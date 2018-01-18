В США арестован бывший сотрудник ЦРУ

В нормальных условиях ни к какому похолоданию это бы не привело. Если речь не идет о попытке иностранной державы спровоцировать политические изменения, разведывательная деятельность воспринимается достаточно спокойно. Впрочем, в случае дополнительной политической стимуляции ситуацию можно раздуть до скандала,

В понедельник в аэропорту Нью-Йорка был арестован бывший сотрудник ЦРУ гражданин США Чжэнь Чэньли, обвиняемый в «незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне», сообщает Коммерсантъ Однако это только начало – список обвинений в ходе расследования должен стать куда больше, заявили информированные источники газеты The New York Times (NYT).Бывшего оперативника подозревают в том, что он передал китайской разведке имена американских агентов, работавших в КНР.«В 2010-2012 годах разведсети США в КНР был нанесен крайне серьезный ущерб: за этот период были убиты или пропали без вести около 20 агентов. Одного из них застрелили во дворе госучреждения прямо на глазах его коллег – предположительно, в качестве предостережения остальным», – пишет NYT.Чжэнь Чэньли был принят на службу в ЦРУ в 1994 году и покинул управление в 2007 году. После этого уехал в Гонконг, где работал в одном из «известных аукционных домов».«В 2012 году Чэньли с семьей решил перебраться жить обратно в США, в штат Виргиния. Во время перелета его личные вещи были дважды тайно досмотрены. Сотрудники ЦРУ обнаружили в них две записные книжки с именами и адресами оперативников США в Китае, а также другой секретной информацией», – говорится в материале.В Виргинии он прожил до июня 2013-го, регулярно встречался с бывшими коллегами по ЦРУ и был несколько раз допрошен ФБР. За время этих контактов он ни разу ни заикнулся, что имеет в распоряжении записи, содержащие совершенно секретную информацию.По каким-то причинам в середине 2013 года Чжэню было разрешено покинуть страну и вернуться в Гонконг, где он и находился до января 2018 года. Затем он, отлично зная об интересе к себе со стороны ФБР, для чего-то решил снова посетить США, где и был сразу же арестован.По мнению ведущего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, в 2013 году подозреваемого могли отпустить в том случае, если «имели намерение следить за ним при помощи различных электронных средств и попытаться выяснить личности тех, с кем он контактирует».Если Чжэнь Чэньли окажется тем, кого в нем подозревают, его арест положит начало крупному шпионскому скандалу между США и Китаем, а также к охлаждению отношений между двумя странами.заметил Кашин.Президент США Дональд Трамп такую возможность вряд ли упустит: несмотря на уже прошедшие взаимные визиты, Белый дом продолжает в жесткой форме критиковать КНР за «торговую войну против США» и поддержку Северной Кореи, заключает газета.