План зимнего карт-бланша ВСУ на юге Донбасса. Что скрывает регулярная украинская армия под Мариуполем?

Дальнобойные САУ 2С7 "Пион", состоящие на вооружении ВСУ

Источники информации:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801181818-cm6b.htm

https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-ozvuchil-usloviya-postavok-protivotankovyh-kompleksov-javelin-v-ukrainu-272400_.html

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/127331/

Более чем за три года противостояния на донбасском театре военных действий степень непредсказуемости грядущих действий украинских войсковых формирований практически достигла своего апогея. Если, к примеру, в летне-осенний период 2014 года спрогнозировать оперативно-тактические планы украинских бронетанковых и артиллерийских подразделений было относительно легко в связи с тем, что с обеих сторон линии соприкосновения оперировали не столь многочисленные войсковые подразделения ВС Новороссии и ВСУ, а на западных рубежах донецко-макеевской и горловско-енакиевской агломераций ещё не было мощных и плотно расположенных укрепрайонов НМ ДНР, то сегодня ситуация изменилась в кардинально противоположную сторону. Успешные закрытие и ликвидация «дебальцевского котла», а также развёртывание мощных опорных пунктов 1-го армейского корпуса Министерства обороны ДНР в районах Коминтерново и Водяного (высота «Дерзкая») на новоазовском оперативном направлении наконец превратились для 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ (ОМБр) и 36-й отдельной бригады морской пехоты (36-й ОБрМП) ВСУ в мощнейший сдерживающий фактор на фоне планов по проведению локальных наступательных операций на Южном и Северном фронтах Новороссии.Количество восстановленного артиллерийского и бронетанкового трофейного вооружения, захваченного у украинских формирований в тактических котлах, а также вполне справедливо поступившего благодаря наличию «Северного ветра» в ответ на неофициальные поставки летального оружия из США и Западной Европы, в составе корпусов Народной милиции республик к 2017 году перевалило за тысячную отметку, что к огромному счастью позволило армиям республик давать достойную контрбатарейную ответку на обстрелы ВСУ, а также заблаговременно пресекать большинство попыток танковых и пехотных бросков на населённые пункты, находящиеся в 3—7 км от линии соприкосновения. Попытки осуществления подобных локальных наступательных операций силами одной-двух танковых рот и пехотных взводов мы далеко не один раз наблюдали в отношении посёлков Коминтерново (новоазовское ОН), Белая Каменка (тельмановское ОН), Верхнеторецкое (донецкое оперативное направление), а также Гладосово и Травневое. Но если последние, пребывая в «серой зоне», были взяты под контроль украинских боевиков всего за несколько часов ввиду отсутствия в населённых пунктах противотанкистов и необходимого количества снайперов НМ ДНР, то подобные действия в отношении Коминтерново и Верхнеторецкого обернулись бы для украинских боевиков огромными потерями как в технике, так и в личном составе. Несколько подобных акций со стороны полка «Азов», националистических формирований «Правого Сектора» и 36-й ОБрМП было пресечено в 15-м и 16-м годах.Тем не менее, расслабляться в сложившейся оперативно-тактической обстановке совершенно не приходится. Военно-политическое поражение Вашингтона на Сирийском театре военных действий, где «Сирийские демократические силы» (представленные курдскими формированиями YPJ/YPG) в итоге так и не смогли преодолеть Евфрат и взять под контроль важнейшие автомагистрали в южной части провинции Дейр-эз-Зор, в итоге привело к смещению геостратегического «фокуса» Пентагона с Ближнего Востока на Донбасс. Но на этот раз, после фиаско проамериканских сил в русле Евфрата, политические позиции администрации главы Белого дома стали в разы более шаткими, за счёт чего «ястребы» в Конгрессе и Госдепартаменте смогли окончательно «расправить крылья», получив ещё больше инструментов политического давления на Дональда Трампа, рейтинг которого к декабрю 2017 года снизился до 37%.