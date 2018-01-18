МВФ неудовлетворён пенсионной реформой на Украине. Кредита Киеву не ждать?..
В Международном валютном фонде выступили с критикой проведённой на Украине пенсионной реформы. Глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил о том, что в новом законе о пенсиях на Украине множество недостатков. В частности, Райс отметил, что реформа не обеспечила устойчивость и справедливость пенсионной системы, люди не имеют мотивации для того, чтобы делать пенсионные отчисления и "работать дольше по мере возможности".
Анализ проведённой пенсионной реформы на Украине в МВФ проводили с ноября. Как видно, выводы для украинских властей, которые намеревались дождаться новых кредитов от Международного валютного фонда, приняв реформаторские полумеры, неутешительны.
В МВФ, как сообщает УНИАН, отмечено, что для получения Украиной пятого кредитного транша необходимо обеспечить соответствие «пенсионной реформы целям сотрудничества». Кроме того, МВФ «настоятельно рекомендовал» осуществить повышение цен на газ в соответствии с так называемым «импортным паритетом». По последним данным, Украина повысит цены на газ для население примерно на 8,3% уже в первом квартале этого года.
Пенсионные изменения на Украине начали действовать с октября 2017 года. Государство приняло решение ужесточить требования к минимальному страховому стажу по выходу на пенсию. Фактически речь идёт о завуалированном повышении пенсионного возраста.
Анализ проведённой пенсионной реформы на Украине в МВФ проводили с ноября. Как видно, выводы для украинских властей, которые намеревались дождаться новых кредитов от Международного валютного фонда, приняв реформаторские полумеры, неутешительны.
В МВФ, как сообщает УНИАН, отмечено, что для получения Украиной пятого кредитного транша необходимо обеспечить соответствие «пенсионной реформы целям сотрудничества». Кроме того, МВФ «настоятельно рекомендовал» осуществить повышение цен на газ в соответствии с так называемым «импортным паритетом». По последним данным, Украина повысит цены на газ для население примерно на 8,3% уже в первом квартале этого года.
Пенсионные изменения на Украине начали действовать с октября 2017 года. Государство приняло решение ужесточить требования к минимальному страховому стажу по выходу на пенсию. Фактически речь идёт о завуалированном повышении пенсионного возраста.
Использованы фотографии: jizn.info
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