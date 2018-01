Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть VIII

Литература:

Успешная практика боевого применения авианесущих подводных крейсеров в начальном периоде войны на Тихом океане, в том числе в непосредственной близости от побережья Северной Америки, уже в самом начале 1942 года убедила Морской генеральный штаб Японии в принципиальной возможности нанесения удара гидросамолётами «подводного базирования» по континентальной части территории Соединённых Штатов. Для нанесения ощутимого материального ущерба при осуществлении такого удара флоту необходим полноценный ударный самолёт, а не лёгкобомбардировочный вариант разведывательного гидросамолёта. В последствие рейд авианесущей субмарины I-25 к берегам американского штата Орегон в сентябре 1942 наглядно продемонстрировал верность этих суждений. Для таких новых самолётов требовались уже и другие подводные носители.Предложение Морского генерального штаба о необходимости постройки подводных лодок – носителей ударных самолётов нашло свое практическое воплощение в феврале 1942 года, когда командующий японским Объединённым флотом адмирал Ямомото утвердил план постройки серии подводных лодок типа «Sen-Toku» («Sensuican Toku» — подводная лодка специального назначения) в рамках «Внеочередной военной программы 1942 года».Субмарины типа «Sen-Toku» («STo») должны были нести на своём борту по три – четыре ударных самолёта (пикирующих бомбардировщиков-торпедоносцев) с боевой нагрузкой до 1000 кг, иметь дальность плавания до 40 000 миль и обладать автономностью в пределах четырёх месяцев.Основной целью создаваемой флотилии из 18 подводных лодок типа «Sen-Toku» (фактически подводных авианосцев) должен был стать Панамский канал. Разрушение шлюзов канала значительно затруднило бы переброску сил и средств союзников из Атлантики, с Европейского ТВД на Тихий океан по обходным маршрутам и позволило бы японскому флоту сохранить достигнутое им превосходство на Тихоокеанском ТВД (после удара по основной базе американского флота в Пёрл-Харборе в декабре 1941 года) на более долгий период.Рассматривались и другие планы боевого использования авианесущих субмарин «Sen-Toku» — нанесение удара непосредственно по территории США, в частности по Нью-Йорку.Разработка и строительство этих уникальных подводных кораблей (подводных авианосцев) развернулась на Главном военно-морском арсенале в Йокосуке и верфях в Куре и Сасебо, при этом активно применялись практические наработки создаваемых в это же время субмарин аналогичного класса типа «Kai-Ko-Taka АМ». Работы велись в строжайшей секретности под патронажем самого адмирала Ямомото. Проект «Sen-Toku» (заводской номер «714») развивался стремительно, головная в серии субмарина I-400 была заложена менее чем через год – 18 января 1943 года на верфях в Куре. В этом же году заложили ещё четыре подводных лодки проекта «STo» — две на вервях в Сасебо (I-401 и I-402) и две в Куре (I-403 и I-404). В сентябре 1944 года на верфях в Куре была заложена шестая подлодка этого типа – I-405.Дизельные авианесущие субмарины типа I-400 («Sen-Toku») стали крупнейшими подводными кораблями построенными в годы Второй мировой войны. Пальму первенства по своим размерам они уступили только в середине 60-х годов ХХ века уже новому классу – атомным подводным лодкам.Подводная лодка I-400 имела полное надводное водоизмещение 5223 тонны (подводное 6560 тонн) и наибольшую длину 122 метра. Ширина лодки (наибольшая) составляла 12 метров, а высота 7 метров.Прочность при таких исполинских размерах обеспечивалась двухкорпусной конструкцией – прочный корпус в средней части имел форму горизонтальной восьмёрки (два цилиндра соединялись друг с другом высокопрочной продольной переборкой), также это позволяло достичь оптимальной высоты (осадки). Плоскими герметичными переборками внутри корпус был разделён на восемь отсеков.Для оптимизации длины лодки двигатели силовой установки (четыре дизеля суммарной мощностью 7700 лошадиных сил и два 1200-сильных электродвигателя) разместили последовательно в два ряда – каждая группа из трёх двигателей работала на свою линию вала. Для обеспечения работы дизелей под водой имелся шнорхель простейшей конструкции. Запас топлива для дизелей хранился в танках вне прочного корпуса, здесь же разместили и цистерны для авиационного бензина.Чтобы снизить шумность лодки на ходу, все её главные механизмы имели резинометаллические амортизаторы. Кроме того, для снижения акустической и радиолокационной заметности элементы лёгкого корпуса лодки и стенки авиационного ангара покрывали специальным составом на основе каучука. Несмотря на все ухищрения избавиться от большого шума, издаваемого такими крупными подводными кораблями, так и не удалось.Субмарина I-400 («Sen-Toku») развивала в надводном положении скорость в 18.7 узлов, а в подводном 6.5 узла. Максимальная дальность плавания со средней скоростью в 14 узлов могла составить 37000 миль – впечатляющий показатель! При этом дальность хода в подводном положении при скорости 3 узла составляла всего 60 миль. Лодка имела рабочую глубину погружения 100 метров и автономность в 90 суток. Экипаж I-400 (с учётом авиагруппы) включал 144 человека, условия обитаемости для своего времени были довольно неплохими.