Новый антироссийский фейк: спортивная Сибирь на допинге
Бесспорно, далеко не все у нас сегодня в спорте прекрасно и радостно, скорее, даже наоборот. Тоска и печаль преобладают во многих видах.
Но сложно промолчать, когда встречаешь порой уничижительные выступления некоторых авторов от спорта, с надрывом повествующих о том, как у нас все ужасно.
На фоне олимпийских политических разборок и демонстрации полнейшей импотенции российскими спортивными чиновниками, вполне естественно, находятся те, кто старается посильнее пнуть российский спорт. Из каких побуждений – вопрос третий даже, а не второй.
Евгений Слюсаренко (ресурс championat.com) с подачи «группы тренеров и спортсменов» из «ВКонтакте» неплохо так плюнул в подрастающую спортивную молодежь. А многие СМИ подхватили вой, поднятый вокруг такого эпохального события, как первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в помещении.
Заголовки один другого краше. «Узнав о допинг-пробах, спортсмены массово снимаются с соревнований» и все в таком духе.
Многие скажут: и что? Может, еще об областных или городских соревнованиях поговорим?
Поговорим, если будет того заслуживать. Но в нашем случае речь пойдет о том, что сибиряков обвинили списочно в употреблении допинга и нежелании сдавать пробы.
Дескать, узнав, что на соревнования прибудут представители ВАДА, 36 спортсменов снялись с соревнований и сбежали. Кто-то прикрылся справкой о болезни, кто-то просто не вышел на старт.
В качестве подтверждения привели фамилии спортсменов. 36 человек.
Ну и общий подтекст: все трескают нечто такое, все виновны. Потому сбежали. Скандал, зрада и все такое.
Плюс не попавших в списки, но показавших результаты несколько ниже, чем обычно, тоже записали в наркоманы. Дескать, специально все запороли, чтобы не попасть под допинг-пробы.
Короче, все наркоманы.
А между тем, по словам организаторов и тренеров (настоящих, а не из «ВКонтакте»), картина получается несколько иная.
И, кстати, более привычная для тех, кто реально участвовал в соревнованиях. Не по диванному колочению клавиш.
ВАДА предупредило организаторов как положено — за месяц. Путем официального извещения президента Федерации лёгкой атлетики Иркутской области Дениса Петушинского. ФЛА Иркутской области обязана предоставить адрес, где будут проходить соревнования.
Идем дальше. Для тех, кто не знает (вдруг такие есть): заявки от участников принимаются в течение двух недель перед началом. За день-два до начала – мандатная комиссия, и на этом уже все. Заявки больше не принимаются. Реально, если бы кто-то боялся проверки, о которой знали все, то просто не стал бы заявляться.
Но нет, разве так надо? Надо по-нашенски: раззудись плечо, размахнись рука, а в руке зажат квач с дегтем. Всех вымазать.
Между прочим, на первенство заявилось, согласно документам, 558 человек. Это, кстати, и по номерам у спортсменов видно. 36 человек – это менее 6,5%.
Да и то, кстати, цифра не окончательная. Уже позже выяснилось, что в списках присутствуют реальные участники. Например, Денис Безруких. В списках «убежавших» от допинга числится как не стартовавший, а на самом деле стартовал. Но упал на дистанции. Ошибка в протоколе. А на следующий день Денис бежал в эстафете.
Но раздули. «Массовое бегство российских спортсменов от допинг-комиссии!» Хорошая картинка, хороший подтекст. Там, на Западе, понравится точно.
«Вот, господа (кланяемся), смотрите, какие мы нечестные и как мы боимся ваших допинг-офицеров! И как мы готовы сами себя выпороть и в грязи вывалять».
Главное – кланяться пониже да почаще.
Противно, если честно. Не разбираясь, просто взяли и оплевали всех, кто принял участие в чемпионате Сибири.
Повторюсь: 558 зарегистрированных участников. 36 не приняли участия. Остальные бегали, прыгали, метали и так далее.
Статистика? Легко!
МСМК – 3, МС – 4, КМС – 12, 1-й разряд – 12, 2-й разряд – 5.
15 человек прибыли на соревнования, но не выступали, предъявив справки о болезни. Между прочим, такие справки, если кто не в курсе, выдают официальные врачи на соревнованиях. Дабы не аннулировали результаты предыдущих выступлений.
Удивительно, правда? И участник не имеет права обращаться куда-либо за медицинской помощью (кроме кризисных ситуаций, но их тоже разруливают организаторы), кроме медицинского центра чемпионата.
Но для того, чтобы это знать, надо хоть раз в жизни выступить на нормальных соревнованиях. Большинству писак, очевидно, эта информация просто недоступна. Потому и считают, что можно прикрыться любой бумажкой, купленной в частной поликлинике за углом.
Нет, господа, все немного сложнее. Но вам это не нужно. Ваше дело – квач макнуть да ляпануть пожирнее.
Ну и еще у нас остаются 21 человек, не вышедшие на старт. У кого-то стоит «не стартовал», у кого-то – «неявка».
К сожалению, в списке «прокаженных» не указаны города. А эту тему как раз и надо рассматривать возле карты.
Сибирь – она как бы огромная. И первенство такого округа подразумевает, что участники соберутся со всего округа, не так ли? И собрались. Но не все.
Эти 21 человек я рассматриваю, как тех, кто не смог приехать, хотя был заявлен как положено. В жизни бывает все: и семейные обстоятельства, и та же самая тривиальная болезнь. Да, представляете? Заболел человек и просто не поехал на соревнования. Врачи не разрешили. И такое бывает. Тренер не решил такую ответственность брать на себя.
Девушки/юноши до 18 лет – 2 человека таких.
Юниоры до 20 лет – 10 человек.
Юниоры до 23 лет – 4 человека.
Остальные — взрослые.
Наркоманы-допингисты? Или все-таки молодые организмы, которые могли заболеть? Количеством 6% от общего числа?
И из-за 36 человек так бросить грязью в пять с половиной сотен.
Позволю себе процитировать этого господина Слюсаренко.
«А ведь ещё были случаи, когда изможденные атлеты всё-таки стартовали, но не финишировали. Или «баранили» все попытки. Тут можно только подивиться их мужеству: в теории шанс попасть в руки страшных дяденек и тётенек из РУСАДА с пробирками наперевес у них оставался. Но они рискнули. Спорт, как известно, – это преодоление».
В общем, все дрянь.
Интересно, сам Слюсаренко хоть что-то преодолел в своей жизни? Можно было бы начать, например, с преодоления желания обгадить все. В том числе и подрастающую спортивную молодежь Сибири.
А я вот от себя скажу так: да как прекрасно, что в Сибири (как пример) есть столько великолепных парней и девушек, которые выходят на старты и добиваются результатов! И благодаря им понемногу возникает уверенность, что черная полоса будет пройдена, и наш спорт снова встанет с колен.
Молодым спортсменам всей России – успехов!
Шакалам-борзописцам всех мастей – позор и стыд. Они не журналисты, для таких людей есть слова иного склада.
Автор: Роман Скоморохов
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