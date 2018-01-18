20:17 18 января

Еще одно хищение денежных средств выявлено при строительстве космодрома Восточный

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе предприятия.

Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям. Согласно сообщения, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.

Еще одно хищение денежных средств выявлено при строительстве космодрома Восточный



По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет, передает РИА Новости.

Афера основывалась на поддельных документах. "На бумаге" поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, были похищены около 7,6 миллиона рублей
— уточнил источник.

Подозреваемого уже задержали.

Напоминаем, что это не первое выявленное хищение при строительстве космодрома, да скорей всего и не последнее. К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства Восточного, осудили уже 13 человек. Общий ущерб, причиненный государству, уже превысил 5 млрд. рублей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 54

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Это уже копейки. Показывает, что бредень с мелкой ячейкой... laughing
    Горный стрелок
    1. Кент0001 Сегодня, 15:46
      Я здесь на днях писал именно про то что вот именно сейчас на восточном воруют. И сейчас воруют, а 5 лярдов-не о чем. Это только цветочки.
      Кент0001
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:16
    Всех виновных посадить лет на 20, пусть тусуются с урками, наркоманами и убийцами.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Masya Masya Сегодня, 15:23
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Всех виновных посадить лет на 20

      Сразу к стенке! Другим неповадно будет!!!
      Masya Masya
      1. leshiy076 Сегодня, 17:51
        Нет, таких надо на исправработы, причем чтобы они обязательно трудились, лет 15-20 так на благо государства, которое они обворовывали. Жаль, что советскую систему ИТК развалили, сейчас от заключенных на бюджет лишняя нагрузка. А раньше, начиная еще с системы ГУЛАГ, заключенные не только полностью обеспечивали свое содержание своим трудом, но и обеспечивали содержание аппарата исправительной системы и что самое важное, создавали свой вклад в ВВП страны.
        leshiy076
      2. midivan Сегодня, 18:10
        Цитата: Masya Masya
        Сразу к стенке! Другим неповадно будет!!!

        К стенке под пусковой стол при запуске yes
        midivan
    2. freddyk Сегодня, 15:25
      Всех виновных посадить лет на 20, пусть тусуются с урками, наркоманами и убийцами.


      Кто сажать будет? Своих не сажают.
      freddyk
      1. Ныробский Сегодня, 16:05
        Цитата: freddyk
        Кто сажать будет? Своих не сажают.

        Если так, то тогда бы и не арестовывали... А применяемое вами клише "Своих не сажают" уже заездили как старую пластинку. Что нибудь новенькое придумайте.
        Ныробский
        1. 210окв Сегодня, 16:40
          Заездили старую пластинку про "борьбу с коррупцией"..А не "своих не сажают"...Обнаглели уже в корягу-это уже мелкие сошки берут пример с начальства..
          Цитата: Ныробский
          Цитата: freddyk
          Кто сажать будет? Своих не сажают.

          Если так, то тогда бы и не арестовывали... А применяемое вами клише "Своих не сажают" уже заездили как старую пластинку. Что нибудь новенькое придумайте.
          210окв
          1. капрал Сегодня, 16:53
            Цитата: Masya Masya
            Сразу к стенке! Другим неповадно будет!!!

            Цитата: Ныробский
            А применяемое вами клише "Своих не сажают" уже заездили как старую пластинку.

            "У нас не 37-й год..."(с)
            капрал
            1. To be or not to be Сегодня, 17:08
              "Бандитский Петербург "(2000) - Любимые фразы из кино
              В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."
              To be or not to be
            2. Masya Masya Сегодня, 18:05
              Цитата: капрал
              "У нас не 37-й год..."

              Урановые рудники никто не отменял...
              Masya Masya
        2. freddyk Сегодня, 16:54
          Цитата: Ныробский
          Если так, то тогда бы и не арестовывали


          Не скажите, арестовывают простые опера "на земле", а дела валят потом, по указке сверху. Ну Вы же не вчера родились.
          freddyk
        3. Мур Сегодня, 18:35
          Цитата: Ныробский
          Если так, то тогда бы и не арестовывали... А применяемое вами клише "Своих не сажают" уже заездили как старую пластинку. Что нибудь новенькое придумайте.

          Не надо придумывать что-то новенькое, если старенькое хорошо работает.
          Скоммуниздили, к примеру, на Восточном ярд бюджетных средств. Государство, даже наше доброе и вегетарианское, не любит когда кто-то откровенно вот так вот тырит. Наверху нахмурили бровки: типа, "изловите нам злодея!".
          А его и ловить не надо - вот он, пожалуйте. Лямов за 50 подстава отсидит свои 3-4 годика и откинется по УДО. Всем профит - и подставе, и следакам, и жулью в лампасах, и даже народу. А как же, справедливость восторжествовала! Денег, понятно, и след простыл...
          Мур
    3. APASUS Сегодня, 19:08
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Всех виновных посадить лет на 20, пусть тусуются с урками, наркоманами и убийцами.

