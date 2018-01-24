Виллер – Котре. Часть 2
Фронт германской 7-й армии очень растянулся. Т. к. армейское командование должно было обращать все больше внимания на южный участок фронта, то 5 июля группы Франсуа, Штаабса и Ваттера (7-й армейский, 39-й резервный и 13-й армейский корпуса), расположенные между Уазой и Урком, были выделены из состава 7-й армии. Эти три корпуса образовали новую - 9-ю армию под командованием генерала пехоты Й. Эбена – с главной задачей оборонять Суассон.
11. генерал пехоты Й. фон Эбен.
Крупное французское наступление, ожидавшееся немцами 14 или 15 июля, не состоялось, но локальные атаки продолжились. Й. Эбен считал, что оборона требует надежных, непереутомленных войск. К тому же к югу от Эн оборудование германских позиций оставляло желать лучшего. Правда, количество дивизий, расположенных в тылу фронта, было велико, но они были измотаны.
Германское наступление по обе стороны Реймса не привело к достижению поставленных целей. Союзники уклонились от удара. К востоку от Реймса, в Шампани, они оставили передовые линии и встретили атакующих на второй линии - мало пострадавшей от германской артиллерийской подготовки. Перед этой позицией наступление германцев захлебнулось. К западу от Реймса французы также оборонялись в основном на второй позиции, но оказали упорное сопротивление и на передовой. Испытанным ударным дивизиям 7-й армии удалось сломить сопротивление своего противника, переправиться через Марну между Гланом и Вернеем, а в Реймском лесу прорвать фронт французов и двух итальянских дивизий. К вечеру 15 июля немцы продвинулись к югу от Марны на 8 км, а также выиграли значительное пространство между рекой и реймской котловиной. Но, несмотря на тактические успехи, наступление было неудачным. Оперативной цели - отрезать противника в реймской котловине посредством соединения 7-й и 1-й армий в районе восточнее Эпернэ – немцам достигнуть не удалось.
Тем не менее, кронпринц Вильгельм и Верховное командование рассчитывали, что наступление южнее Марны позволит развить достигнутый тактический успех. Командующий группой армий приказал 7-й армии продолжать наступление и, чтобы не позволить союзникам использовать все свои резервы против 7-й армии, было решено еще какое-то время продолжать наступление в Шампани.
Но 16 июля были достигнуты незначительные успехи - 7-й армии удалось продвинуться лишь на несколько километров, как начались мощные французские контратаки. Наступление в Шампани также было безрезультатно. Командование группы армий решило прекратить активные действия к востоку от Реймса - наступление должно было продолжаться только между Марной и Реймсом. Но дивизии 7-й армии тщетно пытались продвинуться по пересеченной местности реймского массива. Союзники поняли, чего хотят германцы, и вместо выдохшихся итальянцев бросили в бой свежие французские войска.
21 июля должна была начаться новая операция - концентрическим наступлением 7-й и 1-й армий с запада, севера и отчасти с востока германцы планировали овладеть Реймсом.
Между тем положение к югу от Марны обострилось.
Франко-американские удары стали мощнее – союзники максимально нарастили свои действия против переправ через Марну. Наряду с почти непрерывным артиллерийским обстрелом через короткие промежутки времени следовали удары бомбардировочной авиации – по мостам и скопившимся там обозам, паркам и войсковым частям.
В такой обстановке 7-й армии не оставалось ничего другого, как вскоре отвести свои дивизии на северный берег Марны.
Диспозиция германских войск на фронте между Нувроским плато и Реймсом утром 18 июля была следующей:
а) 9-я армия. 14-я и 6-я пехотные дивизии являлись ударными дивизиями группы Штаабса, а 28-я (баденская) пехотная, 47-я резервная и часть 3-й резервной дивизии были ударными соединениями группы Ваттера.
б) 7-я армия. Ударными дивизиями были: 45-я резервная группы Винклера, 5-я гвардейская пехотная дивизия группы Шёлера. 33-я пехотная дивизия составляла резерв группы Вихуры. В армейском резерве была 50-я пехотная дивизия.
в) В резерве группы армий находилось 6 дивизий. Из состава 1-й и 3-й армий в район 7-й армии подходили еще 3 дивизии.
Большинство дивизий были пополнены недостаточно либо не были пополнены вовсе. Все дивизии, расположенные на южном и юго-восточном участках фронта 7-й армии (за исключением 10-й ландверной) участвовали в наступлении «на Реймс для обеспечения Марны» и серьезно пострадали.
