20:26 18 января

Росгвардия планирует вооружиться «Тиграми» с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет»

Росгвардия примет на вооружение бронемашины «Тигр» с противотанковыми ракетными установками «Корнет» до конца 2018 года, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, передает «Интерфакс».

Согласно плану-графику, ведомство планирует приобрести восемь бронированных машин ВПК-233136 «Тигр» общей стоимостью порядка 85 млн. 423 тыс. рублей.

Росгвардия планирует вооружиться «Тиграми» с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет»



Также к концу года Росгвардия намерена закупить восемь комплектов переносных пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», предназначенных для размещения на бронированной технике, за 57 млн. 380 тыс. рублей.

Закупаемый ведомством комплекс «Корнет» сможет иметь как кумулятивную боевую часть для поражения перспективных танков (ракета 9М133), так и термобарическую (9М133Ф) - для уничтожения бункеров, полевых укреплений, инженерных сооружений, надводных и воздушных целей (вертолетов, беспилотников, самолетов штурмовой авиации), а также живой силы противника. «Корнет» имеет восемь ракет, готовых к стрельбе, при полном боекомплекте 16 штук.

Согласно данным госзакупок, войска Росгвардии к концу 2018 года намерены получить 96 ракет 9М133 стоимостью 79 млн 180 тыс. и 32 управляемых боевых ракеты 9М133Ф общей стоимостью около 24 млн 812 тыс. рублей.

Как сообщалось, противотанковые комплексы «Корнет» прошли проверку в боевых условиях в ходе сирийской кампании.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 79

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 14:35
    может росгвардии и пзрк сразу закупить?)))) вахабитов кавказских можно и из рпг 7 развлекать
    Шура пермский
    1. Rusland Сегодня, 14:40
      Ну да, на гусеничном ходу.
      Rusland
    2. demo Сегодня, 14:44
      Следующий шаг - ВВС, ВМФ и далее по списку.
      Вопрос: для чего Росгвардии это все надо?
      Смущает и напрягает.
      Неужто оправдываются самые мрачные прогнозы?
      demo
      1. Чёрный Сегодня, 14:46
        ну прям дивизия НКВД перед отправкой на фронт winked
        Чёрный
      2. edeligor Сегодня, 15:00
        Цитата: demo
        Неужто оправдываются самые мрачные прогнозы?

        Чой то и мне не по себе...
        edeligor
        1. Александр War Сегодня, 15:07
          8 машин закупают ,скорее всего будут использоваться для борьбы против террористов !
          Александр War
          1. edeligor Сегодня, 15:11
            Вот, вот только террористы на тяжёлой технике это уже перебор. Вопрос рождается сам по себе, к чему готовятся?!
            edeligor
            1. Александр War Сегодня, 15:13
              Так из укрытий их выкуривать!
              Александр War
              1. PSih2097 Сегодня, 16:54
                Цитата: Александр War
                Так из укрытий их выкуривать!

                из укрытий -- шмеля хватит, а тут уже на танки позарились, с армией воевать собрались что ли...
                PSih2097
                1. поневолебрат Сегодня, 17:56
                  Цитата: PSih2097
                  с армией воевать собрались что ли...

                  Не без этого. Феодализ и феодальная раздробленность. У каждого князя - своя дружина. А ВВ еще с ельцина и ельцинских времен и по численности и по оснащению впереди армии. И с тех пор еще задавался шутливый вопрос - а где у нашего государства враг?
                  поневолебрат
                  1. Dedall Сегодня, 19:22
                    А я бы ещё добавил, что и в штабной культуре ВВ тоже выше армейцев были. Пока служил в них, задолбался рисовать карты и прочие планы. Представьте только, что на даже перед простыми стрельбами я писал план медицинского обеспечения стрельб с указанием мест обогрева и водоснабжения, ответственных и маршрутов движения санитарного транспорта. Про приказы по части вообще молчу...
                    Dedall
                2. Alexey RA Сегодня, 19:20
                  Цитата: PSih2097
                  из укрытий -- шмеля хватит,

