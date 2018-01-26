6-й стрелковый в Луцком прорыве

6-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии – один из лучших стрелковых полков русской императорской армии. Зенитом славы части стало участие в Луцком прорыве 1916 г.Взглянем на картину участия полка в этом историческом наступлении, основываясь на боевых документах части.22-го мая в 4 часа артиллерия, бомбометы и минометы открыли мощный огонь - наиболее интенсивно он продолжался до 10 часов. Огонь велся также весь день 22-го мая и ночь на 23-е мая.Метким огнем русской артиллерии удалось к 16 часам 22 мая разрушить проволочное заграждение перед первой линией вражеских окопов. Противник перешел во вторую линию своих окопов, оставив в первой линии небольшие группы бойцов с пулеметами.Около 16 часов командующий 16-й ротой прапорщик Лубенец провел разведку вражеских позиций - проникнув с 8-ю бойцами своей роты в первую линию окопов противника, он вернулся, раздобыв необходимые сведения и 15 австрийских щитов, несколько винтовок, гранат, ракет и ящик с патронами. Разведкой было установлено: первая линия вражеских окопов оставлена, в первой линии остались лишь небольшие группы солдат противника с пулеметами, выявлен характер укреплений позиций, обнаружено три хода сообщений (в т. ч. один крытый), соединяющие две линии неприятельских окопов. Был установлен и факт разрушения заграждений первой линии и части самих окопов противника.Всю ночь огонь артиллерии и стрелков мешал противнику восстановить разрушенные искусственные препятствия (лишь на некоторых участках ему удалось выбросить рогатки - но утром 23-го мая они были снесены артиллерией).Утром 23-го мая артиллерия, бомбометы и минометы вновь открыли сильный огонь по первым линиям окопов и заграждениям противника, продолжавшийся до 9 часов утра – часа пехотной атаки.Ровно в 9 часов из окопов выскочила первая линия (волна) русских стрелков, а за ней, спустя минуту, вторая. Их места тотчас заняли 3-я и 4-я волны. Последним было приказано поддержать первые – в зависимости от обстановки.Одновременно с появлением на бруствере русских бойцов, артиллеристы перенесли свой огонь на третью и четвертую линии австрийских окопов. Первая и вторая стрелковые волны стремительно атаковали – и захватили первую линию окопов противника. Роты 4-го батальона, не останавливаясь на первой, второй, третьей и четвертой линиях окопов, сразу заняли позицию впереди четвертой линии противника – двигаясь стремительно и сметая все на своем пути.Пройдя сквозь позиции вражеской батареи, роты 4-го батальона обнаружили, что следовавшие рядом с ними роты 5-го стрелкового полка остановились на первой и второй линиях окопов противника - и правый фланг оказался обнажен. Противник начал яростные атаки - с целью отрезать выдвинувшийся слишком далеко вперед 4-й батальон и выручить свою батарею. И батальону пришлось выдержать 5 контратак противника. В то же время роты 5-го стрелкового полка, воспользовавшись продвижением 4-го батальона 6-го стрелкового полка, также продвинулись вперед и заняли четвертую линию окопов противника.Около 16 часов 1-й батальон получил приказ поддержать атаку 4-й дивизии – атаковав левый фланг противника. Исполняя этот приказ, 3-я рота и полурота 1-й роты нанесли удар противнику в тыл и захватили 15 офицеров, 400 нижних чинов и 1 пулемет. После этой атаки противник, державшийся в передовых окопах несмотря на прорыв 6-го стрелкового полка, ринулся назад и, преследуемый 4-й дивизией и стрелками, начал беспорядочное отступление. Австрийцы начали массами сдаваться в плен.Другая полурота 1-й роты, действуя левее 3-го и 4-го батальонов, совместно с ротами этих батальонов отбросили противника, прикрывавшего артиллерийскую батарею. И вражеская батарея (о ней писалось выше) была захвачена повторно - полуротой 1-й роты, 10-й и 16-й ротами. Заняв высоту юго-восточнее Покашевской рощи, полк начал окапываться – следовало закрепить за собою захваченное пространство.В бою 23-го мая у мест. Олыки 6-й стрелковый полк захватил 6 орудий, 6 пулеметов, 2 миномета, 2 бомбомета и много пленных - 33 офицера и 1473 нижних чинов, а также снаряды, инженерное имущество и т. д.