Виллер – Котре. Часть 2

Фронт германской 7-й армии очень растянулся. Т. к. армейское командование должно было обращать все больше внимания на южный участок фронта, то 5 июля группы Франсуа, Штаабса и Ваттера (7-й армейский, 39-й резервный и 13-й армейский корпуса), расположенные между Уазой и Урком, были выделены из состава 7-й армии. Эти три корпуса образовали новую - 9-ю армию под командованием генерала пехоты Й. Эбена – с главной задачей оборонять Суассон.Крупное французское наступление, ожидавшееся немцами 14 или 15 июля, не состоялось, но локальные атаки продолжились. Й. Эбен считал, что оборона требует надежных, непереутомленных войск. К тому же к югу от Эн оборудование германских позиций оставляло желать лучшего. Правда, количество дивизий, расположенных в тылу фронта, было велико, но они были измотаны.Германское наступление по обе стороны Реймса не привело к достижению поставленных целей. Союзники уклонились от удара. К востоку от Реймса, в Шампани, они оставили передовые линии и встретили атакующих на второй линии - мало пострадавшей от германской артиллерийской подготовки. Перед этой позицией наступление германцев захлебнулось. К западу от Реймса французы также оборонялись в основном на второй позиции, но оказали упорное сопротивление и на передовой. Испытанным ударным дивизиям 7-й армии удалось сломить сопротивление своего противника, переправиться через Марну между Гланом и Вернеем, а в Реймском лесу прорвать фронт французов и двух итальянских дивизий. К вечеру 15 июля немцы продвинулись к югу от Марны на 8 км, а также выиграли значительное пространство между рекой и реймской котловиной. Но, несмотря на тактические успехи, наступление было неудачным. Оперативной цели - отрезать противника в реймской котловине посредством соединения 7-й и 1-й армий в районе восточнее Эпернэ – немцам достигнуть не удалось.Тем не менее, кронпринц Вильгельм и Верховное командование рассчитывали, что наступление южнее Марны позволит развить достигнутый тактический успех. Командующий группой армий приказал 7-й армии продолжать наступление и, чтобы не позволить союзникам использовать все свои резервы против 7-й армии, было решено еще какое-то время продолжать наступление в Шампани.Но 16 июля были достигнуты незначительные успехи - 7-й армии удалось продвинуться лишь на несколько километров, как начались мощные французские контратаки. Наступление в Шампани также было безрезультатно. Командование группы армий решило прекратить активные действия к востоку от Реймса - наступление должно было продолжаться только между Марной и Реймсом. Но дивизии 7-й армии тщетно пытались продвинуться по пересеченной местности реймского массива. Союзники поняли, чего хотят германцы, и вместо выдохшихся итальянцев бросили в бой свежие французские войска.21 июля должна была начаться новая операция - концентрическим наступлением 7-й и 1-й армий с запада, севера и отчасти с востока германцы планировали овладеть Реймсом.Между тем положение к югу от Марны обострилось.Франко-американские удары стали мощнее – союзники максимально нарастили свои действия против переправ через Марну. Наряду с почти непрерывным артиллерийским обстрелом через короткие промежутки времени следовали удары бомбардировочной авиации – по мостам и скопившимся там обозам, паркам и войсковым частям.В такой обстановке 7-й армии не оставалось ничего другого, как вскоре отвести свои дивизии на северный берег Марны.Диспозиция германских войск на фронте между Нувроским плато и Реймсом утром 18 июля была следующей:а) 9-я армия. 14-я и 6-я пехотные дивизии являлись ударными дивизиями группы Штаабса, а 28-я (баденская) пехотная, 47-я резервная и часть 3-й резервной дивизии были ударными соединениями группы Ваттера.б) 7-я армия. Ударными дивизиями были: 45-я резервная группы Винклера, 5-я гвардейская пехотная дивизия группы Шёлера. 33-я пехотная дивизия составляла резерв группы Вихуры. В армейском резерве была 50-я пехотная дивизия.в) В резерве группы армий находилось 6 дивизий. Из состава 1-й и 3-й армий в район 7-й армии подходили еще 3 дивизии.Большинство дивизий были пополнены недостаточно либо не были пополнены вовсе. Все дивизии, расположенные на южном и юго-восточном участках фронта 7-й армии (за исключением 10-й ландверной) участвовали в наступлении «на Реймс для обеспечения Марны» и серьезно пострадали.Ночь на 18 июля была душная и темная.Сильная буря, разразившаяся 17-го и ускорившая наступление темноты в мрачных лесах Виллер-Котре, бушевала довольно долго и к вечеру прекратилась. Но почва еще не успела впитать в себя воду от прошедшего ливня - с деревьев и кустов еще капало, и извилистые ручьи, внезапно возникшие по краям грунтовых и шоссейных дорог, стекали в заметно вздувшиеся речки, впадавшие в Эн или Марну. Тяжелые солдатские сапоги хлюпали в глине полевых дорог и влажной луговой почвы. В лощинах и над мокрыми луговыми участками клубился молочно-белый туман.Германские дозоры осторожно крались за линию передовых постов, внимательно приглядываясь и прислушиваясь. Вечером 17 июля к югу от Сен-Пьер-Эгль в расположении союзников наблюдалось оживленное движение повозок и автомашин, а еще южнее были замечены французские войсковые части, скрывавшиеся в овраге к северу от Лонпона.Туман все сгущался. И вот из расположения 13-го баварского резервного пехотного полка поднялись сигнальные ракеты - и артиллерия открыла по деревне огонь на уничтожение. Было 3 часа 30 минут - брезжил рассвет. Через несколько минут все стихло, но затем снова раздалась стрельба – севернее и южнее. В обоих пунктах германскому боевому охранению послышался шум моторов.