Прощай, «минский мир», здравствуй, война?

Верховная рада бандеровской Украины 18 января приняла закон «о реинтеграции Донбасса» и этим денонсировала Минские соглашения. Россия в этом законе объявляется «агрессором», «оккупировавшим» Донбасс, установившим там «оккупационную власть». Таким образом, киевский режим создаёт политические основания для возобновления войны на Донбассе. Однако их нужно ещё реализовать. Президент Порошенко должен ещё подписать этот закон, и Москва, скорее всего, будет ждать этой его подписи. И только потом что-то скажет.Пока можно сказать, что закон «о реинтеграции Донбасса» принят с подачи Вашингтона, спецпредставитель России в Минске Борис Грызлов в прямом эфире сказал, что дана «санкция США» на решение этого вопроса военным путём. Напомним, укроСМИ сообщали, что писался «закон о реинтеграции» с участием американских советников, а может и под их руководством?Принятие этого закона — ответ на вопрос, почему «пропал» спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Санкция США на войну на Донбассе – это ответ России на отказ ввести «миротворцев» на Донбасс по югославскому сценарию, с резнёй как в Сребренице. 80% вероятность войны на Донбассе, данная Волкером, превращается в 100%. То есть американцы настаивают на резне на Донбассе, теперь военным способом.«Партия войны» в Вашингтоне, может быть уже и с Трампом, толкает Порошенко на войну на Донбассе в преддверии президентских выборов в России, это очевидно. А с другой стороны, угрожает ему антикоррупционным ультиматумом Дианы Френсис из «Атлантического совета». Вал компромата и шельмования, уже обрушившийся на Порошенко, может усилиться, если он опять будет увиливать от начала войны, как в ноябре 2017 года. Вплоть до упомянутого Дианой «третьего Майдана».Действительно, сейчас повторяется ситуация ноября 2017 года, когда Волкер дал свой прогноз о 80% вероятности войны, и Михомайдан замер в ожидании этой войны. Порошенко делал тогда грозный вид лица, посещал ракетные части, предупреждая о возможном выдвижении на Донбасс, резко усилились артобстрелы Донбасса, под прикрытием которых ВСУ начали свои «жабьи прыжки». И чем они закончились?Волкер не для этого ставил Михомайдан на паузу, как бы говорит Диана Френсис своей статьёй-ультиматумом. В качестве спасения от антикоррупционной уличной революции Дианы, Порошенко опять предлагают начать войну, и чтобы воевал по-настоящему – подкрепили законом «о реинтеграции». Но воевать ВСУ страшно, тем более что Донецк и Луганск, и Россия предупреждены, а значит вооружены. Порошенко, скорее всего, пошлёт закон «о реинтеграции» на экспертизу в Конституционный суд, да, чтобы потянуть время. Потом Петро будет ждать реакции Москвы, а также Берлина и Парижа. Главное, конечно, как ответит Москва?Вообще-то, Москва уже ответила. Понятно ведь, что история с этим «законом» давно отслеживается и прорабатывается российским Генштабом. И вот, буквально на днях, в Крыму завершено размещение второй очереди комплекса С-400, в северной его части, приближенной к Донбассу. Американские военные уже высказались по этому поводу, выразили обеспокоенность.Заявления Бориса Грызлова, Валентины Матвиенко и Владимира Жириновского о том, что принятый Радой закон «похоронил Минск» и является подготовкой к началу военных действий на Донбассе, говорят, что реакция Кремля может быть жёсткой.Есть во всей этой истории один нюанс, на который обращает внимание антикоррупционная атака западных гуманистов-атлантистов на Порошенко, так странно совпавшая с «реинтеграцией Донбасса» и денонсацией «Минска». Когда Петро Порошенко подпишет, фактически, закон о войне на Донбассе, он больше не нужен своим вашингтонским хозяевам: войну может вести и другой главнокомандующий, Порошенко они в этом смысле, после «жабьих прыжков» ВСУ, уже не доверяют.Если на этот раз Порошенко решительно возьмётся за войну, может быть, в Вашингтоне и дадут ему шанс реабилитироваться. А если опять начнёт тянуть «минскую резину», то вступит в силу план Дианы Френсис по избавлению Украины от «одиозной элиты» Порошенко.И нет гарантии, что Порошенко успеют доставить в Антикоррупционный суд: возмущённый народ в лице неонацистских боевиков может устроить над ним свой суд, как это произошло с Каддафи. Обвинят Порошенко в саботаже закона «о реинтеграции Донбасса», и по законам военного времени засудят.И настоящий фюрер бандеровцев в бой поведёт, кандидаты имеются, взять хоть Арсения Яценюка, чем не фюрер? Интегральный националист до мозга костей, имидж сменил на сурово-воинственный, с бородой и щетиной, к тому же только что прибыл на Украину из города Лос-Анджелеса, отдохнувший… Аваков и Турчинов его лучшие друзья.Некоторые политологи, вроде Дмитрия Некрасова, на голубом глазу утверждают, что Россия заинтересована в обострении на Донбассе, потому что «Путину это выгодно», отвлекает от настоящих проблем, а повлиять на выборы в России США и таким образом всё равно не смогут. Да, повлиять на выборы в России США не смогут, но объявить их нелегитимными в условиях войны на Донбассе, с вовлечением в неё России как «оккупанта» по только что принятому Радой закону, очень даже могут.Возможно, санкция США на возобновление бандеровцами войны на Донбассе имеет именно эту цель: чтобы иметь повод объявить нелегитимными выборы президента России. Если бред «о вмешательстве «русских хакеров» в предвыборную кампанию в США стал для Конгресса основанием для принятия закона о России как о противнике, то война на границах России может стать поводом для всего, чего захочет Конгресс США.