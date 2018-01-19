Валерий Рязанский: «По три ребенка в семье – это реально…»

Россия вступает в очень серьезный период: стремительно снижается доля населения в возрасте от 20 до 40 лет, а именно это население наиболее активно. И если в 70-е годы ХХ века их доля составляла 60% населения допенсионного возраста, то сейчас снизилась до 40%, и продолжает снижаться. Наше здоровье в огромной степени зависит от социальной политики государства, в котором мы живем. Насколько защищены государством, его законами наши старики, дети, молодые семьи, одинокие матери? Об этом наша беседа с сенатором, занимающимся этими проблемами.– Валерий Владимирович, демографическая ситуация в стране сегодня настолько остра, что Государственная Дума единогласно приняла даже целый пакет законов, инициированный Владимиром Путиным…– Этот пакет законопроектов был ожидаем. Мы не могли не отреагировать на стремительно меняющуюся обстановку. Были приняты два наиболее важных закона – о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка и о продлении программы материнского капитала до 2021 года. Первый касается тех семей, где муж работает, а жена полтора года находится в отпуске по уходу за ребенком, и их совокупный среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов в субъекте Федерации.В другом законе речь идет о продлении программы материнского капитала еще на три года и о расширении сферы его применения. Теперь материнский капитал можно будет использовать для направления детей в возрасте до трех лет в ясли.– Президент поставил задачу сделать российскую семью трехдетной. Насколько это реально в ближайшее время?– Современная женщина-эмансипе не спешит вступать в брак, не спешит рожать первого ребенка до тех пор, пока не получит образование и не найдет работу с достойным заработком, не обустроит самостоятельно быт. Да и от карьерного роста не откажется. Да и с высоких трибун все чаще говорится о возрастающей социальной, политической роли женщины в обществе. Мы же не можем запретить людям учиться, ставить перед собой глобальные задачи. Не можем заставить всех рожать детей и сидеть с ними дома. Тем более, что всегда остро стоит вопрос: на что жить, где жить?Закону о материнском капитале –10 лет. Это немного. Посмотрим, что будет работать дальше. Будем индексировать материнский капитал, изменять виды его применения, включать в него новые варианты возможностей. Если мы поймем, что молодой семье в данный период важнее тратить материнский капитал, скажем, не на жилье, а на что-то другое, будем пересматривать эту норму. Если увидим, что надо помогать молодой семье не только первые полтора года жизни их первенца, а до лет трех, изыщем и такую возможность.Но задачу выйти на стандарт семьи с тремя детьми никто не отменял. Это стратегическая задача. Здесь, что называется, все средства хороши. И ипотека с жестко фиксированным шестипроцентным уровнем, и индексация материнского капитала, и вариативность его применения…Вообще, я не стал бы драматизировать ситуацию с демографией. Выводы и прогнозы ученых – это, конечно, важно. Но я бы посмотрел, как отреагирует социум. Как народ откликнется на меры государства. Может статься, что этих мер будет недостаточно. А может быть и наоборот – первый импульс станет позитивным, и люди откликнутся на эту мотивацию. Это же не призыв президента: «Идите и рожайте!», а создание целого института социальных условий, которые должны повлиять на общественное сознание.– Я слышал, существует специальная программа для регионов с неблагополучной демографической ситуацией…– Да, ее приняли более 20 регионов России. Они получают государственные субсидии именно для этой цели – поддержать желание пап и мам завести третьего ребенка. Мы критикуем регионы, которые отказываются от этой программы.Еще важный элемент в пакете социальной политики. Конкретизирован установленный в Семейном кодексе Российской Федерации порядок индексации алиментов гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании и лицам, выступающим в их интересах. Им предоставлено право подать заявление в организацию поблизости от их места жительства.Вообще, для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).В рамках законодательного обеспечения семейной политики принят закон, благодаря которому программа материнского капитала будет действовать на территории Республики Крым и в Севастополе в полном объеме.– А молодые мамы не увязнут в волоките, собирая справки на получение материнского капитала и других выплат?– Вы правы, бумажной волокитой можно девальвировать любую благую идею. Поэтому социальным службам в регионах нельзя переусердствовать с документами, которые необходимо предоставить для получения выплат. Должен быть их ясный и исчерпывающий перечень. Вот вам свежий пример из моей практики. У меня на рассмотрении обращение несовершеннолетней мамы из Курской области. Просит оказать ей материальную помощь. Запросил местные сельские службы социальной защиты. Выясняется, ребенку несколько месяцев. Отец признает отцовство, но сам не работает. Мать роженицы тоже не работает. Не работает и сожитель матери. (Бабушки новорожденного). Брат молодой мамаши учится в школе. Единственный работник в семье – старшая сестра. Работает на автомойке, получает восемь тысяч рублей и пособие по инвалидности. Вот такая картина. Социальные службы держат эту семью на учете. Но несовершеннолетняя мама не получит прожиточный минимум на ребенка, так как не подпадает под требования этого закона. Спрашивается, почему не работают родители молодой мамочки, им всего-то по 40 лет.Первым делом надо помочь трудоустроить человека, организовать его профессиональную переподготовку, если это необходимо, чтобы он сам себе зарабатывал на жизнь. А потом уже дальше помогать.– А как проконтролировать, чтобы деньги, выделенные государством на воспитание ребенка, пошли по назначению?– На это есть, например, санкт-петербургский опыт. В Северной столице все социальные выплаты перевели на специальные социальные карты. Эти деньги можно потратить только на соответствующие цели – детская одежда, лекарства, питание… Табак и алкоголь на них не купишь. На парламентских слушаниях присутствовали представители сорока регионов России. Опыт Санкт-Петербурга был озвучен и многими принят во внимание.