                  Дальность и точность. ПТРК позволяет уложить ракету в цель с дальности, на которой стрелковка бородачей бесполезна. Не надо ползти по склону к схрону - можно отработать прямо с дороги.
                  Alexey RA
            2. Александр War Сегодня, 15:19
              К тому .чему готовится и нато с сша у наших границ! К войне!
              Александр War
              1. x.andvlad Сегодня, 15:36
                Кстати, в основные задачи Росгвардии помимо всего прочего входит и обеспечение территориальной целостности и обороны России. Так что в этом смысле противотанковое вооружение противоречий не вызывает. Тем более что планируют закупить небольшое количество.
                Например, в охране Крымского моста пара таких машин не помешала бы. Для борьбы с быстроходными морскими целями на подходе к мосту - самое то.
                А ракеты с термобарической БЧ отлично подошли бы для борьбы с бандюками в укрытиях.
                x.andvlad
                1. Александр War Сегодня, 15:41
                  Для охраны Крымского моста надо такие катера
                  Александр War
                  1. x.andvlad Сегодня, 15:51
                    Согласен. Но все нужно в комплексе. Так как в охране таких сооружений нужно предусматривать максимум вариантов действий.
                    x.andvlad
            3. Alexey RA Сегодня, 15:29
              Цитата: edeligor
              Вот, вот только террористы на тяжёлой технике это уже перебор. Вопрос рождается сам по себе, к чему готовятся?!

              Читаем внимательно:
              Закупаемый ведомством комплекс «Корнет» сможет иметь как кумулятивную боевую часть для поражения перспективных танков (ракета 9М133), так и термобарическую (9М133Ф) - для уничтожения бункеров, полевых укреплений, инженерных сооружений, надводных и воздушных целей (вертолетов, беспилотников, самолетов штурмовой авиации), а также живой силы противника.

              ПМСМ, сей агрегат закупается для того, чтобы точно положить с нескольких километров ТБЧ во вход схрона или в амбразуру прикрывающей его огневой точки.
              Потому как нынче штурм таких схронов - это долгое и нудное зрелище: десяток снайперов и стрелков "держат" склоны вокруг схрона и вход в него, к которому медленно ползут особо храбрые - на дистанцию эффективного огня ГМ-94, подствольника, а то и броска гранаты.
              Alexey RA
              1. strannik1985 Сегодня, 17:41
                Выбор базы сомнительный, военных в свое время не устроил БРДМ-2, после "Конкурса" все машины гусеничными были.
                strannik1985
              2. Dedall Сегодня, 19:29
                А я по этому поводу вспомнил, как у нас один майор-танкист спросил у ребят из ЦСН: "А боевики вам живые нужны?" Те задумались и ответили: "Нет." Перед этим они, кстати, целый день из РПГ и АГС дом обстреливали. Так одного снаряда из танка хватило, чтобы домик тот железобетонный завалить. Это я к тому, что с 1998 по 2005 год в ВВ МВД и танки были. В нашей ДОН-100 целый танковый полк имелся. А ещё и артдивизион с Д-30 и М-30 был. И без дела они в ЧР не сидели
                Dedall
                1. Alexey RA Сегодня, 19:58
                  Цитата: Dedall
                  А я по этому поводу вспомнил, как у нас один майор-танкист спросил у ребят из ЦСН: "А боевики вам живые нужны?" Те задумались и ответили: "Нет." Перед этим они, кстати, целый день из РПГ и АГС дом обстреливали.

                  В ходе "боя у переезда" в войне 08.08.08 часть грузинских солдат из инженерной роты, выскочившей на наших десантников, занятых ремонтом БМД, забежала в здание станции - резонно предположив, что десантуре их оттуда ничем не выкурить. Десантники постреляли по зданию - без результата. Потом подошёл танк из 693 мсп - и помножил оборонявшихся на ноль.
                  Alexey RA
            4. Piramidon Сегодня, 17:01
              Цитата: edeligor
              Вот, вот только террористы на тяжёлой технике это уже перебор. Вопрос рождается сам по себе, к чему готовятся?!

