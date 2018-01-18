08:41 19 января

МВФ неудовлетворён пенсионной реформой на Украине. Кредита Киеву не ждать?..

В Международном валютном фонде выступили с критикой проведённой на Украине пенсионной реформы. Глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил о том, что в новом законе о пенсиях на Украине множество недостатков. В частности, Райс отметил, что реформа не обеспечила устойчивость и справедливость пенсионной системы, люди не имеют мотивации для того, чтобы делать пенсионные отчисления и "работать дольше по мере возможности".

Анализ проведённой пенсионной реформы на Украине в МВФ проводили с ноября. Как видно, выводы для украинских властей, которые намеревались дождаться новых кредитов от Международного валютного фонда, приняв реформаторские полумеры, неутешительны.

МВФ неудовлетворён пенсионной реформой на Украине. Кредита Киеву не ждать?..



В МВФ, как сообщает УНИАН, отмечено, что для получения Украиной пятого кредитного транша необходимо обеспечить соответствие «пенсионной реформы целям сотрудничества». Кроме того, МВФ «настоятельно рекомендовал» осуществить повышение цен на газ в соответствии с так называемым «импортным паритетом». По последним данным, Украина повысит цены на газ для население примерно на 8,3% уже в первом квартале этого года.

Пенсионные изменения на Украине начали действовать с октября 2017 года. Государство приняло решение ужесточить требования к минимальному страховому стажу по выходу на пенсию. Фактически речь идёт о завуалированном повышении пенсионного возраста.

Использованы фотографии: jizn.info
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 82

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Dimontius Вчера, 19:36
    Шо, не все пенсионеры померли?
    Dimontius
    1. Чёрный Вчера, 19:38
      Хотели кружевные трусики и в ЕС, по факту снимают последние. laughing Ну ничего, небратья, не бойтесь , народный президент Порошенко не предаст свой народ ради денег МВФ wassat
      Чёрный
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:46
        Чёрный
        Хотели кружевные трусики и в ЕС, по факту снимают последние. laughing Ну ничего, небратья, не бойтесь , народный президент Порошенко не предаст свой народ ради денег МВФ
        Там ужас.И безнадёга.И ждут освобождения с Востока.А помощь всё в пути.
        Наблюдатель2014
        1. Чёрный Вчера, 19:48
          Цитата: Наблюдатель2014
          Там ужас.И безнадёга.И ждут освобождения с Востока.А помощь всё в пути.

          Ну, как говорится "За шо скакали..." request
          Чёрный
          1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:07
            Чёрный
            Ну, как говорится "За шо скакали..."
            Я,про людей которые не скакали.Я про тех кто на референдум в надежде шёл.Шли не все.согласен.Кто не мог сам идти ,того несли.Референдум 2014 года.Который просил Путин отменить.Людей предали.Кремль предал. hi
            Наблюдатель2014
            1. PN Вчера, 20:21
              А какие вопросы были на референдуме?
              Там вроде стоял вопрос о государственной самостоятельности ДНР и ЛНР. При чём здесь кремль?
              PN
              1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:27
                А вам какое дело?Так о жизни вопросы были.Самое главное что "Смотрите чтобы было с Крымом" и "Особый характер крымчан" был актуален. hi
                Наблюдатель2014
                1. PN Вчера, 20:33
                  Крымчане изначально голосовали за присоединения к РФ, а днр и лнр за независимость. Это разные вещи.
                  А вот то, что Лавров сказал о том, что РФ за целостность Украины (за исключением Крыма) это другой вопрос, либо устали, либо "хитрый" план...
                  PN
                  1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:37
                    PN soldier
                    Крымчане изначально голосовали за присоединения к РФ, а днр и лнр за независимость. Это разные вещи.
                    Согласен
                    А вот то, что Лавров сказал о том, что РФ за целостность Украины (за исключением Крыма) это другой вопрос, либо устали, либо "хитрый" план...
                    Значит Лавров Россией и её политикой управляет.Так до великой Армении на территории России не далеко
                    Наблюдатель2014
                    1. Идущий Вчера, 20:49
                      Цитата: Чёрный
                      Хотели кружевные трусики и в ЕС, по факту снимают последние. laughing Ну ничего, небратья, не бойтесь , народный президент Порошенко не предаст свой народ ради денег МВФ wassat


                      А сколько сюрпризов ещё впереди.
                      Идущий
            2. LSA57 Вчера, 20:42
              Цитата: Наблюдатель2014
              .Кремль предал.