На фронте 14-й резервной дивизии, между фермой Верт-Фей и Лонпоном, во французской передовой линии было замечено усиленное движение. На участке 13-го баварского резервного пехотного полка батальон первого эшелона занял боевые позиции.Около 4 часов 15 минут в расположение 3-го баварского пехотного полка прибыли два перебежчика-француза. Они показали, что между 5 и 6 часами начнется наступление по всему фронту. Но эти сведения штаб полка получает в 4 часа 50 минут, штаб бригады передает их дальше в 5 часов; а в 5 часов 10 минут командир дивизии начинает поднимать свое соединение по тревоге. Но прежде чем командование армии и командование группы армий успели получить сведения о намерениях французов, на фронте уже загрохотали тысячи орудий, а атакующие батальоны союзников, следуя за огневым валом, уже прорвались через германские боевое охранение и линию главного сопротивления, глубоко вклинившись в позиции 9-й и 7-й армий.Если проследить за событиями на фронте группы Штаабса, то они выглядели следующим образом.В 5 часов 15 минут к северу от Эн по центральному и левофланговому полковым участкам 53-й резервной дивизии, а спустя четверть часа и по всему фронту 241-й и 11-й баварской пехотных дивизий был открыт очень сильный артиллерийский огонь. В расположении 53-й резервной дивизии были задымлены наблюдательные пункты - чтобы исключить действие батарей 53-й резервной дивизия по району к югу от Эн. На других участках, особенно на фронте 11-й баварской пехотной дивизии, французами также были применены дымовые снаряды. Очень скоро германская пехота потребовала открытия заградительного огня.Атака французов началась одновременно с открытием ураганного огня - пехота следовала вплотную за огневым валом. Часть французской артиллерии открыла огонь по германским батареям - причем на некоторых участках стрельба корректировалась с многочисленных самолетов.В полосе 53-й резервной дивизии 242-й резервный пехотный полк, занимавший центральный участок дивизии, был атакован только на своем левом фланге (к западу от дер. Нуврон), в то время как 243-й резервный пехотный полк, расположенный на левом фланге дивизии, подвергся удару на всем своем фронте. На правом фланге 243-го полка образовалось скопление французских пехотинцев - на участке в 300 м по фронту и 100 м в глубину. Попытки немцев выбить их из этого клина потерпели неудачу.Около 6 часов густые стрелковые цепи французской пехоты вклинились в левый фланг 474-го полка 241-й дивизии. Одновременно другие цепи, опрокинув германское боевое охранение и пробежав под германским заградительным огнем, который был довольно редким (на одну батарею приходилось 400 - 500 м по фронту), атаковали линию главного сопротивления. И она была взята почти без боя – французы двигались вплотную за своим огневым валом и, пользуясь высокой растительностью и утренним туманом, овладели германскими позициями. Пулеметные гнезда, расположенные в тылу линии главного сопротивления, также были почти все захвачены врасплох и уничтожены. Батальон резерва (1-й батальон 474-го пехотного полка), стоявший близ юго-западной оконечности оврага Пернан, разворачивался поротно, но был атакован и опрокинут.Командиру 3-го батальона удалось с единственной оставшейся в его распоряжении ротой резерва (11-й) на некоторое время задержать французов на южном краю лощины Ле-Сулье. Очень удачным оказалось глубоко эшелонированное расположение пулеметов - в шахматном порядке.В районе правофлангового батальона (1-го) завязалась борьба за линию главного сопротивления. Местами французам удалось в нее вклиниться, но они были выбиты германскими контратаками. Но, в конце концов, продвижение французов заставило загнуть назад левый фланг, а затем отвести и центр 1-го батальона 472-го пехотного полка.На участке расположенного севернее 473-го полка французы атаковали менее энергично. На этом участке французские части, занявшие исходное положение в Анблени и к северу от этой деревни, понесли большие потери от германского заградительного огня, действие которого было усилено огнем артиллерии 53-й резервной дивизии. Но французам удалось вклиниться в передовую полосу, а отчасти и в линию главного сопротивления.Французские части, прорвавшиеся на участке 474-го полка, продвинулись в северо-восточном направлении - в тылу 472-го пехотного полка и по оврагу Пернан. Части, наступавшие в тылу 472-го полка, наткнулись на замок Пернан - в последнем находились штабы 472-го и 474-го полков. После непродолжительного боя замок был взят штурмом. Оказались захвачены и находившиеся в овраге Пернан батареи. В 9-й батарее 502-го полевого артиллерийского полка и в 1-й батарее 102-го тяжелого артиллерийского полка некоторым орудийным расчетам удалось вывести из строя орудийные затворы и затем пробиться на восток. 8-я батарея 502-го артполка была окружена и взята в плен. 6-я батарея 48-го полевого артполка некоторое время задерживала французов огнем - не давая им продвинуться по оврагу Пернан. Только после того как она была захвачена, французы смогли продвинуться на д. Пернан и на восточный скат оврага.Контратака двух рот 1-го батальона 473-го полка, расположенных в бригадном резерве на скате к западу от церкви в Пернане, запоздала: роты были отброшены в Пернан и отошли на высоту к востоку от этой деревни. Благодаря этому обстоятельству французам удалось захватить 4-ю и 5-ю батареи 48-го полевого артполка - часть орудийных расчетов этих батарей, вынув орудийные затворы, пробилась на восток. Но дальнейшее продвижение французов в долину Эн было задержано огнем 3-й батареи 48-го артполка, расположенной у полустанка Пернан, 1-й батареи 48-го и 7-й батареи 502-го артполков, действовавших с северного берега Эн.