Результаты не заставили себя долго ждать: всего трёх недель декабря было достаточно для одобрения Трампом поставок «незалежной» американского летального оружия. Первый пакет военной помощи общей стоимостью в 41,5 млн. долларов, предусматривающий передачу Киеву крупнокалиберных 12,7-мм винтовок Barrett M82A1, был одобрен Госдепартаментом США 21 декабря 2017 года. Второй, наиболее муссируемый в «незалежной», пакет санкционирован 23 декабря, и предусматривает поставку 35 транспортно-пусковых «тубусов» комплекса FGM-148 «Javelin», а также 210 противотанковых управляемых реактивных снарядов к ним. Его стоимость приближается к 47 млн. долларов. Несколькими днями ранее Правительство Канады на законодательном уровне ратифицировало документ, предусматривающий внесение Украины в список государств-союзников Североатлантического альянса, которые могут получать канадское летальное оружие по линии натовских военных продаж. Естественно, означает это лишь одно: Киев сможет сможет неофициально получать практически все типы противотанкового и артиллерийского американского вооружения, используя Оттаву в роли транзитного перевалочного пункта, не обременённого ответственностью перед «минским» или «нормандским» форматами.И, судя по происходящему, данная схема начинает благополучно апробироваться на практике. Так, в ГШ ВСУ попытались пойти на хитрость, заявив 9 января 2018 года, что вместо ПТРК «Javelin» противотанкисты хунты получат комплексы «TOW-2A/B». Это вызвало огромный резонанс в кругах украинских военизированных формирований, ведь данные комплексы (кроме «TOW-2B Aero») оснащены устаревшей микропроводной системой управления, а также не позволяют работать по принципу «пустил-забыл» с поражением целей с верхней полусферы (в режиме пикирования). Тем не менее, сюжет оказался весьма закрученным. Ведь уже 17 января главком ВСУ В. Муженко во всю трубил, что украинские формирования проводят подготовку к принятию на вооружение именно FGM-148 «Javelin», в то время как операторов для использования данных комплексов будут готовить за рубежом, очевидно, речь шла о странах-эксплуатантах «Джавелинов» (Литва, США, Франция, Великобритания и т.д.). Также он сообщил, что пусковые «тубусы» и противотанковые управляемые реактивные снаряды прибудут в «незалежную» через 2—6 месяцев. Спустя ещё один день уже Порошенко анонсировал передачу «Дротиков» украинским войсковым формированиям, сакцентировав внимание на том, что данный пакет военной помощи будет полностью профинансирован оборонным ведомством США; всё в излюбленном «просящем» стиле незалежной. Тем не менее, смех смехом, а на лицо начало новой фазы западной военно-технической поддержки действующего украинского режима, где милитаризация хунты переводится из неофициальной формы в полностью правовое поле. С этого момента многочисленные виды стрелкового и противотанкового вооружения просто хлынут в Украину официально, в то время как различные образцы артиллерийского вооружения, включая корректируемые артиллерийские снаряды, миномётные мины, а может и что-либо более серьёзное, будут попадать к украинским формированиям посредством «канадского военторга».«На закуску» 18 января 280-ми голосами нардепов Верховная рада всё же приняла вероломный и до мозга костей преступный законопроект №7163 «О реинтеграции Донбасса», «критические» поправки которого, по сути, окончательно ликвидируют любые обязательства Киева перед «Нормандской четвёркой» и «минским форматом», развязывая командованию ВСУ руки для продолжения карательной операции против Донецка и Луганска. Наиболее показательно отреагировал на ситуацию с ратификацией вышеуказанного законопроекта полпред России в «Трёхсторонней контактной группе» по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, призвавший ЛДНР «готовится к обороне». Совсем не трудно понять, что признание российской стороны «агрессором», параллельно с официальной активацией западного военторга, снимает с Москвы любые ограничения на зеркальную поддержку республик. При этом оказана она может быть как напрямую, так и через Южную Осетию или Абхазию (зеркально «канадскому военторгу»).