              так предал, что четвёртый год оружием, добровольцами, гуманитарной помощью помогает. что ещё надо?
              LSA57
              1. sabakina Вчера, 22:13
                Цитата: LSA57
                . что ещё надо?

                Сергей, hi , ну, очевидно, всё и сразу. Но так не бывает.
                sabakina
                1. Наблюдатель2014 Вчера, 23:51
                  sabakina Славик hi Пришло время стоять морально и физически насмерть.Дальше отступать некуда.Люди пошли на Голгофу.в 2014м Или -или .Третьего с поподвыпердовыпердом не дано.Всё, хватит am hi
                  Наблюдатель2014
            3. частное лицо Вчера, 22:14
              Кого Кремль предал? Кричать надо было в 90х а сейчас что не говори ЛДНР это хохляндия и не чего тут не поделаешь и в составе России им не быть.
              частное лицо
              1. onix757 Вчера, 22:19
                Не быть потому что по мнению кремлевских " патриотов" они плохо сопротивлялись и в обще они нахлебники. Ну и совсем незначительная причина, фабирже власти РФ в дверном приеме в исполнении запада.
                onix757
                1. с-т Petrov Вчера, 22:52
                  в обще они нахлебники.


                  представляешь как ты начнешь выть, узнав сколько надо срезать с пенсий русских, чтоб сбалансировать. Ну после присоединения украины вместе с Киевом. Донбассом. Одессой.

                  у них пенсия в районе 3000-4000 рублей. у нас 12 000. Вот и считай. Вся социалка добавляется к нашей. Трудоспособное население уже в массе выехало. Остались те, кому ты должен будешь платить деньги. И не получать в ответ должную отдачу. Это ложиться на плечи РФ. На бюджет. На все

                  Им надо будет отстраивать не только Донбасс. Тебя уже ждут в Киеве, чтоб ты (образно) достроил им мост.

                  Ну и плюс снимай ФСБ и прочие структуры с Кавказа и гони их на руину. Мыкола там с автоматом ждет тебя, сжигая русские флаги. И таких Мыкол там не меньше чем упырей на Кавказе.

                  Или ты думаешь что если бы основную массу населения все не устраивало, это бы продолжалось 4 года? А на майдане бы все слои населения не готовили коктейли и не смотрели как убиваютпарней из МВД и срочников?

                  Посмотри на пару шагов вперед после победоносного марша на Киев. Ты первый кто будет выть о финансовом положении.

                  А те кто сейчас воет о неравенстве, пойдут за вилами.

                  Украинцам.

                  Надо слушать, что говорит Путин. украинец. Он ясно дал тебе понять, что не время для референдума о присоединении.
                  с-т Petrov
                  1. onix757 Вчера, 23:56
                    Какая пенсия какое фсб с кавказа? Чего вы несёте.. Речь идёт о восстановлени страны в ее исторических границах, ее промышленного/ научного потенциала о судьбе братского народа.
                    Если за 25 лет РФ не смогла построить привлекательную экономику для соседей и сформулировать общие ценности, то это не проблема Украины. И еще, "воет" уже вся страна от власти, которой не то что население Донбасса, своё население в тягость.Зато у нас 1% привелигированных граждан владеют ресурсами страны. Достижение.
                    onix757
                    1. с-т Petrov Сегодня, 00:08
                      Какая пенсия какое фсб с кавказа? Чего вы несёте..


                      ну тогда сделайте ник "Фантазер" вместо оникс757 (позывной наверное?)

                      Включайте голову. Упыри там лютовали и после войны и много лет. И не выкорчевали их. И так же и будут пускать под откос поезда, нападать на силовиков и грабить. Ведомство не резиновое. Если кто-то поедет на украину в командировку - то это значит, что кто-то не поехал на Кавказ.

                      Вместо них Кавказ держать будете вы? На блок-посту. Пока фсб и РГ поедет корчевать незалежников на украину. Там работы хватит с избытком.

                      Или еще наберем силовиков? Повесим на бюджет. Который и так трещит о чем остальная часть вашего поста

                      Ну это одна из многих причин (силовая сторона вопроса). Просто надо думать и думать о последствиях.

                      Но если фантазировать, то почему бы и нет. Когда Кремль будет понимать, что потянет - обязательно все будет.

