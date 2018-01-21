08:45 21 января

Другой «Дегтярёв»

В предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны основными пулемётами Красной армии были два пулемёта — ручной ДП-27 и станковый пулемёт Максима. Модификациями дегтярёвского «ручника» оснащалась также и вся отечественная бронетехника. Однако у этих проверенных конструкций существовали и конкуренты, которые при определённом стечении обстоятельств тоже могли бы стать широко распространёнными. Один из таких образцов — станковый пулемёт Дегтярёва ДС-39, на основе которого также были разработаны и испытаны танковые модификации.

Предыстория

Уже после окончания Гражданской войны для руководства РККА стал очевидным факт, что имевшийся на вооружении станковый пулемёт Максима имеет ряд недостатков и не вполне подходит для нужд армии — примерно к тем же выводам относительно своего MG 08 чуть ранее пришли немцы. В итоге в СССР появилось семейство пулемётов конструкции В.А. Дегтярёва: за ручным пулемётом образца 1927 года ДП-27 («Дегтярёв Пехотный») последовали ДА для вооружения самолётов («Дегтярёв Авиационный») и ДТ-29 для установки во все виды бронетехники («Дегтярёв Танковый»).




Танковый вариант пулемёта ДС-39 с прикладом в боевом положении (вверху) и с установленными сошками (внизу)
Создание же нового станкового пулемёта, удовлетворявшего требованиям военных, сильно затянулось. После долгих испытаний и доработок разных образцов 22 сентября 1939 года на вооружение РККА был принят «7,62-мм станковый пулемёт образца 1939 года», или ДС-39, конструкции всё того же Дегтярёва. Развернули валовое производство нового пулемёта на Тульском оружейном заводе.

Производство «Максимов» было свёрнуто, а ДС-39 пошёл в войска. В ходе реальной эксплуатации пулемёт получил неоднозначные оценки. Несмотря на то, что он был относительно прост и легко осваивался красноармейцами, спустя некоторое время стали массово поступать нарекания на частые отказы и работу автоматики. Самым критичным недостатком было распатронивание — при досылке патрона из ленты пулю выдёргивало из гильзы.

Дегтярёв изначально проектировал новый пулемёт под металлическую ленту с подачей патронов, аналогичной крупнокалиберному ДШК, но затем пришлось переделывать оружие под матерчатую ленту. Это потребовало серьёзных изменений и отрицательно сказалось на характеристиках пулемёта.

На использовании матерчатой ленты настояли именно военные, обосновывая свои требования унификацией боепитания с «Максимом». Увы, но матерчатая лента была очень чувствительна к влажности, что неизбежно проявлялось в полевых условиях, а конструкция автоматики вытаскивания патрона из неё была достаточно сложна. Всё это вызывало сбои в работе оружия, особенно новых образцов. ВВС РККА осознали это раньше армейцев, и в авиационном вооружении использовали либо магазинное питание, либо более практичную металлическую ленту. Однако сухопутные войска не спешили переходить на более дорогую в производстве ленту, и до середины Великой Отечественной войны не было принято образца пехотного пулемёта под неё. Модернизация «Максимов» под металлическую ленту массово была произведена уже после войны.

В 1941 году производство ДС-39 пришлось прекратить и срочно восстанавливать производство «Максимов». По разным источникам сейчас принято считать, что всего изготовили чуть более 10 000 штук ДС-39. После окончания производства из войск их не изымали и продолжали использовать.


Танковый вариант пулемёта ДС-39 в конфигурации для ведения боя вне танка, вид спереди в ракурсе 3/4

Из доклада начальнику ГАУ КА (Главного артиллерийского управления Красной армии) генерал-полковнику артиллерии Н.Д. Яковлеву следует, что на 1 мая 1943 года в действующей армии имелось 1765 пулемётов ДС-39. Более того, использование более качественных патронов от авиационного пулемёта ШКАС с двойной обжимкой пули в дульце гильзы позволило улучшить надёжность оружия, избавиться от выпадения пули и разрыва патрона в ствольной коробке.

