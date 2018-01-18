20:22 18 января

Янукович намерен вернуться на Украину

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк в перерыве заседания Оболонского суда заявил о том, что его подзащитный намерен вернуться на Украину. По словам Виктора Сердюка, пока не сложились необходимые условия для возвращения Януковича на Родину.

УНИАН приводит заявление адвоката экс-президента Украины:
Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой. Пока это невозможно, так как на территории Украины происходит его политическое преследование.


Напомним, что Виктор Янукович обвиняется генеральной прокуратурой Украины в государственной измене, умышленном пособничестве представителям иностранного государства с целью изменения границ Украины. По всем статьям, по которым Янукович проходит в качестве обвиняемого, ему грозит пожизненное заключение.


Янукович намерен вернуться на Украину


На сегодняшний день, по информации из открытых источников, Янукович проживает на территории Подмосковья или Ростовской области. Бывший президент Украины ранее сделал несколько публичных заявлений, обвиняя нынешнюю власть в Киеве в нелегитимности, совершении государственного переворота и развязывании гражданской войны. Западные страны Янукович обвинил в срыве соглашения от февраля 2014 года и фактическом отказе от предоставленных (на бумаге) гарантий конституционной смены власти.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Глядя Петрович Сегодня, 16:31
    Только в гробу.
    Глядя Петрович
    1. Geisenberg Сегодня, 16:34
      Цитата: Глядя Петрович
      Только в гробу.


      Это само собой. А сейчас не советовал бы.
      Geisenberg
      1. Кроу Сегодня, 16:40
        Пребывание на территории Российской Федерации является временной

        Всё у них временно на Украине! - Оккупация, пребывание, как и само существование Украины.
        Кроу
        1. Комментарий был удален.
        2. Идущий Сегодня, 17:25
          Все исторически закономерно , не будет такого государства.
          Идущий
          1. vovanpain Сегодня, 18:12
            езусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой

            Ну кто бы сомневался в этом,ну когда нибудь вернется на остатки незалежной. yes
            vovanpain
      2. Сергей39 Сегодня, 16:41
        Ну если немного потерпит с переселением на тот свет - то вернется
        Сергей39
        1. dauria Сегодня, 17:30
          ....то вернется


          Странные люди. А что ,по-вашему должен сказать адвокат ? Правду ? Мол, нафиг мне ваша нищая Украина не впёрлась, я бы с удовольствием с баблом во Флориду на пляж. Да боюсь , сдадут ведь США и отправят на "ридну неньку", предварительно отняв деньги. Вот и приходится торчать в России, а не на Багамах.
          dauria
    2. сибиралт Сегодня, 16:41
      А кому он нужен вна Украине? belay
      сибиралт
      1. Pax tecum Сегодня, 16:49
        Тем более, что Кремль вроде бы признал нынешнее руководство Украины. Наш украинскому руку жал. Власть, конечно не легитимна, но уже легальна посредством перевыборов (как, в общем-то, и у нас с 1993 г.). В Минских соглашениях, как никак, указана эта украинская власть, как сторона конфликта.
        Значит на свой страх и риск хочет вернуться. Самоубийство это.
        Тогда есть что-то, о чем мы не знаем или вскоре узнаем.
        А, самое интересное, как к этому относится население Донбасса?
        Готовы его принять? Судя по всему, для начала, туда и хочет вернуться. Ведь это (пока еще!) тоже Украина.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 17:02
          А, тут еще и это...
          "Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса". Что-то будет...
          Подробно:
          https://m.news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.rb
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          Pax tecum
      2. LSA57 Сегодня, 17:21
        Цитата: сибиралт
        А кому он нужен вна Украине?