                      На носу и так война. Перевооружение и время - наше все. 15 лет ничего не делали в плане обновления армии. А вы уже готовы получать со склада автомат и каску 57 года выпуска
                      с-т Petrov
                      1. с-т Petrov Сегодня, 00:18
                        Вам вариант за Жириновского голосовать. Сразу мобилизуемся всей страной laughing

                        Но я бы не хотел чтоб в России меньше строилось, из-за того что какой-то завод решили построить на украине, когда решат ее восстанавливать и сделают всякие льготные условия для предпринимателей, дешевую электроэнергию и низкие налоги в определенных зонах.

                        Я провожу в дороге на работу 88 часов в месяц. Лучше уж завод пусть поближе построят. А чем у государства больше денег и меньше нагрузки - тем больше условий для предпринимателей, а не очередное поднятие налогов.

                        А если присоединить украину - жить станет тяжелее всем. а благодарность не факт что услышите
                        с-т Petrov
                      2. onix757 Сегодня, 00:31
                        Все эти "страшилки" от слабости. 1.На Кавказе должны соблюдаться светские законы государства 2. Государство обязано обеспечить соблюдение законов.3 Если власть не в состоянии заставиь быть всех равными перед законом, то это не власть а ее имитация заменяемая баблом.4Никому сейчас не пришлось бы зад рвать за кусочек области, если бы гарант не испугался в 14 . Нужно было лишь помочь лигитимному вернуться к власти. Тогда это было легко.
                        Что касается бюджета, то нужно просто перестать вывозить деньги в офшоры ,покупать американские долги и бюджет увеличится в разы.
                        onix757
                    2. просто экспл Сегодня, 02:09
                      а с какого перепуга мы че то там должны что бы каклы нас любили ?
                      каклы ес полюбили потому что те им пообещали . а обещать не делать .
                      а вот когда каклы наелись "жiти как у европi" че то их на страну ахрессора потянуло.
                      просто экспл
                      1. ромул Сегодня, 03:26
                        Цитата: просто экспл
                        каклы ес полюбили

                        А простите каклы это кто? Это такой новояз ВО?
                        б) Разжигание национальной розни. К этому также относится употребление таких слов и производных как: хохол, Хохляндия, еврей, США, бульбаш, талапонец, чурка, хачик, азербайджанец, косоглазый, москаль, Рашка (вообще упоминание России и русскости в уничижительной форме) и прочих подобных оборотов неестественной речи;
                        Правила сайта не для Вас?
                        ромул
            4. с-т Petrov Вчера, 22:42
              .Людей предали.Кремль предал.


              я узнаю в тебе украинца love виноваты мы тут в РФ. скоро я начну каяться за те колонны мужчин, что шли на территорию РФ и украины во время конфликта. Буду каяться за бабулек, которые передавали кирпичи и коктейли под молчаливое согласие 30 миллионов. Вас. украинцев.

              Путин тоже виноват. И алёхархи

              держи белое пальто. украинец. А я пойду на курсы повышения квалификации к Ахиджаковой. Она нас всех научит каяться
              с-т Petrov
          2. vovanpain Вчера, 20:18
            Цитата: Чёрный
            Ну, как говорится "За шо скакали...

            За халяву.
            vovanpain
            1. LSA57 Вчера, 20:45
              Цитата: vovanpain
              За халяву.

              натура такая
              LSA57
          3. Кроу Вчера, 23:03
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Наблюдатель2014
            Там ужас.И безнадёга.И ждут освобождения с Востока.А помощь всё в пути.

            Ну, как говорится "За шо скакали..." request

            На то и наскочили.
            А, что? Хотели западных ценностей И западной жизни - получите и распишитесь! Но не всё сразу, а по чуть-чуть. Сначала европейские цены, европейские налоги и диктат с Запада. Ну а если выживут, что навряд ли, тогда и Об остальном подумать можно. Но только подумать!
            Ещё раз повторяю - Украина сама сделала свой выбор, народ Украины. И Пусть не говорят, что не голосовали. Молчание - это тоже знак согласия - восклицательный знак!
            Кроу
        2. 210окв Вчера, 20:10
          Помощь?Она должна была быть в 2014г...Частично это сделано,но как всегда ...Шаг вперед-два шага назад..И еще...А зачем им помогать?У нас самих с пенсионкой...Через пару лет прочувствуем.Так что у нас у самих еще может быть хуже...
          Цитата: Наблюдатель2014
          Чёрный
          Хотели кружевные трусики и в ЕС, по факту снимают последние. laughing Ну ничего, небратья, не бойтесь , народный президент Порошенко не предаст свой народ ради денег МВФ
          Там ужас.И безнадёга.И ждут освобождения с Востока.А помощь всё в пути.
          210окв
      2. verner1967 Вчера, 21:42
        Цитата: Чёрный
        Хотели кружевные трусики и в ЕС, по факту снимают последние

