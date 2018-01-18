20:20 18 января

Новый фрегат принят в состав ВМС Китая

На военно-морской базе Далянь в провинции Ляонин состоялась церемония ввода в боевой состав китайского флота нового ракетного фрегата "Жичжао" проекта 054A (класс "Цзянкай II"). Об этом в четверг, 18 января, сообщает ЦАМТО со ссылкой на пресс-службу Минобороны Китая.

Новый фрегат принят в состав ВМС Китая


"Жичжао" построен в Гуанчжоу на верфи Huangpu Shipyard Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation). Его спустили на воду в апреле 2017 года. "Жичжао" стал 26-м фрегатом серии, принятым на вооружение ВМС. Еще четыре корабля серии проходят испытания.


Фрегаты класса "Цзянкай II", построенные на базе проекта 054, отличаются большим количеством усовершенствованных систем вооружения и управления. Головной фрегат ввели в строй в январе 2008 года.

Полное водоизмещение кораблей этой серии – 4053 тонны, длина корпуса – 134 метра, ширина – 16 метров. Скорость – до 29 узлов. Дальность плавания – 3800 миль. Экипаж – 190 человек.

Фрегаты вооружены вертикальной системой запуска с 32 ячейками для зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками по четыре противокорабельные ракеты YJ-83, 100-мм артустановкой, четырьмя зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630) и двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм.

Использованы фотографии: Navy Recognition
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Комментарии 26

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:44
    Головной фрегат ввели в строй в январе 2008 года.
    26 за 10 лет . Без комментариев
    КВУ-НСвД
    1. Александр 3 Сегодня, 15:57
      Да уж, какие тут комментарии.Но наши тоже стараются.Воровали бы меньше,да и бестолковщина мешает.
      Александр 3
      1. Muvka Сегодня, 16:16
        Но и тут движки не Китайские, прошу заметить. Китайский там только корпус. Это я про технологичность. Про то, как наука у них скачет.
        Muvka
        1. NEOZ Сегодня, 16:31
          делают по лицензии... можно считать китайские.
          NEOZ
          1. Muvka Сегодня, 16:50
            Ну тогда можно сказать, что мы BMW производим. Так что у нас лучшее в мире машиностроение. Поздравляю, товарищи!
            Muvka
            1. Pirogov Сегодня, 17:37
              Цитата: Muvka
              Ну тогда можно сказать, что мы BMW производим. Так что у нас лучшее в мире машиностроение. Поздравляю, товарищи!

              Зря ёрничаете . Главное китайцы строят корабли и при этом быстро ,а движки по лицензии ,или нет это уже не важно.
              Pirogov
            2. NEOZ Сегодня, 17:52
              ну а что, в вашем понимании, такое выпуск по лицензии?
              вот выпуск J11 в Китае (лицензия), J15 (не лицензия).
              Согласитесь, что нельзя сказать об отсутствии авиастроения Китае.
              NEOZ
    2. freddyk Сегодня, 17:25
      В СССР за год один только Черноморский судостроительный завод строил по 10 штук дпл.
      freddyk
  2. Masya Masya Сегодня, 15:47
    Что сказать? Впечатляет!
    Masya Masya
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:55
    Не мала ли ширина корпуса? Что то он выходит непропорционально узким ! belay
    Геркулесыч
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:01
      Китайские корабелы не дурнее прочих
      КВУ-НСвД
    2. Александр War Сегодня, 16:01
      Не мала ли ширина корпуса?Фрегаты проекта 11356 ширина- 15,2 м Фрегаты проекта 22350 ширина -16 м
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 16:29
        Цитата: Александр War
        Не мала ли ширина корпуса

        ...У них всё рассчитано по формулам (законам)

        февраль 2012
        san4es
        1. Архивариус Вася Сегодня, 16:39
          Ну и конструкция - от носа до кормы не пройти по бокам, только через внутренности... Пожмотились боковые проходы оставить чтоль((( да и 100 мм пушка так себе, даже береговые укрепления не пробить.
          Были тут статьи тов. Капцова Олега, вот он знал толк в 300-400 мм орудиях и броне.

          P.S. А вот скорость кораблестроения на Отлично!
          Архивариус Вася
          1. san4es Сегодня, 17:23
            Цитата: Архивариус Вася
            Ну и конструкция ...

            ...Оптимальная. Безопасная
            ...от носа до кормы не пройти по бокам

            am по бортам!.. stop нефиг шляться!..ищи потом таких среди океана.
            ...Капцова Олега, вот он знал толк в 300-400 мм орудиях и броне.

            ...Время линкоров прошло
            san4es
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:28
              Были тут статьи тов. Капцова Олега, вот он знал толк в 300-400 мм орудиях и броне.
              В секте Олега Капцова новый адепт feel
              КВУ-НСвД
  4. ronnon Сегодня, 16:08
    скоро штатам будет не так вольготно в Китайском море.
    ronnon
  5. лысова Сегодня, 16:10
    В своём репертуаре, штампуют, только успевай оттаскивать, причём не только в ВПК. Вот только качество промышленной продукции, оставляет желать, мягко говоря, лучшего. Соответственно и скорость постройки кораблей, при эксплуатации, покажет негативные результаты - а вообще то время покажет.
    лысова
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:31
      Ну да, ну да.., конечно, качество хромает.
      Это был сорказм..
      А по факту, кроме трд, части систем пво они нас уже сильно обогнали..
      N.O.M.A.D.E.
  6. next322 Сегодня, 17:23
    да, просто фантастика в китае.....вот это строят!!
    next322
    1. zoolu350 Сегодня, 17:40
      Просто они своим "пилильщикам и откатчикам" дырки периодически пулевые в задней части черепа делают. Начнем и мы так поступать, глядишь и нас кораблики гораздо быстрее строиться будут.
      zoolu350
      1. faiver Сегодня, 18:33
        давно об этом говорю...
        faiver
  7. Чарик Сегодня, 17:42
    Разве на нём 4 зенитки-тут написано
    Чарик
  8. faiver Сегодня, 18:35
    Завидую белой завистью...
    faiver
  9. Николай Прохожий Сегодня, 19:03
    В общем, соревнование за контроль Мирового океана, Россия проиграла... Это отставание России будет только увеличиваться. А Китай собирается создать четыре авианосных группы - для начала...
    Николай Прохожий
  10. exo Сегодня, 19:13
    Прямо,хоть запрещай новости про Китай.Настолько уныло,мы на их фоне,выглядим.
    exo
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