        надзирателям в СИЗО laughing
        LSA57
      3. Pirogov Сегодня, 17:31
        Цитата: сибиралт
        А кому он нужен вна Украине? belay

        Да он и в России не кому не нужен . Гнилой трусливый овощ.
        Pirogov
  2. Masya Masya Сегодня, 16:33
    Интересно... в каком качестве? recourse
    Masya Masya
    1. Trevis Сегодня, 16:37
      В качестве удобрения. laughing
      Trevis
      1. allaykbar Сегодня, 16:37
        Trevis, плохо жили при тиране?
        allaykbar
        1. Trevis Сегодня, 16:45
          А что мне его восхвалять? Вор должен сидеть в тюрьме! Кем он и является, вором и трусом.
          Trevis
      2. Masya Masya Сегодня, 16:45
        Янукович, ты кто?...
        lol love
        Masya Masya
        1. сирота 63 Сегодня, 17:15
          laughing Если сравнить уровень жизни в Мазепии при Януковиче и сейчас, то похоже что Янык не воровал, а
          в казну из своих доплачивал....
          Самый популярный лозунг : Витя, зараза, вернись! Забодались мы ужо в этой Европопе жить - холодно и голодно!
          сирота 63
        2. LSA57 Сегодня, 17:23
          Цитата: Masya Masya
          Янукович, ты кто?...

          Кто -кто, без пальто не узнаёшь? laughing
          LSA57
          1. Masya Masya Сегодня, 17:40
            Цитата: LSA57
            Кто -кто, без пальто не узнаёшь?

            Конь??? recourse
            Masya Masya
            1. LSA57 Сегодня, 17:48
              Цитата: Masya Masya
              Конь???

              эт в пальто laughing
              LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 17:22
      Цитата: Masya Masya
      Интересно... в каком качестве?

      мальчика для битья laughing
      Привета hi
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 17:42
        Сергей, приветик! love
        love
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 17:50
          Цитата: Masya Masya
          Сергей, приветик! love
          love

          Нашёл нечаянно

          ну где то так
          Рад видеть love smile
          LSA57
          1. Masya Masya Сегодня, 17:57
            Цитата: LSA57
            ну где то так

            !!! love
            Masya Masya
            1. LSA57 Сегодня, 18:02
              Цитата: Masya Masya
              Цитата: LSA57
              ну где то так

              !!! love

              обменялись любезностями lol
              LSA57
    3. Димка75 Сегодня, 18:23

      в качестве йолки
      Димка75
      1. APASUS Сегодня, 18:49
        Так наверно лучше?
        APASUS
  3. Moskovit Сегодня, 16:37
    Или я веду её в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору (с).

    Пока майдауны у власти, Федоровичу там делать нечего. Он сразу же победит на выборах. Такого не допустят.
    Moskovit
    1. красноярск Сегодня, 16:53
      Цитата: Moskovit
      Он сразу же победит на выборах

      Сомневаюсь, однако. Резинотехническое изделие дважды не используют. А вот Азарова, в роли премьера, я не возражал бы видеть.
      красноярск
      1. Moskovit Сегодня, 17:07
        Если взять нынешних политиков на Украине, то у него по-моему шансы очень даже. Представляю его предвыборную программу - доллар 8, войны нет, Крым не их)).
        Moskovit
  4. Livonetc Сегодня, 16:37
    А что это за тома на фото, на которые Янек лапку наложил?
    Livonetc
    1. allaykbar Сегодня, 16:38
      это то, чем они подтираются каждый майдан
      allaykbar
    2. LSA57 Сегодня, 17:25
      Цитата: Livonetc
      А что это за тома на фото, на которые Янек лапку наложил?

      это то, на что давно уже плюнули и не вспоминают
      LSA57
  5. Zubr Сегодня, 16:38
    Ну и как он себе это представляет ? Политический труп. Всё, его поезд уехал.
    Zubr
    1. allaykbar Сегодня, 16:39
      по сравнению с шизой которая там рулит сейчас - Янык гений как внешней так и внутренней политики.
      allaykbar
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:41
    Чувство стыда родителями не привито или выветрилось со временем?
    Анкыпельгыгыргын
    1. Masya Masya Сегодня, 17:00
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      выветрилось со временем?

