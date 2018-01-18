20:19 18 января

При реализации проекта 636 "Варшавянка" похитили 100 млн рублей?

Очередной факт махинаций со средствами государственного оборонного заказа выявлен следственными органами. На сей раз речь идёт о хищениях в рамках проекта 636 «Варшавянка», который реализовывался «Адмиралтейскими верфями».

Информационная служба РИА Новости публикует сведения о том, что СК РФ добивается взятия под стражу заместителя главного инженера предприятия. Его подозревают в причастности к хищению (неэффективному расходованию) 100 млн рублей.

При реализации проекта 636 "Варшавянка" похитили 100 млн рублей?



Приводится заявление главы пресс-службы суда Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой:
Средства были похищены при разработке проекта подводных лодок «Варшавянка». Октябрьский районный суд получил ходатайства об аресте Глеба Емельченкова (замглавного инженера компании «Адмиралтейские верфи») и акционера компании «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного. Оба фигуранта подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.


Известно о том, что следствие полагает существенное завышение стоимости работ по разработке трёхмерной модели корпуса, оборудования субмарины, а также работ по оцифровке необходимой для реализации проекта документации.

Факт хищения или отсутствие такого факта теперь установит суд.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 23

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  1. Дормидонт Сегодня, 15:04
    Эффективные менеджеры не расхищают бюджетные средства. Они их осваивают
    Дормидонт
    1. Владимир16 Сегодня, 15:18
      Скорее кто-то с помощью следственных мероприятий желает тормозить производство. А тут не велосипеды делают.
      Интеесная фраза в конце статьи
      Факт хищения или отсутствие такого факта теперь установит суд.


      Если факт хищения не установлен, то какова цель следственных мероприятий?
      Владимир16
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:23
        Самое противное, что если кого-то и накажут, то так себе, не в назидание другим. А вокруг куча замков стоит, построенных на "честно" заработанное. Прём, как в какое-то бесконечное болото!
        Да, туго жить во время перемен...
        oldseaman1957
  2. Владимир16 Сегодня, 15:05
    к хищению (неэффективному расходованию)
    так вы определитесь, судари, у вас спи...или или неэффективно расходовали.
    И как это следаки могут определить эффективно или не эффективно? Лодки построены. Значит средства использованы по назначению.
    Кто-то кого-то хочет подсидеть.
    Вместо того, что бы работать заместитель главного инженера теперь будет заниматься хернёй. А следаки будут рыться в компах и мешать всем своей вознёй.

    Я понимаю зенит-арена! Превышен бюджет в разы и на десятки миллиардов. А тут факт превышения бюджета есть или нет? Лодки в строю, бармалеев утюжат ракетами.
    Владимир16
    1. Chertt Сегодня, 15:15
      Цитата: Владимир16
      И как это следаки могут определить эффективно или не эффективно?

      Если канцелярские скрепки по документам стоят 100млн 15 руб. Следователи могут предположить, что 100 млн расходовано не эффективно )))
      Chertt
    2. Стирбьорн Сегодня, 15:48
      Цитата: Владимир16
      Вместо того, что бы работать заместитель главного инженера теперь будет заниматься хернёй. А следаки будут рыться в компах и мешать всем своей вознёй.

      Особенно понравилось, что заместитель! Прям так без ведома главного инженера, втихоря деньги пилил.
      Известно о том, что следствие полагает существенное завышение стоимости работ по разработке трёхмерной модели корпуса, оборудования субмарины, а также работ по оцифровке необходимой для реализации проекта документации.
      Ну это вообще сложно доказать. Как человек занимающийся трехмерными сложными моделями, могу сказать, что оценить тут весьма затруднительно. Все зависит о ткачества модели, при желании можно и за 5 минут состряпать, а если полная модель, со всей начинкой, то тут совершенству нет предела, опять же метод проб и ошибок никто не отменял - навряд ли компетентности следователей хватит это установить!
      Вообще, Адмиралтейские верфи одно из немногих судостроительных предприятий, которые качественно работали и продолжают работать. Контракт по 6 Варшавянкам для ЧФ выполнили в срок, получили новый контракт на 6 штук для ТОФ, вот тут-то и началась история. Возможно кому-то, просто не откатили, при нынешней власти без этого нельзя...
      Стирбьорн
    3. APASUS Сегодня, 19:32
      Цитата: Владимир16
      так вы определитесь, судари, у вас спи...или или неэффективно расходовали.