      Нееее,чиновники сроков не бояться! Они бояться бедности,надо обдирать до носков всех и родственников счастливчиков и высылать на стройки капитализма ,у нас еще не все каналы построены и дорог в тайге не хватает.Есть куда руки приложить
      APASUS
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:00
        Тогда садить с конфискацией.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. hotrod Сегодня, 15:16
    "мелочь, а приятно"
    hotrod
  4. nick.guda Сегодня, 15:16
    да на кол их посадить!!!
    nick.guda
  5. Tiras Сегодня, 15:19
    Перед выборами сейчас много такого будет.. Надо же показать борьбу с коррупцией lol

    Но вот главных коррупционеров никто не тронет.
    Tiras
    1. allaykbar Сегодня, 15:20
      Перед выборами сейчас много такого будет.


      перед выборами будет много таких комментариев.

      Но вот к главных коррупционеров никто не тронет.


      Давайте факты, бумаги - будем всем форумом писать заявления в СК, ФСБ и прокуратуру и пусть только попробуют юлить против ваших фактов расписанных на белом листе бумаги черными чернилами.

      Даешь дела вместо словоблудия! Ну а мы составим массовку с подписями под Вашей.ю

      Не ограничиваться же посаженным на 10 лет строгого режима министром финансов
      allaykbar
      1. басмач Сегодня, 15:27
        Вообще то поиском фактов и бумаг как раз и должны заниматься СК, прокуратура и по..Вы правы лишь в одном. Таких комментов, как Ваш, будет полно. Бессмысленных и пустопорожних
        басмач
      2. Tiras Сегодня, 15:41
        Военный прокурор Фридинский: крадут каждый пятый рубль



        Размер воровства в системе госзакупок превышает триллион рублей в год. Как сообщает РАПСИ, такую оценку дал президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений главы государства



        И это слова официальных представителей власти.


        Реальная коррупцию намного намного выше.
        Не зря Россия по уровню коррупции находится на 134 позором месте.

        А вообще уровень коррупции в стране можно понять проделав логическую цепочку

        Россия - >громадная страна - > громадные ресурсы - >не очень уж большое население для этой территории - >громадный интеллектуальный потенциал, а люди выживают, врачи и учителя на нищенских зарплатах, нищенские пенсии, резервный фонд только что закрыли так как потратили, из ФНБ взяли уже 16% на погашение дефицита пенсионного фонда.
        И дело не в санкциях, так было и до санкций и после санкций.
        Санкции конечно влияют, но не на размер коррупции(она не уменьшается) , а скорее на то, что из-за санкций сейчас народ будут ещё сильнее обдирать.

        Tiras
      3. japs Сегодня, 18:40
        Попробовать можно. Но для меня главный индикатор ИБД по коррупции это довольная, лоснящаяся харизма на ТВ рыжего Нанолиса. У него индульгенция и от правительства РФ и от Госдепа. Сервантес с мельницами отдыхает...
        japs
    2. единокровец Сегодня, 15:24
      а кто главные коррупционеры, фамилии назовите?
      единокровец
      1. Tiras Сегодня, 15:31
        Это и так всем известно.
        Tiras
        1. единокровец Сегодня, 15:32
          Так назовите имя.
          единокровец
          1. demo Сегодня, 15:40
            Комиссия Солье, в Санкт-Петербурге, в свое время, назвала.
            И что?
            Вы не наивный.
            Вы прямолинейный провокатор.
            demo
  6. freddyk Сегодня, 15:22
    К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства Восточного, осудили уже 13 человек. Общий ущерб, причиненный государству, уже превысил 5 млрд. рублей.


    К сожалению дела то у нас возбуждаются, а потом благополучно заминаются в судах. Реальной ответственности практически никто не несет. 7,6 Миллиона рублей, правда, сумма небольшая, может и присадят кого показательно, для отчета перед общественностью.
    freddyk
    1. Masya Masya Сегодня, 15:32
      Коррупция неистребима...
      Masya Masya
  7. bubalik Сегодня, 15:37
    Tiras Сегодня, 16:19
    Перед выборами сейчас много такого будет

    ,,, до этого не знали, вид работы имитируют belay

    а в это время в стиле ДАМ :Саратовским оборонным предприятиям рекомендуют увеличить объем гражданской продукции,,,

    Два саратовских оборонных предприятия прекратили работу из-за отсутствия заказов. Об этом вчера на заседании правительства региона заявил министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Куликов. Речь идет об АО «9‑й ЦАРЗ», в отношении которого началась процедура банкротства, и о Саратовском заводе приборных устройств.

    Прокуратура Заводского района Саратова в очередной раз санкционировала арест имущества ООО "Дао" - саратовского патронного завода - в связи с налоговыми задолженностями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры
    bubalik
  8. Гардамир Сегодня, 15:37
    А давайте чаще выборы проводить. Только всё это было наворовано при Путине. И будут воровать если Путин останется.
    Гардамир
    1. To be or not to be Сегодня, 17:24
      Цитата: Гардамир
      А давайте чаще выборы проводить. Только всё это было наворовано при Путине. И будут воровать если Путин останется.

