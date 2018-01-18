Еще одно хищение денежных средств выявлено при строительстве космодрома Восточный

Афера основывалась на поддельных документах. "На бумаге" поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, были похищены около 7,6 миллиона рублей

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе предприятия.Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям. Согласно сообщения, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет, передает РИА Новости — уточнил источник.Подозреваемого уже задержали.Напоминаем, что это не первое выявленное хищение при строительстве космодрома, да скорей всего и не последнее. К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства Восточного, осудили уже 13 человек. Общий ущерб, причиненный государству, уже превысил 5 млрд. рублей.