      Сквозняк... laughing
      Masya Masya
  7. Northern warrior Сегодня, 16:42
    Петля плачет по этой гниде ! Сбежал педераст, бросив людей в лапы бандеровской нечисти. Права на жизнь такие особи не заслуживают. Пусть Россия выдаст янукОВОЩА ДНР, тут его очень любят и сильно ждут...
    Northern warrior
  8. Northern warrior Сегодня, 16:47
    Если свидомиты его грохнут, то я даже обрадуюсь их успеху. Предатель, вор, латексный контрацептив...у меня нет цензурных слов, чтобы выразить к нему свое отношение.
    Northern warrior
  9. Livonetc Сегодня, 16:51
    Цитата: allaykbar
    это то, чем они подтираются каждый майдан

    Уж больно увесистые да и древние на вид.
    Может древний кодекс копателей Черного моря?
    Livonetc
    1. LSA57 Сегодня, 17:26
      Цитата: Livonetc
      Может древний кодекс копателей Черного моря?

      шумерские папирусы laughing
      LSA57
  10. павлентий Сегодня, 16:56
    решил, что бессмертный что ли)
    павлентий
  11. samarin1969 Сегодня, 17:01
    То, что Янукович всё время дурил и потом без боя сдал своих избирателей - виноват лично он.
    Но то, что Москва влияла на принятие его решений во 2014м, гоняла вертолёты, организовывала конференции "бывших" - это факт. Аксенов вообще успел заявить весной 2014го, что скоро Янукович прибудет на Донбасс. РФ, очевидно, в апреле 2014го поменяла планы и кинула его, как и тех, кого действительно жалко.
    samarin1969
  12. alavrin Сегодня, 17:14
    горбачев 2.0
    alavrin
    1. LSA57 Сегодня, 17:27
      Цитата: alavrin
      горбачев 2.0

      скорее 1:1
      LSA57
  13. Михаил177 Сегодня, 17:19
    В лучшем случае Янука убьют сразу. В худшем убивать будут долго........
    Михаил177
  14. лысова Сегодня, 17:41
    Интересно, а он там нужен? Когда, началась смута и он, как капитан тонущего корабля, должен покинуть его последним, спасая свою шкуру, позорно удрал. А сейчас, что смелость вернулась, или думает опять взобраться на трон при определённых обстоятельствах. Он теперь ни кто и звать его никак.
    лысова
    1. LSA57 Сегодня, 17:52
      Цитата: лысова
      или думает опять взобраться на трон при определённых обстоятельствах.

      всё прозаичнее, деньги назад вернуть
      LSA57
  15. Bossota Сегодня, 18:01
    Западные страны Янукович обвинил в срыве соглашения от февраля 2014 года и фактическом отказе от предоставленных (на бумаге) гарантий конституционной смены власти.

    Теперь западу остается только посыпать головы пеплом и каяться, каяться, и еще раз каяться. А ЯВФ еще подумает простить их или нет (точнее за сколько)
    Bossota
  16. Сержант71 Сегодня, 18:38
    Давай, Витя, только тебя там и не хватает! Возглавь на белом коне колонну, наступающую на Мариуполь!
    Сержант71
  17. gromoboj Сегодня, 19:19
    Вторую часть слов адвоката кто нибудь прочитал ?
    "Пока это невозможно, так как на территории Украины происходит его политическое преследование."
    Т.е. хочет но не поедет т.к. его сразу посадят или грохнут.
    gromoboj
  18. 23424636 Сегодня, 19:53
    Янукович конечно стратил .но его желание вернуться связаны не со служением народу. который он кинул на гаубицы Д-30, а с интересами когнитивного порядка: или для возврата долгов, ли утраченного имущества. Да ,конечно он должен будет восстановить с Россией добрые отношения ,но только на момент поиска -как уйти от ее влияния.Надо отдать ему должное ,что все таки отодвинул флот от 2017 года и разрешил частично потерю Крыма и базы . Помню. как он приехал на поля аграрного цеха народного директора Владимира Бойко в 2004 году и водил глазами как волк в овчарне. Да он строил храмы и помогал монастырям особенно Никольскому в котором жил его духовник Но такова наверное участь всех правителей (гетманов) Малороссии или быть убитым ,или изгнанным ,так как по сути эта территория сама по себе без России обречена на опустошение.
    23424636
    1. Бензорез Сегодня, 20:17
      Откуда такие выводы товарищ? Судя по флагу-Вы даже не из Украины....
      Бензорез
  19. Бензорез Сегодня, 20:13
    Давай Фёдорович, давай! Разьясни им там подлецам как Родину надо любить. И что есть демократия на самом деле.
    Бензорез
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