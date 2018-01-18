На Чебаркульском полигоне погиб солдат-срочник

На военном полигоне в Челябинской области погиб военнослужащий-срочник. Он попал под танк и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает местный портал 31tv.ru.Инцидент произошел на Чебаркульском полигоне 17 января. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) уточнили газете «АиФ-Челябинск», что погибший — механик-водитель танка. Отмечается, что солдат грубо нарушил требования безопасности по вождению боевых машин.В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия штаба военного округа. Специалистам предстоит установить причины трагедии.Личность погибшего военнослужащего не разглашается.Издание сообщает, что 16 января на Чебаркульском полигоне начались первые отборочные этапы конкурса по танковому биатлону Армейских международных игр, проведение которых в этом году запланировано на июль-август, отбор закончится 18 января. Со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в квалификации примут участие экипажи танков Т-72Б3 танковой дивизии ЦВО и мотострелки Западного военного округа. Им поставили задачу выполнить тренировочные заезды с прохождением маршрута протяженностью около 20 километров с препятствиями и стрельбами по мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты