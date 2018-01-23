«Они нарисовали… убийство!»

Каким образом можно исследовать прошлое, если, по сути говоря, его просто нет? Мы не можем вспомнить, что ели на завтрак год назад, но… если все это записать и сфотографировать, то мельчайшие подробности этого завтрака сразу же оживут у нас перед глазами. То есть очевидно, что древние иллюстрированные книги, манускрипты, содержащие на своих страницах множество миниатюр — это прекрасный исторический источник.Книг таких, к счастью для нас, до нашего времени дошли тысячи, а в них – десятки тысяч прекрасно выполненных миниатюр, позволяющих своими глазами заглянуть в прошлое. К сожалению, даже в недалеком прошлом не представлялось возможным все их перерисовать и сфотографировать. Сегодня есть возможность оцифровать множество неизвестных ранее инкунабул и ввести их в научный оборот, сравнить помещенные в них изображения, определить время, место их написания и даже – «руку мастера».Но даже чисто визуальное знакомство со средневековой миниатюрой позволяет вполне наглядно представить себе, ну, скажем, тот же генезис рыцарского вооружения и даже познакомиться с ним в деталях, что важно особенно для наиболее древних образцов, артефактов, которых не сохранилось. На страницах ВО уже были материалы, которые на примерах средневековых миниатюр из таких известных манускриптов, как «Библия Мациевского» и «Псалтирь Латтрелла», как раз об этом и рассказывали. Но применительно к определенному времени, времени их написания.Сегодня мы «пойдем через время», рассматривая одно историческое событие через то, как оно отразилось в миниатюрах из книг, написанных в разные годы. То есть это будет своего рода фотохроника истории. Ну, а событие, о котором идет речь — это убийство Томаса Бекета – архиепископа Кентерберийского.Сначала немного о нем самом. Убийство Томаса Бекета произошло в годы правления короля Генриха II Плантагенета – 29 декабря 1170 г. Известно, что сам Томас Бекет был родом из знатной саксонской семьи и получил прекрасное по тому времени образование. Будучи приближен ко двору, он… подружился с королем Генрихом и сначала поддерживал его во всех его начинаниях и вместе с ним пировал. Даже епископом Кентербери он стал вопреки мнению многих прелатов и лишь по воле короля, который видел в нем своего союзника. Однако по вопросу реорганизации церкви во мнениях они разошлись. Бекет оказался ревностным сторонником церковных традиций, тогда как Генрих самым решительным образом отстаивал свои реформы. Дошло до того, что Бетеку пришлось покинуть Англию и жить за границей. В противостояние короля и архиепископа вмешался римский Папа, угрожая королю наложением на Англию интердикта. Противостоять Папе Генрих не мог, но и Бекет, вернувшийся к этому времени с континента, поступаться принципами тоже не пожелал.Когда Генриху II на пиру в честь Рождества доложили о том, что Бекет отнюдь не пожелал смириться, король страшно разгневался и сказал примерно следующее: «Неужели в моем королевстве не найдется смелых людей, которые избавят меня от этого предателя!». Историки до сих пор спорят, было ли сказанное им следствием состоянием аффекта, или же прямым приказом убить архиепископа, однако более точная информация об этом отсутствует. В любом случае нашлись четыре рыцаря, которые явились на богослужение в Кентерберийское аббатство, потребовали от Бекета убраться из королевства, а когда тот отказался, зарубили его своими мечами прямо у алтаря на глазах его паствы!Генрих II жестоко наказал убийц прелата. Однако даже это не спасло его от папского гнева и всеобщего осуждения. Он принес публичное покаяние, пообещал отправить воинов в крестовый поход и подчиниться церкви. В июле 1174 г. в Кентерберийском аббатстве король должен был пройти сквозь строй бичующих его монахов, а после провести всю ночь у могилы Бекета. Считается, что сам король так и не простил себе смерти этого человека, которого несмотря на разницу во взглядах любил и уважал.Надо ли говорить, что «преступление века», а никак иначе убийство архиепископа в соборе нельзя в то время было и назвать, вызвало к жизни массу его описаний, вошло в хроники не только Англии, но и сопредельных государств, одним словом стало важной темой духовной жизни эпохи Средних веков. И конечно же, оно было отражено не только в текстах, но и сопровождающих их миниатюрах. А так как все они датированы, то мы благодаря этому получаем самый настоящий «живописный очерк» данного события. Итак:Первую миниатюру, изображающую сцену убийства Томаса Бекета, мы видим в «Псалтири Фисциана» (Амьенская государственная библиотека), датируемой 1170-1185 гг., то есть написанной и проиллюстрированной прямо «по горячим следам» этого события. На ней мы видим воинов в поколенных кольчугах, куполовидных шлемах с наносниками и с миндалевидными щитами в руках. Изображения на двух щитах можно интерпретировать как гербовые. Из-под кольчуг видны ноги в шоссах и длиннополые подкольчужные одежды белого цвета.На миниатюре 1180 г. из манускрипта Кладиуса B. «Жизнь Бекета» (Британская библиотека) мы видим практически то же самое: аналогичного покроя кольчуги, щиты, хотя два щита изображены овальными. На ногах доспехи отсутствуют, даже самые простые.