08:40 19 января

Когда Россия реально перестанет бросать своих?

Когда Россия реально перестанет бросать своих?


Очень сложно писать тогда, когда ты чувствуешь себя предателем. Предателем, хотя сам никого не предавал. Но есть такое ощущение причастности к этому подлому действию. Я сегодня понимаю состояние тех солдат и офицеров, которые были в составе ударной армии Власова и остались живы после мясорубки наступления и окружения. Предательство командарма как клеймо на всех солдатах армии.

И вот тут у нас очередное нечто подобное.


А ведь ещё обиднее, когда предают те, кто на каждом углу кричит о "своих не бросаем". Кричит в унисон со всеми нами. Как же, русские не только своих не бросают, но и чужих спасают. Мы же героически защищаем всё человечество. Мы же не изнеженные западные сибариты, мы гуманисты и человеколюбы до мозга костей. Даже ребер...

А предали конкретно мы. Россия. Ибо каждый из нас есть неотъемлемая составляющая страны. И предали простого украинского мальчишку. Хотелось бы сказать, что мальчишку, который пошел защищать свой дом.

Хотя и дома-то у него не было. Воспитанник интерната. Дом ему ещё только предстоит построить. Построить, если мы осознаем наше предательство и не дадим свершиться подлости. Нашей подлости...

Несмотря на то, что мы уже не раз рассматривали подобные случаи и далеко не всегда были на стороне тех, кто попал под каток нашего правосудия, этот случай, честно, как кислота по свежему порезу.

Итак, моя, наша страна должна передать в руки украинских правоохранителей ополченца, который защищал Славянск, был в Макеевке, 9 дней дрался в "Спарте". Да, всего 9 дней. Дрался бы и дальше, но ранение и тяжелая контузия. Отвоевался.

Николай Трегуб. Родился в Виннице. 28 лет. Воспитывался в школе-интернате. Активист "Антимайдана". Сведения, кстати, из несуществующего для нашего суда украинского сайта "Миротворец".



Трегуб уже сидит в украинской колонии строго режима. Правда, на самом деле сидит его брат-близнец Андрей. 9 лет как с куста за участие в террористических формированиях, в которых никогда не участвовал. Но в СБУ знатные умельцы работают. Подписал все обвинения. Сидит за брата.

Буквально несколько часов назад Верховная рада Украины приняла во втором чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Приняла практически в том виде, которого требовали националисты. И теперь Николай десяткой не отделается. Теперь он изгой. Теперь он никто. На Украине и в России.

Многие из читателей возмущаются практикой выдачи ополченцев Украине. Возмущаются решением судов. Возмущаются явной несправедливостью. Возмущаются отправкой человека на смерть или пытки. А почему? Мы же строим правовое государство. Мы не бросаем своих. И так далее по тексту до полного изнеможения.

Мы хорошие. Суд у нас плохой?

Суд опирается в своих решениях на законодательство РФ и подзаконные акты. Так вот, согласно закону, мы с вами всё делаем правильно! Своих, которых "не сдаем", передаем в руки умельцев СБУ на основании Минской конвенции о правовой помощи 1993 года.

Согласно этому документу, мы обязаны передавать уголовных преступников Украине для проведения следствия и суда. Вот так. А они, соответственно, нам. Теперь подумайте: сложно ли обвинить человека в уголовном преступлении во время гражданской войны? На машинах передвигался? Значит, угон. По противнику стрелял? Значит, пытался убить.

А теперь вопрос к нормально мыслящим. Является ли возникшее после совершения государственного переворота государство правопреемником свергнутого? Остаются ли в силе договоры и соглашения, которые подписаны ранее?

Предвижу "каверзно-ехидный вопрос". Путин признал Украину! Значит, все размышления авторов — ерунда. А вот нет. Есть у нас организация, которая, возможно, повыше будет. Суд. Да, наш российский суд. Все тот же, уже не раз упомянутый.

Так вот, 27 декабря 2016 года Дорогомиловский суд города Москвы вынес ряд решений, в которых четко назвал события в Киеве в 2014 году государственным переворотом.

Следовательно, после этого судебного решения киевский майдан априори является государственным переворотом. А значит, конвенция теряет силу ввиду нелегитимности правительства Украины и её самой как государства.

В принципе, для Николая все эти тонкости не важны. Для него важна дальнейшая жизнь. А в случае передачи — смерть. А для нас важно разобраться, почему раненый и контуженный ополченец должен быть выдан Украине. Почему все его жалеют, но выдадут.

Рассказывать длинную историю мытарства контуженного, почти ничего не слышащего человека, без денег в далеком Петропавловске-Камчатском не будем. Мужчина с декабря 2014 года по март 2015 года, несмотря на уверения больших начальников ФМС, ждал решения своей участи. После отказа в предоставлении вида на жительство, как было предписано, выехал с Камчатки. В двухнедельный срок.

