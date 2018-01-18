Сирия заявила о готовности сбивать турецкие военные самолеты

Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит, в случае агрессии против Сирии, пусть не чувствуют себя на прогулке

Силы противовоздушной обороны Сирии восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве страны, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад, передает Associated Press.— сказал Микдад.Микдад пояснил, что сирийские власти будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного праваВ среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.