              Видимо дальше заголовка вы читать не стали.
              комплекс «Корнет» сможет иметь как кумулятивную боевую часть для поражения перспективных танков (ракета 9М133), так и термобарическую (9М133Ф) - для уничтожения бункеров, полевых укреплений, инженерных сооружений, надводных и воздушных целей (вертолетов, беспилотников, самолетов штурмовой авиации), а также живой силы противника.
              Piramidon
            5. g1v2 Сегодня, 20:07
              В Чечне у боевиков танков что ли не было? А с чего думаете, что такое не может в другом месте повториться? Пусть не сейчас, но если страна в какое-то время снова ослабеет ? request
              Ну и не стоит забывать. что в случае какого-либо мятежа в части МО или МВД на территории РФ, заниматься его подавлением будет тоже Росгвардия.
              Плюс в случае серьезной войны , именно Росгвардия будет обеспечивать тыл фронтов, борьбу с дрг и оборону городов на территории РФ. Тч противотанковое оружие будет не лишним. request
              g1v2
              1. gringo Сегодня, 20:16
                У Корнета термобарическая ракета есть.9М133Ф. можно не только по танкам стрелять.
                gringo
        2. Маз Сегодня, 17:20
          У дивизии Дзержинского на вооружении были даже вертолеты ми24, а тут какието автомобили. Странно шо танков нет и самолётов
          Маз
          1. Alexey RA Сегодня, 19:23
            Цитата: Маз
            Странно шо танков нет и самолётов

            Были у вованов танки - даже во Второй Чеченской участвовали. Отобрали их только в 2006 году.
            Alexey RA
      3. Chertt Сегодня, 15:21
        Цитата: demo
        Неужто оправдываются самые мрачные прогнозы?

        Счастливый вы человек. Для вас "самый мрачный прогноз", это то. что Росгвардия получит ВМФ bully
        Chertt
    3. bouncyhunter Сегодня, 14:50
      А что - бармалеи не умеют вертолётами пользоваться ? Пусть лучше будут не востребованы на складах , чем их не окажется в нужный момент .
      bouncyhunter
      1. marlin1203 Сегодня, 14:59
        Откуда у наших бармалеев в нашей стране танки?
        marlin1203
        1. Alexey RA Сегодня, 15:30
          Цитата: marlin1203
          Откуда у наших бармалеев в нашей стране танки?

          Оттуда же, откуда они появились у них в 1991 - угнаны или куплены на армейских складах.
          К тому же, "Конкурс" - это не только ПТРК, но и возможность уничтожить ОТ или схрон без входа в зону огня бандитской стрелковки и РПГ.
          Alexey RA
        2. DMB_95 Сегодня, 16:19
          Цитата: marlin1203
          Откуда у наших бармалеев в нашей стране танки?

          Разве Росгвардия должна только бармалеев гонять ? В идеале - возможно . Но нужно иметь вооружение и для борьбы с более серьёзным противником .
          DMB_95
          1. PSih2097 Сегодня, 16:56
            Цитата: DMB_95
            Разве Росгвардия должна только бармалеев гонять ?

            а какие обязанности у внутряков? ах да еще бунты тушить...
            PSih2097
            1. Paranoid50 Сегодня, 17:20
              Цитата: PSih2097
              ах да еще бунты тушить..

              Ага,термобарами. wassat Хотя, лет шесть тому назад на Болотной было бы кстати. yes
              Paranoid50
            2. Alexey RA Сегодня, 17:21
              Цитата: PSih2097
              а какие обязанности у внутряков? ах да еще бунты тушить...

              Открыть закон о РГ не судьба?
              1. На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:
              1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
              2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;
              3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
              4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
              5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
              6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;
              7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
              8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам...

              Пункт 4 - это, например, обе Чеченские и КТО в Дагестане в 1999.
              Пункт 5 - это территориальная оборона, борьба с РДГ и бандформированиями.
              Пункт 6 - это вплоть до отражения прорывов бандформирований с сопредельной территории.
              Alexey RA
  2. Rusland Сегодня, 14:38
    Серьезно вооружаются, по домам удобно шмалять, в которых укрываются боевики.
    Rusland
    1. Esoteric Сегодня, 15:16
      Цитата: Rusland
      Серьезно вооружаются, по домам удобно шмалять, в которых укрываются боевики.

      Вместо одной ракеты "Корнета" можно выпустить 40 "Шмелей".
      Esoteric
      1. Александр War Сегодня, 15:23
        Вы сравнили ,и по дальности?
        Александр War
      2. Alexey RA Сегодня, 15:38
        Цитата: Esoteric
        Вместо одной ракеты "Корнета" можно выпустить 40 "Шмелей".

        Или потерять 40 огнемётчиков, пытающихся выйти на эффективную дальность огня РПО и уложить боеприпас в цель под огнём снайперов или пулемётчиков.
        Alexey RA
        1. Маз Сегодня, 17:22
          Дальность шмеля 2800 вроде. Какой там снайпер, пулеметчик?
          Маз
          1. Alexey RA Сегодня, 19:28
            Цитата: Маз
            Дальность шмеля 2800 вроде.