На другой день полк преследовал противника, продвигаясь на запад - через д.д. Покашево, Хорлупы и Романово. Достигнув дер. Копче, стрелки остановились на ночлег, выставив в сторожевое охранение 3-й батальон и команду разведчиков на линии дер. Поддубце.Получив приказ преследовать противника в северо-западном направлении, следуя через дд. Поддубцы, Ворохов, колонию Гуща, 25-го мая на рассвете полк продолжил наступление.В 6 часов утра 1-й батальон, шедший в авангарде, тесня неприятельскую кавалерию и сторожевое охранение, встретил сопротивление противника на линии дер. Борухово, Вишнево. Противник занял позицию и окопался.Продвинувшись под ураганным винтовочным, пулеметным и артиллерийским огнем на дистанцию 200 - 300 шагов и выдвинув для охвата левого фланга противника роту 2-го батальона и взвод разведчиков, 1-й батальон пошел в атаку. Противник бешеным огнем пытался остановить атакующих - но энергичная атака семи рот и команды разведчиков обратили его в бегство. Рота, выдвинувшаяся для атаки левого фланга, атаковала противника с тыла – это окончательно сломило его упорство и он почти целиком на участке 6-то стрелкового полка сдался в плен. Всего в этом бою было пленено 16 офицеров и 953 нижних чина, захвачен один пулемет, много телефонного имущества, оружия и патронов. Поле боя было усеяно убитыми и ранеными австрийцами. Преследуя остатки разбитого противника и пройдя дер. Борухово, полк остановился и привел себя в порядок, а затем продолжал движение в западном направлении - на колонию Гуща.Под сильным стрелковым и артиллерийским огнем противника цепи полка, при поддержке 2-й батареи 6-го стрелкового артиллерийского дивизиона, подползли к укрепленным позициям противника на дистанцию 300 шагов, и бросились в атаку, подхваченную другими частями и резервами. Через несколько минут роты 1-го батальона прорвались сквозь проволочное заграждение и, опрокинув защитников укрепления, овладели последним. Вслед за прорвавшимся 1-м батальоном ринулись и остальные батальоны полка. 1-й и 2-й батальоны захватив 4 офицеров, 423 нижних чина и 1 пулемет.После этого прорыва австрийцы на всем участке у кол. Теремно отхлынули назад - к Луцку. По Луцкому шоссе во весь карьер неслись две артиллерийские запряжки, но без орудий, брошенных противником. Преследовавшие его 1-й и 2-й батальоны открыли огонь залпами и из пулеметов - что еще больше усилило панику.3-й и 4-й батальоны, переправившись около 5 часов 25 мая на левый берег р. Стырь, начали теснить противника от г. Луцка в северо-западном направлении. Австрийцы пытались задержаться в городе - чтобы уничтожить свои склады.Командующий левофланговой 10-й ротой прапорщик Калашников, заметив в предместье г. Луцка с. Красное горевший большой интендантский склад, по собственной инициативе бросился вместе с ротой в с. Красное и перебил как поджигателей, так и охранявших склад австрийцев. Овладев складом, 10-я рота и несколько разведчиков 4-й дивизии стали тушить пожар, а затем, оставив при складе караул в 30 человек при подпрапорщике, рота продолжила движение за своим батальоном.В 7 часов утра переправились на левый берег Стыри 1-й и 2-й батальоны. Переправа 8-го и 7-го стрелковых полков была задержана противником, засевшим в окопах на левом берегу реки.6-му полку в 8 часов утра было приказано, действуя во фланг противника, содействовать переправе 8-го и 7-го стрелковых полков. Для выполнения этой задачи 6-му полку были приданы два батальона: один от 8-го, и один от 7-го стрелковых полков. Батальоны, переправившись по мосту, двинулись вперед, и под их натиском противник начал отступление. Около 700 человек сдалось в плен батальону 8-го стрелкового полка.6-й стрелковый полк был в авангарде Луцкого прорыва – являясь флагманом своего боевого участка. Об умелом действии части и мужестве и героизме офицеров и стрелков говорят потери и трофеи полка. За период боев с 22-го мая по 2-е июня 1916 г. потери составили: 4 офицера и 128 нижних чинов убитыми, 15 офицеров и 1267 нижних чинов ранеными. Трофеи за тот же период: пленных 53 офицера и 3024 нижних чинов здоровыми и 3 офицера и 214 нижних чинов ранеными, а также 6 орудий, 7 зарядных ящиков, 8 пулеметов, 2 бомбомета, 2 миномета, 1 огнемет, много снаряжения, оружия, снарядов, патронов и инженерного имущества.