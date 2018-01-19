Проблемы фрегата Baden-Württemberg и угроза программе F125



Фрегат Baden-Württemberg у причала. 14 августа 2017 г.



Схема фрегата типа F125



"Баден-Вюртемберг", вид на корму. 30 апреля 2017 г.



Артиллерийская установка и надстройка головного фрегата



Фрегат Nordrhein-Westfalen на испытаниях, май 2017 г.

По материалам сайтов:

https://navaltoday.com/

http://marine.de/

http://naval-technology.com/

https://wsj.com/

В начале двадцатых чисел декабря прошлого года из Германии пришло интереснейшее сообщение. По данным немецких средств массовой информации, командование военно-морских сил страны впервые в истории решило вернуть уже принятый корабль предприятию-изготовителю, допустившему множество ошибок при его строительстве. Головной фрегат проекта F125 под именем Baden-Württemberg сможет вернуться в состав ВМС Германии только после исправления всех недоработок. Это решение также должно повлиять на дальнейшую судьбу трех других кораблей типа F125.Головной боевой корабль нового проекта F125 – Baden-Württemberg – был построен сравнительно недавно, и в конце 2016 года его передали военно-морским силам Германии. В течение нескольких следующих месяцев немецкие моряки осваивали фрегат и готовились к началу полноценной службы. Летом 2017-го его планировалось принять в боевой состав флота. Однако вскоре последовали самые серьезные выводы о неготовности корабля к нормальной эксплуатации. Уже весной прошлого года стало известно, что «Баден-Вюртемберг» имеет ряд самых серьезных недостатков.В середине мая зарубежная пресса со ссылкой на засекреченный доклад командованию военно-морских сил Германии сообщила о выявлении целого списка серьезных недоработок. Головной фрегат нового проекта F125 оказался перетяжелен, что могло помешать дальнейшим модернизациям. У него присутствовали проблемы с балансировкой: из-за ошибок при строительстве корабль имел постоянный крен 1,3° на правый борт. Необходимость проведения тех или иных работ и исправления подобных недостатков привела к срыву планов. Корабль не достиг оперативной готовности в ранее определенные сроки.Чуть позже средства массовой информации Германии и других стран сообщали о наличии других проблем. В ходе испытаний удалось выявить определенные недостатки радиоэлектронного оборудования и программного обеспечения. В частности, недостатки мешали нормальной работе центрального поста, с которого ведется управление всеми корабельными системами.Согласно первоначальному графику, в первой половине прошлого года ВМС Германии должны были провести необходимые проверки, после чего Baden-Württemberg смог бы пополнить боевой состав флота и приступить к полноценной службе. Тем не менее, этого не произошло. Доработки, проверки и новые исправления недостатков продолжались до конца года, вплоть до появления нового принципиального решения командования.В декабре стало известно, что немецкие адмиралы были вынуждены прибегнуть к самым серьезным мерам. На тот момент головной фрегат типа F125 все еще сохранял массу проблем с электроникой, бортовыми системами, конструкцией и т.д. Для разрешения сложившейся ситуации командование решило вернуть корабль построившему его заводу. Именно судостроительное предприятие теперь должно будет провести все необходимые доработки и ремонты, после чего фрегат можно будет возвращать флоту. Ранее немецкие ВМС ни разу не возвращали судостроителям уже принятый корабль, что показывает исключительный характер текущей ситуации.Строительство двух проекта F125 из четырех заказанных осуществлялось заводом Blohm + Voss (г. Киль). Теперь ему, возможно при участии других участников проекта, предстоит осуществить доработку головного фрегата и избавить его от выявленных проблем. По всей видимости, в будущем заводу придется обновить и второй новый фрегат, уже находящийся на испытаниях. Только после завершения таких работ военно-морские силы смогут получить желаемую серию новейших кораблей с выдающимися характеристиками.Разработка проекта перспективного фрегата для ВМС Германии осуществлялась консорциумом ARGE F125, в состав которого вошли все ведущие судостроительные предприятия страны. Создание проекта, соответствующего современным требованиям флота, завершилось на рубеже прошлого и текущего десятилетий. Уже в 2007 году появился контракт на строительство серии из четырех фрегатов. За поставку кораблей ВМС были готовы заплатить 2,2 млрд евро. Впоследствии понадобилось дополнительное финансирование, и стоимость отдельного фрегата достигла 650 млн евро.