Травматический карабин Keserű Home Defender (Венгрия)



Карабин Keserű Home Defender с 10-зарядным магазином



Вид на прицельные приспособления



Магазин на 10 холостых патронов и 10 резиновых пуль



Home Defender в руках стрелка



Карабин Home Defender Módosított

По материалам сайтов:

http://keseru.hu/

https://all4shooters.com/

https://casatic.livejournal.com/

http://kickgunner.blog.hu/

Существование особых требований к оружию может приводить к формированию специфического облика готовых изделий. Этот принцип ярко иллюстрирует линейка карабинов для самообороны от венгерской компании Keserű Művek. При этом, несмотря на ряд необычных черт, такое оружие смогло заинтересовать покупателей и даже получило развитие. Исходный проект специального карабина Rubber Rain был доработан, в результате чего появилось целое семейство образцов под общим названием Home Defender.Необходимо напомнить предпосылки к появлению карабинов необычного облика. Венгрия имеет достаточно жесткое законодательство в области гражданского оружия. Гражданам разрешается приобретать определенные категории «полноценного» стрелкового оружия в целях коллекционирования, охоты или занятий спортом. Для самообороны им можно использовать только системы ограниченного поражения – «травматическое» оружие, использующее газовые патроны или боеприпасы с резиновой сферической пулей.Учитывая такие особенности законодательства, местные и зарубежные производители предлагают потенциальным покупателям образцы разных классов, имеющие некоторые общие черты. Во второй половине двухтысячных годов компания Keserű Művek (г. Будапешт) вывела на рынок травматический карабин Rubber Rain. Это изделие представляло собой гладкоствольное ружье с револьверной подачей патронов. Характерной особенностью карабина, связанной с требованиями законов, являлось использование боеприпаса раздельного заряжания: оружие должно было стрелять сферической резиновой пулей диаметром 19,3 мм, для выброса которой использовался 9-мм холостой револьверный патрон.Карабин Keserű Rubber Rain имел преимущества и недостатки. При этом ему удалось заинтересовать граждан, нуждающихся в средствах самообороны. В течение нескольких лет такое оружие изготавливалось достаточно крупной серией и активно продавалось. Тем не менее, вскоре компания «Кесерю Мювек» решила отказаться от карабина первой версии в пользу его улучшенного варианта.Переработка исходного проекта не заняла много времени, и в начале 2010 года в венгерских оружейных магазинах появился новый специальный карабин. Модернизированную версию базового Rubber Rain назвали Home Defender («Домашний защитник»). При создании новых модификаций оружия такое обозначение сохранялось, хотя и могло видоизменяться или дополняться новыми литерами.В новом проекте Home Defender были сохранены основные особенности базового образца. Одновременно с этим значительная часть деталей оружия подверглась той или иной переделке. Как следствие, изменились внешний вид, габариты и эргономика оружия. Прежде всего, «Домашний защитник» отличался менее сложными формами, что было связано с упрощенной конструкцией ствольной коробки. Кроме того, вместо подвижной передней рукоятки перезарядки, которой теперь могло использоваться традиционное скользящее цевье.В новом проекте ствольная коробка карабина представляла собой прямоугольный агрегат постоянного сечения, собранный из основного устройства и верхней крышки. Передняя часть коробки вмещала ствол и выполняла функции его кожуха. Для притока воздуха к стволу в бортах коробки появились наклонные прорези. В центре ствольной коробки предусмотрели крупный вырез, предназначенный для установки магазина одного из двух типов. Задний агрегат ствольной коробки вмещал детали ударно-спускового механизма. Под кожухом ствола, в зависимости от комплектации, могла помещаться вертикальная рукоятка или скользящее цевье. Под кожухом УСМ закреплялась рукоятка управления огнем.Изделие Keserű Home Defender получило гладкий ствол средней длины калибром 19,3 мм. Любопытно, что в ранних документах и рекламных материалах карабин значился как 18-миллиметровый. В казенной части ствола предусматривалось утолщение для монтажа в ствольной коробке. Перед казенником на стволе находилась возвратная пружина, использовавшаяся в системе перезарядки. На ствол надевался подвижный блок с продольным каналом, к которому снизу крепилась рукоятка или цевье. Сверху на блоке устанавливалась тяга для управления взведением и подачей боеприпасов. В отличие от базового Rubber Rain, все основные детали системы перезарядки помещались внутри ствольной коробки. За ее пределами, по очевидным причинам, оставалась только рукоятка / цевье.В заднем объеме ствольной коробки расположили ударно-спусковой механизм. Была использована система ударникового типа. Последний перемещался вдоль оси оружия и взводился при помощи тяги передней рукоятки. Управление огнем осуществлялось при помощи традиционного спускового крючка. Предохранитель не предусматривался. При этом имелся несложный индикатор взведения УСМ. Хвостовик ударника с яркой окраской во взведенном положении выходил наружу через отверстие в задней стенке ствольной коробки.С новым травматическим карабином Keserű Home Defender предлагалось использовать уже существующие барабанные магазины, ранее разработанные для изделия Rubber Rain. При этом в дело пошли только магазины на 10 патронов. От более крупных магазинов на 24 выстрела решили отказаться ввиду их чрезмерных размеров и массы. Как и прежде, магазин при помощи собственных креплений надвигался на направляющую приемника и фиксировался на своем месте несложной защелкой.Магазин от компании «Кесерю Мювек» имел цилиндрический металлический корпус с вырезом в верхней части, при помощи которого каморы должны были взаимодействовать со стволом. Основной деталью магазина являлся крупный алюминиевый барабан, вблизи края которого высверливались полости для холостых патронов и резиновых пуль. Каморы для последних находились в передней части барабана, полости для гильз с метательным зарядом – в задней. Оружие не имело собственных средств извлечения стреляной гильзы, поэтому их следовало выбивать вручную при подготовке магазина.Барабан устанавливался внутри корпуса на оси и мог свободно вращаться на ней. Поворотом барабана управляли штатные средства самого оружия. Подвижная продольная тяга, соединенная с рукояткой перезарядки, имела нижний штифт. На внешней поверхности барабана, в свою очередь, предусматривались изогнутые пазы. При перемещении рукоятки перезарядки назад штифт тяги упирался в стенку паза и заставлял барабан вращаться, подводя к стволу очередную камору с резиновой пулей.Первый травматический карабин от Keserű Művek имел простейшие прицельные приспособления в виде мушки, установленной на сравнительно высоком основании. Новый проект Home Defender предусматривал использование более совершенного прицела. На передней части крышки ствольной коробки установили нерегулируемую мушку. Сзади на той же крышке помещался простейший целик. Оружие имело не самые высокие огневые характеристики, и полноценные прицельные приспособления вряд ли могли бы серьезно улучшить точность и кучность огня. Однако новый целик явно не был лишним.При желании стрелок мог оснастить свой карабин любым совместимым прибором. Для установки фонарей, лазерных целеуказателей и т.д. на бортах передней части ствольной коробки имелась пара стандартных планок Пикатинни.Карабин Rubber Rain имел специфическую эргономику: его приходилось удерживать за две рукоятки без какого-либо упора. Относительное удобство обеспечивалось только при стрельбе от бедра, а прикладка к плечу не предусматривалась. Все это известным образом портило точность и эффективность огня.В проекте Home Defender эргономику серьезно переработали. Теперь вторая рука могла лежать как на рукоятке, так и на подвижном цевье – в зависимости от комплектации изделия. Важнейшим нововведением стал складной приклад. Его выполнили из толстой металлической проволоки. Приклад имел пару продольных элементов, соединявшихся U-образным плечевым упором. Продольные прутки приклада передвигались в трубках, закрепленных на бортах ствольной коробки. При необходимости приклад можно было демонтировать. Некоторые модификации «Домашнего защитника» вовсе не имели его.Несмотря на самые заметные различия, новый карабин Keserű Home Defender по своим габаритам и характеристикам почти не отличался от базового Rubber Rain. Длина изделия не превышала 550-600 мм при массе порядка 4-5 кг. Холостой револьверный патрон позволял придать сферической пуле энергию до 120 Дж. Вследствие этого дальность эффективного огня не превышала нескольких метров. На больших дистанциях пуля быстро теряла энергию. Скорострельность зависела исключительно от физических возможностей стрелка, а именно от его способности быстро передвигать рукоятку перезарядки.По имеющимся данным, первые партии травматических карабинов новой модели заметно отличались от последующих. Первые серийные Home Defender комплектовались деревянной фурнитурой, в состав которой входило подвижное цевье. По тем или иным причинам, компания Keserű Művek решила не оснащать серийные карабины передней вертикальной рукояткой. Кроме того, первые «Защитники» не имели приклада. Таким образом, несмотря на иную форму ряда основных деталей, оружие самообороны новой модели походило на предыдущий образец своего класса.Позже было запущено производство переработанного Home Defender. Вероятно, по результатам анализа пожеланий покупателей, компания-производитель вернула пластиковую фурнитуру. Кроме того, цевье заменили привычной передней рукояткой. Наконец, более новые карабины комплектовались несложным проволочным прикладом. В остальном образцы разных серий не отличались друг от друга.Несмотря на доработки конструкции и внедрение новых деталей, серийные «Домашние защитники» разных партий продавались по одной цене. В розничной продаже за такое оружие просили около 80 тыс. форинтов – порядка 300 евро.В середине 2010 года появилась информация о скором появлении новой модификации карабина Keserű Home Defender. Этот вариант оружия предназначался для использования патрона типа 12/35. По всей видимости, речь шла об унитарном боеприпасе с резиновой пулей 12-го калибра (номинально 18 мм). Насколько известно, такая версия травматического оружия не была доведена до серийного производства и продаж.Вероятно, от проекта пришлось отказаться ввиду ограниченных коммерческих перспектив. Венгерские законы не позволяют гражданским лицам использовать травматическое оружие под унитарный патрон с резиновой пулей, а государственные структуры могли не проявить интереса к предложенной модификации «Защитника». Экспортный потенциал карабина вызывал определенные сомнения. В таком случае самым логичным решением был отказ от проекта.Со временем компания Keserű Művek наладила выпуск травматических карабинов в нескольких вариантах комплектации. Кроме того, было решено вернуть магазины большой емкости, позволявшие сделать 24 выстрела без замены. Таким образом, любой человек, желающий обезопасить себя и свой дом, по приемлемой цене мог приобрести оружие в наиболее интересной ему конфигурации. Можно было выбрать изделие с цевьем или рукояткой, с прикладом или без и с магазином той или иной емкости. Есть основания предполагать, что возможность выбора положительным образом сказалась на объемах продаж.Как и в случае с первым травматическим карабином, новое оружие под маркой «Кесерю» неплохо продавалось и уверенно держалось в своей нише гражданского оружейного рынка. Тем не менее, компания-разработчик не намеревалась сохранять текущее положение дел и отказываться от дальнейшего развития своего оружия. В 2011 году была представлена новая версия оружия самообороны, разработанная на основе проверенных и отработанных решений.На этот раз венгерские оружейники решили не заниматься серьезной перестройкой архитектуры и переработкой механизмов. В проекте под названием Home Defender Módosított («модифицированный») предусматривалась доработка существующей конструкции с приданием ей нового внешнего вида. Новый карабин Keserű HDM был сделан максимально похожим на армейский автомат AMD-65. Впрочем, сходство с боевым оружием достигалось только за счет нескольких внешних деталей. Барабанный магазин, «помповая» механика и УСМ двойного действия остались на своих местах.Чуть позже карабин HDM вновь был доработан, в результате чего появился новый образец, похожий на Home Defender первой версии. Также были созданы несколько вариантов оружия в разном исполнении. Таким образом, на рынок вновь вышло целое семейство оружия самообороны, каждый представитель которого имел те или иные особенности. Вскоре это позволило отказаться от дальнейшего выпуска «Домашних защитников» первой версии. На рынке их полностью заменили более новые Home Defender Módosított.За несколько лет венгерская оружейная компания Keserű Művek успела выпустить до нескольких тысяч травматических карабинов Home Defender. Являясь доработанной и улучшенной версией уже существующего Rubber Rain, новый «Домашний защитник» тоже смог заинтересовать потенциальных покупателей. Позже успехи двух предшественников повторила и модернизированная версия Home Defender.Учитывая особые требования законодательства, компания «Кесерю Мювек» смогла создать интересный вариант оружия, предназначенного для самообороны гражданских лиц. На основе первого образца такого рода были созданы несколько новых карабинов с теми или иными особенностями. Это позволило компании-изготовителю укрепить свои позиции на рынке, а также неплохо заработать на поставках готовой продукции.