Ночь на 18 июля была душная и темная.
Сильная буря, разразившаяся 17-го и ускорившая наступление темноты в мрачных лесах Виллер-Котре, бушевала довольно долго и к вечеру прекратилась. Но почва еще не успела впитать в себя воду от прошедшего ливня - с деревьев и кустов еще капало, и извилистые ручьи, внезапно возникшие по краям грунтовых и шоссейных дорог, стекали в заметно вздувшиеся речки, впадавшие в Эн или Марну. Тяжелые солдатские сапоги хлюпали в глине полевых дорог и влажной луговой почвы. В лощинах и над мокрыми луговыми участками клубился молочно-белый туман.
Германские дозоры осторожно крались за линию передовых постов, внимательно приглядываясь и прислушиваясь. Вечером 17 июля к югу от Сен-Пьер-Эгль в расположении союзников наблюдалось оживленное движение повозок и автомашин, а еще южнее были замечены французские войсковые части, скрывавшиеся в овраге к северу от Лонпона.
Туман все сгущался. И вот из расположения 13-го баварского резервного пехотного полка поднялись сигнальные ракеты - и артиллерия открыла по деревне огонь на уничтожение. Было 3 часа 30 минут - брезжил рассвет. Через несколько минут все стихло, но затем снова раздалась стрельба – севернее и южнее. В обоих пунктах германскому боевому охранению послышался шум моторов.
На фронте 14-й резервной дивизии, между фермой Верт-Фей и Лонпоном, во французской передовой линии было замечено усиленное движение. На участке 13-го баварского резервного пехотного полка батальон первого эшелона занял боевые позиции.
Около 4 часов 15 минут в расположение 3-го баварского пехотного полка прибыли два перебежчика-француза. Они показали, что между 5 и 6 часами начнется наступление по всему фронту. Но эти сведения штаб полка получает в 4 часа 50 минут, штаб бригады передает их дальше в 5 часов; а в 5 часов 10 минут командир дивизии начинает поднимать свое соединение по тревоге. Но прежде чем командование армии и командование группы армий успели получить сведения о намерениях французов, на фронте уже загрохотали тысячи орудий, а атакующие батальоны союзников, следуя за огневым валом, уже прорвались через германские боевое охранение и линию главного сопротивления, глубоко вклинившись в позиции 9-й и 7-й армий.
Если проследить за событиями на фронте группы Штаабса, то они выглядели следующим образом.
В 5 часов 15 минут к северу от Эн по центральному и левофланговому полковым участкам 53-й резервной дивизии, а спустя четверть часа и по всему фронту 241-й и 11-й баварской пехотных дивизий был открыт очень сильный артиллерийский огонь. В расположении 53-й резервной дивизии были задымлены наблюдательные пункты - чтобы исключить действие батарей 53-й резервной дивизия по району к югу от Эн. На других участках, особенно на фронте 11-й баварской пехотной дивизии, французами также были применены дымовые снаряды. Очень скоро германская пехота потребовала открытия заградительного огня.
Атака французов началась одновременно с открытием ураганного огня - пехота следовала вплотную за огневым валом. Часть французской артиллерии открыла огонь по германским батареям - причем на некоторых участках стрельба корректировалась с многочисленных самолетов.
В полосе 53-й резервной дивизии 242-й резервный пехотный полк, занимавший центральный участок дивизии, был атакован только на своем левом фланге (к западу от дер. Нуврон), в то время как 243-й резервный пехотный полк, расположенный на левом фланге дивизии, подвергся удару на всем своем фронте. На правом фланге 243-го полка образовалось скопление французских пехотинцев - на участке в 300 м по фронту и 100 м в глубину. Попытки немцев выбить их из этого клина потерпели неудачу.
Около 6 часов густые стрелковые цепи французской пехоты вклинились в левый фланг 474-го полка 241-й дивизии. Одновременно другие цепи, опрокинув германское боевое охранение и пробежав под германским заградительным огнем, который был довольно редким (на одну батарею приходилось 400 - 500 м по фронту), атаковали линию главного сопротивления. И она была взята почти без боя – французы двигались вплотную за своим огневым валом и, пользуясь высокой растительностью и утренним туманом, овладели германскими позициями. Пулеметные гнезда, расположенные в тылу линии главного сопротивления, также были почти все захвачены врасплох и уничтожены. Батальон резерва (1-й батальон 474-го пехотного полка), стоявший близ юго-западной оконечности оврага Пернан, разворачивался поротно, но был атакован и опрокинут.
