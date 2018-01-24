Великий историк из маленького дома…

«Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения».

(Из афоризмов В.О. Ключевского)

Если вы как-нибудь окажетесь у нас в Пензе, то… спросите первого встречного, где тут плавательный бассейн «Сура». Вам покажут, после чего вам нужно будет встать так, чтобы вход в него остался у вас справа. И тогда окажется, что прямо перед вами высится вот это странное здание «корабельных» очертаний – банк «Кузнецкий». Но вам следует смотреть не на него, а немного вправо и там вы увидите уходящую куда-то вверх улицу, застроенную старыми деревянными домами.Банк «Кузнецкий» - корабль, плывущий за деньгами.Пойдите по ней, поглядывая опять-таки вправо, и очень скоро вы наткнетесь на два более или менее прилично выглядящих домика, соединенных между собой, на одном из которых будет табличка с надписью – «Музей В.О. Ключевского». Зайдите туда и вы не пожалеете.Вот она эта улица…Вот этот дом… и старинный фонарный столб, что очень показательно.И это он тоже, а позади нечто современное и впечатляющее!Ничего особенно вы там, конечно, не увидите. Мало что от тех лет, к сожалению, сохранилось. Но это все равно кусочек жизни тех далеких лет и, в то же время и на мой взгляд, дань уважения этому замечательному человеку. Одному из тех, кем нам по-настоящему необходимо гордиться.В.О. Ключевский. Картина Л. Пастернака (1909).Ну, а так, в музее вы можете заказать себе экскурсию и тогда вам расскажут, что родился В.О. Ключевский 16 (28) января 1841 года опять же под Пензой, в селе Воскресенском в семье приходского священника, богатством своим не отличавшимся. И было ему девять лет, когда в августе 1850 года он лишился отца и семье его пришлось перебираться вместе со своей нуждой в Пензу. Один из друзей ее мужа проявил к неимущей вдове сострадание и отдал для проживания ей маленький домик. «Был ли кто беднее нас с тобой в то время, когда остались мы сиротами на руках матери», – написал как-то раз Ключевский своей сестре, когда вспоминал голодные годы своего детства и отрочества. Но в Пензе Ключевский смог учиться в приходском духовном училище, а после него поступить в духовное уездное училище, а затем и в духовную семинарию. И вот уже тогда, еще обучаясь в духовном училище, Ключевский читал труды ученых-историков и так заинтересовался историей, что решил посвятить себя именно науке, хотя начальство отличало его успехи и прочило карьеру священнослужителя, с последующим поступлением в духовную академию. Однако Ключевского карьера религиозного деятеля не привлекала, да так, что на последнем курсе семинарии он решился ее бросить и затем самостоятельно в течение года готовился к поступлению в Московский университет.А вот и его бронзовый бюст, который можно увидеть в музее.В 1861 году мечта Ключевского осуществилась, и он стал студентом. Он ходил на лекции Ф.И. Буслаева, Н.С. Тихонравова, П.М. Леонтьева – известных профессоров того времени. Но особенно ему нравился С.М. Соловьев: «Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведённый сквозь цепь обобщённых фактов, взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет».Неизвестно, была ли такая машинка «Зингер» у матери Ключевского, но позднее, когда у него завелись деньги, она вполне могла быть. Привыкнув жить «по средствам», многие люди того времени шили на себя и близких сами, покупали только ткань и нитки. А некоторые и зарабатывали тем, что шили на заказ.Эпоха, в которую учился Ключевский, была бурной – в стране совершилось эпохальное событие – отмена крепостного права, а вслед за ней начались и все другие буржуазные реформы начала 1860-х годов, поставившие Россию на рельсы капиталистического развития. Причем он был как противником крайних мер, допускавшихся правительством в отношении недовольных, но и студенческих выступлений с политическими требованиями также не одобрял. Тема его выпускного сочинения была очень интересной и, можно сказать, несколько необычной: «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866), причем Ключевский изучил более 40 сказаний и записок, оставленных иностранцами о Руси XV-XVII вв., то есть проработал по-настоящему большой объем исторических источников. За высокое качество исследования он получил золотую медаль и приглашение остаться при кафедре «для приготовления к званию профессора». То есть из бедного трехоконного пензенского домика этот человек смог шагнуть на вершину карьеры ученого, для него открылась возможность заниматься наукой и преподавать едва ли не в лучшем университете империи.