        ну и чего смеёмся? Россия к этому же катится, уже есть первые факты отказов выплаты пенсии по старости, пенсионный стаж увеличили, после выборов ещё и возраст увеличат. Смеёмся дальше.
        verner1967
        1. с-т Petrov Вчера, 23:13
          ну и чего смеёмся? Россия к этому же катится, уже есть первые факты отказов выплаты пенсии по старости, пенсионный стаж увеличили, после выборов ещё и возраст увеличат. Смеёмся дальше.


          Есть тут на сайте цирковой актёр, который гордиться тем, что не платит налоги. Ну он тоже не смеётся. Все у него плохо. Голодает дочь. Сидит тут пишет посты.

          В общем есть этим действиям правительства объективные причины.

          А если ты про катиться к уровню украины - катиться долго придется.

          пенсии в Тернопольской 1560 грн, Закарпатской 1597 грн и Черновицкой областях 1600 грн

          Переведи в рубли.
          с-т Petrov
      3. MOSKVITYANIN Вчера, 23:50
        Цитата: Чёрный
        Хотели кружевные трусики и в ЕС, по факту снимают последние.

        Вы не правы ситуация меняется
        MOSKVITYANIN
    2. Chertt Вчера, 19:42
      Цитата: Dimontius
      Шо, не все пенсионеры померли?

      Нет такого Ада, который заслужили украфашисты своим геноцидом
      Chertt
      1. Идущий Вчера, 22:22
        Подберем , поможем и если что обеспечим.
        Идущий
    3. Маз Вчера, 20:26
      Ждать . Ммышеловка еще не захлопнулась, яму надо рыть глубже.вчера в очереди бабка потребовала шоб мужики вышли, узяли автоматы и разогнали всю эту погань, шо уже достала.... Трусы вывела она в конце речи.
      Маз
    4. Piramidon Вчера, 20:44
      Цитата: Dimontius
      Шо, не все пенсионеры померли?

      Не-е-е, просто пенсии у них ОГРОМНЫЕ, МВФ требует уменьшить.
      Piramidon
    5. Ныробский Вчера, 22:28
      Цитата: Dimontius
      Шо, не все пенсионеры померли?

      Да тут надо признать и то, что наши доморощенные "медвежата и кудринята с прочими гайдарятами" уже почти год кошмарят наших работяг на предмет повышения пенсионного возраста. Как ни странно но это совпало с требованиями МВФ к НЕЗАВИСИМОЙ уркаине. Наверное эти ребята - "ДАМ и Кудр" тоже ведут свою суверенную и независимую программу, когда в унисон с Радой хотят поднять пенсионный возраст по формуле 63ж/65м? Наверное циркуляр от МВФ рассылается своим колониям просто по списку, без учёта их предпочтений.
      Ныробский
  2. Чёрный Вчера, 19:36
    Ну вот и настало время нагибать украину по каждому удобному случаю. Теперь президент украины - МВФ. Ну МВФ понять можно их интересует чтобы Украина вернула им деньги поэтому и повышают тарифы и будут повышать всё и будут за продажу землю и т.д. Потому что Украина их не волнует им на неё ПОФИГ, ничего лично просто бизнес smile
    Чёрный
    1. Идущий Вчера, 22:24
      Эх , хотелось ругаться , потом смеяться , а похоже все плакать будут , да и нам от этого не сладко.
      Идущий
  3. Captain Nemo Вчера, 19:38
    А можно что-нибудь о пенсионной реформе в Греции? Или в Таджикистане, на крайний случай?
    Captain Nemo
    1. Чёрный Вчера, 19:43
      Цитата: Captain Nemo
      А можно что-нибудь о пенсионной реформе в Греции? Или в Таджикистане, на крайний случай

      А вы шо, грек, али таджик? Почему интересуетесь? wink
      Чёрный
    2. LSA57 Вчера, 20:08
      Цитата: Captain Nemo
      Или в Таджикистане, на крайний случай?