Командиру 3-го батальона удалось с единственной оставшейся в его распоряжении ротой резерва (11-й) на некоторое время задержать французов на южном краю лощины Ле-Сулье. Очень удачным оказалось глубоко эшелонированное расположение пулеметов - в шахматном порядке.
В районе правофлангового батальона (1-го) завязалась борьба за линию главного сопротивления. Местами французам удалось в нее вклиниться, но они были выбиты германскими контратаками. Но, в конце концов, продвижение французов заставило загнуть назад левый фланг, а затем отвести и центр 1-го батальона 472-го пехотного полка.
На участке расположенного севернее 473-го полка французы атаковали менее энергично. На этом участке французские части, занявшие исходное положение в Анблени и к северу от этой деревни, понесли большие потери от германского заградительного огня, действие которого было усилено огнем артиллерии 53-й резервной дивизии. Но французам удалось вклиниться в передовую полосу, а отчасти и в линию главного сопротивления.
Французские части, прорвавшиеся на участке 474-го полка, продвинулись в северо-восточном направлении - в тылу 472-го пехотного полка и по оврагу Пернан. Части, наступавшие в тылу 472-го полка, наткнулись на замок Пернан - в последнем находились штабы 472-го и 474-го полков. После непродолжительного боя замок был взят штурмом. Оказались захвачены и находившиеся в овраге Пернан батареи. В 9-й батарее 502-го полевого артиллерийского полка и в 1-й батарее 102-го тяжелого артиллерийского полка некоторым орудийным расчетам удалось вывести из строя орудийные затворы и затем пробиться на восток. 8-я батарея 502-го артполка была окружена и взята в плен. 6-я батарея 48-го полевого артполка некоторое время задерживала французов огнем - не давая им продвинуться по оврагу Пернан. Только после того как она была захвачена, французы смогли продвинуться на д. Пернан и на восточный скат оврага.
Контратака двух рот 1-го батальона 473-го полка, расположенных в бригадном резерве на скате к западу от церкви в Пернане, запоздала: роты были отброшены в Пернан и отошли на высоту к востоку от этой деревни. Благодаря этому обстоятельству французам удалось захватить 4-ю и 5-ю батареи 48-го полевого артполка - часть орудийных расчетов этих батарей, вынув орудийные затворы, пробилась на восток. Но дальнейшее продвижение французов в долину Эн было задержано огнем 3-й батареи 48-го артполка, расположенной у полустанка Пернан, 1-й батареи 48-го и 7-й батареи 502-го артполков, действовавших с северного берега Эн.
Продолжение следует
11. генерал пехоты Й. фон Эбен.
Крупное французское наступление, ожидавшееся немцами 14 или 15 июля, не состоялось, но локальные атаки продолжились. Й. Эбен считал, что оборона требует надежных, непереутомленных войск. К тому же к югу от Эн оборудование германских позиций оставляло желать лучшего. Правда, количество дивизий, расположенных в тылу фронта, было велико, но они были измотаны.
Германское наступление по обе стороны Реймса не привело к достижению поставленных целей. Союзники уклонились от удара. К востоку от Реймса, в Шампани, они оставили передовые линии и встретили атакующих на второй линии - мало пострадавшей от германской артиллерийской подготовки. Перед этой позицией наступление германцев захлебнулось. К западу от Реймса французы также оборонялись в основном на второй позиции, но оказали упорное сопротивление и на передовой. Испытанным ударным дивизиям 7-й армии удалось сломить сопротивление своего противника, переправиться через Марну между Гланом и Вернеем, а в Реймском лесу прорвать фронт французов и двух итальянских дивизий. К вечеру 15 июля немцы продвинулись к югу от Марны на 8 км, а также выиграли значительное пространство между рекой и реймской котловиной. Но, несмотря на тактические успехи, наступление было неудачным. Оперативной цели - отрезать противника в реймской котловине посредством соединения 7-й и 1-й армий в районе восточнее Эпернэ – немцам достигнуть не удалось.
Тем не менее, кронпринц Вильгельм и Верховное командование рассчитывали, что наступление южнее Марны позволит развить достигнутый тактический успех. Командующий группой армий приказал 7-й армии продолжать наступление и, чтобы не позволить союзникам использовать все свои резервы против 7-й армии, было решено еще какое-то время продолжать наступление в Шампани.
