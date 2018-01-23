Стратегический маятник. Часть 2

М. Ауффенберг считал, что назрело решение об окружении русской 5-й армии – следовало провести охватывающий фланговый маневр. Командование австрийской 4-й армии решило нанести удар по первому эшелону армии - прежде чем все соединения П. А. Плеве успеют сосредоточиться в кулак.13 августа 25-й и 19-й корпуса 5-й армии (ее правый фланг) столкнулись с войсками наступавшего левого фланга 4-й армии М. Ауффенберга. Последующие события получили название Томашевского сражения между русской 5-й и австро-венгерскими 4-й армией при поддержке части сил 1-й армии и подошедшей впоследствии группой эрцгерцога Иосифа Фердинанда.25-й корпуc подвергся фронтальному удару австро-венгерской 4-й дивизии и удару с фланга со стороны 13-й и 25-й дивизий и 13-14 августа в районе Замостья потерпел поражение (австрийцы заявили о более чем 20 захваченных орудиях, а остатки отступивших полков 3-й гренадерской дивизии насчитывали 4274 человека, то есть дивизия потеряла до ¾ состава). 14 августа 25-й корпус отступил на Красностав.13-14 августа вступили в бой 19-й и 5-й армейские корпуса, сдерживавшие наступавшего противника. Действия этих соединений дали возможность 25-му корпусу оторваться от неприятеля на 20 км.19-й корпус выполнил важнейшую задачу - он противостоял частям 6-го и 9-го армейских корпусов и конного корпуса Витмана. Бои 13-14 августа у Тарнаватки были успешны (39-я дивизия противника оставила в руках русских до 1,3 тыс. пленных, 2 орудия и 5 пулеметов). М. Ауффенберг определял потери 39-й дивизии равными 50% состава. Русские потери – свыше 2 тыс. человек.14 августа русские 17-я и 38-я дивизии отбили вражеские атаки и захватили до тысячи пленных. В боях 15 августа также удалось отразить все атаки противника. А 19-й корпус неоднократно переходил в контратаки, сохранив свои позиции, захватив несколько сотен пленных и 1-2 орудия.Тем не менее, несмотря на тактические победы, обстановка складывалась тяжелая. Отступление 25-го корпуса создало 25-километровый промежуток между ним и 19-м корпусом. Фланги последнего были открыты. Опасаясь за тылы 19-го корпуса, П. А. Плеве 15 августа приказал 25-му корпусу наступать на Замостье – чтобы отвлечь австрийцев.В то же время 5-й и 17-й корпуса 5-й армии, несмотря на то, что им удалось, разгромив австро-венгерскую 10-ю кавалерийскую дивизию, выйти в тыл всей 4-й армии), угодили под удар подоспевшей группы эрцгерцога Иосифа Фердинанда.Армия, потерпев на флангах неудачу, попала в тяжелую ситуацию: она оказалась разобщена на боевые группы, причем оставшийся в одиночестве 19-й корпус бился с 3-мя корпусами противника, атаковавшими его со всех направлений. В своих воспоминаниях М. Ауффенберг писал, что решился на широкий двойной охват русских к северу от Томашева – который чуть не привел к «Каннам».Но на новых позициях П. А. Плеве консолидировал фронт, устраняя распыление своих войск (хотя пока еще лишь в отношении центральных корпусов). Левофланговый 17-й корпус был подтянут ближе к 5-му, и тем самым удалось создать единую группу из трех корпусов. Правофланговый 25-й корпус действовал у Замостья.В результате 19-й корпус отразил натиск австро-венгерских 6-го и 9-го корпусов: командир корпуса генерал-лейтенант В. Н. Горбатовский с помощью артиллерийского маневра отбил все вражеские атаки, нанеся противнику большие потери и удержав позиции. Так, у австрийской 27-й дивизии были захвачены 800 пленных. А австрийская 15-я дивизия 6-го корпуса, двигавшаяся в тыл 19-му корпусу, сама попала под фланговый удар русской 10-й пехотной дивизии (потери 15-й дивизии противника у Лащова достигли несколько тысяч убитыми и ранеными, более 4 тыс. пленными, русскими трофеями стали 22 орудия; разгрому дивизии предшествовало уничтожение 1-го Босне-Герцеговинского батальона - потерял 915 человек). Русские части потеряли при Лащове за два дня боя 883 человека.