В центральной части лодки над прочным корпусом находился авиационный ангар цилиндрической формы общей длиной 37,5 метра, закрываемый спереди массивной крышкой-дверью. Его внутренний диаметр равный 3.5 метра и длина в 34 метра должны были обеспечить размещение трёх ударных гидросамолётов. Прочные стенки герметичного ангара выдерживали давление забортной воды при погружении до 100 метров. В начальной стадии работы над проектом «STo» ангар должен был вмещать лишь два самолёта, его длина, как и размеры всей лодки в целом были меньше (полное надводное водоизмещение планировали в пределах 4550 тонн).Во фронтальной проекции авиационный ангар был немного смещён от осевой линии влево, а рубка лодки была смещена вправо. Ангар и рубка имели развитое общее ограждение и были оборудованы площадками для размещения зенитных установок. Из прочного корпуса лодки имелся проход через прочный люк в ангар, это позволяло начинать подготовку авиатехники к взлёту до момента всплытия субмарины и сокращало общее время нахождения её на поверхности при проведении запуска самолётов, повышая живучесть в боевых условиях.Мощная пневматическая катапульта Type 4 N1 mod 10 размещалась перед ангаром в носовой части I-400. Длина её трека составляла 26 метров (длина рабочего участка 21 метр), а расстояние между направляющими равнялось 1.16 метра. Давление в системе могло варьироваться от 90 до 150 атмосфер в зависимости от массы запускаемого самолёта (максимальный вес 5 тонн). Стартовый трек имел угол возвышение равный трём градусам. Катапульта разгоняла самолёт до скорости 34 метра в секунду с перегрузкой до 2.5 g. Для сокращения времени на подготовку к старту ударные гидросамолёты (без поплавков) должны были размещаться в ангаре на индивидуальных стартовых тележках.Все стартовые тележки были оснащены гидравлическим подъёмным устройством, позволяющим опускать закреплённый на ней самолёт при перемещении его в ангар, а при подготовке к старту с катапульты приподнимать, обеспечивая при этом дополнительный угол атаки в 3,5 градуса.Справа и слева от катапульты у ангара под палубным настилом разместили два герметичных цилиндрических контейнера для хранения съёмных поплавков гидросамолётов (по три в каждом). В случае необходимости, закреплённые на специальных тележках, поплавки подавались на палубу (попарно) по наклонным аппарелям — отклоняемым вниз листам палубного настила, которые в походном положении занимали свое основное положение заподлицо с палубой.По левому борту подлодки впереди ангара размещался подъёмный кран грузоподъёмностью до 12 тонн. В походном положении он складывался и убирался в специальное углубление палубы. Основное его предназначение – подъём на палубу лодки приводнившихся после выполнения полёта гидросамолётов.Торпедное вооружение I-400 состояло из восьми 533-мм аппаратов расположенных в носу по четыре с каждого борта (боезапас 20 торпед). Артиллерийское вооружение было представлено кормовым 140-мм орудием, а зенитное вооружение – тремя строенными 25-мм автоматами и одной одноствольной 25-мм установкой. Для обнаружения надводных и воздушных целей на лодке имелись соответствующие радиолокационные станции.В дополнение к подводным авианосцам типа «Sen-Toku» (а также из опасений, что их создание может затянуться) там же на Главном военно-морском арсенале в Йокосуке и верфях в Куре велась разработка и создание аналогичных специализированных авианесущих подводных лодок типа «АМ». Первая лодка данного типа — I-13 была заложена уже 4 февраля 1943 года (через две неделе после закладки I-400). Здесь же в Куре в течение 1943 года заложили ещё три: I-15, I-14 и I-1.Субмарины этого типа представляли собой уменьшенную копию подлодок типа «Sen-Toku» и являлись глубокой переработкой крейсерских авианесущих субмарин типов А1/А2 («Ko-Gata»). В отличие от «Sen-Toku» авиационный ангар (внутренний диаметр 3.5 метра) был рассчитан на размещение не трёх, а двух ударных самолётов. Лодки «АМ» имели аналогичную пневматическую катапульту Type 4 N1 mod 10, расположенную перед ангаром в носовой части, как и специальный подъёмный кран.По сравнению с проектом А2 субмарины типа «АМ» имели более широкий корпус, осадку и водоизмещение (в надводном положении оно увеличилось с 2934 до 3603 тонн, а в подводном с 4172 до 4762 тонн) лодкой. Силовая установка имела меньшую мощность (два дизеля по 2200 лошадиных сил и два 600-сильных электродвигателя), но была более экономичной. Между тем сокращение запасов дизельного топлива из-за размещения авиационно-технического оборудования привело к сокращению дальности плавания – всего 21000 миль при 16 узлах. Максимальная скорость в надводном положении составляла 16,7 узла, а в подводном — 5,5 узла.Лодка I-13 имела рабочую глубину погружения 100 метров и автономность 90 суток. Экипаж (с учётом авиагруппы) включал 118 человек, условия обитаемости по сравнению с лодкой I-12 проекта А2 заметно ухудшились.Обычное вооружение субмарины I-13 включало в себя одно 140-мм орудие в кормовой части лодки, шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов (запас торпед 12 штук) и 25-мм зенитные автоматы (две строенные установки и одна одноствольная).Из шести заложенных подводных лодок типа «Sen-Toku» и четырёх типа «АМ» до окончания боевых действий с состав японского флота вошли только пять: I-400, I-401, I-402, I-13 и I-14. Остальные лодки были разобраны ещё на стапелях или уничтожены налётом американской авиации во время постройки (I-404). Лодка I-402 авиационного вооружения не имела, её перед сдачей флоту переоборудовали в подводный танкер снабжения.Таким образом, для проведения специальных ударных операций Имперский флот Японии располагал только четырьмя подводными авианосцами: I-400, I-401, I-13 и I-14.