Нетрудно предположить, что данное развитие ситуации уже в скором времени приведёт к очередному эскалационному сценарию на Донбассе, но уже совершенно не в тех масштабах, которые мы наблюдали на протяжении уходящего года. Крайне важным моментом здесь является осознание нацистской «верхушкой» в Киеве того, что нынешний режим США находится в крайне сложном политическом положении после блокирования SDF в пределах лишь восточного берега Евфрата, а также после окружения Сирийской Арабской Армией военной инфраструктуры КМП США на базе Ат-Танф, что окончательно сковывает Вашингтон по рукам и ногам в любой попытке перетянуть одеяло на свою сторону в вопросе быстрого расширения 55-километровой зоны безопасности силами «Новой сирийской армии» или ССА. При сложившихся обстоятельствах, единственным корнем сохранения лица Вашингтона остаётся поддержка Киева на Донбассе, и не обычная (с выполняющими оптико-радиотехническую разведку близ Мариуполя стратегическими дронами RQ-4A), а широкоспектральную, с участием Сил специальных операций, передачей высокоточного оружия и т.д. Всё это в незалежной уже давно «прощупали», а поэтому продолжат деструктивные действия для дальнейшего обострения.Здесь очень актуально проанализировать возможные оперативные направления, на которых хунта может предпринять попытку проведения наступательной операции. Сразу отметим, что ни о каком генеральном наступлении, о котором так любят дискутировать в комментариях многочисленные паникёры и прочие военные «эксперты» Рунета, и речи быть не может, ведь оборона новоазовского, донецкого, горловского и дебальцевского направлений находится сегодня на беспрецедентном уровне как в плане локальных противотанковых «заслонов», так и в плане артиллерийских «кулаков», а это значит, что попытка их штурма со стороны хунты закончится погрязанием украинских формирований в боях у линии соприкосновения с последующим их «размягчением» и переходом подразделений НМ ДНР в контрнаступление. Дело в том, что на западном берегу Кальмиуса у ВСУ нет ни одного полноценного укрепрайона, кроме Мариуполя, Волновахи и «Кураховского узла». Даже если украинские подразделения и смогут временно прорвать линию фронта на вышеуказанных направлениях, закрепиться на новых позициях они не смогут, так как глубина тыловых участков здесь колеблется от 45 до 70 км, что позволит армии ДНР успешно распределить силы и взять противника в очередные тактические «котлы». Как следствие, разгром последних в боях будет означать итоговый провал хунты на Южном фронте ДНР.Тем не менее, не всё здесь так просто. Помимо 3-х вышеуказанных высокозащищённых оперативных направлений, присутствуют в обороне Народной милиции ДНР и так называемые «окна риска», защищённость которых почти на порядок хуже той, которая наблюдается в районе Светлодарского плацдарма. Речь идёт о южных участках «Тельмановского перешейка», а если быть более точным, — о лазейках «Пищевик — Октябрь — Розы Люксембург», а также «Павлополь — Сосновское — Коньково». Оперативная глубина тыловых зон в данных участках не достигает и 40 км (от линии соприкосновения до российской границы), в то время как удалённость от развитых укрепрайонов 1-го АК НМ ДНР в Новоазовске, Безыменном и Тельманово превышает 10 км. Это, в свою очередь, создаёт подразделениям НМ ДНР значительные трудности в организации прямого огневого контроля западных подступов к стратегически важной трассе «Старобешево — Новоазовск»; именно эта магистраль является единственной «артерией» для оперативного насыщения Южного фронта ДНР дополнительными подразделениями, перебрасываемыми из центральной части республики и тыловых районов.Загвоздка состоит в том, что для обеспечения того самого огневого контроля просёлочных дорог по линии «Пищевик — Октябрь — Розы Люксембург», где у ВСУ больше всего шансов на «прорыв», позиции противотанковых артиллерийских батарей армии ДНР с гаубицами 2А29 «Рапира » на вооружении должны быть развёрнуты близ таких населённых пунктов, как Украинское, Чумак и Самсоново. Именно с этих рубежей возможно более-менее эффективное использование 100-мм «Рапир» против украинских бронетанковых «кулаков». Более того, в эти районы должны быть переброшены расчёты ПТРК «Конкурс-М», способные на ещё больших дистанциях эффективно поражать украинские Т-64БВ не только в бортовые проекции, но и в лобовые (с использованием тандемной ПТУР 9М113М, обладающей бронепробиваемостью 750 мм за динамической защитой). В то же время, провинциальная инфраструктура