Новый фрегат принят в состав ВМС Китая

На военно-морской базе Далянь в провинции Ляонин состоялась церемония ввода в боевой состав китайского флота нового ракетного фрегата "Жичжао" проекта 054A (класс "Цзянкай II"). Об этом в четверг, 18 января, сообщает ЦАМТО со ссылкой на пресс-службу Минобороны Китая."Жичжао" построен в Гуанчжоу на верфи Huangpu Shipyard Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation). Его спустили на воду в апреле 2017 года. "Жичжао" стал 26-м фрегатом серии, принятым на вооружение ВМС. Еще четыре корабля серии проходят испытания.Фрегаты класса "Цзянкай II", построенные на базе проекта 054, отличаются большим количеством усовершенствованных систем вооружения и управления. Головной фрегат ввели в строй в январе 2008 года.Полное водоизмещение кораблей этой серии – 4053 тонны, длина корпуса – 134 метра, ширина – 16 метров. Скорость – до 29 узлов. Дальность плавания – 3800 миль. Экипаж – 190 человек.Фрегаты вооружены вертикальной системой запуска с 32 ячейками для зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками по четыре противокорабельные ракеты YJ-83, 100-мм артустановкой, четырьмя зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630) и двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм.