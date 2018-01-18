Еще одно хищение денежных средств выявлено при строительстве космодрома Восточный
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе предприятия.
Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям. Согласно сообщения, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.
По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет, передает РИА Новости.
Подозреваемого уже задержали.
Напоминаем, что это не первое выявленное хищение при строительстве космодрома, да скорей всего и не последнее. К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства Восточного, осудили уже 13 человек. Общий ущерб, причиненный государству, уже превысил 5 млрд. рублей.
Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям. Согласно сообщения, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.
По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет, передает РИА Новости.
Афера основывалась на поддельных документах. "На бумаге" поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, были похищены около 7,6 миллиона рублей— уточнил источник.
Подозреваемого уже задержали.
Напоминаем, что это не первое выявленное хищение при строительстве космодрома, да скорей всего и не последнее. К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства Восточного, осудили уже 13 человек. Общий ущерб, причиненный государству, уже превысил 5 млрд. рублей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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