Мебель тех лет, далеких от нашего «сегодня».Вышивали в то время даже оклады на иконы. И одна такая икона экспонируется в пензенском музее Ключевского.Очень серьезное отношение к источникам Ключевский продемонстрировал и в своей магистерской (кандидатской) диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник» (1871). Тему предложил ему Соловьев, который, видимо, хотел использовать не только светские, но и духовные знания молодого магистранта для изучения важного вопроса о роли православных монастырей в освоении русских земель. И Ключевский его не подвел, он проделал поистине титанический труд, изучив не менее пяти тысяч житийных списков. Никаких подделок, переписок и тайных подтасовок, сделанных злонамеренными агентами Запада и Ватикана, в частности, он так в них и не обнаружил, как не нашел нестыковок и в русских летописях. Мало того, при подготовки своей диссертации он сумел написать еще шесть интересных самостоятельных исследований, включая и такую работу, как «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (1866-1867). Но все эти поистине колоссальные усилия не дали ожидаемого результата. Тексты были однообразны, подробности отсутствовали, то есть работа эта его не удовлетворила. Но зато он получил возможность преподавать и в 1872—1875 гг. начал читать лекции по русской истории на Высших женских курсах в Москве. Они стали наиболее полным и популярным изложением всей истории России с ее древнейших времен и до эпохи Петра I. Все специалисты отмечали и продолжают отмечать исключительное богатство заложенного в них информативного материала, что не могло не повлиять на глубину, с какой их автор раскрыл ход исторического процесса в России.В музее множество старинных книг. Включая и вот эту Библию.Это ее титульная страница.Затем с 1879 года В.О. Ключевский стал читать лекции в Московском университете, где на кафедре русской истории заменил скончавшегося историка Соловьева. Целых 36 лет жизни (с 1871-1906 гг.) он провел в стенах этого университета, где был сначала студентом, потом приват-доцентом, а с 1882 года – профессором. Кроме того, он еще и читал лекции по русской гражданской истории в Московской духовной академии (в Сергиевом Посаде) и 15 лет также преподавал на Московских женских курсах. Доводилось ему читать лекции и в Александровском военном училище, и в Училище живописи, ваяния и зодчества... То есть работал он много и упорно.Этажерка с книгами.Часы-ходикиЧернильница.Самовар.Эта работа принесла Ключевскому заслуженную славу. Умевший вовремя бросить острое слово, мастер держать аудиторию в руках, блестящий эрудит, он всегда привлекал внимание. Где бы он не выступал с лекциями, аудитории всегда бывали переполнены.Шкаф с посудой тех лет. Когда лично я оказываюсь в этом музее, то всегда вспоминаю свой старый дом на улице Пролетарской. А они были похожи. Также три окна на улицу, также большая печь и лишь потом, со смертью брата деда окон стало шесть. Как и в этом музее…Еще большее значение имела его докторская диссертация, называвшаяся «Боярская дума Древней Руси» (1880), после которой последовала целая серия научных работ по отечественной истории: «Русский рубль ХVI–ХVIII вв. в его отношении к нынешнему» (1884), «Происхождение крепостного права в России» (1885), «Подушная подать и отмена холопства в России» (1886), «Евгений Онегин и его предки» (1887), «Состав представительства на земских соборах древней Руси» (1890) и др. Что их отличало в первую очередь? Обилие использованных источников и очень внимательное, и вдумчивое к ним отношение. И опять же подчеркнем, что никаких «заговоров немцев» он так и не обнаружил, хотя работал с подлинниками документов того далекого времени.Что это, угадать совсем нелегко. А это печная дверца! Тогда их отливали из чугуна и порой украшали довольно прихотливо.