор н Сегодня, 18:46
      А куда же ВЫ дели собственных производителей? Или набег монголов отразить не смогли?
      Поймите, на каждом из НАС есть вина за потерянное. Ведь у каждого, как гвоздь, сидит внутри где-то: страна была народная, НАША, значит МЫ её и того...про....проморгали
      виктор н
      1. parusnik Сегодня, 18:56
        Как куда, земля крестьянам, заводы типа рабочим...Затем паи у крестьян скупили за копейки...А заводы приватизировали, перепродавали несколько раз..Появились местные олигархи, они правят...Как по всей стране...Поймите, на каждом из НАС есть вина за потерянное. ...Не надо меня агитировать, до сих пор душа болит...
        parusnik
    4. Оверлок Сегодня, 20:21
      так у вас там по-моему все за счет Азовского моря живут и туристов. Вдоль берега едешь- одни готели. Ночь на Пересыпи до 1.5 тыс рублев с носа. Не нравится - спи в машине
      Оверлок
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 16:21
    Чё за фигня? Жрать нечего? На прилавках-в основном наше всё.Если дерекция ВО голодает-это их проблемы.В стране жратвы немеряно.В Ваших краях, как я понимаю, палку в землю воткни-лес вырастет А у нас,Балу-зимой и под 60 зашкаливает.Ничё.Живём.И-голодными не бываем.Приезжай.Научу.
    ВЕРЕСК
    1. Мих1974 Сегодня, 18:32
      Неправильно - не лес вырастет, а - за плодоносит. good lol Вот не вру - на Кубани однажды собирал "второй" урожай кукурузы, после того как до этого сняли (без меня) урожай картофеля. belay И это никакой не Ызраиль, это обычная Кубань, причем не "горы удобрений" , для себя все ростилось, а даже далекий участок "на выселках". feel
      Мих1974
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:43
        У нас малость по другому.Посадка-в конце мая-урожай в августе.А далее-резкое понижение температуры.Успел-ты на коне.Не успел-твои проблемы.Голод не тётка.
        ВЕРЕСК
  9. Оверлок Сегодня, 16:23
    Цитата: Stas157
    А вот доллар почему то не опустился при этом до 40 рублей! Как же так? По голубым экранам нам говорили, что падение рубля на прямую связано с падением нефти.

    «С моей точки зрения, сегодня рубль начинает переукрепляться», — помощник президента России Андрей Белоусов. По его мнению, рост национальной валюты — это один сплошной минус: бюджет теряет доходы, а отечественные промышленники и фермеры теряют конкурентоспособность. Кроме того, подрывается программа импортозамещения.
    Оверлок
    1. Stas157 Сегодня, 16:57
      Цитата: Оверлок
      По его мнению, рост национальной валюты — это один сплошной минус: бюджет теряет доходы, а отечественные промышленники и фермеры теряют конкурентоспособность.

      Слабый рубль это прежде всего дешевый труд, и возможность не платить по социальным обязательствам. Но, это экстенсивный путь развития. Не красиво повышать конкурентоспособность продукции, за счет уменьшения оплаты труда. На ненавистном западе так не делают! Там и зарплаты высокие и валюта крепкая, тем не менее продукция остается конкурентоспособной. Потому что конкурентоспособность нужно подымать за счет инноваций и технологичности, а не за счет плечей народа, как это пытается сделать нынешняя элита.
      Stas157
      1. Голован Джек Сегодня, 19:29
        Цитата: Stas157
        Слабый рубль это прежде всего...