– В свое время речь шла о введении единой автоматизированной информационной системы социального обеспечения. Она действует? Если да, то в какой мере эта система помогает проконтролировать выполнение законов социальной политики в регионах?– Существует порядка 500 отраслевых информационных систем. Как правило, это системы локальные – миграционная система, система закупок, медицинская система, правоохранительная… Не забывайте, что у нас еще более 2000 региональных информационных систем, автономных. В них циркулирует огромный информационный объем. Но эти системы, к сожалению, между собой не объединены и никак не стыкуются. Люди вынуждены по-прежнему ходить по инстанциям.Поэтому мы говорим о технологии внедрения одного окна МФЦ. Окна – выдачи и приема. А за МФЦ должна стоять большая информационная сеть, которая позволяла бы собирать воедино весь информационный массив, втянула всех в свою орбиту, вплоть до поселковых советов. Сейчас завершается огромная работа по созданию единой информационной автоматизированной системы, которая поможет социальным работникам.– Валерий Владимирович, 21 декабря 2017 года исполнилось пять лет с тех пор, как Госдума приняла так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот. Сегодня он по-прежнему актуален? Напомним, документ получил имя мальчика, который погиб в Штатах в 2008 году из-за того, что приёмный отец оставил его на солнцепёке в машине...– Мы готовы сотрудничать с любыми странами и любыми социальными институтами. Но при одном условии – Россия сохраняет за собой право контроля за тем, что происходит с ребёнком в семье, взявшей его на воспитание. Ни одно государственное соглашение со странами, которые такое условие выполнили, прервано не было. Но мы не можем соглашаться на сотрудничество с государствами, которые отказываются раскрывать данные о том, как ребёнку живётся в новой семье.А вообще «закон Димы Яковлева» радикально не повлиял на количество детей, устроенных в семьи. В последние годы наши сограждане стали активней усыновлять сирот, оформлять над ними опеку. Число детей, находящихся в учреждениях для сирот, снизилось с тех пор в три раза.Со своей стороны государство стало уделять больше внимания подготовке приёмных родителей. Мы стали более профессионально относиться к вопросам подготовки родителей, желающих взять на воспитание детей из приютов, но проблема вторичного сиротства все еще остра. Все еще велико количество детей, возвращенных в сиротские дома из приемных семей. Еще появляются дети сироты при живых родителях. Остро стоит проблема родительской ответственности. На мой взгляд, лояльность государства к нерадивым родителям порой слишком избыточна.– Как известно, выделены сто миллионов рублей на долговременный уход за пожилыми людьми. По аналогии с младенцами, социальные службы могут отслеживать судьбу глубоких стариков, если они живут в своих квартирах, а не в домах престарелых…– Это сложная и тонкая тема... Базовый закон о социальном обслуживании населения (442) не прописывает исчерпывающие нормы его применения. Напомню. Закон 2015 года дает зеленый свет и открывает огромные возможности для социального предпринимательства. Предыдущим законом, принятым в 1995 году, определялось, что государственные услуги по социальному обслуживанию должны предоставляться государственными и муниципальными органами. С 2015 года государство лишь устанавливает социальные стандарты и финансирует такие услуги. Сами заказы на социальное обслуживание распределяются на конкурсной основе. Их поставщиками могут быть коммерческие и некоммерческие организации, и индивидуальные предприниматели.Регионы имеют право принимать свои законы исходя из своих условий. В Ямало-Ненецком или Ханты-Мансийском округах, например, или на Камчатке, где люди ведут кочевой образ жизни, не применишь технологии, прижившиеся в Москве.Порядка 25-ти регионов создали свои законы, разрешающие сопровождаемое проживание. Наверное, престарелому человеку жить дома комфортнее, чем в стационаре или доме престарелых. Хотя статистика, как ни парадоксально, говорит об обратном – средняя продолжительность жизни ветеранов, проживающих в домах-интернатах, выше, чем у сверстников, проживающих в домашних условиях. Почему? Регулярное, по часам питание. Регулярное медицинское обследование. Режим. Профилактика. Вовремя принятые лекарства. Коллективные формы участия в жизни… Да и потом, семья семье, дом дому – рознь…– Пресловутые 1200 рублей, которые доплачиваются за присмотр и помощь одиноким старикам, не могут получать пенсионеры, хотя часто именно они и ухаживают друг за другом. В Японии, например, есть даже программа «Пожилые – пожилым»…– Я вижу выход в том, чтобы социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) получили бы право участвовать в этой социальной услуге. Перечень услуг к социальному базовому закону (402) есть. Услуг на 40 с лишним видов деятельности.НКО же пока двигаются по самому простому пути получения грантов. Семь с лишним миллиардов рублей выделяется на эти цели. Грант можно получить один-два раза, а НКО позволит выйти на системное финансирование. Вышли на системное финансирование – можете привлекать ветеранов для создания института наставничества, ухода и так далее… Мне кажется, что перспектива именно в этом. И с НКО в этой части мы будем работать.Вообще, пенсионеры сами должны оставаться как можно дольше активными. Как в той же Японии. Больше движения, позитива!На днях попал на конкурс спортивных и бальных танцев среди пожилых людей. Приятно посмотреть! В их глазах читаешь призыв: «Делай, как я!». У нас есть прекрасные программы для самообразования. Программа ГТО для людей разного возраста…Но вот проблема – не хватает культуры отношения к собственному здоровью. Тренд на то, чтобы быть здоровым, должен стать модой, в общество пойти.Тогда забудете про все таблетки, что по ТВ рекламируют, а будете верить только пропаганде здорового образа жизни. К слову, скоро мы выйдем с инициативой о запрете по телевидению рекламы лекарственных препаратов…