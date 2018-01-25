Виллер – Котре. Часть 3

В полосе 11-й баварской пехотной дивизии наступающие французские войска наткнулись на фронт, более серьезно подготовившийся к обороне. Причем на этом участке атака была предпринята не только без артиллерийской подготовки, но вначале даже без сопровождения артиллерийским огнем.Германский заградительный огонь был открыт немедленно - по ракетным сигналам пехоты. Французская артиллерия тогда также открыла огонь - как по германской артиллерии и тылам, так и сформировав сплошной огневой вал. Французы, пользуясь высокой растительностью и густым утренним туманом, подошли к германским позициям вплотную. И германские батареи переносили огонь очень нерешительно - из-за отсутствия хорошего обзора и из опасения поразить свои части. Поэтому «ближний заградительный огонь» не ослабил натиска французской пехоты на линию главного сопротивления германцев.Вначале батальон первой линии (1-й батальон 22-го баварского пехотного полка) - правофлангового полка 11-й баварской пехотной дивизии, отразил лобовую атаку французов. Последние понесли большие потери от огня пулеметов, легких минометов и отчасти артиллерии. Но вскоре батальон подвергся фланговой атаке с севера и был почти полностью уничтожен - немногие оставшиеся не ранеными бойцы попали в плен. Вскоре погиб и находящийся позади него батальон второй линии (3-й), охваченный с флангов.После того как французская артиллерия открыла огонь, батальон резерва (2-й) занял позицию у юго-восточного выхода из оврага Пернан. Сильный огонь французской артиллерии, а также пулеметный огонь пяти самолетов причинили батальону значительные потери. Батальон некоторое время держался, но вскоре его правый фланг оказался под угрозой со стороны оврага Пернан, и, кроме того, огонь начал поражать баварцев с фермы Сент-Аман - т. е. с юга. Некоторые подразделения батальона еще оказывали сопротивление на высоте к востоку от норы «Брауншвейг», а затем остатки батальона пробились на восток.На левом фланге дивизии, на участке 3-го баварского пехотного полка, батальону первой линии (2-му) также вначале удалось на линии главного сопротивления отразить лобовую атаку французов. Но затем новая атака из д. Домье, Тийель-де-ля-Кло обрушилась на левый фланг и тыл 1-го и 2-го батальонов. Разгорелся ожесточенный бой, в котором оба батальона долго и с успехом оборонялись. В бой втянулась и 12-я рота, выдвинутая батальоном резерва (3-м).Батальон резерва, в котором после выделения 12-й роты осталось только три роты, был развернут в боевой порядок для обороны Абревуара - но при этом он понес большие потери от артиллерийского огня. Скоро он был обойден слева, и его остатки отхлынули на позицию у Вобюена. Штаб полка, командный пункт которого находился в норе «Вестфалия», попал в плен.Если 22-й и 3-й баварские пехотные полки были атакованы французской пехотой без поддержки танков, то 13-й баварский резервный пехотный полк, занимавший центральный участок 11-й баварской дивизии, подвергся танковой атаке. Батальону первой линии (1-му) сначала удалось временно задержать первый натиск, нанеся союзникам большие потери. Но вскоре танки прорвали линию главного сопротивления на правом фланге, а следовавшая за танками французская пехота двинулась севернее и южнее. Контратака 3-й роты 13-го резервного пехотного полка не удалась: рота была уничтожена подошедшими с севера танками и французской пехотой - последняя теперь наступала против фланга и тыла баварцев. Та же участь постигла 10-ю и 12-ю роты 13-го резервного пехотного полка, которые были выдвинуты севернее Домье. 5-я и 6-я роты батальона второй линии (2-го), расположившиеся на позиции прикрытия артиллерии, были раздавлены наступающими французскими частями.Французы прорвали линию главного сопротивления германцев и густыми стрелковыми цепями при поддержке танков наступали на дорогу из Рапри (свеклотерочный завод) в Круа-Сен-Креод, Тийель. 7-я и 8-я роты 13-го резервного пехотного полка получили приказ во что бы то ни стало удерживать позицию у Саконена. Ту же задачу получили 9-я и 11-я роты батальона резерва к югу от Саконена, а также одна из двух саперных рот 34-й пехотной дивизии, приданных 11-й баварской дивизии. Эти подразделения уже понесли очень большие потери от артиллерийского огня - но им удалось на некоторое время задержать продвижение французов к югу от фермы Сент-Аман. Около 7 часов 30 минут сопротивление этой группы, потрепанной огнем и атакованной несколькими танками, было сломлено - тем более что позиция была охвачена с фланга и тыла. Остатки полка отошли на позицию у Вобюена.