Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда

Сегодня президент России принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине прорыва советскими войсками блокады Ленинграда. Владимир Путин побывал на Пискарёвском кладбище, где почтил память ленинградцев и защитников города на Неве возложением венков к монументу «Мать-Родина».Пресс-служба главы государства сообщает о том, что президент также посетил комплекс «Невский пятачок», где состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Рубежный камень».Глава государства высоко оценил новейшее техническое оснащение и историческую выверенность экспозиции. По словам президента, необходимо использовать каждую памятную дату для того, чтобы напомнить современной молодежи о трагических событиях Великой Отечественной войны.Сообщается, что историко-художественная панорама «Прорыв», сопровождаемая видеоинсталляциями в формате 3D, воссоздает один из эпизодов боевых действий на «Невском пятачке» во 2-й день операции «Искра» - 13 января 1943 года.В мероприятиях, посвящённых юбилейной годовщине прорыва блокады Ленинграда, также принимают участие представители общественных, ветеранских организаций, военно-патриотических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.