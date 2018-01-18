20:25 18 января

Почему власти США боятся Путина?

Несмотря на очернение России и создание из нашей страны образа врага, западный обыватель симпатизирует президенту Владимиру Путину. Многим из них бывший разведчик представляется "крутым парнем", а видеоролики с его "участием" быстро становятся популярными.

В конце 20 века, когда Россия стояла на краю пропасти, Борис Ельцин ушел в отставку и передал страну в руки Владимира Путина. Экономика государства была разрушена, во власти дирижировали олигархи, а от армии осталось лишь одно название. К тому же, на юге шла война, а ряд национальных республик вынашивали планы по выходу из состава РФ. На международной арене с Россией считались лишь косвенно, и только из-за обладания ею ядерным оружием.

Путину досталась огромная, разрушенная, воюющая и обедневшая страна.


Но что мы имеем сегодня? Что удалось президенту сделать за 17 последних лет?



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Комментарии 7

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  1. Masya Masya Сегодня, 16:56
    Настоящий полковник!
    Masya Masya
  2. сталевар Сегодня, 18:28
    США не Путина бояться, они бояться что придёт другой и вежливо с ними уже никто разговаривать не будет. Деньги и золото потребуют вернуть в РОССИЮ. Поэтому США пойдут на любую рекламу , чтобы Путин остался.
    сталевар
    1. казак 471 Сегодня, 18:36
      Чего бы они его боялись ? Наш Центробанк -их филиал .каждый год мы отправляем деньги на развитие их экономики. наша власть держит деньги у них . учит своих детей по их учебникам. он их ласково кличет партнёрами . по их просьбе списал долги даже тем странам . которые могли бы отдать долг нефтью ну и так далее
      казак 471
    2. Викторио Сегодня, 19:35
      Цитата: сталевар
      придёт другой и вежливо с ними уже никто разговаривать не будет.

      ===
      и что другой сделает, кроме того, что не будет разговаривать?
      Викторио
  3. Deadушка Сегодня, 19:06
    Почему власти США боятся Путина?

    Самим порой страшновато.... а уж им то и подавно laughing
    Deadушка
  4. shura7782 Сегодня, 19:35
    во власти дирижировали олигархи,
    Стесняюсь спросить они , что сейчас дирижировать разучились. ВВП сам по себе, а эти дирижёры сами по себе. Ни кто, ни кому не мешает. Вот такой у нас Всероссийский оркестр 18 лет.
    shura7782
  5. Jarilo Сегодня, 20:03
    Деньги потоком идут в Америку, а народ загнали в нищету и ещё налогами обложили и всё новые придумывают, даже в обход государства: Платоны, экологический налог хотят ввести для владельцев автомобилей, налог с продаж плюсом к НДС, налог на недвижимость с рыночной стоимости, когда с рыночной стоимости и так берётся налог при продаже и т.д.
    Jarilo
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