Как ранее отмечалось, артиллерия 11-й баварской пехотной дивизии открыла заградительный огонь. Но ее стрельбе мешали густой утренний туман и дым от рвущихся снарядов. А вскоре были порваны линии связи. Видимость улучшилась только около 7 часов 30 минут. Теперь стало возможно вести огонь частью батарей – и французы понесли большие потери, в том числе в танках. Но южнее, где французы наступали особенно быстро, охватывая фланги, заметное воздействие оказал только огонь нескольких батарей, расположенных к югу от оврага Саконен. После того как сопротивление германской пехоты к западу от оврага было сломлено, решилась и участь этих батарей, которые до последнего держались на своих огневых позициях. К 11 часам вся дивизионная артиллерия, за исключением двух батарей, была в руках французов.Германское командование в 7 часов 30 минут получило сообщение о вклинении французов на участке 243-го резервного пехотного полка. В полосе 241-й пехотной дивизии командир 48-го полевого артполка заметил движение французской пехоты, прорвавшейся на участке 474-го пехотного полка, и приказал своему 3-му дивизиону выкатить орудия из орудийных окопов и воспрепятствовать продвижению французов по хребту между оврагами Пернан и Саконен. В 7 часов 30 минут командир 241-й дивизии генерал А. Фортмюллер приказал дивизионному резерву - 2-му батальону 472-го полка и 2-му батальону 24-го полка - задержать продвижение союзников, заняв позицию у Саконена.Батальоны развернулись и двинулись через высоту 141,7.Слева к ним примкнул 3-й батальон 24-го полка (из резерва 11-й баварской пехотной дивизии). Но на их левом фланге французы уже вышли на высоту фермы Сент-Аман и вскоре открыли сильный пулеметный огонь. Когда затем французы атаковали эти три батальона с фронта, с левого фланга и, продвинувшись по западному скату оврага Саконен, с тыла, батальоны начали отходить. Позиция у Саконена была германцами потеряна. Продвигаясь в северном направлении, французы захватили стоявшие на западном скате оврага Саконен батареи, также державшиеся до последнего.В 7 часов 10 минут командир 11-й баварской пехотной дивизии генерал фон Кнейсл по просьбе командира 21-й баварской пехотной бригады передал ему 1-й батальон 24-го пехотного полка, а в 7 часов 25 минут – и 3-й батальон.Но при развертывании батальон был втянут в бой и практически уничтожен. 3-й батальон 24-го полка также не дошел до 13-го баварского резервного пехотного полка – по пути он оказался втянут в бой на левом фланге 241-й пехотной дивизии.Теперь командир 11-й баварской пехотной дивизии располагал в качестве резерва только двумя полевыми батареями, отведенными за несколько дней до рассматриваемых событий в тыл на отдых, и саперными ротами своей дивизии (3-й ротой 3-го саперного полка и 9-й ротой 21-го баварского саперного полка), только что возвратившимися с Марнского фронта из 7-й армии. Артиллерия и саперы были подняты по тревоге в 6 часов и находились на пути к полю сражения (саперные роты двигались на грузовиках). В 7 часов 20 минут командир 11-й баварской пехотной дивизии просил командование корпуса передать ему еще один полк. Генерал Штаабс передал ему 145-й пехотный полк 34-й пехотной дивизии, находившийся под Вобюеном. Полк был придан 21-й баварской пехотной бригаде и получил приказ: немедленно выдвинуться в Брей и выбить вклинившегося противника.Обстановка была такова, что к югу от реки передовые позиции были германцами потеряны, а в полосе 241-й пехотной дивизии французы уже заняли овраг Пернан. Хуже обстояло дело на фронте корпуса Ваттера - там уже шли бои за деревни Вокастий и Вьерзи. В такой обстановке Штаабс счел необходимым облегчить обстановку на своем левом фланге с помощью контратаки 34-й пехотной дивизии – причем контратака помогала восстановить положение и на фронте соседнего корпуса.В начале 9-го часа дивизия получила (с разрешения командующего 9-й армией) приказ занять исходное положение для контратаки - через Плуази, Миси. Вместо 145-го полка, переданного 11-й баварской резервной дивизии, 34-я пехотная дивизия должна была получить 64-й пехотный полк 6-й пехотной дивизии.Французы уже в 7 часов 45 минут были на Саконенской позиции, захватив нору «Золото Рейна». Танки продвигались как по западному краю оврага Саконен (в северном направлении), так и от Миси (в восточном направлении). Сопротивление 11-й баварской резервной дивизии было фактически сломлено, и командование корпусом сочло необходимым перенести исходное положение 34-й пехотной дивизии в тыл - на линию Вобюен, Курмель. Но скоро поступили новые и крайне неутешительные сведения о сложившейся обстановке - что пехота 241-й дивизии смята фланговым ударом с юга и в основном погибла, а правофланговые части группы Ваттера оттеснены до Шодена. Таким образом, южнее левого фланга 39-го резервного корпуса образовался значительный разрыв.Большая часть артиллерии была потеряна, а 369-й пехотный полк, боевой состав которого не превышал 700 штыков, был слишком слаб, чтобы воспрепятствовать продвижению превосходящих сил союзников за позицию у Вобюена и защитить Суассон. В такой обстановке контратака 34-й пехотной дивизии была бы малорезультативна, и в 8 часов 45 минут генерал Штаабс решил расположить большую часть 34-й пехотной дивизии на позиции у Вобюена. Командование всеми войсками на этой позиции было возложено на командира 34-й пехотной дивизии генерала Тецмана.