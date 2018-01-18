Нового командующего силами США в Европе спросили об улучшении отношений с РФ

У меня имеется опыт по взаимодействию с союзническими армиями, я знаю, как они действуют. Мы можем действовать сообща. Я полагаю, что всё это поможет мне в новой должности.

На военной базе в немецком Висбадене состоялась церемония принятия генерал-лейтенантом армии США Кристофером Каволи командования американским объединённым контингентом в Европе. В ходе церемонии новоиспечённый командующий поведал военнослужащим о своём послужном списке и рассказал о своём подходе к развитию военного контингента на Европейском континенте.По словам Кристофера Каволи, он считает именно сухопутные войска ключевой силой создания системы безопасности в Европе. При этом генерал-лейтенант заявил, что сухопутные войска не должны быть оторваны от других воинских формирований, включая формирования других государств.Заявление генерала приводит портал Defense News В США отмечают, что Каволи должен продолжить работу по «сдерживанию Россию». На указанном портале употребляется термин «сдерживающий фактор против российского авантюризма в Восточной Европе и странах Балтии».Ранее Каволи проходил службу в должности командира 25-й пехотной дивизии (штаб находится на Гавайях).Немецкие репортёры задали генералу Каволи вопрос о том, не намерен ли он улучшить отношения с Россией. Американский генерал сделал всё, чтобы уйти от прямого ответа на этот вопрос. По словам Каволи, в его обязанности входит следование политике США и НАТО. Хотя на самом деле этот ответ подразумевает то, что к задачам, поставленным перед новым командующим, улучшение отношений с РФ точно не относится.