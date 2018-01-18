20:22 18 января

В США арестован бывший сотрудник ЦРУ

В понедельник в аэропорту Нью-Йорка был арестован бывший сотрудник ЦРУ гражданин США Чжэнь Чэньли, обвиняемый в «незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне», сообщает Коммерсантъ.



Однако это только начало – список обвинений в ходе расследования должен стать куда больше, заявили информированные источники газеты The New York Times (NYT).


Бывшего оперативника подозревают в том, что он передал китайской разведке имена американских агентов, работавших в КНР.

«В 2010-2012 годах разведсети США в КНР был нанесен крайне серьезный ущерб: за этот период были убиты или пропали без вести около 20 агентов. Одного из них застрелили во дворе госучреждения прямо на глазах его коллег – предположительно, в качестве предостережения остальным», – пишет NYT.

Чжэнь Чэньли был принят на службу в ЦРУ в 1994 году и покинул управление в 2007 году. После этого уехал в Гонконг, где работал в одном из «известных аукционных домов».

«В 2012 году Чэньли с семьей решил перебраться жить обратно в США, в штат Виргиния. Во время перелета его личные вещи были дважды тайно досмотрены. Сотрудники ЦРУ обнаружили в них две записные книжки с именами и адресами оперативников США в Китае, а также другой секретной информацией», – говорится в материале.

В Виргинии он прожил до июня 2013-го, регулярно встречался с бывшими коллегами по ЦРУ и был несколько раз допрошен ФБР. За время этих контактов он ни разу ни заикнулся, что имеет в распоряжении записи, содержащие совершенно секретную информацию.

По каким-то причинам в середине 2013 года Чжэню было разрешено покинуть страну и вернуться в Гонконг, где он и находился до января 2018 года. Затем он, отлично зная об интересе к себе со стороны ФБР, для чего-то решил снова посетить США, где и был сразу же арестован.

По мнению ведущего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, в 2013 году подозреваемого могли отпустить в том случае, если «имели намерение следить за ним при помощи различных электронных средств и попытаться выяснить личности тех, с кем он контактирует».

Если Чжэнь Чэньли окажется тем, кого в нем подозревают, его арест положит начало крупному шпионскому скандалу между США и Китаем, а также к охлаждению отношений между двумя странами.

В нормальных условиях ни к какому похолоданию это бы не привело. Если речь не идет о попытке иностранной державы спровоцировать политические изменения, разведывательная деятельность воспринимается достаточно спокойно. Впрочем, в случае дополнительной политической стимуляции ситуацию можно раздуть до скандала,
заметил Кашин.

Президент США Дональд Трамп такую возможность вряд ли упустит: несмотря на уже прошедшие взаимные визиты, Белый дом продолжает в жесткой форме критиковать КНР за «торговую войну против США» и поддержку Северной Кореи, заключает газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:17
    Таскать в чемоданах списки агентов! recourse Кто то их кого то хочет сделать козла отпущения! fool Америке нужен новый скандал, где главные роли отведены китайцам!
    Геркулесыч
    1. hotrod Сегодня, 15:21
      Кажется, это была просто записная книжка, чтобы коллег можно было пригласить на рюмку рисовой водки в день рождения..
      hotrod
    2. Идущий Сегодня, 15:22
      Или автор , что то напутал , или ЦРУ совсем всех считает за идиотов.
      Идущий
      1. собаковод Сегодня, 15:56
        Даже своих сотрудников!
        собаковод
  2. Vard Сегодня, 15:20
    Они и паспорта находили... Так что все по накатанной дорожке... Трудно у них с воображением...
    Vard
  3. Rusland Сегодня, 15:31
    Да уж больно показательно, наверно какой-то вкусняшкой заманили.
    Rusland
  4. Masya Masya Сегодня, 15:41
    Чжэнь Чэньли- истинно мериканская фамилия! Ему сам бог велел за Родину, за Си Цзиньпина!
    Masya Masya
  5. Naputeon Bonaput Сегодня, 16:12
    Дурачина! Жил бы в Китае, писал бы шпионские боевики под коньячек, консультировал фильму.
    Naputeon Bonaput
  6. ronnon Сегодня, 16:14
    - Одного из них застрелили во дворе госучреждения прямо на глазах его коллег – предположительно, в качестве предостережения остальным», – пишет NYT.-
    Хммм... а ведь после такого, вряд ли какой ни будь "Джеймс Бонд" захочет в командировку в Китай recourse А кто знает, кто там сливает их агентов.
    ronnon
  7. капрал Сегодня, 16:30
    В каждой разведке находится свой Пенковский. request Человеческая натура,она такая.
    капрал
  8. Bossota Сегодня, 18:19
    Кто ищет – тот всегда найдёт
    Мєнт - страшний ворог.
    У мєнта є чуйка на наркоманів.
    І навіть якщо у них нічого немає,
    він може їм ту чуйку підкинути.

    П.Воля
    Bossota
  9. Mavrikiy Сегодня, 18:27
    Из Китая ехать в США и:
    Сотрудники ЦРУ обнаружили в них две записные книжки с именами и адресами оперативников США в Китае, а также другой секретной информацией», – говорится в материале.

    Такой бред еще искать и искать, и не найдешь. Чей тут менталитет круче китайцев (так запутать свою игру) или амеров (тупой и наглый развод)?
    Mavrikiy
  10. APASUS Сегодня, 19:16
    По моему все логично.Американцы ищут причину для обвинений в сторону Китая.Надо связать часть событий,это позволит оправдать провалы и переключить внимание на проблемы взаимоотношений.Все идет по стандартным лекалам,как с хакерами из России,только тут шпионы
    APASUS
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