Но 16 июля были достигнуты незначительные успехи - 7-й армии удалось продвинуться лишь на несколько километров, как начались мощные французские контратаки. Наступление в Шампани также было безрезультатно. Командование группы армий решило прекратить активные действия к востоку от Реймса - наступление должно было продолжаться только между Марной и Реймсом. Но дивизии 7-й армии тщетно пытались продвинуться по пересеченной местности реймского массива. Союзники поняли, чего хотят германцы, и вместо выдохшихся итальянцев бросили в бой свежие французские войска.
21 июля должна была начаться новая операция - концентрическим наступлением 7-й и 1-й армий с запада, севера и отчасти с востока германцы планировали овладеть Реймсом.
Между тем положение к югу от Марны обострилось.
Франко-американские удары стали мощнее – союзники максимально нарастили свои действия против переправ через Марну. Наряду с почти непрерывным артиллерийским обстрелом через короткие промежутки времени следовали удары бомбардировочной авиации – по мостам и скопившимся там обозам, паркам и войсковым частям.
В такой обстановке 7-й армии не оставалось ничего другого, как вскоре отвести свои дивизии на северный берег Марны.
Диспозиция германских войск на фронте между Нувроским плато и Реймсом утром 18 июля была следующей:
а) 9-я армия. 14-я и 6-я пехотные дивизии являлись ударными дивизиями группы Штаабса, а 28-я (баденская) пехотная, 47-я резервная и часть 3-й резервной дивизии были ударными соединениями группы Ваттера.
б) 7-я армия. Ударными дивизиями были: 45-я резервная группы Винклера, 5-я гвардейская пехотная дивизия группы Шёлера. 33-я пехотная дивизия составляла резерв группы Вихуры. В армейском резерве была 50-я пехотная дивизия.
в) В резерве группы армий находилось 6 дивизий. Из состава 1-й и 3-й армий в район 7-й армии подходили еще 3 дивизии.
Большинство дивизий были пополнены недостаточно либо не были пополнены вовсе. Все дивизии, расположенные на южном и юго-восточном участках фронта 7-й армии (за исключением 10-й ландверной) участвовали в наступлении «на Реймс для обеспечения Марны» и серьезно пострадали.
Ночь на 18 июля была душная и темная.
Сильная буря, разразившаяся 17-го и ускорившая наступление темноты в мрачных лесах Виллер-Котре, бушевала довольно долго и к вечеру прекратилась. Но почва еще не успела впитать в себя воду от прошедшего ливня - с деревьев и кустов еще капало, и извилистые ручьи, внезапно возникшие по краям грунтовых и шоссейных дорог, стекали в заметно вздувшиеся речки, впадавшие в Эн или Марну. Тяжелые солдатские сапоги хлюпали в глине полевых дорог и влажной луговой почвы. В лощинах и над мокрыми луговыми участками клубился молочно-белый туман.
Германские дозоры осторожно крались за линию передовых постов, внимательно приглядываясь и прислушиваясь. Вечером 17 июля к югу от Сен-Пьер-Эгль в расположении союзников наблюдалось оживленное движение повозок и автомашин, а еще южнее были замечены французские войсковые части, скрывавшиеся в овраге к северу от Лонпона.
Туман все сгущался. И вот из расположения 13-го баварского резервного пехотного полка поднялись сигнальные ракеты - и артиллерия открыла по деревне огонь на уничтожение. Было 3 часа 30 минут - брезжил рассвет. Через несколько минут все стихло, но затем снова раздалась стрельба – севернее и южнее. В обоих пунктах германскому боевому охранению послышался шум моторов.
На фронте 14-й резервной дивизии, между фермой Верт-Фей и Лонпоном, во французской передовой линии было замечено усиленное движение. На участке 13-го баварского резервного пехотного полка батальон первого эшелона занял боевые позиции.
Около 4 часов 15 минут в расположение 3-го баварского пехотного полка прибыли два перебежчика-француза. Они показали, что между 5 и 6 часами начнется наступление по всему фронту. Но эти сведения штаб полка получает в 4 часа 50 минут, штаб бригады передает их дальше в 5 часов; а в 5 часов 10 минут командир дивизии начинает поднимать свое соединение по тревоге. Но прежде чем командование армии и командование группы армий успели получить сведения о намерениях французов, на фронте уже загрохотали тысячи орудий, а атакующие батальоны союзников, следуя за огневым валом, уже прорвались через германские боевое охранение и линию главного сопротивления, глубоко вклинившись в позиции 9-й и 7-й армий.
Если проследить за событиями на фронте группы Штаабса, то они выглядели следующим образом.