            Угу... а дальность винтовки Мосина - 2500 м. laughing
            Не надо путать предельную дальность полёта боеприпаса с эффективной дальностью стрельбы. Прицельная дальность "Шмеля" - 600-800 м. А с учётом скорости боеприпаса "шмеля" и непредсказуемых ветров в горах - дай бог метров на 300-400 попасть куда надо.
            Alexey RA
          2. Dedall Сегодня, 19:37
            А Вы пробовали на такой дальности попасть хотя бы в дом? Я пробовал на 800 метров и... не попал. А всё потому, что дальностью стрельбы в ТТХ названа расстояние, на которое способна улететь капсула. Зато "Малюткой", когда служил ещё в Туркмении, на таком расстоянии в танк получалось.
            Dedall
        2. strannik1985 Сегодня, 20:11
          Тигр до схрона может просто не доехать. Например в Чечне МТЛБ пользовались большой популярностью (на середину ноября 1999 667 машин в ОГВ(с)). По идее нужна гусеничная база и съёмная ПУ(я бы предпочел кооперацию с белорусским ОАО "Пеленг"-корнетовскую ракету и ПУ от "Шершень").
          strannik1985
  3. Кент0001 Сегодня, 14:38
    А зачем Росгврдии ПТРК? С чьими бронетанковыми соединениями они собрались воевать? Всеми восемью комплектами.
    Кент0001
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:43
    Что-то не то.Боевое применение в -где? Машина шустрая,мощное вооружение.Что в прикрытии?12,7 разберёт его на запчасти при прямом.Или он-для гонения в поле бегущих оленей?Смысл данной машины?Только для кратковременного прикрытия те-же ПУ ТОПОЛЬ,ЯРС.В остальном-не понимаю.Будет прикрывать взвод в лесном массиве стоя на поле в качестве мишени?Однако.
    ВЕРЕСК
    1. Александр War Сегодня, 14:49
      Что в прикрытии?12,7 разберёт его на запчасти при прямом. Так и 12,7мм разберет и БТР с БМП ,стрелять ракетами будут явно не с 1-2 км!
      Александр War
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:45
    Огневая мощь "Росгвардии" растет на глазах изумленной публики. Совсем не детские игрушки. Не дай бог, применять будут...
    Горный стрелок
  6. _Jack_ Сегодня, 14:47
    Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации.
    С какими танками Росгвардия воевать собирается?
    _Jack_
    1. Esoteric Сегодня, 15:20
      Цитата: _Jack_
      С какими танками Росгвардия воевать собирается?

      По всей вероятности, вот с этими:

      Для других целей есть армия, флот, авиация, ракетный войска и артиллерия, спецназ...Бойцы ЧВК, наконец... request
      Esoteric
      1. Александр War Сегодня, 15:35
        Росгидромет получит 68 буксируемых гаубиц Д-30 ,а Росгидромет будет стрелять по припаркованным машинам возле домов которые мешают зимой убирать снег?
        Александр War
      2. Alexey RA Сегодня, 16:32
        Я так понимаю, это единственные враги РГ? И на СК у нас сейчас мир, дружба, бегают единороги и летают голубые пони?
        А вот это всё - путинскаяпропаганда:

        Цитата: Esoteric
        Для других целей есть армия, флот, авиация, ракетный войска и артиллерия, спецназ...Бойцы ЧВК, наконец..

        Армия может быть использована внутри страны только при условии введения чрезвычайного положения. Для КТО внутри страны как раз и существовали ВВ. Просто на Первую и Вторую Чеченские вованов не хватило (тогда и армии еле хватило - 50 тысяч штыков собирали по всей стране, сводный батальон морпехов набирали по роте с флота).
        И кстати, тогда что-то никто не волновался - зачем это вдруг у ВВ завелись свои танки, авиация, артиллерия и РСЗО?
        Alexey RA
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:47
    А еще Роснацгвардия купит два атомных авианосца, и получит до конца года тридцать самолетов Су57? fool Им то "Корнеты" зачем??? recourse
    Геркулесыч
    1. edeligor Сегодня, 15:03
      Не хочется складывать 2+2..., да ещё подумалось про 18 марта...
      edeligor
      1. Александр War Сегодня, 15:10
        Чой то и мне не по себе...все нормально! Не по себе может быть ,если будут закупать танки и РСЗО!
        Александр War
        1. Геркулесыч Сегодня, 15:12
          Танки и РСЗО они получат в виде шевской помощи! belay
          Геркулесыч
          1. Александр War Сегодня, 15:17
            В Национальной гвардии США имеются и истребители Ф-16 да еще много чего у них!
            Александр War
            1. PSih2097 Сегодня, 16:59
              Цитата: Александр War
              В Национальной гвардии США имеются и истребители Ф-16 да еще много чего у них!