        ... дорогой импорт... стасик. И стимулирование экспорта, то есть "производящей экономики".
        Кстати, Китай тоже активно борется против повышения курса юаня.
        В ЦБ КНР тоже, наверное, "враги" засели... и что их не расстреляли до сих пор? Кар-рупция, не иначе laughing
        ЗЫ: первый раз такое вижу.
        На попытку вставить ссылку на сайт робот орет: "Сообщение содержит недопустимый текст".
        На попытку вставить ту же ссыль в режиме редактирования сообщение следует лаконичный ответ Error belay
        Разработчеге! У вас тут бага завелась fellow
        Голован Джек
  10. Оверлок Сегодня, 16:24
    Цитата: Балу
    олько что с агрорынка, Поволжье, 800 км от Москвы. Картошка 27-34, купил корейку на буженину- 220 руб,

    полагаю, что без отравы? У нас- уверенности нет
    Оверлок
    1. Балу Сегодня, 18:25
      Цитата: Оверлок
      Цитата: Балу
      олько что с агрорынка, Поволжье, 800 км от Москвы. Картошка 27-34, купил корейку на буженину- 220 руб,

      полагаю, что без отравы? У нас- уверенности нет

      Мясо свое, есть и привозное-Самара, Марий-Эл, Мордовия. Картошка тоже самое. Фрукты на агрорынке дороже чем в Пятерочке и Магните. В 50 км в деревне у меня маленький домик. Колхоза нет, хозяйство присоединили к соседнему агрохолдингу. Фермы строятся.
      В деревне 2 магазина, средняя школа , садик, мечеть. Каждый год сельчане строятся. Дома не хуже чем в городских котеджных поселках, у меня наверное самый плюшевый.
      А вот общественное стадо резко уменьшилось, едва ли полсотни коров. А раньше всю центральную улицу занимало на целый квартал, сотен три если не больше. Соседи предпочитают держать птицу и барашков. Лошадей стали держать единицы.
      Как говорил мой покойный бабай: Кто работает, то человек. hi
      Балу
  11. Пленник Сегодня, 16:43
    Кормить нечем говорите? А народ толстеет. Диетологи на мерсы зарабатывают не напрягаясь laughing
    Пленник
    1. мордвин 3 Сегодня, 17:11
      Оттого и толстеет, что пальму лопает.
      мордвин 3
    2. Балу Сегодня, 18:38
      Цитата: Пленник
      Кормить нечем говорите? А народ толстеет

      Это от нервов и от телевизора. И ваще, как сказал Березовский: во всем виноват Чубайс lol
      Балу
  12. Мих1974 Сегодня, 16:51
    Не все готов опровергнуть, но вот по закупкам пшеницы - явное передергивание. Заключается оно в том что в России мало выращивают пшеницу твердых (хлебных) сортов. А по факту данные об увеличении закупок именно такого пшеницы может иметь два противоположных значения: или это снижение выращивания твердых сортов, или увеличения потребления (улучшения качества) хлеба.
    Так же не понимаю почему автор лепит в куча два соверщенно разных факта - закупки продовольствая (это недоработки по восстановлению агрпрома) и очные действия ЦБ с безумной (с нормальной точки зрения) финансовой политикой negative . Идет планомерное (ЦБ) уничтожение экономики России и жертвами ее как раз могли стать и производители обуви и тех же грузовых машин. Я не оправдываю ЦБ или "камаз", я лишь настаиваю на четком понимании и разделении проблем экономики России. Потому что если все валить в кучу, то применяя правильное "лекарство" для одной из проблем на все проблемы мы не достигнем Счастья. Нужно понимать каждую свою "ошибку" и исправлять именно ее тем средством которое для нее предназначено.
    Да нужны и заградительные таможенные пошлины, но по отношению к тем же бананам - это глупость, а вот для поддрежания производства обуви - и полезно и еще дешевыми кредитами помогать надо. good По автомобилям - и заградительные пошлины и развития внутри страны (пусть и на гос.деньги вначале) лизинг развивать, особенно что сейчас как раз у покупателей кроблема с баблом (все его "самки собаки" выдавили из экономики am ).
    Мих1974
  13. мыслитель Сегодня, 16:57
    за 11 месяцев 2017 года выросли импортные закупки растительного масла (в четыре раза)