вышеперечисленных посёлков не позволяет подразделениям НМ ДНР создать мощные укрепрайоны на юге Тельмановского района, особенно на фоне 2,5-кратного превосходства ВСУ в количестве техники. В пользу укров здесь также играет близкое расположение Сартаны и Волновахи. Данные крупные населённые пункты расположены к «окнам риска» в 2—2,5 раза ближе, нежели Новоазовск или Безыменное; логично, что тактическое преимущество здесь будет на стороне ВСУ. Более того, в Волновахе и Сартане расквартированы смешанные формирования ВСУ, иностранных ЧВК, а также добровольческих батальонов численностью более 5500—7000 боевиков, что в 3—5 раза превосходит численность бригад и батальонов армии ДНР, отвечающих за оборону «Телмановского перешейка».На повышенную вероятность эскалации конфликта в районе «окон риска» «Павлополь — Сосновское» или «Пищевик — Октябрь» указывает не только благоприятствующая украинским формированиям география южных районов Донбасского театра военных действий, но и оперативная информация, поступившая от очевидцев, военкоров и представителей Минобороны ДНР за 2017 год. В частности, ещё в начале года, в Павлополь (северо-восточные окрестности Мариуполя) под прикрытием ночи была переброшена батарея сверхдальнобойных 203-мм самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион». Об этом со ссылкой на оперативное командование НМ ДНР заявляли республиканские СМИ, а также сообщество «Сводки ополчения». Позднее информация о наличии данных САУ под Мариуполем стала забываться, тем не менее факт остаётся фактом: самые грозные единицы ствольной артиллерии на постсоветском пространстве продолжают оставаться у южной части линии соприкосновения. Для чего? Нетрудно догадаться.Учитывая тот факт, что стандартные 203-мм осколочно-фугасные снаряды ЗОФ43 обладают дальностью в 37400 м, а активно-реактивные ЗОФ44 — 47500 м, ВСУ вполне смогут использовать «Пионы» для нанесения дальних точечных ударов по транспортным узлам и колоннам бронетехники близ Новоазовска, Тельманово и даже расположенного в тыловой зоне Старобешево. Наличие в распоряжении ВСУ более чем 80 САУ 2С7 ставит под угрозу не только оперирование подразделений НМ ДНР в дали от линии соприкосновения, но и жизнь мирного населения практически всего Северного Приазовья, включая приграничные территории России в Ростовской области. Более того, смешанное артиллерийское подразделение из 40 орудий (МТ-12 «Рапира», «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт-Б» и Д-30) было развёрнуто в населённых пунктах Рыбацкое и Мелекино (Белосарайская коса). Вне всяких сомнений, Киев придерживает данные формирования в Приазовье для артподготовки перед грядущим наступлением в направлении южных посёлков Телмановского района, в то время как с севера поддержку будут обеспечивать батареи, развёрнутые под Волновахой.Информация относительно переброски штурмовых подразделений, входящих в состав добровольческих полков и ВСУ, в Мариупольский укрепрайон (сектор «М») поступает от очевидцев практически ежедневно. Так, за последние 2 недели была зафиксирована повышенная активность формирований полка «Азов», информация о чём по неопределённым причинам не фигурировала в оперативных сводках оборонного ведомства Донецкой народной республики. Так, с последних чисел декабря до 15 января 2018 года, на крупную левобережную учебно-тренировочную базу «Азова», расположенную на территории бывшей общеобразовательной школы №62, на тентованых МАЗах было переброшено более 4—6 взводов вооружённого ЛС в количестве 150—220 человек, что указывает на подготовку к интенсивным столкновениям с использованием пехотных подразделений в окрестностях Мариуполя.Успех корпуса Народной милиции в отражении подобного «броска» ВСУ будет зависеть исключительно от правильного осмысления командованием армии ДНР тактической ситуации, складывающейся на отрезке «Мариуполь-Волноваха» по левую сторону реки Кальмиус. Усиление на волновахском направлении не терпит промедлений, ведь совсем недавно, по данным от очевидцев из Херсонщины, в направлении южных рубежей ДНР по автомагистрали «М14» проследовала громадная колонна КрАЗов ВСУ с доставшимися в своё время нижнетагильскими «72-ми» на полуприцепах, а это уже о многом говорит.