      а средняя азия какое отношение к европе имеет? belay
      LSA57
    3. Васся Вассин Вчера, 20:14
      Да, мне тоже интересно есть ли в Греции пенсионные реформы? Там же все должно быть?
      Васся Вассин
      1. Смог Вчера, 21:09
        Цитата: LSA57
        средняя азия какое отношение к европе имеет?

        А к украине все имеет отношение И средняя Азия и Греция. Все же смотрят на самую "древнейшую" нацию на земном шарике. От них же и греки и таджики произошли., ну и все остальные человеки. laughing Вот товарищ и интересуется, пойдут греки и таджики по пути самой самой "древнейшей" нации или повременят немного.. Первопроходцы они, кило им дусту под язык. lol
        Смог
  4. Masya Masya Вчера, 19:39
    Пичалька... crying
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Вчера, 19:43
      Печенки! !!Боком им выходят майданнве печенки, и чаек с поскакушками! fool ПС -МАРИНА love -Вечер добрый love ! hi
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Вчера, 19:54
        Витальевич, доброго вечерка! crying
        love
        Masya Masya
    2. Чёрный Вчера, 19:43
      Цитата: Masya Masya
      Пичалька... crying

      Та не переживай ты так за них . Они ща сразу в деревенский дом . там и туалет на улице и вода в колодце. дрова в лесу. только за свет надо платить laughing laughing
      Чёрный
      1. Masya Masya Вчера, 19:58
        Цитата: Чёрный
        там и туалет на улице и вода в колодце. дрова в лесу

        Ну вот, опять беда... удобства и те на дворе, как им болезным жить- то дальше? Вроде- це европа? recourse
        Masya Masya
        1. KAV Вчера, 22:59
          Как-как... Как раньше, в Еуропе, графы и бароны ходили по надобности? В своих замках они откладывали исторгаемые "нужды" организма за занавески. Дворцы были большие. Много этажей, еще больше комнат... Так вот, на протяжении года, хозяева замка наваливали то в одной комнате, то в другой. Потом переезжали во второе фамильное владение, и... с*али уже там, в течение того же года, условно говоря, пока слуги вычищали первое фамильное владение. Ну..., что тут можно сказать? Что можно прокомментировать? Даже и не знаю...
          Можно сказать одно: очень рациональный подход к процессу!
          KAV
      2. LSA57 Вчера, 20:10
        Цитата: Чёрный
        только за свет надо платить

        лучину зажгут laughing
        LSA57
        1. Masya Masya Вчера, 20:22
          Цитата: LSA57
          лучину зажгут

          И газа не надо! Энергонезависимость! lol
          Masya Masya
          1. LSA57 Вчера, 20:47
            Цитата: Masya Masya
            Цитата: LSA57
            лучину зажгут

            И газа не надо! Энергонезависимость! lol

            газ им из за лужи полосатые братья завезут laughing
            LSA57
        2. gladcu2 Вчера, 22:50
          Свет им не отключать. Зомбоящик работать не сможет.
          gladcu2
    3. avt Вчера, 19:56
      Цитата: Masya Masya
      Пичалька...

      Ожидаемо. Давно не раз повторял - когда гешефт кончится и Руину подведут под списание утилизацией , первым звонком этого будет прекращение кредитования.Всё по новому планк им Моргентау - Велика аграрна держава с миллионов 10 свинопасов. Прав Андрей Ваджра - оставшихся в резервации новые хозяева будут клеймить украиньской мовой . Дабы не дай бог куда не соскочили батрачить . Ну так собственно а как хатаскрайники хотели ?? Вот ЛДНР кровью отбились от этой перспективы.
      avt
    4. Iaaa Вчера, 19:56
      Цитата: Masya Masya
      Пичалька.

      Iaaa
    5. LSA57 Вчера, 20:09
      Цитата: Masya Masya
      Пичалька...

