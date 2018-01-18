Росгвардия планирует вооружиться «Тиграми» с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет»

Росгвардия примет на вооружение бронемашины «Тигр» с противотанковыми ракетными установками «Корнет» до конца 2018 года, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, передает «Интерфакс».Согласно плану-графику, ведомство планирует приобрести восемь бронированных машин ВПК-233136 «Тигр» общей стоимостью порядка 85 млн. 423 тыс. рублей.Также к концу года Росгвардия намерена закупить восемь комплектов переносных пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», предназначенных для размещения на бронированной технике, за 57 млн. 380 тыс. рублей.Закупаемый ведомством комплекс «Корнет» сможет иметь как кумулятивную боевую часть для поражения перспективных танков (ракета 9М133), так и термобарическую (9М133Ф) - для уничтожения бункеров, полевых укреплений, инженерных сооружений, надводных и воздушных целей (вертолетов, беспилотников, самолетов штурмовой авиации), а также живой силы противника. «Корнет» имеет восемь ракет, готовых к стрельбе, при полном боекомплекте 16 штук.Согласно данным госзакупок, войска Росгвардии к концу 2018 года намерены получить 96 ракет 9М133 стоимостью 79 млн 180 тыс. и 32 управляемых боевых ракеты 9М133Ф общей стоимостью около 24 млн 812 тыс. рублей.Как сообщалось, противотанковые комплексы «Корнет» прошли проверку в боевых условиях в ходе сирийской кампании.