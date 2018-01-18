Янукович намерен вернуться на Украину

Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой. Пока это невозможно, так как на территории Украины происходит его политическое преследование.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк в перерыве заседания Оболонского суда заявил о том, что его подзащитный намерен вернуться на Украину. По словам Виктора Сердюка, пока не сложились необходимые условия для возвращения Януковича на Родину. УНИАН приводит заявление адвоката экс-президента Украины:Напомним, что Виктор Янукович обвиняется генеральной прокуратурой Украины в государственной измене, умышленном пособничестве представителям иностранного государства с целью изменения границ Украины. По всем статьям, по которым Янукович проходит в качестве обвиняемого, ему грозит пожизненное заключение.На сегодняшний день, по информации из открытых источников, Янукович проживает на территории Подмосковья или Ростовской области. Бывший президент Украины ранее сделал несколько публичных заявлений, обвиняя нынешнюю власть в Киеве в нелегитимности, совершении государственного переворота и развязывании гражданской войны. Западные страны Янукович обвинил в срыве соглашения от февраля 2014 года и фактическом отказе от предоставленных (на бумаге) гарантий конституционной смены власти.