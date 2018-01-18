При реализации проекта 636 "Варшавянка" похитили 100 млн рублей?

Средства были похищены при разработке проекта подводных лодок «Варшавянка». Октябрьский районный суд получил ходатайства об аресте Глеба Емельченкова (замглавного инженера компании «Адмиралтейские верфи») и акционера компании «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного. Оба фигуранта подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Очередной факт махинаций со средствами государственного оборонного заказа выявлен следственными органами. На сей раз речь идёт о хищениях в рамках проекта 636 «Варшавянка», который реализовывался «Адмиралтейскими верфями».Информационная служба РИА Новости публикует сведения о том, что СК РФ добивается взятия под стражу заместителя главного инженера предприятия. Его подозревают в причастности к хищению (неэффективному расходованию) 100 млн рублей.Приводится заявление главы пресс-службы суда Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой:Известно о том, что следствие полагает существенное завышение стоимости работ по разработке трёхмерной модели корпуса, оборудования субмарины, а также работ по оцифровке необходимой для реализации проекта документации.Факт хищения или отсутствие такого факта теперь установит суд.