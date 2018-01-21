Другой «Дегтярёв»

В предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны основными пулемётами Красной армии были два пулемёта — ручной ДП-27 и станковый пулемёт Максима. Модификациями дегтярёвского «ручника» оснащалась также и вся отечественная бронетехника. Однако у этих проверенных конструкций существовали и конкуренты, которые при определённом стечении обстоятельств тоже могли бы стать широко распространёнными. Один из таких образцов — станковый пулемёт Дегтярёва ДС-39, на основе которого также были разработаны и испытаны танковые модификации.Уже после окончания Гражданской войны для руководства РККА стал очевидным факт, что имевшийся на вооружении станковый пулемёт Максима имеет ряд недостатков и не вполне подходит для нужд армии — примерно к тем же выводам относительно своего MG 08 чуть ранее пришли немцы. В итоге в СССР появилось семейство пулемётов конструкции В.А. Дегтярёва: за ручным пулемётом образца 1927 года ДП-27 («Дегтярёв Пехотный») последовали ДА для вооружения самолётов («Дегтярёв Авиационный») и ДТ-29 для установки во все виды бронетехники («Дегтярёв Танковый»).Танковый вариант пулемёта ДС-39 с прикладом в боевом положении (вверху) и с установленными сошками (внизу)Создание же нового станкового пулемёта, удовлетворявшего требованиям военных, сильно затянулось. После долгих испытаний и доработок разных образцов 22 сентября 1939 года на вооружение РККА был принят «7,62-мм станковый пулемёт образца 1939 года», или ДС-39, конструкции всё того же Дегтярёва. Развернули валовое производство нового пулемёта на Тульском оружейном заводе.Производство «Максимов» было свёрнуто, а ДС-39 пошёл в войска. В ходе реальной эксплуатации пулемёт получил неоднозначные оценки. Несмотря на то, что он был относительно прост и легко осваивался красноармейцами, спустя некоторое время стали массово поступать нарекания на частые отказы и работу автоматики. Самым критичным недостатком было распатронивание — при досылке патрона из ленты пулю выдёргивало из гильзы.Дегтярёв изначально проектировал новый пулемёт под металлическую ленту с подачей патронов, аналогичной крупнокалиберному ДШК, но затем пришлось переделывать оружие под матерчатую ленту. Это потребовало серьёзных изменений и отрицательно сказалось на характеристиках пулемёта.На использовании матерчатой ленты настояли именно военные, обосновывая свои требования унификацией боепитания с «Максимом». Увы, но матерчатая лента была очень чувствительна к влажности, что неизбежно проявлялось в полевых условиях, а конструкция автоматики вытаскивания патрона из неё была достаточно сложна. Всё это вызывало сбои в работе оружия, особенно новых образцов. ВВС РККА осознали это раньше армейцев, и в авиационном вооружении использовали либо магазинное питание, либо более практичную металлическую ленту. Однако сухопутные войска не спешили переходить на более дорогую в производстве ленту, и до середины Великой Отечественной войны не было принято образца пехотного пулемёта под неё. Модернизация «Максимов» под металлическую ленту массово была произведена уже после войны.В 1941 году производство ДС-39 пришлось прекратить и срочно восстанавливать производство «Максимов». По разным источникам сейчас принято считать, что всего изготовили чуть более 10 000 штук ДС-39. После окончания производства из войск их не изымали и продолжали использовать.Из доклада начальнику ГАУ КА (Главного артиллерийского управления Красной армии) генерал-полковнику артиллерии Н.Д. Яковлеву следует, что на 1 мая 1943 года в действующей армии имелось 1765 пулемётов ДС-39. Более того, использование более качественных патронов от авиационного пулемёта ШКАС с двойной обжимкой пули в дульце гильзы позволило улучшить надёжность оружия, избавиться от выпадения пули и разрыва патрона в ствольной коробке.Для вооружения танков в Автобронетанковом управлении (АБТУ, с 26 июня 1940 года — Главное автобронетанковое управление, ГАБТУ) рассматривали альтернативу ДТ-29 — например, установку авиационного ШКАСа в Т-37А. Одной из причин поисков было увеличение возимого боекомплекта, огневой мощи и длительности непрерывного огня. Достичь этого можно было разными способами, в том числе отказавшись от магазинного питания в пользу ленты. Принятие на вооружение ДС-39 не могло пройти мимо внимания танкистов, и тут же последовали попытки адаптировать новый пулемёт для бронетанковой техники. Так появился танковый вариант ДС-39, который в документах ГАУ и АБТУ называется по-разному, с отличием в годе: «7,62-мм танковый пулемёт образца 1939 года» или «7,62-мм танковый пулемёт образца 1940 года».