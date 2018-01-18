20:20 18 января

Сирия заявила о готовности сбивать турецкие военные самолеты

Силы противовоздушной обороны Сирии восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве страны, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад, передает Associated Press.

Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит, в случае агрессии против Сирии, пусть не чувствуют себя на прогулке
— сказал Микдад.

Сирия заявила о готовности сбивать турецкие военные самолеты



Микдад пояснил, что сирийские власти будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права

В среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Александр 3 Сегодня, 18:03
    Намечается непредсказуемый результат противостояния
    Александр 3
    1. Глядя Петрович Сегодня, 18:06
      Цитата: Александр 3
      Намечается непредсказуемый результат противостояния

      Нет. Это очень мощное заявление, учитывая сколько десятков израильских НЛО уже было сбито сирийской ПВО.
      Глядя Петрович
      1. Tiras Сегодня, 18:09
        Цитата: Глядя Петрович
        Нет. Это очень мощное заявление, учитывая сколько десятков израильских НЛО уже было сбито сирийской ПВО.


        Только вот о Турции упоминули, а об Израиле нет lol
        Tiras
      2. Александр 3 Сегодня, 18:09
        Меня волнует роль наших. Опять меж двух и более огней.
        Александр 3
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:24
          Цитата: Александр 3
          Меня волнует роль наших. Опять меж двух и более огней.

          А мне что-то подсказывает, что это заявление Сирия сделала с нашей подачи! Таким способом мы чужими руками сдерживаем Турцию. Мы же не можем им сказать на прямую, чтобы они не лезли в Сирию - как ни как, партнёры.
          СРЦ П-15
        2. zivXP Сегодня, 19:05
          У нас одна цель в Сирии, выгнать всех кто не с нами - тот против нас.
          zivXP
      3. ZVladimir222 Сегодня, 20:17
        [/quote]учитывая сколько десятков израильских НЛО уже было сбито сирийской ПВО[quote]

        По крайней мере один израильский самолёт набрал полный рот земли на той неделе от "сирийских ПВО".
        И второй еле ноги унёс. Не впервой, если что. Аж с 70-х годов умеем.
        Это было последнее им "китайское предупреждение".
        Не поймут - русские медленно запрягают. Вот ездят быстро. Не сомневаюсь - в Израиле это понимают.
        А не поймут - объяснят. И Эрдогану тоже.
        Да он и не рыпнется. Опыт у него уже кое-какой есть.
        ZVladimir222
    2. Идущий Сегодня, 18:08
      Что там намечается мы можем только гадать , а такое заявление это скорее сигнал США и еже с ними.
      Идущий
    3. NEOZ Сегодня, 18:11
      намечаются непредсказуемые противостояния!!!
      NEOZ
    4. To be or not to be Сегодня, 18:12
      18 января 2018 г. 14:21:29
      Начальник Генштаба Вооруженных сил ТурцииХулуси Акар оправился в Москву для переговоров со своим российским коллегой Валерием Герасимовым.
      По информации турецких СМИ, главу турецкого Генштаба сопровождает руководитель Национальной разведывательной организации Турции (MIT)Хакан Фидан.
      https://eadaily.com/ru/news/2018/01/18/nachalnik-
      genshtaba-turcii-i-glava-razvedki-otpravilis-v-mo
      skvu
      To be or not to be
      1. To be or not to be Сегодня, 18:25
        18 января 2018 г. 17:37:46

        Министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Москве встречу с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турции Хулуси Акарой и директором турецкой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.
        To be or not to be
        1. Александр 3 Сегодня, 19:09
          По ходу турки призывают нас обидеться на курдов
          Александр 3
    5. Саша Крымский Сегодня, 20:08
      1 Саша Крымский
      16 января 2018 15:46
      Транспортный тяжеловоз Ан-22 замечен над базой Хмеймим

      Цитата: КВУ-НСвД
      Возможно , что-то срочное и несерийно- экспериментальное ? Ждём сюрпризов ?
      Цитата: Саша Крымский
      Похоже , срочно нежданчики для турков прибыли.