      помоги убогим, кинь им грошик laughing
      LSA57
      1. Masya Masya Вчера, 20:12
        Цитата: LSA57
        кинь им грошик

        Да какой грошик, дозу им надо yes а в дозе отказывают, ой беда, беда огорчение... crying
        Masya Masya
        1. LSA57 Вчера, 20:20
          Цитата: Masya Masya
          Да какой грошик, дозу им надо

          ахв, а лечить потом чем laughing
          LSA57
          1. Masya Masya Вчера, 20:31
            Цитата: LSA57
            лечить потом чем

            Я вообще-то человек добрый, но чисто, из гуманизма... чтоб не мучались- пристрелить нафиг! Или усыпить, одно из двух... третьего не дано...
            Masya Masya
        2. Iaaa Вчера, 20:23
          Цитата: Masya Masya
          дозу им надо

          прививку......от бешенства
          Iaaa
  5. Геркулесыч Вчера, 19:40
    Готовы терпеть все от хозяев ради подачек! Экономика существует, только то что работает на армию, остальное в руинах! fool А гонору, как будто от укроины существование Вселенной зависит! fool
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Вчера, 20:03
      Цитата: Геркулесыч
      Готовы терпеть все от хозяев ради подачек!

      А я думала мазохисты, удовольствие получают, когда их е... прости господи feel
      Masya Masya
      1. Геркулесыч Вчера, 20:18
        Марина hi love -там всякие в изобилии водятся what
        Геркулесыч
  6. Дормидонт Вчера, 19:53
    Видимо, существующая пенсионная система не позволяет в достаточной степени эффективно её разворовывать
    Дормидонт
    1. ando_bor Сегодня, 01:02
      Цитата: Дормидонт
      в достаточной степени эффективно её разворовывать

      Воровать там нечего, это только рычаг влияния, украинцы уже беднее папуасов:
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_b
      y_GDP_(nominal)_per_capita
      а в отличии от папуасов, украинцам кроме жратвы и одежда и отопление нужны.
      ando_bor
  7. Бензорез Вчера, 19:55
    Ну так у нас-аналогично. До "пансиона"-мало кто доживёт. Я лично в свои сорок два года работая сейчас на производстве прекрасно отдаю себе отчёт в этом (поэтому даже сильно и не парюсь). Сосед мой Василий-очень парился и что? Унесли "на бугор" товарища. Теперь лежит Василь, и до фени ему все эти пенсии и социальные пакеты. Недотянул он до неё проклятой. А нынче у нас даже степень вредности производства не определили за полгода-то. Т.е. всю жизнь оно считалось вредным (горячая сетка шла в ход), а теперь вдруг стало не ясно вредно или нет... Вдруг полезно для здоровья окажется?!..
    Бензорез
    1. Геркулесыч Вчера, 20:21
      У меня родственнику три месяца не хватило, по "горячей сетке " выйти на пенсию! Термистом работал, но почти всех сократили!
      Геркулесыч
  8. Симон Вчера, 19:58
    Короче, все делается, чтоб все опять разворовать, а пенсионеры ничего не получали request
    Симон
  9. Симон Вчера, 20:02
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Masya Masya
    Пичалька... crying

    Та не переживай ты так за них . Они ща сразу в деревенский дом . там и туалет на улице и вода в колодце. дрова в лесу. только за свет надо платить laughing laughing

    Так, украинская администрация налоги наложит, и на деревенский дом, и на туалет на улице, и на воду в колодце. Осталось только на это, на остальное уже на все наложила. laughing
    Симон
  10. Симон Вчера, 20:06
    Цитата: Dimontius
    Шо, не все пенсионеры померли?