Дальше — столица нашей Родины. Два года попыток сдачи документов на легализацию. Два года! Многие наши читатели знают, что такое тяжелая контузия. И могут себе представить, что испытал Николай в чиновничьих кабинетах. Послеафганское "я тебя туда не посылал" живет и процветает.

Глухой украинец без поддержки от сильных мира сего. Парень со специфическим видением мира, воспитанный в интернате. Не герой телевизионных передач. Не колоритная экранная звезда. Наоборот. Совсем какой-то обычный, незаметный. Даже какой-то стеснительный. И "на горло брать" не умеет. Улыбается и смотрит ясными глазами на чиновника.

Представили? Да, было дело, мы не раз наезжали на тех, кто «залетал» и кого должны были депортировать. Кто «забывал» продлить вид на жительство, увлекшись политической деятельностью. Было, не спорю.

Но за этих, громкоголосых, почему-то не обидно. За Николая – весьма.

Нет, он не был один. Целый год множество людей пытались помочь. Об этом тоже надо помнить. Они "таранили" чиновничьи кабинеты. Они толкались в многочисленных общественных приемных всех подряд. Они дрались. Даже наши коллеги-журналисты дрались. И... проиграли. Николай в СИЗО и решение суда об экстрадиции у него на руках.

А мы подеремся. За брата нашего подеремся. Солдат солдату всегда брат. Даже если никогда не был с ним в одном окопе. Просто солдаты этой войны на одной стороне, владельцы больших и малых чиновничьих кабинетов — на другой. Вот и все.

Что, господа чиновники, ума не хватает исполнить решение суда? Того самого, о котором мы выше писали. А ведь, уверены, были и другие подобные. Не хватает ума почитать старинный, уже выцветший документ? Мы о той самой конвенции по правам человека от 3 сентября 1953 года. Там пункты совсем на ребенка рассчитаны. А уж чиновники-то и подавно должны понять. Вы же цивилизованные люди. Соль земли, можно сказать.

Ну нельзя выдавать людей в случаях, когда они могут незаконно подвергнуться пыткам и преследованиям. Нельзя! Или вы думаете, что Николай Трегуб будет отправлен в санаторий для лечения?

Да, сегодня мы почти проиграли. Жизнь хорошего парня висит на волоске. Одна жизнь. Одного хорошего парня. Сколько их таких? Предадим одного, но потом, может быть, спасем двух-трех...

Противный привкус такой.

Не проходит такая арифметика у солдат. Предательство в штуках или головах не измеряется. Предательство или есть, или его нет. На сегодня мы предали побратима. Мы — это все россияне. Будем продолжать бить себя в грудь с воплями "Русские своих не бросают"? Или реально не бросим одного своего? Мы не бросим. Думаю, и вы, уважаемые читатели, тоже согласны.

Надо срочно менять закон. И чем раньше, тем лучше. Пока мы действительно не стали предателями своих.

Сложно, понимаю, весьма сложно подходить к каждому случаю индивидуально.

Но, черт возьми, за что тогда госслужащие из ФМС получают свои зарплаты и пенсии? Про судей даже говорить не хочется.

Понятно, что тот же канувший в историческое прошлое господин Царев все оформил легко и непринужденно и теперь наслаждается доходами от своих гостиниц в Ялте и героином.

И так же понятно, что контуженный и полуоглохший выпускник интерната в Виннице не смог этого сделать. По многим причинам. И с образованием плохо, и со здоровьем. И поехал-то куда? На Камчатку. Почему? А потому что, в принципе, все равно куда. Эта страна могла стать Николаю Родиной где угодно.

Но не стала.

И это даже не печалит. Это рождает понимание соучастия в предательстве маленького человека, который мог бы спокойно жить в своей Виннице и не особо тужить. Но предпочел иной вариант развития своей жизни.

И таких украинцев много.

Нам нужно перестать предавать своих. На деле, не на словах. Нам нужно соблюдение конвенции 1953 года в отношении ополченцев Донбасса, рожденных на той Украине. Нам нужно, чтобы суды признавали информацию на «Миротворце» так же, как ее признают украинские суды и СБУ.

И, наконец, нужно перестать выдавать своих.

Это нужно нам. Честным русским людям. Просто для того, чтобы по-прежнему ощущать себя честными и русскими. Которые своих не бросают.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 15

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:22
    Это самая позорная черта .
    Spartanez300
  2. elenagromova Сегодня, 06:26
    Присоединяюсь. В крайнем случае, если уж высылать, то в Донецк или Луганск - но только не на подконтрольную хунте территорию. Да хотя бы, дать такой же статус, как Сноудену, на том же самом основании - нельзя выдать человека туда, где ему грозит преследование.
    elenagromova
  3. parma Сегодня, 06:46
    Тут про решение суда по майдану заговорили...Так вот, после этого были проведены выборы и главы государства и парламента (кстати результаты РФ признала), так что чисто юридически сейчас правительство для нас легитимное...А значит и суд как бы юридически обоснованное решение принял, другой вопрос-а почему он не подал на полит. убежище? Думаю есть еще что-то, кроме простой безалаберности...Не все на востоке святые...
    parma
  4. Naputeon Bonaput Сегодня, 07:01
    Когда перестанут думать, что Русская Весна станет Антисистемной революцией т.е. никогда.
    Naputeon Bonaput
  5. Ольгович Сегодня, 07:14
    Какое скотство-предавать своих людей нацистам! Уму непостижимо!
    Зато настоящим бандитам-условные сроки. Нет слов....
    Ольгович
  6. Boris55 Сегодня, 07:26
    Цитата: А.Ставер, Р.Скоморохов
    А теперь вопрос к нормально мыслящим. Является ли возникшее после совершения государственного переворота государство правопреемником свергнутого?