Танковый вариант ДС-39

Для вооружения танков в Автобронетанковом управлении (АБТУ, с 26 июня 1940 года — Главное автобронетанковое управление, ГАБТУ) рассматривали альтернативу ДТ-29 — например, установку авиационного ШКАСа в Т-37А. Одной из причин поисков было увеличение возимого боекомплекта, огневой мощи и длительности непрерывного огня. Достичь этого можно было разными способами, в том числе отказавшись от магазинного питания в пользу ленты. Принятие на вооружение ДС-39 не могло пройти мимо внимания танкистов, и тут же последовали попытки адаптировать новый пулемёт для бронетанковой техники. Так появился танковый вариант ДС-39, который в документах ГАУ и АБТУ называется по-разному, с отличием в годе: «7,62-мм танковый пулемёт образца 1939 года» или «7,62-мм танковый пулемёт образца 1940 года».


Танковый вариант пулемёта ДС-39, приклад сложен в положение «по-походному»

Разрабатывало танковый вариант тульское центральное конструкторское бюро №14 наркомата вооружений (ЦКБ-14 НКВ). Работы начались в 1939 году, закончившись годом позднее — откуда и появились разночтения в названии. Танковый пулемёт представлял собой несколько изменённый согласно условиям стрельбы из танка ДС-39:

на стволе удалён газовый переводчик, вместо него поставлена пробка газовой камеры;
на затыльнике удалены ручки и спусковой рычаг; вместо них появился наплечник, а для спуска — ручка управления и спусковой крючок;
для новых деталей изменена спусковая коробка;
для использования вне танка пулемёт оснащён съёмными сошками по аналогии с ДТ-29, которые хранились в танке отдельно. Крепились сошки хомутом в пазах около дульной части ствола, на основании сошек была расположена мушка для стрельбы с открытым пехотным прицелом;
надульник и мушка ствола заменены на специальный танковый пламегаситель.

Пулемёт был отстрелян и отрегулирован на темп стрельбы 850-900 выстрелов в минуту.


Внешний вид пулемётной установки в башне танка Т-38

Под танковый вариант были разработаны две установки: одна для замены спаренного с пушкой пулемёта ДТ, а вторая позволяла устанавливать ДС-39 в башне лёгкого танка как основное вооружение. Помимо этого проектировалась зенитная установка, которая должна была монтироваться на крыше башни. Все установки разрабатывались в ЦКБ-14 во взаимодействии с заводом №174 им. Ворошилова.

Спаренный с пушкой пулемёт

Работы по спаренной установке велись параллельно с разработкой танкового варианта ДС-39 и были закончены к январю 1940 года. Установка проектировалась для танка Т-26, но из-за унификации узлов не вызвала бы затруднений при установке в танки других типов, состоявших на вооружении РККА.

Установка монтировалась в маске башни танка вместе с 45-мм пушкой. Огонь из неё вёлся при помощи оптического прицела ТОП или диоптрического прицела на дистанции до 1000 метров. Патроны подавались из магазина с лентой на 250 патронов. Наведение осуществлялось либо вместе с пушкой — при этом использовался прицел ТОП, штатные механизмы наведения пушки и ножной спуск наводчика, — либо раздельно. В этом случае управление осуществлялось пистолетной рукояткой, а наведение велось через диоптрический прицел.


Спаренная с пушкой установка разработки инженера Куренкова

Новый пулемёт устанавливался вместо ДТ-29 с дисковым питанием. Изменений в методике пристрелки не было, расположение каналов ствола пулемёта и пушки, высота прицельной линии и прочие параметры не изменялись. Все углы вертикальной и горизонтальной наводки оставались прежними — как с пулемётом ДТ. Установка состояла из:

разъёмного шара с лотком крепления пулемёта;
разъёмной обоймы;
зажимного кольца;
двух ограничителей секторов вращения шара;
двух конусов крепления пулемёта;
сухаря заднего крепления пулемёта, который крепился болтами к лотку.

Магазин представлял собой обыкновенную коробку для ленты на 250 патронов от пулемёта Максима. Коробка вставлялась в кронштейн, прикреплённый болтами к стенке башни, причём приваривать новые бонки не стали и использовали те, что остались от укладки дисков ДТ и одной снарядной укладки.