Пожалуй, самая известная миниатюра с изображением сцены убийства Томаса Бекета, конца XII в. (Британская библиотека). У рыцаря Фиц-Урса (его можно узнать по гербу с изображением медведя) на ногах самые первые кольчужные доспехи в виде полосы с завязками на икрах. Впервые их изображение появилось на «байесском полотне» 1066 г. и вот только к концу XII в. мы видим их вновь, практически в неизменном виде. Шлем первого рыцаря – типа «таблетка» (или «шлем-кастрюля»), выкрашенный в зеленый цвет. Непонятно, что это у него за полоса, проходящая через подбородок, ведь если она из металла, то такой шлем надеть на голову нельзя!«Хантингфильдская псалтирь» 1212-1220 гг. из библиотеки Моргана в Оксфорде. На ней мы видим воинов, облаченных в кольчуги с головы до ног. Рот закрыт откидным клапаном. Таким образом, перед нами типичные воины «эпохи кольчуги» - никаких внешних различий, один сплошной облегающий фигуру металл!Англия, 1250 г. «Псалтирь Карроу», Музей искусств Уолтерса. Прошло всего лишь 30 лет, и мы видим произошедшие изменения. Сами кольчужные доспехи остались прежними, но появился полностью закрытый шлем «топхельм» и налатные сюрко. На щите явно изображен герб.«Убийство Томаса Бекета», фреска из музея Диосезано, палаццо де Тресенто, Тревизо, Италия, 1260 г. На ней мы видим типичных воинов этой эпохи в кольчужных доспехах, шлемах-таблетках с масками и конических шлемах с загнутым вперед острием.Иллюстрация из Библии, 1250-1299 гг., Британская библиотека. Здесь мы видим все то же самое, что и на предыдущей миниатюре, разве что к оружию убийц добавился фелчен, которым пользуются даже знатные рыцари, приближенные короля.Повторение предыдущего рисунка в миниатюре из «Псалтири Рамсея» 1300-1310 гг. Библиотека Моргана в Оксфорде. Опять-таки мы видим сюрко, фелчен (несколько странных очертаний, правда) и мечи с очень большими перекрестиями. Сюрко имеют разрезы по бокам. У первого воина из-под кольчуги виден кусочек наколенника.Миниатюра из «Житий святых» 1300-1325 гг. Франция (Национальная библиотека, Париж). Примерно та же самая эпоха, что и на предыдущей миниатюре, но на головах у воинов первые шлемы бацинеты глобулярной формы, а на ногах пластины, закрывающие голень спереди. Щит явно гербовый, но почему-то круглый!«Список проповедников» 1323-1326 гг. Национальная Библиотека Франции. Здесь мы видим уже доспехи эпохи смешанной кольчужно-пластинчатой брони, закрытые шлемы с забралом, латные перчатки, латы для ног и рук, почему-то опять-таки гербовые круглые щиты и тут же огромный щит «в форме утюга» с умбоном. То есть, глядя на эту миниатюру, мы видим, что у Э. Окшотта были все основания выделить начало данной эпохи как относящееся именно к этому времени.Знаменитая «Псалтирь Латтрелла»,1320-1340 гг. Британская библиотека. Здесь много позолоты, щит в форме утюга и наконец-то мы видим на плечах у рыцаря айлеты, изображение на которых повторяет изображение герба у него на щите. А вот что касается страшного вида, то если проанализировать достаточно большое количество миниатюр, можно сделать вывод, что это типичное «оружие злодеев». Реально ничего подобного не существовало, но изображая его вот таким, художник как бы подчеркивал совершенно злодейскую сущность его обладателя и совершаемого. И чем не более фантастичен фелчен, тем… более гнусные персонажи, как правило, изображаются на миниатюре!«Жития святых», 1325-1350 гг. Национальная библиотека Франции, Париж. Здесь почему-то только три рыцаря-убийцы, хотя известно, что их было четверо, и каждый одет соответственно именно этой эпохе. Сюрко, наголенники, рыцарские пояса, традиционной формы щиты и айлеты. На крайнем слева – «железная шляпа», надетая поверх бацинета, на среднем – топхельм, на крайне справа - простейший бацинет, спускающийся на уши. Форма мечей явно изменилась, не так ли?«Большая хроника Франции», 1375-1380 гг. Заставка. Национальная библиотека Франции, Париж.Наконец, алебастровая панель весом в 6 кг 1450-1500 гг. Сцена все та же самая, но доспехи в точности соответствуют своему времени, а отнюдь не 1170 году!!!Вывод: художники-миниатюристы Средних веков не владели историческим мышлением и считали, что окружающая их жизнь неизменна. Поэтому они фотографически точно отражали в миниатюрах свое время, но никак не характерные черты минувших эпох. Это обстоятельство имеет важное значение для датировки тех или иных исторических манускриптов… хотя, да, конечно, вполне можно предположить и то, что эти миниатюры всего лишь подделка (как и сами книги, в которых они находятся!), выполненная по заказу Ватикана, иезуитов, масонов и иллюминатов стран Запада, чтобы лишний раз одурманить-отуманить передовой русский суперэтнос и внушить ему идеи о собственной ущербности. Ведь на самом же деле Томас Бекет - это же не никто иной, как Фома Славянин (его даже так и называли Фома, кто же этого не знает?!), бежавший в Англию после разгрома его восстания против Византии (Бекет – от слова «беглец», но «лец» потерялось, а «г» переиначилось в «к», а «ет» добавилось!), и там убитый по приказанию еврейской банкирской верхушки! Там, правда, есть разница во времени, но кого сейчас такая мелочь смущает?!