              только вот они являются резервом армии США, а наши внутряки им не являются по определению.
              PSih2097
      2. Александр War Сегодня, 15:33
        Росгидромет получит 68 буксируемых гаубиц Д-30 https://rg.ru/2017/11/12/rosgidromet-vooruzhili-g
        aubicami.html
        Александр War
      3. Архонт Сегодня, 15:38
        Типа выкуривать людей из домов и заставлять идти на выборы?
        Архонт
      4. AndreyS Сегодня, 15:58
        Цитата: edeligor
        Не хочется складывать 2+2..., да ещё подумалось про 18 марта...

        Не несите ахинеи уважаемый edeligor! Собираются закупать, это значит только выставили на торги начало изготовления, полгода торги, год изготовление, ну и распределение по подразделениям полгода. Итого?!
        А вот посты выше про войну я думаю очень даже в точку. В соответствии с ФЗ № 226 от 03.07.2016 года:
        "...1. На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:
        1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
        2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;
        3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
        4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
        5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
        6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;
        7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
        8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам...        "
        Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71433920/741609f9002bd54a24
        e5c49cb5af953b/#ixzz54XYvPcBe
        Как Вы считаете в соответствии с п.п. 5, 6 могут понадобиться такие комплексы?!
        AndreyS
        1. Alexey RA Сегодня, 16:42
          Цитата: AndreyS
          Как Вы считаете в соответствии с п.п. 5, 6 могут понадобиться такие комплексы?!

          Забыли про п.4.
          4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;

          Режим КТО - это, например, Дагестан-1999. Тогда использовали даже Су-25 с ОДАБ и артиллерию 122-152 мм.
          А режим ЧП - это полноценная война внутри страны. В своё время его очень не хотели вводить в Чечне - потому как его введение формально переводило КТО на уровень войны.
          Alexey RA
  8. Ассириец Сегодня, 14:53
    Интересно, программу закупок или вооружения кто нибудь подписывал, или как на рынке, увидел мандарины и купил.
    Пусть кто нибудь убедит меня в острой необходимости.
    Слов нету, одна нецензурщина.
    Ассириец
    1. allaykbar Сегодня, 16:35
      Кавказ если не убедил тебя - то не поможет и книга
      allaykbar
  9. san4es Сегодня, 15:26
    «Корнет» сможет иметь как кумулятивную боевую часть для поражения перспективных танков (ракета 9М133), так и термобарическую (9М133Ф)


    Также к концу года Росгвардия намерена закупить восемь комплектов переносных пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет»
    soldier
    san4es
    1. Александр War Сегодня, 15:29
      Тезка привет! hi
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 15:46
        Цитата: Александр War
        Тезка привет! hi

