Ми-35М: особенности русского «суперкрокодила»

Ми-35М является глубокой модернизацией вертолета Ми-24В и производится серийно в Ростове-на-Дону. Боевая машина предназначена для уничтожения наземных сил противника, десантирования сухопутных подразделений, перевозки различных грузов и т.д.



Ми-35М, в отличии от своей базовой модели, имеет не убирающиеся шасси. Это необходимо для гашения энергии при внештатных ситуациях, связанных с падением вертолета. "Суперкрокодил" также имеет более короткое крыло с двумя точками подвески вместо трех. Вертолет оснащен более современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, комплексом навигации и индикации.



Благодаря новым технологическим решениям, у Ми-35М выросла боевая эффективность и живучесть, улучшились эксплуатационные характеристики. Вертолет способен применять широкий спектр вооружений, включая высокоточное оружие.