Варианты боеукладок и подача ленты в башне танка Т-26

К пулемёту в танке полагалась укладка — ряд ящиков и креплений, в которых располагались коробки с лентами, ЗИП к пулемёту и сошки. Укладка была разработана для танка Т-26. Сошки держались в пружинной укладке на правой стенке башни. На правом борту корпуса, позади водителя, крепилась укладка на шесть коробок с лентами, там же лежал ЗИП к пулемёту. В переднем и заднем левых углах боевого отделения были расположены укладки на два ящика с лентами каждая. На полу боевого отделения, в передней и правой части были установлены ещё два ящика для коробок с лентами. Та, что левее, была разделена на два отсека, каждый из которых имел собственную крышку с запором и вмещал по четыре коробки с лентами. Правый, ближе к водителю, состоял из двух частей — верхней и нижней. В нижнем хранился инструмент и различный танковый ЗИП, а в верхнем шесть коробок для лент. Крепились эти ящики на те же места и теми же винтами, что и старые укладки дисков ДТ. Общее количество патронов в танке достигло 6250, при том, что старые укладки при тех же местах и габаритах вмещали 47 дисков на 3008 патронов.

Установка в качестве башенного и курсового пулемёта

Помимо спаренного с пушкой варианта установки пулемёта, в советских танках он мог устанавливаться в отдельной башне, а позже как курсовой. Для подобного размещения для ДТ-29 существовала специальная шаровая установка — соответственно, нужда в подобной возникла и для нового танкового пулемёта. Установка была готова к июлю 1940 года.

В новой танковой установке объединялись оптический прицел и шаровый вертлюг-маска. При выходе из строя оптического прицела мог ставиться диоптрический прицел типа ДТ. Испытания шаровой установки велись в башне танка Т-38, были зафиксированы следующие показатели: углы вертикального обстрела от −15° до +20°, горизонтальный обстрел при неподвижной башне мог вестись как влево, так и вправо на 15°. При тех же занимаемых объёмах боеукладка составляла 3250 патронов — на 1738 больше, чем в дисках ДТ.


Башенная пулемётная установка инженера Полюбина с «яблоком» шарнира в сборе

При монтаже новой установки не требовалось никаких изменений, новый шар и укладки вставали на прежние места. Единственным изменением было другое положение магазина по отношению к положению шаровой установки, что зависело от типа боевой машины. Состав установки был следующим:

шаровая головка;
обойма шаровой головки;
гильзоулавливатель;
налобник прицела;
две укладки боекомплекта;
магазин;
диоптрический прицел;
укладка прицелов и запасных стволов пулемётов;
поддержка ленты;
укладка сошек;
укладка ЗИП пулемёта;
броня пулемётного окна.

Шаровая головка, или «яблоко», объединяла пулемёт и прицел для совместного движения при наводке на цель, для этого головка устанавливалась в обойме-гнезде, прикреплённой к броневым листам танка. С внутренней стороны шара располагался кронштейн, на который устанавливались пулемёт, прицел, крепления лентоприёмника и направляющая обойма гильзоулавливателя. На дальнем от шара конце кронштейна были расположены хомут для поддержания и устройство механической выверки прицела, к хомуту крепился налобник прицела.


Размещение пулемётной установки в башне лёгкого танка Т-38

На наружной стороне шара был бронекожух, защищавший уязвимые места пулемёта, там же располагалась бронезаслонка прицельного отверстия, открытие-закрытие заслонки осуществлялось с внутренней стороны рычагом.

Боекомплект размещался в укладках двух типов: одна размещалась на дне танка, а вторая — на стенках боевого отделения. Первый представлял собой раму на 10 коробок по 250 патронов, как у пулемёта Максима; рама разделялась перегородками, а сверху накрывалась брезентовой накидкой. Второй тип боеукладки — это полки, куда ставились патронные коробки и пристёгивались металлическими лентами с застёжкой.


