20:26 18 января

На Чебаркульском полигоне погиб солдат-срочник

На военном полигоне в Челябинской области погиб военнослужащий-срочник. Он попал под танк и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает местный портал 31tv.ru.

На Чебаркульском полигоне погиб солдат-срочник


Инцидент произошел на Чебаркульском полигоне 17 января. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) уточнили газете «АиФ-Челябинск», что погибший — механик-водитель танка. Отмечается, что солдат грубо нарушил требования безопасности по вождению боевых машин.


В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия штаба военного округа. Специалистам предстоит установить причины трагедии.

Личность погибшего военнослужащего не разглашается.

Издание сообщает, что 16 января на Чебаркульском полигоне начались первые отборочные этапы конкурса по танковому биатлону Армейских международных игр, проведение которых в этом году запланировано на июль-август, отбор закончится 18 января. Со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в квалификации примут участие экипажи танков Т-72Б3 танковой дивизии ЦВО и мотострелки Западного военного округа. Им поставили задачу выполнить тренировочные заезды с прохождением маршрута протяженностью около 20 километров с препятствиями и стрельбами по мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты

Использованы фотографии: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 17:26
    Соболезнование родственникам и родителям...К сожалению технику безопасности не все знают,да и начальство бывает по наплевательски относится..
    210окв
    1. vovanpain Сегодня, 17:47
      Соболезнования родным и близким солдата,ох несоблюдение техники безопасности как дорого обходится.
      vovanpain
    2. Андрей К Сегодня, 18:27
      210окв
      Соболезнование родственникам и родителям...

      Присоединяюсь к соболезнованиям...
      По поводу ТБ не факт, что солдат что-то нарушил. Дождёмся выводов комиссии штаба военного округа...
      В любом случае правила ТБ кровью писаны, не соблюдение чревато последствиями...
      Андрей К
      1. Dedall Сегодня, 18:34
        Эх, сколько раз я видел заключения по расследованию, где были указаны те причины, что были выгодны начальству. А у него фантазия в этом плане неисчерпаема. Так что будем посмотреть...
        Dedall
        1. ZVladimir222 Сегодня, 20:05
          [/quote]Эх, сколько раз я видел заключения по расследованию, где были указаны те причины, что были выгодны начальству. А у него фантазия в этом плане неисчерпаема.[quote]


          - Да, ша..лы лгуны. Там наверняка побои есть.
          Но правды никто и никогда не узнает. У этих судов и прокуратур везде один сплошной договорняк.
          Да что говорить! Больное общество - больная армия. Агонизирующая страна.
          ZVladimir222
      2. ZVladimir222 Сегодня, 20:08
        [/quote]Дождёмся выводов комиссии штаба военного округа...
        В любом случае правила ТБ кровью писаны, не соблюдение чревато последствиями...[quote]


        - Никаких последствий для чиновников в высоких погонах не будет.
        Вот если бы все офицеры, до ком. полка включительно лишились погон и были выгнаны на улицу без пенсии, как старые псы, может чего бы и изменилось в армии. Но этого не будет! Система не та. Не для того этих малолетних рабов в армию гнали, чтобы за них кто-то отвечал!
        ZVladimir222
    3. Alex_Rarog Сегодня, 20:21
      Земля пухом.
      Alex_Rarog
  2. Владыка Ситх Сегодня, 17:26
    Мои соболезнования!
    Владыка Ситх
  3. Александр War Сегодня, 17:27
    Соболезнование родственникам и родителям sad
    Александр War
  4. Стропорез Сегодня, 17:31
    Мои соболезнования родным и близким.
    Стропорез
  5. Архивариус Вася Сегодня, 17:36
    Скорбим(( помню когда проходил службу по призыву был похожий случай в Кантемировской (на тот момент 2011-2012) Бригаде: солдат заснул/заныкался в ящике из-под боеприпасов или какого инвентаря прямо на стрельбище, а другой управляя танком при развороте на этот ящик и наехал...
    Архивариус Вася
    1. ZVladimir222 Сегодня, 20:03
      [/quote]солдат заснул/заныкался в ящике из-под боеприпасов или какого инвентаря прямо на стрельбище, а другой управляя танком при развороте на этот ящик и наехал...[quote]

      - А всё потому, что спать в армии не дают. Издеваются над солдатами, мучают бессонницей - вот и заснул!
      Нас жестоко пытали бессонницей. Вообще не давали спать. Фашистские методы.
      Спали где попало: в ружпарках, сушилках, в шинелях, на кухне, в машинах...
      В общем - где сумеешь зашарится. Не найдёшь где заснуть - будешь на ходу или стоя спать.
      Ничего в армии не меняется в лучшую сторону.
      ZVladimir222
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 17:36
    Отмечается, что солдат грубо нарушил требования безопасности по вождению боевых машин
    Жалко пацана . Подробностей нет , но вопрос -куда смотрел командир танка и экипаж , не бросался же он под танк неожиданно и не спал же под гусеницей . При куче ответственных за ТБ и инструкций - такая трагедия
    КВУ-НСвД
  7. APASUS Сегодня, 18:40
    Соболезнования семье погибшего.
    Был на учениях,там в соседнем подразделении мотолыга ступни переехала солдату из-за несогласованности действий механика - водителя и подразделения на броне.Как правило это проблемы не опытных военнослужащих
    APASUS
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:45
    Админы! !!Да уберите вы в этой статье рейтинг -плюсовать за гибель солдата? ??? fool
    Геркулесыч
  9. Геркулесыч Сегодня, 18:46
    Как бы не было, но я хочу его родным и близким выразить искренние соболезнования! soldier
    Геркулесыч
  10. Doliva63 Сегодня, 19:38
    Если под гусеницы попал механик, то явно не под свой танк. Это значит, что машина там была не одна и командиры явно допустили бардак. Подождём, может, узнаем результаты расследования.
    Doliva63
    1. ZVladimir222 Сегодня, 19:58
      [/quote]Подождём, может, узнаем результаты расследования.[quote]

      Как же! дождётесь Вы правды от ш.....в и от их, так называемого "расследования".
      У них - всегда один ответ: "Сам себя-с-с-с!"
      ZVladimir222
  11. ZVladimir222 Сегодня, 19:56
    - Известный ещё со времён СССР способ:
    Сначала забили мальчишку до смерти, потом под танк положили.
    Концы в воду, господа офицеры отвечают:
    "Сам себя-ссс". Ничего в этой проклятой армии не меняется уже больше 300 лет!
    Соболезнование матери. Царство небесное парню. Душа невинная ушла.
    Будь прокляты, вместе с их родом те гады, кто это сделал. Во веки веков. Особенно - офицеры.
    ZVladimir222
  12. Бензорез Сегодня, 20:09
    Как так сталось?
    Бензорез
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