Сирия заявила о готовности сбивать турецкие военные самолеты
Силы противовоздушной обороны Сирии восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве страны, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад, передает Associated Press.
Микдад пояснил, что сирийские власти будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права
В среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.
Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит, в случае агрессии против Сирии, пусть не чувствуют себя на прогулке— сказал Микдад.
Микдад пояснил, что сирийские власти будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права
В среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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