Укладка запасных стволов и сменных прицелов в боевом отделении танка Т-38

ЗИП пулемёта и оптического прицела хранился в деревянном ящике, размещённом в специальном гнезде на стенке танка. Там же в двух сумках хранились инструмент и принадлежности пулемёта. Укладка запасных стволов и прицелов размещалась неподалёку от стрелка (в Т-38 — внизу справа от него). Она представляла собой раму с четырьмя парами гнёзд: нижние две пары предназначались для запасных стволов, следом над ними для диоптрического прицела, а последняя верхняя — для оптического.

В целом, стрельба из шаровой установки нового танкового пулемёта не отличалась от стрельбы из установки ДТ. Правила стрельбы были идентичны правилам стрельбы из ДС-39, только следовало следить и направлять левой рукой вниз отходящую ленту, не допуская её скопления.

Зенитная установка

Не менее важно было предусмотреть использование нового пулемёта в качестве зенитного. Старый ДТ мог устанавливаться на турель П-40, поэтому конструкторы ЦКБ-14 предусмотрели новую люковую зенитную установку. Готовая к июню 1940 года, она должна была устанавливаться на крыше башни Т-26, могла вести огонь как по зениту, с помощью кольцевого прицела, так и по наземным целям с помощью мушки и прицельной планки.


Деталировка зенитного варианта установки пулемёта и установка в позиции для стрельбы по воздушным целям

Питание предусматривалось из коробки на 250 патронов, аналогичной применяемой с пулемётом Максима. Управление огнём осуществлялось вручную. Для монтажа установки в крыше башни требовалось прорезать новый лаз люка диаметром 630 мм, просверлить шесть крепёжных отверстий диаметром 10,5 мм и опустить на 7-8 мм правую траверсу правой башенной снарядной укладки.


Зенитная установка в положении для стрельбы по наземным целям

Отличие от П-40 было в том, что пулемёт монтировался не на кронштейне вне танка, а на внутренней стороне люка, который в открытом виде служил кронштейном и одновременно бронещитком. Установка состояла из следующих частей:

круг, монтируемый на крыше башни;
крышка люка;
головка;
секторный механизм.

Заключение

Из всех доступных на сегодня сведений можно сделать вывод, что очевидными дальнейшими путями развития пулемёта ДС-39 было введение металлической ленты, переделка коробки пехотного варианта по образцу танкового пулемёта с пистолетной рукоятью и прикладом, а также оснащение сошками. Всё это привело бы к появлению в РККА универсального пулемёта, аналогичного MG 34 в вермахте. Увы, предположения остались лишь предположениями.


Финский вариант шаровой установки с пулемётом ДС-39

В реальности большая часть ДС-39 была потеряна в первые два года войны, часть оказалась захвачена немцами и финнами. Последние пытались использовать ДС-39 для установки в ДОТы и создали для них свои шаровые установки. Стоит отметить, что в СССР установка танкового варианта ДС-39 рассматривалась как вооружение долговременных огневых точек типа ДОТ-4.

Танковый вариант пулемёта ДС-39 так и не был запущен в массовое производство, хотя ему уже был присвоен индекс ГАУ 56-П-423Т. Также нет достоверных подтверждений монтажа разработанных установок на танки других типов, кроме указанных в статье, несмотря на ряд мутных фотографий подбитого БТ с неким отличным от ДТ-29 пулемётом.
Автор: Вадим Антонов
Первоисточник: http://warspot.ru/8159-drugoy-degtyaryov


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Комментарии 2

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  1. andrewkor Сегодня, 07:33
    Очень интересная,исчерпывающая информация.Военные в довоенном СССР много чего недооценивали,например пистолеты -пулеметы,одноместный Ил-2 без стрелка, мощные танковые и противотанковые пушки,ПТРы!
    andrewkor
  2. Котище Сегодня, 07:43
    Автору за статью спасибо.
    Думаю неплохо ее дополнил сравнительный анализ ТТХ с пулеметом Максима. А также история конкурсов во время Великой Отечественной войны, где детище Дегтярева неизменно проигрывала другим образцам станковых пулеметов.
    Хотя надо оттдать должное конструктору Дегтяреву, который согласно мемуаров на заседании комиссии прямо сказал Сталину, что пулемет Горюнова лучше.
    Котище
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