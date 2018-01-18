20:17 18 января

Нового командующего силами США в Европе спросили об улучшении отношений с РФ

На военной базе в немецком Висбадене состоялась церемония принятия генерал-лейтенантом армии США Кристофером Каволи командования американским объединённым контингентом в Европе. В ходе церемонии новоиспечённый командующий поведал военнослужащим о своём послужном списке и рассказал о своём подходе к развитию военного контингента на Европейском континенте.

По словам Кристофера Каволи, он считает именно сухопутные войска ключевой силой создания системы безопасности в Европе. При этом генерал-лейтенант заявил, что сухопутные войска не должны быть оторваны от других воинских формирований, включая формирования других государств.

Заявление генерала приводит портал Defense News:
У меня имеется опыт по взаимодействию с союзническими армиями, я знаю, как они действуют. Мы можем действовать сообща. Я полагаю, что всё это поможет мне в новой должности.



Нового командующего силами США в Европе спросили об улучшении отношений с РФ


В США отмечают, что Каволи должен продолжить работу по «сдерживанию Россию». На указанном портале употребляется термин «сдерживающий фактор против российского авантюризма в Восточной Европе и странах Балтии».

Ранее Каволи проходил службу в должности командира 25-й пехотной дивизии (штаб находится на Гавайях).

Немецкие репортёры задали генералу Каволи вопрос о том, не намерен ли он улучшить отношения с Россией. Американский генерал сделал всё, чтобы уйти от прямого ответа на этот вопрос. По словам Каволи, в его обязанности входит следование политике США и НАТО. Хотя на самом деле этот ответ подразумевает то, что к задачам, поставленным перед новым командующим, улучшение отношений с РФ точно не относится.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USArmyEurope
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 18:48
    Каков вопрос,такой и ответ...Что хорошего можно ожидать от амерзской генерала..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 18:54
      Американские военные, что курс манекенщиц заканчивают, или это в Вест Поинте учат улыбаться, как "радужные" с рекламы
      Chertt
      1. svp67 Сегодня, 19:10
        Цитата: Chertt
        Американские военные, что курс манекенщиц заканчивают, или это в Вест Поинте учат улыбаться, как "радужные" с рекламы

        Это ОБЩЕАМЕРИКАНСКИЙ стиль. Показать рот ПОЛНЫЙ ЗУБОВ, значить показать свою финансовую значимость и успешность...
        svp67
        1. Chertt Сегодня, 19:16
          Цитата: svp67
          Показать рот ПОЛНЫЙ ЗУБОВ, значить показать свою финансовую значимость и успешность.

          А если, к примеру, во рту будет два или три ряда зубов, это вообще министр обороны
          Chertt
          1. svp67 Сегодня, 19:18
            Цитата: Chertt
            А если, к примеру, во рту будет два или три ряда зубов, это вообще министр обороны

            Вообще то и ОДИН ряд ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, не каждый может себе позволить..., далеко не каждый
            svp67
            1. vovanpain Сегодня, 19:47
              Цитата: svp67
              Вообще то и ОДИН ряд ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, не каждый может себе позволить..., далеко не каждый

              Да уж стоматология очень больно кусается. wink
              vovanpain
  2. faterdom Сегодня, 18:49
    Улучшения возможны: только не по Камчатке надо испытания "Тополей" и "Ярсов" проводить, а арендовать у Кубы кусочек прилегающих морей. Чтобы Европа, как Япония за кимовскими, могла восхищенно наблюдать за нашими красивыми ракетами.
    faterdom
  3. parusnik Сегодня, 18:56
    Американский генерал сделал всё, чтобы уйти от прямого ответа

    "Тополя", "Тополя", в город мой влюблённые,
    На пути деревца, деревца зелёные.
    Беспокойной весной вы шумите листвой,
    И не спится вам вместе со мной.
    parusnik
    1. LSA57 Сегодня, 19:05
      Цитата: parusnik
      "Тополя", "Тополя", в город мой влюблённые,

      фашингтон лучшая мишень для влюблённости laughing
      LSA57
    2. Masya Masya Сегодня, 19:10
      Цитата: parusnik
      "Тополя", "Тополя", в город мой влюблённые,
      На пути деревца, деревца зелёные.
      Беспокойной весной вы шумите листвой,
      И не спится вам вместе со мной.

      good
      Masya Masya
  4. Rusland Сегодня, 18:57
    На Малинина смахивает, только без волос.
    Rusland
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:57
    Это лысое счастье не для мира в Европу с войсками приперлось! fool Он как и военные из америки пришли кровушки нашей испробовать на вкус!
    Геркулесыч
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 19:04
    Американский генерал сделал всё, чтобы уйти от прямого ответа
    Он военный и говорит то что находится в тренде политики его страны , а собственное мнение может позволить себе после отставки в мемуарах
    КВУ-НСвД
  7. Геркулесыч Сегодня, 19:07
    Вот уж воистину -рад ду-рак, что бог разума не дал! fool Лыбится на фото, как будто для плейбоя или пентхауза снимался! fool
    Геркулесыч
  8. svp67 Сегодня, 19:09
    Американский генерал сделал всё, чтобы уйти от прямого ответа на этот вопрос.
    Еще бы, ведь в любой момент могут придраться к тому, что У ТЕБЯ ЕСТЬ какие то связи с Россией...и её хакерами.
    svp67
  9. Дормидонт Сегодня, 19:51
    Фотка удачная. Так и просится на могильную плиту
    Дормидонт
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