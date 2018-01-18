Служба под грифом «секретно»: как попасть в ССО РФ?

Силы специальных операций (ССО) России входят в состав Вооруженных сил. Формирование ССО началось в 2013 году и подразумевало создание высокомобильных специальных сил, оснащенных по последнему слову техники и способных скрытно проводить особо важные операции как внутри страны, так и за ее пределами.



Согласно данным из открытых источников, боевое крещение Силы специальных операций получили в сирийском конфликте, участвуя в боях против международных террористов в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре.



Однако, некоторые аналитики полагают, что первое применения Сил специальных операций произошло еще в 2014 году в Крыму, когда требовалось обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан.





Кто служит в рядах одного из самых закрытых подразделений? Как попасть на службу в элиту российской армии?