    Нельзя помирать - это будет теперь очень дорого на Украине. laughing
    Симон
  11. Сергей-8848 Вчера, 20:11
    Будем прямы - вопрос о повышении пенсионного возраста у нас самих без всяких нагибаний со стороны МВФ поднимается регулярно. Что мы всё про Украину.
    Не про себя думаю, а про супругу, которая может внезапно и обломиться.
    Сергей-8848
  12. злой партизан Вчера, 20:16
    Уже даже морковка категорически уменьшается в размерах.... sad
    злой партизан
  13. Ratmir_Ryazan Вчера, 20:26
    Этого и нам не избежать, пенсионеров становится все больше и больше, а тех кто работает и платит налоги больше не становится, либо повышать налоги либо пенсионный возраст, либо пенсии так и будут еле еле хватать на продукты и ЖКХ...
    Ratmir_Ryazan
    1. Сибирский цирюльник Вчера, 20:54
      Поэтому,повысят и пенсионный возраст и про налоги не забудут,причём про все налоги..
      Сибирский цирюльник
    2. andr327 Вчера, 21:35
      Пенсионный возраст увеличат, а рабочих мест? Налоги платит работающий человек. не менеджер, ни депутат, ни чиновник. Увеличьте рабочие места, которые производят товары. материалы, сократите нахлебников в администрациях, банках, фондах, страховщиков, проверяющих контролирующих наблюдающих и будет Вам счастье.
      andr327
  14. LeonidL Вчера, 20:43
    МВФ недоволен!!!! ... Пенсионеры до сих пор выживают! Кошмар! Попрошенко может оказаться без подачки.
    LeonidL
  15. onix757 Вчера, 20:47
    Экономическая политика Путина и Порошеко практически совпадает. Разница лишь в том, что у одного есть нефть а у другого друг трамп:-)
    onix757
  16. Сибирский цирюльник Вчера, 20:53
    У нас,в стране,и без участия МВФ,подобная "реформа" "тихим сапом" проталкивается ((
    За последние ,неполные 30 лет,четвёртая по-моему.. Или третья... Только, лучше не становится чего-то.
    Сибирский цирюльник
  17. NF68 Вчера, 21:08
    ЕС и США прямо таки озолотят и обрельянтят Украину с головы и до самых ног. Надо только " не много" еще подождать.
    NF68
  18. Alex-a832 Вчера, 21:39
    Западные демократизаторы в своё время грамотно вычислили самое "больное"место украинского народа - стремление к халяве. Второе слабое место -" моя хата с краю, тебе надо - ты и борись, а я из окошка понаблюдаю". У юго-запада были все шансы избуежать сваливания в яму, только надо было всему Юго-Востоку поднятся на массовый протест, особенно когда загорелись Донецк и Луганск. Но нет, большинство незнамо за шо бунтовать не хотели, а вдруг халява сработает - сработало - много гемора и при это нахаляву. Россия как может поддерживает ДНР и ЛНР, но у них даже нет воли на объединение. Слушаю своих знакомых, которые родом с Украины. Когда всё началось, им родня с ненавистью высказывала, что Россия стала на пути их счастливого будущего, всю историю только Украиной и кормилась. Теперь там период апатии - халявы не случилось. Кто виноват, - угадайте. Конечно Россия. Одни вопят, что Россия продолжает саботировать движение украинского народа к Халяве, оккупировала Донбасс. Другие ноют, что Россия не пришла, не спасла, как Крым, хотя и обязана по гроб жизни. Послушать жителей на Донбассе. Они что всем населениям ненавидят украинскую власть и хотят присоединения к России? Нет! У них апатия - они говорят, что им всё надоело, лишь бы всё закончилось - пофиг как. Как стадо баранов -одного режут, а остальным или пофиг, или рады, что не их, даже не думая, что их очередь обязательно настанет. Вероятно поэтому Путин высказался, что запад мастерски подмял Украину под себя. Очень жаль людей, которые искренне и без тупой ненависти к России готовы бороться с фашистским украинским режимом, но живут среди аппатичного болота. Ситуация тупиковая и продолжает ухудшаться для большинства украинцев, и разрулить её будет очень трудно.
    Alex-a832
  19. Лексус Вчера, 23:37
    Простых людей жалко. Их много. Тех, кто не скакал, тех, кто выживает в мире "идиотов". Они откликнутся, поддержат, если мы придём на помощь. Если Россия - ВЕЛИКАЯ - нужно быть ВЕЛИКИМИ всегда и во всём. Нужно вспомнить, что МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ! А победителей не судят и боятся=УВАЖАЮТ.
    Лексус
  20. Zomanus Сегодня, 00:13
    Вот сейчас Украину начнут ставить на место.
    А то возомнила себя равной Европе, холопье отродье.
    Видимо уровень долга достиг того предела,
    когда МВФ может прямо требовать,
    указывая, что именно ей нужно.
    Zomanus
  21. частное лицо Сегодня, 07:17
    Цитата: onix757
    Если за 25 лет РФ не смогла построить привлекательную экономику для соседей и сформулировать общие ценности, то это не проблема Украины.

    Вы "очень умный"(по другому цензура не пропускает)? По вашей логике Россия должна была подстраиваться под хохлов? НИ КОМУ РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА !!!!!!
    частное лицо
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:31
      Однозначно. СССР уже давно нет, а РФ по прежнему кому то должна из союзных республик....
      MOSKVITYANIN
  22. Комментарий был удален.
Картина дня