Перспективный проект фрегата F125 разрабатывался для замены устаревающих кораблей типа F122 / Bremen. C начала восьмидесятых годов флот ФРГ получил восемь подобных фрегатов с ракетным, артиллерийским и торпедным вооружением. Несколько лет назад военно-морские силы начали отказываться от фрегатов проекта «Бремен» ввиду их морального и физического устаревания. С 2014 по 2017 годы из состава флота вывели шесть кораблей, построенных до середины восьмидесятых кораблей. Более новые фрегаты Augsburg и Lübeck пока продолжают службу.В начале ноября 2011 года в Киле состоялась церемония закладки головного корабля нового проекта, получившего имя «Баден-Вюртемберг». В октябре следующего года в Бремене заложили первый серийный фрегат Nordrhein-Westfalen. В июне 2014-го в Киле запустили строительство третьего корабля серии Sachsen-Anhalt. Четвертый фрегат типа F125, Rheinland-Pfalz, заложили в Бремене в конце января 2015 года. Дальнейшее строительство не планировалось – для замены 6-8 фрегатов типа «Бремен» предполагалось построить всего четыре новых корабля.Строительство перспективных фрегатов не сталкивалось с серьезными проблемами, что позволило завершить его в соответствии с установленным графиком. В середине декабря 2013 года на воду спустили головной Baden-Württemberg. В апреле 2015-го состоялся спуск первого серийного «Северного Рейна-Вестфалии». В марте 2016 года началась достройка у стенки «Саксонии-Анхальта». В мае прошлого года на воду спустили четвертый фрегат проекта – «Рейнланд-Пфальц».Из четырех кораблей к настоящему времени военно-морским силам передали только один – головной Baden-Württemberg. ВМС провели собственные испытания, в ходе которых были выявлены самые серьезные недостатки. Для избавления от имеющихся проблем его передали судостроительному заводу, ранее допустившему ошибки. Одним из последствий этого является смещение сроков сдачи трех других кораблей. По-видимому, достройку и испытания новых фрегатов придется приостановить на неопределенное время. Когда завод Blohm + Voss и другие участники консорциума ARGE F125 смогут завершить доводку головного корабля, появится возможность обновить и улучшить оставшиеся фрегаты, которые могут иметь те же недостатки.На требуемые работы понадобится определенное время, из-за чего сроки сдачи всех четырех фрегатов заметным образом сдвинутся вправо. В соответствии с изначальным графиком, головной фрегат Baden-Württemberg должен был войти в состав флота в конце 2016 года. На лето 2019-го назначили приемку последнего Rheinland-Pfalz. Очевидно, что теперь всю серию удастся сдать не ранее 2020-22 годов. Впрочем, сроки начала полноценной службы кораблей зависят, прежде всего, от объема требуемых доработок и наличия необходимости в обновлении второго, третьего и четвертого фрегатов.Проект F125 предлагает строительство сравнительно крупного надводного корабля, способного решать широкий круг боевых задач. Фрегаты, по проекту, должны иметь длину около 150 м при максимальной ширине 18,8 м и нормальной осадке 5 м. Полное водоизмещение – 7200 т. Экипаж включает 110 человек, но может быть увеличен для решения особых задач. При разработке использовались некоторые идеи и решения, касающиеся сокращения заметности для средств обнаружения противника, однако в целом корабли не отличаются необычным внешним видом.Фрегат нового типа должен оснащаться энергетической установкой типа CODLAG – комбинация дизель-электрических и газотурбинных систем. Предусматривается использование 4 дизельных генераторов мощностью по 2,9 МВт, двух электродвигателей мощностью по 4,7 МВт и 20-мегаваттного газотурбинного двигателя. Также имеется одно носовое подруливающее устройство с двигателем мощностью 1 МВт. При помощи двух коробок передач мощность электродвигателей распределяется на два вала гребных винтов. Третий подобный агрегат отвечает за подключение газотурбинного двигателя.Использование только дизель-электрических агрегатов, по расчетам, позволяет фрегату типа F125 развивать скорость до 20 узлов. Подключение газотурбинной силовой установки доводит максимальную скорость до 26 узлов. Дальность плавания при оптимальном расходе топлива определена в 4000 морских миль.Корабль нового типа оснащается развитым комплексом радиоэлектронного оборудования разного назначения. Основным средством наблюдения и поиска целей являются радиолокационные станции Cassidian TRS-4D и KORA-18. Также предусматривается установка нескольких РЛС управления вооружением. Имеется гидроакустическая станция, способная искать боевых пловцов противника. Гидроакустическая аппаратура для поиска подводных лодок при этом отсутствует. Для защиты от возможного нападения фрегат может использовать систему оптико-электронной и радиоэлектронной борьбы MASS.