    Классический пример, говорится правда, но не вся. Да импорт вырос, а что с экспортом?
    Россия вышла на второе место в мире по экспорту подсолнечного масла

    https://ria.ru/economy/20170321/1490484387.html
    мыслитель
    1. Мих1974 Сегодня, 18:36
      То ли лыжи не асфальту не едут, то ли -"альтернативно развитый". Это каким таким макаром и одновременно ухитряемся наращивать и импорт и экспорт одного и того же продукта? Хотя может "некоторые" под "растительное" - втюхивают нам "растительного происхождения"? fool
      Ну так это же две большие разницы - то же оливковое совсем на "животного" происхождения. laughing Хотя тут скорее речь об "молочных пальмах".
      Мих1974
    2. andrej-shironov Сегодня, 19:42
      Так может для начала забить прилавки своим недорогим растительным маслом не разбавленным водой, а уж потом экспортировать?
      andrej-shironov
  14. ul_vitalii Сегодня, 17:35
    Статья в духе Грудинина. Ткачев на Краснодаре погарел, менять его надо на Грудинина.
    ul_vitalii
    1. Оверлок Сегодня, 20:26
      ошибаетесь, Ткачев не погорел. Там у него теплиц для овощей немеряно (погуглите). Когда турецкие помидоры запретили, он здорово обогатился. Цены контролирует. А может из Турции завозит и выдает за местные?
      Оверлок
  15. renics Сегодня, 17:37
    Откуда "растут ноги" у Антона Чаблина или восхождение непримиримого борца со злом? Откуда есть пошла идеологическая направленность г-на А.Б.Чаблина, журналиста Открытой газеты, ЖЖ-пропагандиста либеральных ценностей (хозяина недавно созданного и широко рекламируемого на просторах http://community.livejournal.com/stav_politics/ и непримиримого борца со всем плохим, особенно с чудовищно-кровавым "русским фашизмом"? Так вот А. Чаблин оказывается в 2008 году закончил курс вот здесь. Московская школа политических исследований – неправительственная и некоммерческая организация, основанная в 1992 году. http://www.msps.su/?page=2
    Основная деятельность Школы – просветительские семинары для политической элиты России и других посткоммунистических стран. За 17 лет Школа провела более двухсот семинаров в нескольких десятках регионов России и зарубежных стран. Выпускниками и слушателями Школы являются более 10 тысяч депутатов, чиновников, бизнесменов, журналистов и представителей неправительственных организаций федерального, регионального и местного уровней из 57 регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Сербии, Украины и Эстонии. На курсах вместе с г-ном А.Чаблиным были и довольно известные личности, например, г-н Познер. А так вообще представляет интерес и сайт Московской Школы, а именно: личность основателя:
    - Основателем и бессменным директором Московской школы политических исследований является Елена Немировская. В 1980 е годы квартира Немировской и её мужа, Юрия Сенокосова, стала настоящим интеллектуальным салоном, где диссиденты и представители московской интеллигенции рассуждали о будущем страны. 31 октября 2003 года Немировская – первый и единственный человек в России – была награждена Орденом Британской империи – символом рыцарского достоинства британской демократии. Елена Немировская включена в список 500 самых влиятельных людей (Американский биографический институт, 1998), в число 500 замечательных женщин (Американский биографический институт, 1998). http://www.msps.su/?page=4 2. Международный попечительский совет школы:
    - Сэр Родрик БРЕЙТВЕЙТ (Великобритания) Посол Великобритании в СССР и России в 1988–1992(годы работы в СССР приходятся на период развала страны, т.е. - "перестройки").
    - Члены Совета с правом голоса:
    Джанпьетро БОРГИНИ (Италия) Управляющий г. Милан(2006-2009)
    Достопочтенная Тоби ГАТИ (США) Старший советник по международным вопросам Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP в Вашингтоне, Советник по делам России президента США Билла Клинтона (1993)
    Лорд Чарльз ГАТРИ (Великобритания) Глава Совета обороны Великобритании (1997-2003), Советник правительства по вопросам безопасности, Директор, фонд «НМ Ротшильд и сыновья»
    Чарльз ГРАНТ (Великобритани я) Директор Центра европейских реформ
    Константин КОСАЧЕВ (Россия) Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ
    Жан-Луи ЛОРАН (Совет Европы) Директор по политическим вопросам Совета Европы
    Владимир ЛУКИН (Россия) Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
    Михаил МАРГЕЛОВ (Россия) Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ
    Микаэль МЕРТЕС (Германия) Госсекретарь по делам федерации и Европы правительства СРВ (Северный Рейн-Вестфалия)
    Лариса МИШУСТИНА (Россия) Старший референт Президента Российской Федерации
    Доминик МОИЗИ (Франция) Основатель Французского Института международных отношений
    Уильям НЬЮТОН-СМИТ (Великобритания), Председатель Совета Директоров, Директор Программы поддержки высшего образования Фонда Сороса
    Владимир ПЛИГИН (Россия) Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы ФС РФ
    Лорд Роберт СКИДЕЛЬСКИ (Великобритания) Член Палаты лордов, Парламент Великобритании
    Михаил СУЛЬМАН (Швеция) Исполнительный директор Нобелевского фонда
    Дмитрий ТРЕНИН (Россия) Директор Московского центра Карнеги
    Баронесса Ширли УИЛЬЯМС (Великобритания) Член Палаты лордов, Парламент Великобритании
    Альваро ХИЛЬ-РОБЛЕС (Испания) Бывший комиссар по правам человека Совета Европы
    Кит ХЭМПСОН (Великобритания) Консультант, Демокраси Интернэшнл Лдт. Член Парламента Великобритании, Палата Общин (1974 – 1997)
    Игорь ЮРГЕНС(Россия) Первый вице-президент, Инвест группа "Ренессанс Капитал"; Председатель правления, Институт современного развития
    Члены Совета без права голоса:
    Томас ПИКЕРИНГ(США) Преседатель Совета директоров, "Supporters of Civil Society in Russia", Посол США в Российской Федерации (1993-1996) http://www.msps.su/?page=60
    Подробнее; https://qwerty765.livejournal.com/176848.html
    renics
  16. Лесс Сегодня, 17:46
    Забавно, посмотрел первоисточник - там тоже нет ссылок, откуда цифры...
    Лесс
    1. renics Сегодня, 17:49
      Да не откуда, с потолка, в преддверие выборов ещё не такие статьи будут написаны от либералов.
      renics
  17. ROM1077 Сегодня, 17:56
    а я переехал в пригород свои куры кролики коза в теплице все овощи без пестецидов. есть пруд с рыбой и официально ружье для охоты. а химию зарубежную пускай жрут наивные горожане....
    ROM1077
    1. Балу Сегодня, 18:40
      Цитата: ROM1077
      а я переехал в пригород свои куры кролики коза в теплице все овощи без пестецидов. есть пруд с рыбой и официально ружье для охоты. а химию зарубежную пускай жрут наивные горожане....