На флангах армии П. А. Плеве сохранялось тяжелое положение: 25-й корпус сохранил значительный разрыв с центральной группой корпусов (отход на Красностав позволил австрийцам обходить его с севера), а 17-й корпус 15 августа был атакован во фланг австро-венграми (группа Иосифа Фердинанда) и отступал. Например, потери 35-й дивизии в бою у Тарношина составили более 1100 человек и 18 орудий. Наиболее пострадавший 137-й пехотный Нежинский полк потерял до 70-80 % личного состава. Австрийцы применили броневики - и полки 61-й дивизии стали отступать на Старое Село. 61-я артбригада, отражая вражескую атаку, расстреляла все снаряды, понеся большие потери в расчетах и оставив на поле боя 40 орудий (16 из них захватил 1-й Тирольский полк). 61-я дивизия потеряла 21 пулемет из 32К вечеру 15 августа 9,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизии армии П. А. Плеве сражались с 12 пехотными и 3 кавалерийскими дивизиями М. Ауффенберга.Вырисовывалась катастрофа центральной группы 5-й армии (5-го и 19-го корпусов) по типу «самсоновской» – фланговые корпуса (17-й и 25-й) отходили, потерпев поражение. Австро-венгерский 2-й корпус осуществлял глубокий обход правого фланга центральной группы. А в центре 5 русским дивизиям (2 – 19-го, 2 – 5-го и 1 – 17-го корпусов) противостояли 7,5 пехотных дивизий австрийских 6-го, 9-го и 17-го корпусов. На левом фланге совершали обходной маневр 3 дивизии Иосифа Фердинанда. Восточнее двигались части австро-венгерской 2-й кавалерийской дивизии.И к вечеру 17 августа обстановка казалась безнадежной - М. Ауффенберг проводил в жизнь очередные столь любимые австро-германцами «Канны». Под австрийским огнем уже находилась тыловая дорога 19-го корпуса. Русские корпуса на 60-65-км фронте были охвачены полукольцом - и для того чтоб замкнуть кольцо, требовалось пройти не более перехода (усилия 1-2 дней).Но уже наметился успех русских южных армий (3-й и 8-й), и, самое главное, энергичный и твердый П. А. Плеве не был А. В. Самсоновым.17 августа командарм приказал 25-му корпусу овладеть г. Замостье (облегчив положение 19-го корпуса), выбить неприятеля из Красностава и закрыть пути на Холм, а 5-му, 17-му и 19-му корпусам был отдан приказ «ни шагу назад». П. А. Плеве приказывал свои комкорам действовать энергично и активно применять артиллерию.И хотя бои за г. Красностав закончились безрезультатно для русских (после огневого удара австрийская 45-я дивизия продвинулась к Красноставу, захватив более 1 тыс. пленных, сам же город был занят австрийской 24-й дивизией), 19-й корпус, ведя активную оборону и эффективно оперируя резервами, действовал успешно.В контратаках против австрийцев принимала участие и стоявшая в резерве конница (10-й Донской казачий полк), дошедшая до артиллерии противника и взявшая орудие и зарядные ящики (16-е августа). В тот же день в бою у Комарова было пленено до 800 австрийцев. 18 августа в ходе боев под Дубом 3 казачьих батареи внезапно открыли огонь, расстреляв пехоту и 5 батарей противника. А затем 1-я Донская казачья дивизия захватила 6 легких орудий, 4 гаубицы и до 350 пленных.Контратака 19-го корпуса (к тому времени наиболее значительно обойденного противником) 18 августа улучшила ситуацию. Соединение, проявив боевую устойчивость, сковало 2,5 австро-венгерских корпуса, облегчив обстановку на фронте всей армии. Но пятидневный непрерывный бой очень утомил корпус. Потери были очень большими: в ротах осталось по 30-100 бойцов (вместо 250), командный состав был выбит. Но и потери противника также были велики – например, состав 26-й дивизии противника насчитывал всего 35% от штатной численности.