    Да, является и тому масса примеров. Взять хотя бы наш переворот 1993-го года и последующие за этим перевороты в наших бывших республиках. Все эти перевороты были совершены вопреки волеизъявлению народа. Правопреемником СССР в полном объёме стала Россия.
    ps. ДНР/ЛНР не горят желанием присоединиться к России. Они, в отличии от Крыма, на своих референдумах проголосовали за независимость не только от Украины, но и от России.
    Boris55
  7. Vard Сегодня, 07:53
    Мы тут в самом начале подсуетились... деньги собрали... Да и купили кое где... немного танков... понятно для чего и кому... А теперь сидим как мыш под веником...
    Vard
  8. Dzmicer Сегодня, 07:58
    Когда Россия реально перестанет бросать своих?

    РФ не Россия. И русские ей чужие.
    Dzmicer
    1. Boris55 Сегодня, 08:07
      Цитата: Dzmicer
      РФ не Россия. И русские ей чужие.

      Николай Трегуб - украинец и по месту рождения и по паспорту.
      Boris55
      1. Dzmicer Сегодня, 08:17
        С точки зрения советского человека или россиянина-гражданина молодого 27-летнего постсоветского государства - да.
        С точки же зрения человека русского - как Украина, так и Белоруссия являются искусственными образованиями, с искусственными идентичностями, выдуманными языками и историями, незаконно отторгнутыми от России территориями с русским населением,которому десятилетиями промывали головы свидомостью и незалежностью.
        Dzmicer
  9. Alex66 Сегодня, 08:06
    Очень много в ЛДНР не понятных смертей героев, которые могли бы стать реальными лидерами, не бумажными, не подконтрольными Суркову, а народными. Их потихоньку выбивают и с ними выбивают тот дух сопротивления, который есть в них, этот паренек то же не нужен, как и тысячи других. нашему руководству они не нужны, нашим удобнее Собчак, Навальный, Зюганов, Жириновский эти не способны за собой вести. Убирают способных и делает это не только СБУ, в этом случае наши бы вывели их на чистую воду (а может еще выведут) в ЛДНР идут мутные процессы цена, которых жизни патриотов русского мира, русские всем мешают.
    Alex66
  10. Руслан Гайнутдинов Сегодня, 08:25
    Будем предавать пока идеология первенства личной выгоды не будет вновь заменена социалистической
    Руслан Гайнутдинов
    1. gavrila2984 Сегодня, 08:39
      [quote=Руслан Гайнутдинов]Будем предавать пока идеология первенства личной выгоды не будет вновь заменена социалистической[/quote

      Ну, формально Россия - страна без идеологии request
      gavrila2984
  11. Филин Сегодня, 08:29
    "Надо срочно менять закон. И чем раньше, тем лучше. Пока мы действительно не стали предателями своих." - для этого необходимо изначально поменять "народных избранников", которые сейчас обеспокоены не принятием Законов и подзаконных актов, возмещением затраченных на избирательною компанию средств путём отработки "заказов" своих "спонсоров".
    Филин
  12. Лесс Сегодня, 08:33
    Мне просто интересно: почему эти люди едут в Россию? Они сражались за ДНР/ЛНР, так почему они бегут в Россию? Вот парень получается три года до чиновников достучаться пытался, почему не поехал в Луганск или Донецк? Он же ополченец, может его бы там приняли по человечески, если мы, по мнению авторов, предатели. Но парень туда не хочет, он почему-то пытался попасть в Евросоюз. Я реально не понимаю. Вот авторы, пользуясь случаем, вылили на Россию очередной ушат грязи это я понимаю, у них или работа такая или отношение к своей (или не своей) стране такое. Это могу понять. А парня, воевавшего за Новороссию не понимаю. Так же просто интересно на что он жил эти годы и на что планировал жить в Евросоюзе? Тем более, что Евросоюз поддерживает как раз бандеровскую Украину, а никак не Новороссию. Может кто разъяснит? Только без лозунгов. А то те же авторы спортсменов грязью поливают, в пример приводят бойцов, которые умирали, но от флага не отказывались (лично на мой взгляд сравнение абсолютно не корректное), а тут бойца-ополченца, который не хочет возвращаться в республики за которые он воевал, пожалеть решили... Нет, парню я сочувствую, но только в том плане, что депортировать его собираются именно на Украину. А в остальном - не понимаю.
    Лесс
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