Технологический прорыв России: СПГ-сделка XXI века

Заключенный в 1970-м году контракт «Газ в обмен на трубы» позволил СССР произвести настоящий прорыв в газовой сфере. Союз получил оборудование, благодаря которому он смог построить самую мощную сеть магистральных газопроводов и фактически накинуть на Европу свою газовую «удавку», которой до сих пор пользуется его наследница Россия. В 2017 году был заключен очередной «контракт века», который позволит России быстро пройти технологическое отставание в области технологии сжижения газа и таким образом не только сохранить свои газовые рычаги на Европу, но и получить новые инструменты влияния на мировую политику.Торговля газом для СССР, а позже и России всегда была в первую очередь именно вопросом политическим. Привязка рынков Европы к поставкам советского, а затем российского газа позволяла стране решать многие сложные геополитические вопросы и проблемы. Как мы уже знаем из истории последних десятилетий, пользуясь своим исключительным положением и значимостью для европейского углеводородного рынка (а еще и жадностью местных капиталистов), Москва всегда умудрялась получать за свой газ не только политическое влияние и деньги, но и критически важные для себя технологии.Итак, в 1970-м СССР заключил с ФРГ историческое соглашение. Немцы передавали Советскому Союзу технологии и оборудование производства труб большого диаметра (а затем и свои компрессоры для компрессорных станций), а тот, в свою очередь, рассчитывался с немецкими партнерами своим газом из месторождений Западной Сибири.В 1980-е газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» стал для нас настоящим прорывом (технологическим, экономическим, дипломатическим, производственным). Сейчас в России уже ни у кого не возникает вопроса, где покупать современные трубы большого диаметра и компрессоры для магистральных газопроводов, а в 1970-х это было огромной проблемой, без решения которой нечего было рассчитывать на прорыв в нефтегазовой сфере. В конечном итоге тот газ, который ушел взамен полученного для «Уренгоя» оборудования, окупился сторицей. Да, те технологии уже остались в прошлом, но на их базе в Союзе были созданы заделы, которыми страна пользуется до сих пор.После запуска Владимиром Путиным в декабре 2017 года первой линии по сжижению газа в рамках проекта «Ямал СПГ» в России вновь было открылась дискуссия на тему: зачем было тратить колоссальные деньги на такой бесполезный для России проект?Аргументация оппонентов казалось на первый взгляд вполне здравой. Решением российского правительства проекты по СПГ были освобождены от уплаты экспортной пошлины (первые 12 лет или до достижения объемов экспорта в размере 250 млрд. кубов), а предприятия, занимающиеся этим бизнесом, получили заметное послабление и по другим видам налогов. К тому же американская компания Air Products, владеющая тремя четвертями данного рынка (её технология и оборудование были использованы при строительстве завода), не собирается делиться ими с Россией, а видит в ней только возможность для своего дальнейшего обогащения. Между тем стоимость данного оборудования столь велика, что по итогу может так получиться, что на проекте «Ямал СПГ» американские фирмы получать больше прибыли, чем сама Россия…Казалось бы, вопрос ясен, ничего хорошего Россия в СПГ-проектах не получит. Хорошо, что сработали не в убыток. Именно такой вывод делают оппоненты, заканчивая любой рассказ о проекте. В этой «логике» было вначале только одно слабое место: говорили все это и смущали народ сплошь «патриоты» России, которые годами кормись госдеповскими грантами и имели устойчивую репутацию «пятой колонны» России.Более веские аргументы у сторонников развития российских СПГ-проектов появились относительно недавно, но они были убийственными.О создании и воссоздании целых предприятий (как минимум двух крупнейших судостроительных комплексов — на Дальнем Востоке и в Мурманской области) и отраслей, постройке целых городов и т. д. мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Сегодня мы проследим историю СПГ-сделки 21 века, которая пока не получила своей достойной оценки.Итак, в 2017 году Россия заканчивает постройку своего первого самостоятельного большого СПГ-проекта в Арктике. А в мае все того же 2017 года НОВАТЭК уже подписывает несколько базовых соглашений для старта следующего проекта «Арктик СПГ 2». На первый взгляд, эти два события не кажутся связанными. Причем выбор лицензиата, то есть фирмы, которая поставит главное оборудование по сжижению (а это до четверти стоимости завода), несколько удивил. Им для второго российского арктического проекта стал неудачник СПГ-рынка — немецкая Linde Group.Почему неудачник? Дело в том, что на сегодня немецкий концерн имеет только один законченный проект по строительству завода СПГ. В 2016 году он наконец смог сдать заказчику свой пилотный проект завод в г. Хаммерфесте в Норвегии мощностью 4,3 млн. тонн сжиженного газа… Здесь немцы впервые применили новую революционную технологию сжижения газа, где в качестве охладителя работает морская вода. А это, особенно в полярных водах, резко снижало энергозатраты на сжижении. Завод был пущен в 2007 году, и первые годы его преследовали неудачи. Только в 2014 году, доработав оборудование и заменив его на улучшенные образцы, немцы добились его стабильной работы. И как только норвежская Statoil подписала акты приемки, в штаб-квартире Linde Group появились русские.Вероятно, именно понимание того, что у России есть выбор и что немцев ни в коем случае нельзя допускать на российский рынок СПГ, и вынудило американцев быть такими благодушными в вопросе санкций.Как бы то ни было, но проблемы немцев помогли России. Норвегия получила граблями по голове, и на ее заводе была отработана новая технология, а Москва получила одни дивиденды. Ведь после проблем в Норвегии к Linde Group с заказами на заводы СПГ больше никто не обращался (кроме Ирана). И совершенно понятно, почему России удалось заполучить у немецкого производителя уникального оборудования всё, в том числе и решение переноса части своего производства в Россию.И уже в июне 2016 года между «Газпромом», Linde Group, «Силовыми машинами» и «Салаватнефтемашем» был подписан протокол о намерениях, согласно которому немцы предоставляли технологии, а Россия — производственную площадку для организации совместного производства оборудования для сжижения и переработки природного газа.Собственно, уже после этого можно было не сомневаться, чья технология станет основой для следующего проекта завода СПГ в России.В конце мая 2017 года, то есть уже через несколько недель после выбора немецкой технологии для «Арктик СПГ 2», «Силовые машины» и Linde Group создали СП с долевым участием 50/50, которое и будет главным поставщиком оборудования для всех последующих российских проектов СПГ.А уже 20 июня 2017 года Еврокомиссия одобрила эту сделку, заявив, что новое СП не создаст никаких проблем для Евросоюза…Первым заказчиком нового предприятия уже стал… Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), строительство которого сейчас ведется «Газпромом» в рамках другого амбициозного российского проекта — «Сила Сибири».Таким образом, очень похоже, что скоро Linde Group займет в России примерно то же положение, что и другой ее стратегический немецкий партнер, а вернее, поставщик критически важных технологий, — Siemens AG.По итогу реализации только двух арктических СПГ-проектов Россия получит практически полный перечень технологий, необходимый для реализации любого последующего СПГ-проекта, как в России, так и за рубежом. Думаю, не пройдет и 10 лет, как мы услышим о подписании первого контракта, по которому российские машиностроители будут возводить подобные заводы не у себя на родине, а за рубежом. Так было в 20 веке, и я пока не вижу причин, почему так не может случиться в веке 21-м.