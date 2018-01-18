20:22 18 января

Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда

Сегодня президент России принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине прорыва советскими войсками блокады Ленинграда. Владимир Путин побывал на Пискарёвском кладбище, где почтил память ленинградцев и защитников города на Неве возложением венков к монументу «Мать-Родина».

Пресс-служба главы государства сообщает о том, что президент также посетил комплекс «Невский пятачок», где состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Рубежный камень».

Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда



Глава государства высоко оценил новейшее техническое оснащение и историческую выверенность экспозиции. По словам президента, необходимо использовать каждую памятную дату для того, чтобы напомнить современной молодежи о трагических событиях Великой Отечественной войны.



Сообщается, что историко-художественная панорама «Прорыв», сопровождаемая видеоинсталляциями в формате 3D, воссоздает один из эпизодов боевых действий на «Невском пятачке» во 2-й день операции «Искра» - 13 января 1943 года.

В мероприятиях, посвящённых юбилейной годовщине прорыва блокады Ленинграда, также принимают участие представители общественных, ветеранских организаций, военно-патриотических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru, Википедия
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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 18:12
    Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда
    Молодец.И трижды молодец, так как он это сделал не только как Президент, но как коренной петербуржец и благодарный сын....
    svp67
    1. Владыка Ситх Сегодня, 18:30
      Видео к новости

      Владыка Ситх
  2. APASUS Сегодня, 18:26
    Что то за спиной у Путина не видно "патриотов" типа Ксюшади ! Не уважает наш праздник ?
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 18:36
      Это не их мероприятие , нечего осквернять память.
      Идущий
    2. vovanpain Сегодня, 18:41
      Цитата: APASUS
      Что то за спиной у Путина не видно "патриотов" типа Ксюшади ! Не уважает наш праздник ?

      Конечно это не их дата,она обсуждала это на "Дожде" что город надо было сдать. hi
      vovanpain
      1. Проксима Сегодня, 19:21
        Цитата: vovanpain
        Конечно это не их дата,она обсуждала это на "Дожде" что город надо было сдать. hi

        Пускай лучше сдаст в аренду свою бл...кую шкуру. Шалава дешёвая stop
        Проксима
    3. 210окв Сегодня, 18:51
      Это рвотное средство тусуется лишь на "Дожде" и там где платят...
      Цитата: APASUS
      Что то за спиной у Путина не видно "патриотов" типа Ксюшади ! Не уважает наш праздник ?
      210окв
    4. Теренин Сегодня, 19:06
      Не уважает??? Да эта гNида в канун семидесятилетия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поддержала вопрос телеканала-провокатора "Дождь" который предложил своим зрителям ответить на "Нужно ли было сдать Ленинград,...?" И вот, что эта (она представляется: - писатель, политический деятель и светская львица) дура заявила: "...Узнала, что оказывается «опрос» может быть аморальным. А я думала, что аморальными могут быть только ответы…
      Логика понятна: за спрос денег не берут. Мол, ведь о погибших от голода же задумались. Вдруг был шанс в живых остаться.
      - То есть спрашивать(!) стоило ли сдать СпБ чтобы спасти людей - аморально, а спрашивать про Кутузова оставившего Москву - вообще сразу двушечка?:)..."
      Эта "писатель" Собчак даже не поинтересовалась, что в открытом доступе есть документы, согласно которым Гитлер в беседе с немецким послом Отто Аветцем в занятом фашистами Париже 16 сентября 1941 г. сказал: «Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго «бьет ключом» яд в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован; теперь остается только обстреливать его артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будет уничтожено. Азиаты и большевики должны быть изгнаны из Европы, период 250-летнего азиатства должен быть закончен».
      Кто её до выборов то допустил? fool
      Теренин
  3. Masya Masya Сегодня, 18:27
    Ещё три залпа по сволочам!
    И вот в одиннадцать сорок
    Врываемся первыми из волховчан
    В горящий Первый поселок.

    С другого конца, мимо шатких стен,
    Огнём на ветру распятых,
    Люди ль, фашисты ль сквозь чадную темь
    В дымных сквозят маскхалатах.

    К бою! Но искрой негаданных встреч
    Вспыхнуло слово далече.
    Всё ярче и шире русская речь
    Разгорается нам навстречу.

    И там, где разгромленный замер дот —
    Хоть памятник ставь над ними,—
    Питерец волховцу руки жмёт,
    Целуются. Не разнимешь!

    Стоило жизнью не дорожить,
    Снова рискуя и снова,
    Чтоб не мы, так другие смогли дожить
    До этого дня большого.

    И прямо на улице фляжки с ремней
    Срываем и светлым утром
    За нашу победу, за память о ней
    На празднике пьём трёхминутном!!!
    Masya Masya
    1. To be or not to be Сегодня, 18:40
      Ольга Бертгольц "Я говорю с тобой из Ленинграда"

      После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены именно её слова:
      «
      Здесь лежат ленинградцы.
      Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
      Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
      Всею жизнью своею
      Они защищали тебя, Ленинград,
      Колыбель революции.
      Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
      Так их много под вечной охраной гранита.
      Но знай, внимающий этим камням:
      Никто не забыт и ничто не забыто."
      To be or not to be
      1. Masya Masya Сегодня, 18:49
        Горит и кружится планета,
        Над нашей Родиною дым,
        И значит, нам нужна одна победа,
        Одна на всех — мы за ценой не постоим!!!
        Актуально как никогда...
        Masya Masya
  4. faiver Сегодня, 18:39
    предвыборная компания в разгаре...
    faiver
    1. APASUS Сегодня, 18:43
      Что то не все из предвыборной компании стремятся сегодня в Питер! Или только у Путина предвыборная компания?
      APASUS
      1. faiver Сегодня, 18:51
        а у него всегда не как у всех...
        а по сути действительно только у него...
        faiver
        1. APASUS Сегодня, 18:54
          И чего это у него отдельная Победа? О чем пишите то
          APASUS
          1. faiver Сегодня, 19:05
            остальные попиарица...
            faiver
    2. Комментарий был удален.
  5. faterdom Сегодня, 18:45
    Напомним евросоюзникам: никому и ничего мы не забыли! И никакой новой "блокады Ленинграда", или пусть "Калининграда" не будет - мы за такое сотрем Берлин, Лондон и прочий там... брюссель. Ну и Вашингтон, естественно! Чтобы война медом не показалась.
    faterdom
  6. ODERVIT Сегодня, 19:36
    Для меня этот день память о родителях, переживших блокаду и всех тех пережил этот ужас, всех тех кто отдал свои жизни, всех тех кто отстоял город. Одна из самых любимых песен "Волховская застольная".
    ODERVIT
    1. 30 вис Сегодня, 20:13
      Мой дед доставлял продовольствие и боеприпасы по Дороге Жизни .... Ни когда, ни чего не рассказывал о войне . Девятого мая покупал чекушку пил и плакал ....Начал воевать с фашистами с 27 июня 1941 года ...
      30 вис
  7. zyzx Сегодня, 19:42
    доску то Монтипайтону или геймеру заново на праздник не повесили?
    zyzx
  8. Sineva Сегодня, 20:17
    Да как он вообще посмел приехать в такой день для ленинградцев, после установки досочки Маннергейму?!
    Лицемер!!!
    Sineva
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