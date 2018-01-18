Почему власти США боятся Путина?

Несмотря на очернение России и создание из нашей страны образа врага, западный обыватель симпатизирует президенту Владимиру Путину. Многим из них бывший разведчик представляется "крутым парнем", а видеоролики с его "участием" быстро становятся популярными.



В конце 20 века, когда Россия стояла на краю пропасти, Борис Ельцин ушел в отставку и передал страну в руки Владимира Путина. Экономика государства была разрушена, во власти дирижировали олигархи, а от армии осталось лишь одно название. К тому же, на юге шла война, а ряд национальных республик вынашивали планы по выходу из состава РФ. На международной арене с Россией считались лишь косвенно, и только из-за обладания ею ядерным оружием.



Путину досталась огромная, разрушенная, воюющая и обедневшая страна.





Но что мы имеем сегодня? Что удалось президенту сделать за 17 последних лет?