Главным ударным средством фрегатов F125 в существующей конфигурации являются противокорабельные ракеты RGM-84 Harpoon. На борту имеются пусковые установки для восьми таких изделий. Следует отметить, что ракеты «Гарпун» считаются временным решением, поскольку для новых немецких кораблей разрабатывается перспективная ПКР RBS 15 MK4. После ее появления «Баден-Вюртемберг» и однотипные корабли будут модернизированы с заменой ударного ракетного комплекса.Ракетное вооружение также может использоваться для отражения атак с воздуха. Проект предусматривает использование двух пусковых установок ракет RIM-116 RAM Block II с 21 ячейкой на каждой.Фрегаты F125 должны нести развитый комплекс ствольного вооружения разного назначения. В носовой части палубы монтируется артиллерийская установка итальянской фирмы Otobreda с орудием калибра 127 мм. Для атаки сухопутных целей на дальностях до 100 км эта система может использовать управляемые снаряды Vulcano. Имеется несколько дистанционно управляемых боевых модуля с автоматическими пушками и пулеметами. Два модуля MGL 27 оснащены 27-мм автоматическими пушками. По периметру корабля располагается пять изделий Hitrole-HT с крупнокалиберными пулеметами. Еще два подобных пулемета монтируются на тумбовых установках и управляются непосредственно стрелком.Любопытной особенностью фрегатов типа F125 является отсутствие каких-либо средств противолодочной обороны. Корабли не оснащаются гидроакустическими системами поиска подводных лодок, а также не имеют вооружения для их уничтожения. Для сравнения, на заменяемых фрегатах проекта F122 / Bremen имелись и гидроакустические комплексы, и торпедные аппараты.В тех или иных ситуациях корабль может использовать дополнительные образцы техники. Так, в корме надстройки имеется ангар для двух вертолетов NH-90. По бортам надстройки расположены четыре лацпорта для выгрузки жестко-корпусных надувных лодок. Также на борту корабля имеются безэкипажные подводные аппараты, способные вести разведку и наблюдение.Предложенный набор бортового оборудования и вооружения позволяет фрегатам типа F125 искать и атаковать надводные, воздушные и наземные цели разного рода. При этом заказчик отказался от использования кораблей в противолодочной обороне. В итоге проект предусматривал строительство кораблей с достаточно широким кругом решаемых задач, хотя и имеющих определенные ограничения.В соответствии с изначально существовавшими планами, в 2016-2019 годах военно-морские силы Германии должны были получить четыре новых фрегата, названные в честь разных земель. Головной корабль даже успели передать флоту и отправить на новый этап испытаний. Как стало известно прошлой весной, эти проверки завершились рядом более чем неприятных выводов. Главный – необходимость доработки корабля в условиях судостроительного завода. Как следствие, первый фрегат нового типа Baden-Württemberg был возвращен на верфь для выполнения необходимых работ.Впервые в истории немецкого флота построенный и принятый корабль пришлось возвращать судостроителям для переделки. Сколько будут продолжаться необходимые работы – пока не уточнялось. На доводку корабля может уйти как несколько месяцев, так и несколько лет. Возможно, в дальнейшем понадобится схожая перестройка других кораблей серии.Когда «Баден-Вюртемберг» вернется в строй – неизвестно. В то же время, уже сейчас понятно, что весь проект F125 столкнулся с самыми серьезными проблемами, и теперь его будущее оказывается под вопросом. Вряд ли командование решит полностью отказаться от четырех новых кораблей, но программа их строительства явно затягивается. Ранее предполагалось, что четвертый фрегат серии поступит на службу до 2020 года. Теперь, после ряда особых новостей, есть все основания считать, что к этой дате не удастся сдать даже головной корабль.Когда консорциум ARGE F125 получал заказ на строительство новых фрегатов и начинал строительство головного, в составе ВМС Германии имелось восемь кораблей типа F122 / «Бремен». За прошедшие годы флоту пришлось списать шесть таких фрегатов, а от оставшихся могут отказаться в обозримом будущем. Текущие проблемы нового проекта F125 уже помешали своевременной замене устаревающих кораблей и теперь могут ударить по боеспособности военно-морских сил. Удастся ли Германии решить актуальные проблемы и получить желаемые корабли, в полной мере соответствующие техническому заданию, – станет известно только через несколько лет.