      Выборы .выборы ....
      ...Воруют и воровали всегда и во всех странах. В Китае публично за это расстреливают...
      Выборы .выборы..Почему никто не говорит из кандидатов .какое правительство он победив сформирует ? Кто персонально в него войдет ?
      Наказание за посягательство на национальную безопасность (как,например ,воровство бюджетных на строительстве космодрома ) должно соответствующе наказываться..
      To be or not to be
      1. Гардамир Сегодня, 17:47
        Кто персонально в него войдет ?
        Знаете с этим надо поосторожнее. Мы тут нафантазируем. А живых людей отодвинут далеко и надолго. Поэтому пусть для начала озвучат программы. А более менее реальная программа, только у одного.
        Гардамир
        1. To be or not to be Сегодня, 18:04
          Гардамир Сегодня, 17:47
          "Поэтому пусть для начала озвучат программы. "
          Беда .когда электорат ушами думает !
          " Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!"(Мультфильм "80 дней вокруг света")
          To be or not to be
          1. Гардамир Сегодня, 19:32
            " Есть ли у вас
            А так? https://www.leftfront.org/?p=1845
            Гардамир
  9. К-50 Сегодня, 15:41
    Только полная конфискация для возмещения убытков, причём в кратном размере и с последующим пожизненным сроком сможет частично исправить ситуацию со стабильным воровством бюджетных средств. Но такой закон никогда не примут, потому как многие депутаты сами не прочь ручёнки в государственный карман запустить, ну или повязаны как лоббисты воров. Так что не дождаться справедливости. sad
    К-50
  10. senima56 Сегодня, 15:44
    Чем дальше от Центра- тем больше воруют! А на Дальнем Востоке всегда(!!!) жили по принципу: " До Бога высоко, до царя далеко!" Где посадки?
    senima56
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:49
      Украдите пару булок хлеба, или мешок картошки -посадят, запросто!
      Геркулесыч
  11. Геркулесыч Сегодня, 15:48
    Скоро у нас сумма взятки меньше миллиарда рублей будет считаться внеплановым авансом! lol Или "левой "премией! lol
    Геркулесыч
  12. vissarion Сегодня, 15:50
    И опять Рагозин будет ни при чем. Хоть миллиарды воруй. а Путин свих подельников не сдает. А почему виноват только стрелочник? А где же посадки. В. В.?
    vissarion
  13. Александр War Сегодня, 15:55
    В Дагестан прибыла антикоррупционная проверка https://colonelcassad.livejournal.com/3937625.htm
    l
    Александр War
  14. холодильник Сегодня, 16:05
    Примерно так!))
    холодильник
  15. afrikanez Сегодня, 16:12
    Такое впечатление. что деньги выделили не на строительство "Восточного" а на разграбление, всякого рода "подрядчикам", за которыми наверняка стоит кто то из "верхушки".
    afrikanez
    1. Dedall Сегодня, 18:59
      Я бы ещё добавил, что огромные зарплаты у наших министров существуют только на бумаге. И наверное, на самом деле они её почти всю отдают Пахану.
      Dedall
  16. rpuropuu Сегодня, 16:14
    Цитата: Masya Masya
    Коррупция неистребима...

    Можно сделать по умному. Например заменить ее словом - лоббизм wink Кстати, это вполне законно в некоторых странах yes
    rpuropuu
  17. Кот Маркиз Сегодня, 16:31
    И кто бы мог подумать.... wink Вертикаль воровства и казнокрадства в действии... Но беспокоиться нечего помните что гарант сказал, после того когда ему сказали скольно денежных средств "ушло на нецелевые траты" при подготовке Олимпиады? типа, что это еще нормально, обычно "уходит" больше.... winked
    Кот Маркиз
  18. groks Сегодня, 16:36
    Какого они там подозреваемого задержали? При строительстве ничего не контролировалось? У нас по ГОЗ так и шныряют прокурорские, а там - бери не хочу.
    groks
  19. Архивариус Вася Сегодня, 16:47
    это не первое выявленное хищение при строительстве космодрома, да скорей всего и не последнее.

    Да ясень пень((( интересно чего это вдруг всплыло what для протокола или лишнего кто хватил?
    Архивариус Вася
  20. лысова Сегодня, 17:50
    Полная конфискация, причём с проверкой у родственников и знакомых, на предмет укрывательства денежных и материальных средств - ну и сколько можно давать за такое копейки? - Пожизненно - чтоб неповадно было другим.
    лысова
    1. japs Сегодня, 18:49
      Понять и простить... (С).
      japs
  21. Николай Прохожий Сегодня, 19:14
    Эти новости ещё удивляют кого-то ?!...
    Николай Прохожий
  22. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:17
    М-да. Если так и дальше. то скоро РФ будет американские батуты покупать
    МИМО ПРОХОДИЛ
  23. Александр Акул Сегодня, 19:52
    Что-то часто там воруют на этих космодромах, Там что Вообще нет смотрящих?
    Александр Акул
  24. танк66 Сегодня, 20:16
    Всех ,кто попался на Восточном космодроме надоть заставить строить / ручками/ космодром Восточный -бис ,пока не построют.
    танк66
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