В 5 часов 15 минут к северу от Эн по центральному и левофланговому полковым участкам 53-й резервной дивизии, а спустя четверть часа и по всему фронту 241-й и 11-й баварской пехотных дивизий был открыт очень сильный артиллерийский огонь. В расположении 53-й резервной дивизии были задымлены наблюдательные пункты - чтобы исключить действие батарей 53-й резервной дивизия по району к югу от Эн. На других участках, особенно на фронте 11-й баварской пехотной дивизии, французами также были применены дымовые снаряды. Очень скоро германская пехота потребовала открытия заградительного огня.
Атака французов началась одновременно с открытием ураганного огня - пехота следовала вплотную за огневым валом. Часть французской артиллерии открыла огонь по германским батареям - причем на некоторых участках стрельба корректировалась с многочисленных самолетов.
В полосе 53-й резервной дивизии 242-й резервный пехотный полк, занимавший центральный участок дивизии, был атакован только на своем левом фланге (к западу от дер. Нуврон), в то время как 243-й резервный пехотный полк, расположенный на левом фланге дивизии, подвергся удару на всем своем фронте. На правом фланге 243-го полка образовалось скопление французских пехотинцев - на участке в 300 м по фронту и 100 м в глубину. Попытки немцев выбить их из этого клина потерпели неудачу.
Около 6 часов густые стрелковые цепи французской пехоты вклинились в левый фланг 474-го полка 241-й дивизии. Одновременно другие цепи, опрокинув германское боевое охранение и пробежав под германским заградительным огнем, который был довольно редким (на одну батарею приходилось 400 - 500 м по фронту), атаковали линию главного сопротивления. И она была взята почти без боя – французы двигались вплотную за своим огневым валом и, пользуясь высокой растительностью и утренним туманом, овладели германскими позициями. Пулеметные гнезда, расположенные в тылу линии главного сопротивления, также были почти все захвачены врасплох и уничтожены. Батальон резерва (1-й батальон 474-го пехотного полка), стоявший близ юго-западной оконечности оврага Пернан, разворачивался поротно, но был атакован и опрокинут.
Командиру 3-го батальона удалось с единственной оставшейся в его распоряжении ротой резерва (11-й) на некоторое время задержать французов на южном краю лощины Ле-Сулье. Очень удачным оказалось глубоко эшелонированное расположение пулеметов - в шахматном порядке.
В районе правофлангового батальона (1-го) завязалась борьба за линию главного сопротивления. Местами французам удалось в нее вклиниться, но они были выбиты германскими контратаками. Но, в конце концов, продвижение французов заставило загнуть назад левый фланг, а затем отвести и центр 1-го батальона 472-го пехотного полка.
На участке расположенного севернее 473-го полка французы атаковали менее энергично. На этом участке французские части, занявшие исходное положение в Анблени и к северу от этой деревни, понесли большие потери от германского заградительного огня, действие которого было усилено огнем артиллерии 53-й резервной дивизии. Но французам удалось вклиниться в передовую полосу, а отчасти и в линию главного сопротивления.
Французские части, прорвавшиеся на участке 474-го полка, продвинулись в северо-восточном направлении - в тылу 472-го пехотного полка и по оврагу Пернан. Части, наступавшие в тылу 472-го полка, наткнулись на замок Пернан - в последнем находились штабы 472-го и 474-го полков. После непродолжительного боя замок был взят штурмом. Оказались захвачены и находившиеся в овраге Пернан батареи. В 9-й батарее 502-го полевого артиллерийского полка и в 1-й батарее 102-го тяжелого артиллерийского полка некоторым орудийным расчетам удалось вывести из строя орудийные затворы и затем пробиться на восток. 8-я батарея 502-го артполка была окружена и взята в плен. 6-я батарея 48-го полевого артполка некоторое время задерживала французов огнем - не давая им продвинуться по оврагу Пернан. Только после того как она была захвачена, французы смогли продвинуться на д. Пернан и на восточный скат оврага.
Контратака двух рот 1-го батальона 473-го полка, расположенных в бригадном резерве на скате к западу от церкви в Пернане, запоздала: роты были отброшены в Пернан и отошли на высоту к востоку от этой деревни. Благодаря этому обстоятельству французам удалось захватить 4-ю и 5-ю батареи 48-го полевого артполка - часть орудийных расчетов этих батарей, вынув орудийные затворы, пробилась на восток. Но дальнейшее продвижение французов в долину Эн было задержано огнем 3-й батареи 48-го артполка, расположенной у полустанка Пернан, 1-й батареи 48-го и 7-й батареи 502-го артполков, действовавших с северного берега Эн.
Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей
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