        hi Здорово. Чё пропал?...Держи инфу fellow

        ПТРК «Корнет» производит атаку фронтальной проекции бронетехники, с применением полуавтоматической системы наведения и использованием лазерного луча. Задачей оператора является обнаружение цели, наведение на нее визира, произведение выстрела и удержание цели в прицеле до ее поражения.
        Комплекс «Корнет» надежно защищен от действия активных и пассивных помех, защита реализуется за счет направления фотоприемного устройства ракеты в сторону пусковой установки.
        Противотанковая управляемая ракета (ПТУР), которая входит в состав комплекса «Корнет», выполнена по схеме «утка». Раскрывающиеся рули расположены в передней части ракеты, там же находится и их привод, а также лидирующий заряд тандемной кумулятивной БЧ.
        Двигатель с двумя соплами расположен в средней части ракеты, за ним находится основной заряд кумулятивной БЧ. В задней части ракеты расположена система управления, включая приемник лазерного излучения. Также сзади расположены и четыре раскладывающихся крыла.
        ПТУР вместе с вышибным зарядом помещен в одноразовый герметичный пластиковый контейнер.Многие эксперты (особенно зарубежные) не считают «Корнет» комплексом третьего поколения, так как в нем не реализован принцип самонаведения ракеты на цель. Однако это оружие имеет массу преимуществ не только перед устаревшими ПТРК второго поколения, но и перед новейшими комплексами типа Javelin. Вот основные из них:
        универсальность: «Корнет» можно применять как против бронетехники, так и против огневых точек и полевых укрепление противника;
        удобство стрельбы с неподготовленных позиций из разных положений: «лежа», «с колена», «в окопе»;
        возможность использования в любой время суток;
        высокая помехозащищенность;
        возможность использования широкой номенклатуры носителей;
        залповая стрельба двумя ракетами;
        большая дальность стрельбы (до 10 км);
        высокая бронепробиваемость ракеты, что позволяет ПТРК успешно бороться практически со всеми видами современных танков.
        Основным преимуществом ПТУР «Корнет» является ее стоимость, она примерно в три раза ниже, чем у ракет с головкой самонаведения.
        Боевое применение комплекса
        Первым серьезным конфликтом, в котором применялся комплекс «Корнет», стала война в Ливане в 2006 году. Группировка «Хезболла» активно использовала этот ПТРК, чем практически сорвала наступление израильской армии. По информации израильтян в ходе боевых действий 46 танков «Меркава» получили повреждения. Хотя, не все они были подбиты именно из «Корнета». «Хезболла» получила эти ПТРК через Сирию

        https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/ptrk-ko
        rnet/
        san4es
  10. Strashila Сегодня, 15:40
    Всегда прикалывает оптимизм разработчиков размещением большого количества вооружения на технике... типа это круто... типа мощь... ... не льстите себе, после первого пуска экипаж будет думать куда и как быстро спрятаться, чтоб не получить ответку. На Хризантеме стоит пара ... и этого достаточно, поставьте лучше дистанционный модуль с крупнокалиберным пулеметом, парой ПТУРСов и сделайте универсальное место для установки одноразовых гранатометов и огнеметов... да хоть под РПГ-7 трубу, пуск с машины будет гораздо точнее чем с рук.
    Strashila
    1. Alexey RA Сегодня, 16:52
      Цитата: Strashila
      На Хризантеме стоит пара ... и этого достаточно

      У "Хризантемы": 2 ПУ, 2 системы наведения (2 канала наведения ПТУР), 15 ПТУР в БК.
      У "Тигра": 2х4 ПУ, 2 системы наведения (2 канала наведения ПТУР), 16 ПТУР в БК. При этом комплекс может в одном луче с одной ПУ по одной цели стрелять двумя ракетами. То есть за 1 залп можно выпустить 4 ПТУР по двум целям - половину ракет, установленных на ПУ.
      Alexey RA
      1. Strashila Сегодня, 17:57
        Начнем с того, кто заказчик... Росгвардия... по старому Внутренние войска... кто противник... не регулярные части... основные задачи... или сопровождение колон или действия внутри населенных пунктов разной застройки и этажности. Везде в первую очередь задача обнаружить противника... должны стоять различные системы наблюдения и выявления оптических приборов... стрелять ПТУРСом по воробьям глупо и дорого... это и американцы заметили в Афганистане, что стрелять по каждому муджахеду из Джавелина... очень накладно, по этому как альтернатива наличие пулемета... цену решения вопроса ощутите и предложение о возможности пуска из одноразовых гранатометов из этого то же... стрелять с рук или со станка это разные условия... применение ПТУРСа это крайняя мера и дорогая, пример Сирии показателен... там ПТУРСами от бедра ни кто не шмаляет... есть более дешевые и не менее эффективные способы уничтожить цель. И эта машина не прямого контакта в бою... её разнесут даже из стрелкового оружия... при массовом применении... или на крайняк РПГ-7.
        Strashila
        1. Alexey RA Сегодня, 19:41
          Цитата: Strashila
          Начнем с того, кто заказчик... Росгвардия... по старому Внутренние войска... кто противник... не регулярные части... основные задачи... или сопровождение колон или действия внутри населенных пунктов разной застройки и этажности.