      Когда например манагер с зарплатой в 30 тыс рублей передвигается на авто за 60 тыс $ Проверяется элементарно,было бы желание.
      APASUS
  3. AUL Сегодня, 15:05
    Почему эта новость меня не удивляет?
    AUL
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:06
    Нужна показательная порка,с реальными сроками,штрафами, чтоб другие поумерили аппетиты
    Сибирский цирюльник
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:10
    Просто как всегда, не поделились с кем надо! А так , если бы поделились денежкой, то никто никогда, и ничего не узнал бы !
    Геркулесыч
    1. ltc35 Сегодня, 15:15
      Тот, "ктонадо" решил таким образом отомстить. А деньгами заказа обычно на предприятиях затыкают дыры. Без заказов дыры не заткнуть. Теперь нужно ждать решения суда.
      ltc35
  6. ioan-e Сегодня, 15:19
    Хоть убей, не верю что зам. главного инженера похитил (неэффективно истратил) 100 млн. руб. без ведома руководства! Начальство слепое, глухое и тупое или очередной к@зел отпущения?
    ioan-e
    1. StobbeS Сегодня, 16:36
      Ты скорее всего прав, но вполне себе могу представить что он мутил в рамках своей ответственности. Мой шеф, например, понятия не имеет чем я на работе занят, у него свои заботы.
      StobbeS
  7. _Jack_ Сегодня, 15:23
    При реализации проекта 636 "Варшавянка" похитили 100 млн рублей?
    наивные, значительно больше
    _Jack_
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:29
    Ох и трудно будет суду это доказать. Экспертизы достоверной практически не возможно добиться. wassat
    Горный стрелок
    1. Dedall Сегодня, 19:09
      Да уж, в советские времена каждая буковка проектной документации точную цену имела. Сметы тогда легко было составлять.
      Dedall
  9. Rusland Сегодня, 15:37
    Такое впечатление складывается, что если покончить с разворовыванием бюджетных средств, то в ход пойдут уже секретные документы.
    Rusland
  10. Служу_отечеству Сегодня, 15:42
    Бред.... Я очень сомневаюсь, что зам. главного инженера, имеет право подписи и материально ответственный! Для этого и существует ГИП! Даже если и была какая то афера, допустим, он привел этого подрядчика и у них была устная договоренность об увеличении стоимости договора и последующего отката заму, хрен следователи это докажут! Такие сделки через банки не проводят!
    Служу_отечеству
  11. afrikanez Сегодня, 16:18
    Интересно, какую сумму похищенного, объявят при окончании строительства Крымского моста? Там суммы должны быть не малые "освоены" !
    afrikanez
  12. axiles100682 Сегодня, 16:36
    Хм.100миллионов всего то?Еще и непонятно было хищенние или небыло,было ли неэфективное использование или небыло.
    axiles100682
  13. Оверлок Сегодня, 18:19
    Цитата: ltc35
    Тот, "ктонадо" решил таким образом отомстить.

    если Сердюков не бросил дочку Босса ради Васильевой, то мы никогда бы и не узнали "ху из ху". А так- сколько сказано. сколько выпито!
    Оверлок
  14. bsk_una Сегодня, 18:32
    Суд покажет, что эти личности действовали правильно с учетом обстановки и еще Хероя дадут как Табуреткину. Теперь Медведев и его клан всеми фибрами обеливают всю медведевскую клику в том, что только "усилиями" Табуреткина армия России стала такой мощной и развитой. Это такой "финт" со стороны власти, якобы заведший забугорников в заблуждение- Сусанин в современности, однако. Чего только не напридумывают власть предержащих, чтобы обелить свои действия казнокрадов!!!
    bsk_una
  15. ушкуйник Сегодня, 20:04
    ....Его подозревают в причастности к хищению (неэффективному расходованию) 100 млн рублей....
    На "мелочах", которых в ПЛ до фига, такое должностное "лицо" может собрать такой мусор. Петровскую профилактику нужно проводить! Публично рубить на плахе кисть руки, мзду берущую. И с грязной метлой гнать за заводскую проходную, что в люди вывела мзду берущего "лицо".
    ушкуйник
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