Разрабатывало танковый вариант тульское центральное конструкторское бюро №14 наркомата вооружений (ЦКБ-14 НКВ). Работы начались в 1939 году, закончившись годом позднее — откуда и появились разночтения в названии. Танковый пулемёт представлял собой несколько изменённый согласно условиям стрельбы из танка ДС-39:на стволе удалён газовый переводчик, вместо него поставлена пробка газовой камеры;на затыльнике удалены ручки и спусковой рычаг; вместо них появился наплечник, а для спуска — ручка управления и спусковой крючок;для новых деталей изменена спусковая коробка;для использования вне танка пулемёт оснащён съёмными сошками по аналогии с ДТ-29, которые хранились в танке отдельно. Крепились сошки хомутом в пазах около дульной части ствола, на основании сошек была расположена мушка для стрельбы с открытым пехотным прицелом;надульник и мушка ствола заменены на специальный танковый пламегаситель.Пулемёт был отстрелян и отрегулирован на темп стрельбы 850-900 выстрелов в минуту.Под танковый вариант были разработаны две установки: одна для замены спаренного с пушкой пулемёта ДТ, а вторая позволяла устанавливать ДС-39 в башне лёгкого танка как основное вооружение. Помимо этого проектировалась зенитная установка, которая должна была монтироваться на крыше башни. Все установки разрабатывались в ЦКБ-14 во взаимодействии с заводом №174 им. Ворошилова.Работы по спаренной установке велись параллельно с разработкой танкового варианта ДС-39 и были закончены к январю 1940 года. Установка проектировалась для танка Т-26, но из-за унификации узлов не вызвала бы затруднений при установке в танки других типов, состоявших на вооружении РККА.Установка монтировалась в маске башни танка вместе с 45-мм пушкой. Огонь из неё вёлся при помощи оптического прицела ТОП или диоптрического прицела на дистанции до 1000 метров. Патроны подавались из магазина с лентой на 250 патронов. Наведение осуществлялось либо вместе с пушкой — при этом использовался прицел ТОП, штатные механизмы наведения пушки и ножной спуск наводчика, — либо раздельно. В этом случае управление осуществлялось пистолетной рукояткой, а наведение велось через диоптрический прицел.Новый пулемёт устанавливался вместо ДТ-29 с дисковым питанием. Изменений в методике пристрелки не было, расположение каналов ствола пулемёта и пушки, высота прицельной линии и прочие параметры не изменялись. Все углы вертикальной и горизонтальной наводки оставались прежними — как с пулемётом ДТ. Установка состояла из:разъёмного шара с лотком крепления пулемёта;разъёмной обоймы;зажимного кольца;двух ограничителей секторов вращения шара;двух конусов крепления пулемёта;сухаря заднего крепления пулемёта, который крепился болтами к лотку.Магазин представлял собой обыкновенную коробку для ленты на 250 патронов от пулемёта Максима. Коробка вставлялась в кронштейн, прикреплённый болтами к стенке башни, причём приваривать новые бонки не стали и использовали те, что остались от укладки дисков ДТ и одной снарядной укладки.К пулемёту в танке полагалась укладка — ряд ящиков и креплений, в которых располагались коробки с лентами, ЗИП к пулемёту и сошки. Укладка была разработана для танка Т-26. Сошки держались в пружинной укладке на правой стенке башни. На правом борту корпуса, позади водителя, крепилась укладка на шесть коробок с лентами, там же лежал ЗИП к пулемёту. В переднем и заднем левых углах боевого отделения были расположены укладки на два ящика с лентами каждая. На полу боевого отделения, в передней и правой части были установлены ещё два ящика для коробок с лентами. Та, что левее, была разделена на два отсека, каждый из которых имел собственную крышку с запором и вмещал по четыре коробки с лентами. Правый, ближе к водителю, состоял из двух частей — верхней и нижней. В нижнем хранился инструмент и различный танковый ЗИП, а в верхнем шесть коробок для лент. Крепились эти ящики на те же места и теми же винтами, что и старые укладки дисков ДТ. Общее количество патронов в танке достигло 6250, при том, что старые укладки при тех же местах и габаритах вмещали 47 дисков на 3008 патронов.Помимо спаренного с пушкой варианта установки пулемёта, в советских танках он мог устанавливаться в отдельной башне, а позже как курсовой. Для подобного размещения для ДТ-29 существовала специальная шаровая установка — соответственно, нужда в подобной возникла и для нового танкового пулемёта. Установка была готова к июлю 1940 года.В новой танковой установке объединялись оптический прицел и шаровый вертлюг-маска. При выходе из строя оптического прицела мог ставиться диоптрический прицел типа ДТ. Испытания шаровой установки велись в башне танка Т-38, были зафиксированы следующие показатели: углы вертикального обстрела от −15° до +20°, горизонтальный обстрел при неподвижной башне мог вестись как влево, так и вправо на 15°. При тех же занимаемых объёмах боеукладка составляла 3250 патронов — на 1738 больше, чем в дисках ДТ.