          Не только. На Кавказе ВВ работают в том числе и в горно-лесистой местности, за пределами населённых пунктов. Причём в этих случаях используются даже миномёты.
          Цитата: Strashila
          стрелять ПТУРСом по воробьям глупо и дорого... это и американцы заметили в Афганистане, что стрелять по каждому муджахеду из Джавелина... очень накладно, по этому как альтернатива наличие пулемета...

          А кто говорит про стрельбу по каждому муджахеду? ПТРК - это нишевое оружие, для разбора укреплённых огневых точек, прикрывающих базы и схроны в тех же горах.
          А ОТ в тех краях хватает. Помницца, в 2000 году в Дагестане в одном из сёл внезапно обнаружили целый УР.
          Цитата: Strashila
          применение ПТУРСа это крайняя мера и дорогая

          Не дороже личного состава, которого положит противник при попытке приблизиться на дальность эффективного огня стрелковки/РПГ.
          Цитата: Strashila
          по этому как альтернатива наличие пулемета... цену решения вопроса ощутите и предложение о возможности пуска из одноразовых гранатометов из этого то же... стрелять с рук или со станка это разные условия...

          Вот как раз в случае вооружения пулемётом или РПГ "Тигру" придётся подставляться под огонь противника. Потому как каким бы жёстким не был бы станок, но тот же ветер никто не отменял. Так что эффективная дальность стрельбы при использовании неуправляемого оружия будет примерно равна эффективной дальности стрельбы противника. Ах да и стрелять придётся со стопа. В случае ПТРК, правда, тоже, но там "тигр" можно отодвинуть от противника километра на 2 и корректировать траекторию ракеты в процессе полёта.
          Alexey RA
  11. Bronevick Сегодня, 16:04
    Голосуйте правильно или ощутите на себе всю мощь Корнетов.
    Bronevick
  12. Александр War Сегодня, 16:11
    скоро у ДПС для борьбы с правонарушителями laughing
    Александр War
    1. PSih2097 Сегодня, 17:01
      Цитата: Александр War
      скоро у ДПС для борьбы с правонарушителями laughing

      на базе Т-80 с ГТДУ, что б догонять могли... smile
      PSih2097
  13. groks Сегодня, 16:32
    Ничего не могу сказать. Если без мата.
    groks
  14. Zaurbek Сегодня, 17:41
    Странно, что не делают машины с 1 модулем...УАЗы или Скорпионы...
    Zaurbek
  15. Zaurbek Сегодня, 17:43
    И очень хорошо смотрелись бы старые БМП 1/2 при модернизации... Башню снять ДУМ на крышу с 12,7мм и на место десантного отделения такие Корнеты...Прекрасно! Двигатель новый, кондер...
    Zaurbek
    1. Alexey RA Сегодня, 19:44
      Цитата: Zaurbek
      И очень хорошо смотрелись бы старые БМП 1/2 при модернизации... Башню снять ДУМ на крышу с 12,7мм и на место десантного отделения такие Корнеты...Прекрасно! Двигатель новый, кондер...

      Пока что БМП-2 модернизируют в универсальном варианте: ставят "Бережок" с обитаемой башней.
      Боевое отделение Б05Я01 «Бережок» вооружено 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, 30-миллиметровым автоматическим гранатометом АГ-30М, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и двумя спаренными установками для управляемых ракет «Корнет».
      Alexey RA
      1. Zaurbek Сегодня, 20:07
        Я имел ввиду в вариант ПТРК . Проходимость высокая и плавает...
        Zaurbek
  16. слава1974 Сегодня, 18:41
    Раньше ВВ могли действовать только на территории своей страны. Сейчас такого ограничения нет.
    Учитывая, что Росгвардия снимает с вооружения БМП-1 и БМП-2, то бишь остается без орудий 30 мм и 73 мм, выглядит как некая замена для компенсации огневой мощи.А огневая мощь нужна, бывают такие случаи.
    слава1974
  17. dmmyak40 Сегодня, 20:15
    Цитата: Александр War
    Росгидромет получит 68 буксируемых гаубиц Д-30 ,а Росгидромет будет стрелять по припаркованным машинам возле домов которые мешают зимой убирать снег?

    А лавины обстреливать из автоматов? Подумайте, прежде чем писать...
    dmmyak40
  18. Incvizitor Сегодня, 20:16
    Ему бы туда ещё пулемёт, чтобы от пехоты в случае чего отбодаться, в той же Сирии бородатые тараканы везде и всегда могут вылезти, не ракетами же по ним.
    Incvizitor
Картина дня