      Молодца! good Я горжусь тобой! drinks hi
      Балу
  18. ivagulin Сегодня, 18:07
    я не знаю как это назвать вредительством или проплаченным действием "тлей проедающих гос.казну" но например по птице бройлеру в России уничтожен последний племенной центр - Смена, всю курицу которую мы вкушаем завозят к нам либо в виде инкубационного яйца либо в виде прародителей, по индейке и кроликам ситуация аналогичная. Вот захотят западные вредители гадость сделать и в течении 2-3 лет мы лишимся этого мяса., а заменить нечем.По беконной свинине и мясному скотоводству примерно также
    ivagulin
  19. bubalik Сегодня, 18:12
    Государство дает неплохой шанс what
    bubalik
    1. Оверлок Сегодня, 20:29
      хороший урожай. Скоко дают годков за это?
      Оверлок
  20. тасха Сегодня, 18:16
    С клубникой-то как? С клубникой?
    Импортируем или свою едим? wink
    тасха
    1. Комментарий был удален.
    2. Балу Сегодня, 18:42
      Цитата: тасха
      С клубникой-то как? С клубникой?
      Импортируем или свою едим? wink

      800 км от Москвы, Поволжье. Летом около месяца в городе продавали свою, из пригородных хозяйств 200-160р. Круглый год турецко-израильская, безвкусная, но красивая и лежит долго, потому что ГМО и с химией.
      Балу
  21. виктор н Сегодня, 18:17
    Название статьи не соответствует содержанию - большой минус редакции.
    Название провокационное.
    виктор н
    1. renics Сегодня, 18:35
      У этого чудика псевдо журналиста все названия статей провокационные.
      renics
  22. Немезида Сегодня, 18:23
    Все проблемы от Платона,взносов на Капитальный ремонт и высоких цен на бензин...Я уж не говорю о упорном отказе Путина ввести в РФ прогрессивный налог...Вот пенсионный возраст поднять,это всегда пожалуйста ...Все для того,чтобы человек никогда не жил,как человек...В стране бардак...Правительство почти устранилось от руководства страной,ограничив свою функцию сбором налогов...Дом,в котором живут мои знакомые начали расселять под снос,потом передумали,в подъезде осталось 3 жилых квартиры...Как в такой ситуации жить назначенные президентом губернаторы не задумываются,ибо они в таких условиях не живут и заняты лишь повышением собственных окладов...У другого знакомого то лифт на выходные отключат,то горячую воду на ночь...Одно могу пожелать вам,господин президент и компания - Чтобы вам и вашим потомкам пожить в наших условиях и подольше !
    Немезида
  23. Vard Сегодня, 18:29
    растет импорт картошки (свежей и охлажденной): Так ведь и помру... не попробовав импортной охлаждённой картошки... Они вообще сами читают... что пишут... одно радует дубовое исполнение таких вот опусов...
    Vard
    1. Балу Сегодня, 18:44
      Цитата: Vard
      растет импорт картошки (свежей и охлажденной):

      Видел такую в Зельгроссе, в т.ч. и уже готовую для приготовления во фритюре. Весной была даже египетская. А так весь год до молодой казахстанской местная и из соседних регионов (Мордовия, Марий-Эл, Чувашия).
      Балу
  24. AwaZ Сегодня, 18:40
    в первую очередь все дело в жадности некоторых производителей. Когда рубль обвалился до 80 почти за бакс, все резко подняли цены , сравняв их почти до европейских. Курс рубля укрепился , однако цены никто не снижает , даже наоборот , по некоторым направлениям растут . И в какой то момент , реально , по некоторым направлениям проще покупать за рубежом. Картофан, из поста , это скорее всего белорусский и египетский...
    AwaZ
  25. bandabas Сегодня, 19:04
    Возьмем Мурманскую область. В СССР здесь растили и коров, и курятину. Шла ловля рыбы. Как сейчас, помню. Треска по 38 копеек. В наличии живая рыба(бассейн). В 90-е народ начал сажать картошку!(время было такое). И, та картошка, во сто крат лучше которой торгуют сейчас в сетевых магазинах.А сейчас Севера никому не нужны. Ну, ну....
    bandabas
    1. andrej-shironov Сегодня, 19:39
      Я тоже живу на северах и до сих пор, ещё с 80-х сажаю и картошку и морковку и капусту и лук и чеснок и много всего другого. Почти всё растёт в условиях Крайнего Севера хорошо, даже словосочетание зона рискованного земледелия ни как не сказывается. А севера теперь действительно никому не нужны. Нужны лишь нашей власти Питер и Москва, всё остальное это нагрузка (люди),от которой она будет избавляться
      andrej-shironov
  26. andrej-shironov Сегодня, 19:36
    Нынешней власти в России выгодней всего заниматься лишь куплей-продажей. Производство у них не в почёте, это трудно, долго и вообще там ещё и с рабочими надо заморачиваться, а это тянет слишком много сложностей за собой. Да и встроены мы в мировую торговлю по самое нехочу и на вассальных условиях сырьевого придатка. Так что всё идёт в контексте управления президентом и правительством. Надо ли голосовать за действующую власть, вопрос риторический.
    andrej-shironov
  27. Оверлок Сегодня, 19:59
    Цитата: rocket757
    Мы в общем были РАВНЫ и в возможностях и по уровню жизни!!!

    hi
    Оверлок
  28. Оверлок Сегодня, 20:08
    Цитата: SOF
    Мне, к примеру, на зиму, овчинку, в Тюмени покупали, за 1000 верст.

    мне спецовку отттуда привезли, в качестве зимнего пальто. 3 зимы отходил
    Оверлок
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