      Почему непредсказуемое. Ан-22 в Сирию паражняком ,точно не гоняли.
      Минимум один С300 прибыл и пару ящиков с фруктами .
      Сюрприз для турецких партнёров.
      Саша Крымский
  2. Zubr Сегодня, 18:07
    Хммм, неужели курды решились под Ассада сыграть ?
    Zubr
  3. сергей32 Сегодня, 18:08
    Значит с курдами договорились. Под угрозой турецкого удара думаю курды согласятся на автономию в составе Сирии.
    сергей32
    1. Rusland Сегодня, 18:16
      Наверно договорились, раз Сирия сделала такое заявление.
      Rusland
  4. Mavrikiy Сегодня, 18:14
    Сирия заявила о готовности сбивать турецкие военные самолеты

    Тихо, тихо, тихо....
    1. турки
    против вооруженных формирований сирийских курдов YPG,

    2. вооруженные формирования сирийских курдов YPG признают легитимность Ассада? Не слышал.
    Так получается подставят Ассада под турок, а потом Россия спасай. Вашингтонский план?
    Mavrikiy
  5. Стас Снежин Сегодня, 18:26
    Наверняка, теперь и евреи на подлёте, тоже не будут забыты..
    Стас Снежин
    1. svp67 Сегодня, 18:28
      Цитата: Стас Снежин
      Наверняка, теперь и евреи на подлёте, тоже не будут забыты..

      Уровень техники, мастерства и военного искусства иной. Израильтяне в воздушное пространство Сирии не заходят,все с сопредельных ракетные пуски производят...
      svp67
    2. A.D.T. Сегодня, 18:45
      На нас не разчитывайте
      A.D.T.
      1. 100502 Сегодня, 19:42
        Так ни кто в здравом уме на вас рассчитывать не будет, вы за всю мизерную историю вашего государства только смерть и хаос сеяте вокруг
        100502
  6. APASUS Сегодня, 18:30
    По всем параметрам у американцев получается затянуть конфликт и вписать туда дополнительные очаги напряженности.Хотя не совсем понятно роль сирийцев в этой схватке,ведь с курдами они не договорились
    APASUS
  7. gukoyan Сегодня, 18:41
    Посмотрим на сколько у обеих сторон яйки крепче.
    gukoyan
  8. Николай Прохожий Сегодня, 18:48
    Афринские курды, это не те курды которых патронирует США. Американцы не станут прямо заступаться за них, втравить Турцию в полномасштабную войну только на руку американцам. Потому, что Турция после этого будет открытым противником России и Ирана, и значит можно будет забыть о газопроводе из России в ЕС через Турцию. Скорее всего, Кремль будет тихо сидеть в кустах и смотреть, как Турция бьёт афринских курдов и друга Асада...
    Николай Прохожий
  9. Геркулесыч Сегодня, 18:50
    Ну, так если они нарушают границу, или нагло обстреливают Сирийскую землю, сбивать нужно и американские и так называемые "коалиционные "военные летательные аппараты, ну и израильские, также, в случае как минимум нарушения границ, и обстрела территории также сбивать!
    Геркулесыч
  10. Влад5307 Сегодня, 19:00
    Цитата: A.D.T.
    На нас не разчитывайте

    Да вам и так уж никто не доверяет, договора с вами ничего не стоят, как и с вашими друзьями из Фашингтона.
    Влад5307
  11. garnik Сегодня, 19:10
    Правильное решение сирийской стороны. Возможно после защиты Африна , курды будут рассматривать сирийцев как спасителей и союзников
    garnik
  12. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:14
    Все чудесатее и чудесатие (Алиса).
    Туркам, официально сбившим российский самолет и российский вертолет, убившим русских военнослужащих РФ, а также нажившихся на воровстве сирийской нефти РФ дарит безвозмездно С-400.
    Таки может пусть и сирийцам подарят - ну для паритета.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  13. _Jack_ Сегодня, 19:21
    Вообще турецкая авиация что-то совсем не проявляет себя в Сирии, вроде у Турции не плохие ВВС, или это только кажется?
    _Jack_
  14. Doliva63 Сегодня, 19:31
    Любопытно, а янки не нарушают воздушные границы Сирии? Да и израильтян сбивать можно, чего уж, это не так сложно, как кажется. Но предупреждение адресовано конкретно туркам, с которыми у нас как бы "хорошо". Занятно drinks
    Doliva63
  15. мерцание Сегодня, 19:35
    Смахивает на борьбу за курдов. На чью сторону перейдут курды. Если турки треснут, а Сирия смолчит, но за курдов впрягутся матрасники и тогда они полностью замкнут на себя управление курдами. Сирия упреждающе заявляет туркам, что защитит курдов, выводя последних из удушающих объятий штатов.
    Ну вот о чем думали эти курды, когда решили подмахнуть матрасам?
    мерцание
  16. Xaron-A Сегодня, 19:49
    Цитата: мерцание

    Ну вот о чем думали эти курды, когда решили подмахнуть матрасам?

    О том же, что и все другие, кто сейчас лижет матрасам жопу.
    Xaron-A
  17. Incvizitor Сегодня, 20:12
    Будут лезть на них как и на ф израильские "птицы" найдутся...
    Incvizitor
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