Соседний 5-й корпус также вел успешные бои с частями австро-венгерского 6-го корпуса. 17-й корпус отбил атаки противника.5-я армия понесла большие потери. В частности, 17-я и 38-я дивизии 19-го корпуса имели средний некомплект 25-30 офицеров и 2000 солдат на полк (т. е. потери до 50-60%)В этих условиях командарм принял 18 августа оперативное решение на вывод армии из-под вражеских ударов – чтобы провести перегруппировку для дальнейшего наступления.Грамотный маневр отхода был реализован под прикрытием артогня арьергарда и кавалерии: армейская конница (1-я и 5-я Донские казачьи дивизии) во взаимодействии с 25-м корпусом отбросили обходящие австрийские соединения к Замостъю, ликвидировав угрозу окружения. Австро-венгерский 2-й корпус, обходивший правый фланг 19-го корпуса, получил удар в тыл. Дивизии 2-го корпуса в панике отхлынули назад к Замостью, потеряв 10 орудий, 5-я Донская дивизия захватила более 400 пленных и 2 пулемета. Силы противника, обходившие левый фланг армии, также были отброшены – Сводной и 7-й кавалерийскими дивизиями.Т. о., 5-я армия смогла оторваться от противника и благополучно отойти на 3 перехода на север. Была проведена перегруппировка. Отход являлся не вынужденным отступлением, а отрывом от противника для сохранения маневроспособностиОбщие потери 5-й армии в ходе Томашевского сражения составили до 30000 (в т. ч. 10000 пленными - в основном за счет фланговых корпусов), «победоносные» австрийские войска потеряли 40000 (в т. ч. 20 тыс. пленными) человек. Эти же цифры подтвердил и противникПотери были очень значительными, что характеризовало упорство и боевую устойчивость войск обеих сторон в начальный период войны. Общие потери пехотных дивизий 5-й армии составляли 40-50% состава. Так, главный «именинник» Томашевской битвы – 19-й корпус - к концу первых двух дней сражения потерял 7 тыс. человек (цифры потерь возросли к концу боев в окружении только в одной 38-й дивизии до 100 офицеров и 8 тыс. солдат, т. е. 35% командного и 50% рядового состава). Но и трофеи корпуса были велики: 11 орудий, 30 пулеметов, до 5 тыс. пленных.Операция на окружение превратилась в оттеснение - причем результат не оправдывал понесенные австрийцами потери.План австрийского командования по окружению русских армий, которые сумели сковать главные силы противника, был сорван – этим облегчен разгром австро-венгерских армий на львовском направлении.Тем не менее, общая обстановка на северном фланге битвы складывается не в пользу русских – и 4-ю и 5-ю армии постигли неудачи.В ходе Люблин-Холмского сражения русская 4-я армия в боях 10 - 13 августа с войсками австрийской 1-й армии потерпела тактическое поражение и отошла к Люблину, где, закрепившись, 14 - 20-го августа успешно отбила атаки противника.Русская 5-я армия в ходе Томашевского сражения попала в более тяжелую ситуацию, и ряд ее соединений также потерпел поражение. Но 5-я армия избежала разгрома и привела себя в порядок, отойдя на север и проведя перегруппировку. Отход вернул армии свободу маневра. 4-я армия стойко оборонялась под Люблиным, на ее фланг прибыли свежие войска, и постепенно перевес на данном участке перешел к русским. Переброшенные резервы структурируются в форме новой 9-й армии под командованием П. А. Лечицкого. В этой ситуации удар немцев из Восточной Пруссии на Седлец мог в корне переломить ситуацию и привести к катастрофе Юго-Западного фронта, но этого не произошло.Самое главное - 4-й и 5-й армиям Юго-Западного фронта удалось избежать оперативного окружения. Более того, это дало русскому командованию выигрыш во времени, что имело важнейшее оперативное значение - ведь первоочередным в ходе «мятника» Галицийской битвы было то, когда быстрее будет достигнут успех: от действий австро-венгерских 1-й и 4-й армий на северном фланге битвы или русских 3-й и 8-й армий - на южном.