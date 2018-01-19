Вблизи белорусских границ может быть сосредоточена артиллерия ВС Польши

Польша рассматривает ракетные войска и артиллерию в качестве главной ударной составляющей сухопутных войск. Проводя амбициозную программу по перевооружению и модернизации данного рода войск Варшава вполне обоснованно рассчитывает стать обладателем соответствующего мощнейшего боевого потенциала, который будет сравним или даже превзойдет возможности ракетных войск и артиллерии крупнейших западных армий и даже сухопутных войск США в Европе.После распада Организации Варшавского договора Польша унаследовала достаточно оснащенные ракетные войска и артиллерию. На сегодняшний день национальные вооруженные силы располагают арсеналом модернизированных самоходных гаубиц «Гвоздика», «Дана» и реактивных систем залпового огня «Лангуста». К тому же, в последнее десятилетие реализуется ряд программ, направленных на модернизацию РВ и А, при этом более старые образцы вооружения планомерно заменяются новыми. В частности, поляки уже перевооружили один дивизион 11 артиллерийского полка на самоходные гаубицы собственной разработки «Краб», ожидается решение по программам закупки РСЗО «Хомар», а позже и колесных гаубиц «Крыль».Ранее «Военно-политическое обозрение» акцентировало внимание о перемещении с запада страны в 1-ю танковую бригаду, дислоцированную в Весола (вблизи Варшавы), батальона танков «Леопард». Нелишне будет напомнить, что после полного укомплектования данного соединения в двухстах километрах от белорусской границы будет сосредоточено 116 таких боевых машин. Примечательно, что еще недавно возглавлявший оборонное ведомство Антони Мацеревич не скрывал, что перечисленные мероприятия – это только часть плана, который должен обеспечить сосредоточение ударного боевого потенциала Войска Польского на восточном направлении.Если сегодня посмотреть на карту дислокации польских артиллерийских подразделений – Болеславец, Сулехув, Венгожево, то очевидно, что основные силы размещены у северо-западной границы Польши. Таким образом, участок на белорусском направлении остается открытым. Ранее его «прикрывал» дислоцированный в Цехануве 1-й артиллерийский полк из состава 1 механизированной дивизии, расформированной в 2011 году.При таком подходе, в ближайшее время мы можем стать свидетелями воссоздания 1-го артиллерийского полка. Тем более что польские военные аналитики такой вариант считают наиболее вероятным.К слову сказать, военные объекты и инфраструктуру в Цехануве планировалось использовать для размещения сил и средств войск НАТО, прибывающих в Польшу для усиления восточного фланга альянса. Казармы, склады и боксы были подготовлены к приему и эксплуатации около 200 единиц техники и по-прежнему остаются в распоряжении министерства национальной обороны Польши. Однако польский Генеральный штаб отказался от подобной идеи, что лишний раз подтверждает твердое намерение военных использовать данную инфраструктуру по прямому назначению, вернув ее артиллерийскому полку.Автор: Николай Астровский