При монтаже новой установки не требовалось никаких изменений, новый шар и укладки вставали на прежние места. Единственным изменением было другое положение магазина по отношению к положению шаровой установки, что зависело от типа боевой машины. Состав установки был следующим:шаровая головка;обойма шаровой головки;гильзоулавливатель;налобник прицела;две укладки боекомплекта;магазин;диоптрический прицел;укладка прицелов и запасных стволов пулемётов;поддержка ленты;укладка сошек;укладка ЗИП пулемёта;броня пулемётного окна.Шаровая головка, или «яблоко», объединяла пулемёт и прицел для совместного движения при наводке на цель, для этого головка устанавливалась в обойме-гнезде, прикреплённой к броневым листам танка. С внутренней стороны шара располагался кронштейн, на который устанавливались пулемёт, прицел, крепления лентоприёмника и направляющая обойма гильзоулавливателя. На дальнем от шара конце кронштейна были расположены хомут для поддержания и устройство механической выверки прицела, к хомуту крепился налобник прицела.На наружной стороне шара был бронекожух, защищавший уязвимые места пулемёта, там же располагалась бронезаслонка прицельного отверстия, открытие-закрытие заслонки осуществлялось с внутренней стороны рычагом.Боекомплект размещался в укладках двух типов: одна размещалась на дне танка, а вторая — на стенках боевого отделения. Первый представлял собой раму на 10 коробок по 250 патронов, как у пулемёта Максима; рама разделялась перегородками, а сверху накрывалась брезентовой накидкой. Второй тип боеукладки — это полки, куда ставились патронные коробки и пристёгивались металлическими лентами с застёжкой.ЗИП пулемёта и оптического прицела хранился в деревянном ящике, размещённом в специальном гнезде на стенке танка. Там же в двух сумках хранились инструмент и принадлежности пулемёта. Укладка запасных стволов и прицелов размещалась неподалёку от стрелка (в Т-38 — внизу справа от него). Она представляла собой раму с четырьмя парами гнёзд: нижние две пары предназначались для запасных стволов, следом над ними для диоптрического прицела, а последняя верхняя — для оптического.В целом, стрельба из шаровой установки нового танкового пулемёта не отличалась от стрельбы из установки ДТ. Правила стрельбы были идентичны правилам стрельбы из ДС-39, только следовало следить и направлять левой рукой вниз отходящую ленту, не допуская её скопления.Не менее важно было предусмотреть использование нового пулемёта в качестве зенитного. Старый ДТ мог устанавливаться на турель П-40, поэтому конструкторы ЦКБ-14 предусмотрели новую люковую зенитную установку. Готовая к июню 1940 года, она должна была устанавливаться на крыше башни Т-26, могла вести огонь как по зениту, с помощью кольцевого прицела, так и по наземным целям с помощью мушки и прицельной планки.Питание предусматривалось из коробки на 250 патронов, аналогичной применяемой с пулемётом Максима. Управление огнём осуществлялось вручную. Для монтажа установки в крыше башни требовалось прорезать новый лаз люка диаметром 630 мм, просверлить шесть крепёжных отверстий диаметром 10,5 мм и опустить на 7-8 мм правую траверсу правой башенной снарядной укладки.Отличие от П-40 было в том, что пулемёт монтировался не на кронштейне вне танка, а на внутренней стороне люка, который в открытом виде служил кронштейном и одновременно бронещитком. Установка состояла из следующих частей:круг, монтируемый на крыше башни;крышка люка;головка;секторный механизм.Из всех доступных на сегодня сведений можно сделать вывод, что очевидными дальнейшими путями развития пулемёта ДС-39 было введение металлической ленты, переделка коробки пехотного варианта по образцу танкового пулемёта с пистолетной рукоятью и прикладом, а также оснащение сошками. Всё это привело бы к появлению в РККА универсального пулемёта, аналогичного MG 34 в вермахте. Увы, предположения остались лишь предположениями.В реальности большая часть ДС-39 была потеряна в первые два года войны, часть оказалась захвачена немцами и финнами. Последние пытались использовать ДС-39 для установки в ДОТы и создали для них свои шаровые установки. Стоит отметить, что в СССР установка танкового варианта ДС-39 рассматривалась как вооружение долговременных огневых точек типа ДОТ-4.Танковый вариант пулемёта ДС-39 так и не был запущен в массовое производство, хотя ему уже был присвоен индекс ГАУ 56-П-423Т. Также нет достоверных подтверждений монтажа разработанных установок на танки других типов, кроме указанных в статье, несмотря на ряд мутных фотографий подбитого БТ с неким отличным от ДТ-29 пулемётом.