Научный авторитет Ключевского был настолько высок, что в 1893-1895 гг. император Александр III предложил ему читать курс отечественной истории для великого князя Георгия Александровича.По этой книге учился Ключевский…И по этой тоже…Униформа духовного семинариста.Но самым впечатляющим научным исследованием Ключевского, получившим по-настоящему всемирное признание, стал его «Курс русской истории» в пяти частях, над которым он трудился более трех десятилетий. Интересно, что главным фактором истории России, тем стержнем, вокруг которого разворачивались все основные события, Ключевский считал… колонизацию.Впечатляющий стол, не так ли?По его мнению, вся история страны представляла собой историю колонизации - то есть вековое расширение России. Рассматривая ее под этим углом, он разделил отечественную историю на четыре исторических периода. Первый начался в VIII в. и продолжался вплоть до XIII в., время сосредоточения русских в районе среднего и верхнего Днепра со своими притоками. В экономике тогда господствовала внешняя торговля. Население было раздроблено между городами. Второй период имел хронологические рамки с XIII в. и до середины XV в. Теперь основная масса населения переместилась в междуречье рек Волга и Ока. Страна все еще была раздроблена, но теперь делилась она уже на княжеские уделы, нередко враждовавшие друг с другом. Основой экономики княжеств был вольный труд крестьян-хлебопашцев. Третий период, по его мнению, имел место с половины XV в. и до второго десятилетия XVII в., когда были освоены как донские, так и средневолжские черноземы; появилось общероссийское государство; началось закрепощение крестьян. Наконец, последний период – до середины XIX в. (дальше «Курс…» истории не освещал) стал временем распространения русского народа на всей территории от Балтийского и Белого моря до Черного, и на Восток до Урала. Возникла самодержавная Российская империя, в которой главным стал военно-служивый класс – русское дворянство. Экономической основой этого общества стал труд крепостных плюс фабрично-заводская промышленность.Выйдя во двор музея, я обнаружил там забавное «действо» - сотрудники музея разыгрывали перед группой ребят из какого-то школьного лагеря сценку из жизни тех далеких лет и рассказывали о том, как наши предки пили чай. Знакомили их с русской традицией чаепития и… угощали чаем и сладостями.Поэтому, когда я слышу, что наши дети «растут Иванами, не помнящими родства», что они не знают исконной русской культуры, что работа в этом направлении не ведется, то знаю, что на самом дело это далеко не так. Ведется, и регулярная, вот хотя бы при музее Ключевского. И, кстати, не только при нем!Чай был с баранками и пряниками и прямо во дворе музея. Мне лично все, что я там услышал и увидел, очень понравилось.В 1900 году Ключевский стал академиком, а с 1908 года – был избран почетным академиком Петербургской Академии Наук.Семейное фото. Ключевский на нем в кепке.Портрет жены с сыном Борисом.В 1905 Ключевский получил официальное приглашение принять участие в работе Комиссии по пересмотру законов о печати и в совещаниях (под председательством Николая II) и по проекту учреждения Государственной думы и сферы ее полномочий.Сейчас детям приходится объяснять, зачем были нужны такие вот подстаканники…В 1906 году случилось еще одно интересное событие: в Париже его приняли в Ложу Шотландского устава «Космос» вместе с некоторыми другими историками и известными русскими общественными деятелями, принадлежащими к кадетской партии... Тут-то уж точно кому-то запахнет «теорией заговора», но в то время такое членство было показателем всего лишь социальной и профессиональной значимости человека. Так было принято и никак на его деятельности не отражалось. Российский профессор получал такое жалование, что мог иметь двухэтажный особняк с кабинетом, собственный выезд, абонировал ложу в театре, домашнюю прислугу, а зачеты у студентов вообще принимал на дому. Сам государь-император принимал его у себя во дворце, где он читал лекции великому князю Георгию Александровичу – куда уже выше этого подниматься?!Памятник Ключевскому в Пензе.Умер Ключевский 12 мая 1911 года в Москве и был похоронен на кладбище Донского монастыря.