20:25 18 января

Служба под грифом «секретно»: как попасть в ССО РФ?

Силы специальных операций (ССО) России входят в состав Вооруженных сил. Формирование ССО началось в 2013 году и подразумевало создание высокомобильных специальных сил, оснащенных по последнему слову техники и способных скрытно проводить особо важные операции как внутри страны, так и за ее пределами.

Согласно данным из открытых источников, боевое крещение Силы специальных операций получили в сирийском конфликте, участвуя в боях против международных террористов в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре.

Однако, некоторые аналитики полагают, что первое применения Сил специальных операций произошло еще в 2014 году в Крыму, когда требовалось обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан.


Кто служит в рядах одного из самых закрытых подразделений? Как попасть на службу в элиту российской армии?



2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Васся Вассин Сегодня, 18:16
    А зачем нормальному человеку туда стремиться. Насмотрелся я в свое время на соседнюю часть со спецназом, оно нужно это, чтобы гоняли как собаку каждый божий день? И ради чего? Одно дело Родину защищать, а другое дело быть разменной монетой, марионеткой в руках политиканов, которые даже не задумываясь имени не спросят и бросят в мясорубку для достижения своих геополитических интересов... Нет, нормальный человек должен не о том думать, а как реализовать себя в жизни, дом, семья...
    Васся Вассин
    1. грау Сегодня, 18:46
      Кто та должен делать грязную работу
      грау
  2. Мар.Тира Сегодня, 18:55
    Цитата: Васся Вассин
    А зачем нормальному человеку туда стремиться. Насмотрелся я в свое время на соседнюю часть со спецназом, оно нужно это, чтобы гоняли как собаку каждый божий день? И ради чего? Одно дело Родину защищать, а другое дело быть разменной монетой, марионеткой в руках политиканов, которые даже не задумываясь имени не спросят и бросят в мясорубку для достижения своих геополитических интересов... Нет, нормальный человек должен не о том думать, а как реализовать себя в жизни, дом, семья...

    Вот это правильно.Ещё не из за одного диванного генерала не начинались войны.А то выйдут из дому понимаешь ли,и начинают в войну играть!А тут в тепле,и на диване,да ещё пивко на столике.Как там Путин говорил то про часы,и кортик?
    Мар.Тира
  3. qwerty183 Сегодня, 19:21
    Цитата: Васся Вассин
    А зачем нормальному человеку туда стремиться. Насмотрелся я в свое время на соседнюю часть со спецназом, оно нужно это, чтобы гоняли как собаку каждый божий день? И ради чего? Одно дело Родину защищать, а другое дело быть разменной монетой, марионеткой в руках политиканов, которые даже не задумываясь имени не спросят и бросят в мясорубку для достижения своих геополитических интересов... Нет, нормальный человек должен не о том думать, а как реализовать себя в жизни, дом, семья...

    Так боюсь в нормальной жизни вы так же являетесь разменной монетой.Ведь на пути к реализации себя в жизни,обеспечении комфорта и достатка семьи вы всегда встретите на пути политиканов,которые и глазом не моргнув,используют вас в своих целях.И будут гонять вас на работу с ненормированным графиком и нарушая КЗОТ, выплачивая нищенскую зарплату под вашу полную материальную ответственность. Или требуя взяток,займись вы собственным делом,угрожая уголовным преследованием,насилием и прочими замечательными во всех аспектах рычагами давления.Так зачем жить тогда?Может того.......этого?
    qwerty183
  4. кедр Сегодня, 19:21
    Цитата: Васся Вассин
    А зачем нормальному человеку туда стремиться. Насмотрелся я в свое время на соседнюю часть со спецназом, оно нужно это, чтобы гоняли как собаку каждый божий день? И ради чего? Одно дело Родину защищать, а другое дело быть разменной монетой, марионеткой в руках политиканов, которые даже не задумываясь имени не спросят и бросят в мясорубку для достижения своих геополитических интересов... Нет, нормальный человек должен не о том думать, а как реализовать себя в жизни, дом, семья...


    "Семья" однополая, Дом-2,3,4,5... какая это жизнь? Жизнь ненормального человека в ненормальной стране, где нет нормальных мужиков, которых не ждут нормальные, любящие мужчин женщины. Это западня.
    Мужики ССО -это наша защита от западни.
    кедр
    1. Васся Вассин Сегодня, 19:41
      Глупость, зачем им на нас нападать, если мы сами и так за фантики все добываем, пакуем и вывозим?
      Васся Вассин
  5. vitvit123 Сегодня, 19:59
    Цитата: Васся Вассин
    А зачем нормальному человеку туда стремиться. Насмотрелся я в свое время на соседнюю часть со спецназом, оно нужно это, чтобы гоняли как собаку каждый божий день? И ради чего? Одно дело Родину защищать, а другое дело быть разменной монетой, марионеткой в руках политиканов, которые даже не задумываясь имени не спросят и бросят в мясорубку для достижения своих геополитических интересов... Нет, нормальный человек должен не о том думать, а как реализовать себя в жизни, дом, семья...

    А если не секрет что это за часть была ? и в каком регионе ? А ну и в Сирии тоже наверно у людей были и дома и семьи , но у них не было ССО ? Утрирую , но , я думаю , смысл понятен !
    vitvit123
    1. Васся Вассин Сегодня, 20:02
      В Моздоке во время второй компании.
      Васся Вассин
Картина дня