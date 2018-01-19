20:58 19 января

Технологический прорыв России: СПГ-сделка XXI века

Технологический прорыв России: СПГ-сделка XXI века


Заключенный в 1970-м году контракт «Газ в обмен на трубы» позволил СССР произвести настоящий прорыв в газовой сфере. Союз получил оборудование, благодаря которому он смог построить самую мощную сеть магистральных газопроводов и фактически накинуть на Европу свою газовую «удавку», которой до сих пор пользуется его наследница Россия. В 2017 году был заключен очередной «контракт века», который позволит России быстро пройти технологическое отставание в области технологии сжижения газа и таким образом не только сохранить свои газовые рычаги на Европу, но и получить новые инструменты влияния на мировую политику.

Торговля газом для СССР, а позже и России всегда была в первую очередь именно вопросом политическим. Привязка рынков Европы к поставкам советского, а затем российского газа позволяла стране решать многие сложные геополитические вопросы и проблемы. Как мы уже знаем из истории последних десятилетий, пользуясь своим исключительным положением и значимостью для европейского углеводородного рынка (а еще и жадностью местных капиталистов), Москва всегда умудрялась получать за свой газ не только политическое влияние и деньги, но и критически важные для себя технологии.


Газовая «Сделка 20-го века»

Итак, в 1970-м СССР заключил с ФРГ историческое соглашение. Немцы передавали Советскому Союзу технологии и оборудование производства труб большого диаметра (а затем и свои компрессоры для компрессорных станций), а тот, в свою очередь, рассчитывался с немецкими партнерами своим газом из месторождений Западной Сибири.



В 1980-е газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» стал для нас настоящим прорывом (технологическим, экономическим, дипломатическим, производственным). Сейчас в России уже ни у кого не возникает вопроса, где покупать современные трубы большого диаметра и компрессоры для магистральных газопроводов, а в 1970-х это было огромной проблемой, без решения которой нечего было рассчитывать на прорыв в нефтегазовой сфере. В конечном итоге тот газ, который ушел взамен полученного для «Уренгоя» оборудования, окупился сторицей. Да, те технологии уже остались в прошлом, но на их базе в Союзе были созданы заделы, которыми страна пользуется до сих пор.

СПГ и сомнения

После запуска Владимиром Путиным в декабре 2017 года первой линии по сжижению газа в рамках проекта «Ямал СПГ» в России вновь было открылась дискуссия на тему: зачем было тратить колоссальные деньги на такой бесполезный для России проект?



Аргументация оппонентов казалось на первый взгляд вполне здравой. Решением российского правительства проекты по СПГ были освобождены от уплаты экспортной пошлины (первые 12 лет или до достижения объемов экспорта в размере 250 млрд. кубов), а предприятия, занимающиеся этим бизнесом, получили заметное послабление и по другим видам налогов. К тому же американская компания Air Products, владеющая тремя четвертями данного рынка (её технология и оборудование были использованы при строительстве завода), не собирается делиться ими с Россией, а видит в ней только возможность для своего дальнейшего обогащения. Между тем стоимость данного оборудования столь велика, что по итогу может так получиться, что на проекте «Ямал СПГ» американские фирмы получать больше прибыли, чем сама Россия…

Кстати, Россия еще и здорово рисковала (подробнее об этом чуть ниже). Во многом только благодаря тому, что проекты по сжижению газа были выведены из под антироссийских санкций как в США, так и в странах ЕС, и произошел своевременный запуск завода на Ямале.

Казалось бы, вопрос ясен, ничего хорошего Россия в СПГ-проектах не получит. Хорошо, что сработали не в убыток. Именно такой вывод делают оппоненты, заканчивая любой рассказ о проекте. В этой «логике» было вначале только одно слабое место: говорили все это и смущали народ сплошь «патриоты» России, которые годами кормись госдеповскими грантами и имели устойчивую репутацию «пятой колонны» России.

Более веские аргументы у сторонников развития российских СПГ-проектов появились относительно недавно, но они были убийственными.

СПГ-сделка XXI века

О создании и воссоздании целых предприятий (как минимум двух крупнейших судостроительных комплексов — на Дальнем Востоке и в Мурманской области) и отраслей, постройке целых городов и т. д. мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Сегодня мы проследим историю СПГ-сделки 21 века, которая пока не получила своей достойной оценки.

Итак, в 2017 году Россия заканчивает постройку своего первого самостоятельного большого СПГ-проекта в Арктике. А в мае все того же 2017 года НОВАТЭК уже подписывает несколько базовых соглашений для старта следующего проекта «Арктик СПГ 2». На первый взгляд, эти два события не кажутся связанными. Причем выбор лицензиата, то есть фирмы, которая поставит главное оборудование по сжижению (а это до четверти стоимости завода), несколько удивил. Им для второго российского арктического проекта стал неудачник СПГ-рынка — немецкая Linde Group.



Почему неудачник? Дело в том, что на сегодня немецкий концерн имеет только один законченный проект по строительству завода СПГ. В 2016 году он наконец смог сдать заказчику свой пилотный проект завод в г. Хаммерфесте в Норвегии мощностью 4,3 млн. тонн сжиженного газа… Здесь немцы впервые применили новую революционную технологию сжижения газа, где в качестве охладителя работает морская вода. А это, особенно в полярных водах, резко снижало энергозатраты на сжижении. Завод был пущен в 2007 году, и первые годы его преследовали неудачи. Только в 2014 году, доработав оборудование и заменив его на улучшенные образцы, немцы добились его стабильной работы. И как только норвежская Statoil подписала акты приемки, в штаб-квартире Linde Group появились русские.

Вернее, появились они гораздо раньше. Очень может быть, НОВАТЭК изначально предполагал использовать в проекте «Ямал СПГ» именно эту немецкую технологию, но проблемы в Норвегии заставили обратиться к американцам.

Вероятно, именно понимание того, что у России есть выбор и что немцев ни в коем случае нельзя допускать на российский рынок СПГ, и вынудило американцев быть такими благодушными в вопросе санкций.

Как бы то ни было, но проблемы немцев помогли России. Норвегия получила граблями по голове, и на ее заводе была отработана новая технология, а Москва получила одни дивиденды. Ведь после проблем в Норвегии к Linde Group с заказами на заводы СПГ больше никто не обращался (кроме Ирана). И совершенно понятно, почему России удалось заполучить у немецкого производителя уникального оборудования всё, в том числе и решение переноса части своего производства в Россию.



И уже в июне 2016 года между «Газпромом», Linde Group, «Силовыми машинами» и «Салаватнефтемашем» был подписан протокол о намерениях, согласно которому немцы предоставляли технологии, а Россия — производственную площадку для организации совместного производства оборудования для сжижения и переработки природного газа.

Собственно, уже после этого можно было не сомневаться, чья технология станет основой для следующего проекта завода СПГ в России.

В конце мая 2017 года, то есть уже через несколько недель после выбора немецкой технологии для «Арктик СПГ 2», «Силовые машины» и Linde Group создали СП с долевым участием 50/50, которое и будет главным поставщиком оборудования для всех последующих российских проектов СПГ.

А уже 20 июня 2017 года Еврокомиссия одобрила эту сделку, заявив, что новое СП не создаст никаких проблем для Евросоюза…

Первым заказчиком нового предприятия уже стал… Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), строительство которого сейчас ведется «Газпромом» в рамках другого амбициозного российского проекта — «Сила Сибири».

Таким образом, очень похоже, что скоро Linde Group займет в России примерно то же положение, что и другой ее стратегический немецкий партнер, а вернее, поставщик критически важных технологий, — Siemens AG.

По итогу реализации только двух арктических СПГ-проектов Россия получит практически полный перечень технологий, необходимый для реализации любого последующего СПГ-проекта, как в России, так и за рубежом. Думаю, не пройдет и 10 лет, как мы услышим о подписании первого контракта, по которому российские машиностроители будут возводить подобные заводы не у себя на родине, а за рубежом. Так было в 20 веке, и я пока не вижу причин, почему так не может случиться в веке 21-м.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 57

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  1. seti Сегодня, 15:43
    Гладко было на бумаге но забыли про овраги. Конечно дай бог чтобы все действительно было так как пишут. С немцами нам действительно гораздо выгоднее дружить чем враждовать.
    seti
    1. антивирус Сегодня, 16:32
      да забыли про откаты..

      "Керосинка" и куча акадимиков чем занимаются? голая химия.
      только купить технологии и сами не могем создать их.
      или голая политика ?
      антивирус
      1. Shkodnick Сегодня, 19:45
        Они нам бусы,мы им земли,а на эти бусы Сечины и Миляры купят себе очередные поместья за бугром,а народ будет питаться цифрами на бумаге...
        Shkodnick
        1. 210окв Сегодня, 20:31
          К сожалению нет никакого "прорыва"..Политика и большие деньги есть,а технологии..Прорыв был бы если бы эти технологии в каждый дом не в сфере нового счётчика за газ.А за то,что улучшило кардинально нашу жизнь,как компьютеры,транспорт...А так это ещё одна кормушка для сверхбогатых и их окружения.Рабочие места?Согласен.Только не для всех желающих работать и зарабатывать.
          Цитата: Shkodnick
          Они нам бусы,мы им земли,а на эти бусы Сечины и Миляры купят себе очередные поместья за бугром,а народ будет питаться цифрами на бумаге...
          210окв
        2. Apollo Сегодня, 20:33
          Нет, не цифрами на бумаге, а новыми обещаниями Путина и его враньем о том как все хорошо.
          Apollo
      2. Вадим237 Сегодня, 20:26
        На создание своих технологий, нужно время и деньги, а ещё рентабельность этого всего действия.
        Вадим237
        1. Apollo Сегодня, 20:42
          Не смотря на четверть века с момента распада СССР, нынешняя российская власть, плоть от плоти "совковая", продолжает жить и мыслить категориями Политбюро ЦК КПСС. "Совок" – это система чудовищно неэффективно управляющая страной и растрачивающая ресурсы, а в наше время в дополнение ко всему их варварски расхищающая. Тут не до технологий...
          Apollo
    2. Chertt Сегодня, 16:56
      Еще несколько лет назад все "аННалитики" предвещали крах или как минимум убыточность и бесперспективность, всем Российским проектам СПГ. Сей час мы уже, уверенно вышли на рынок, и впереди очень интересные перспективы.
      Chertt
      1. Стропорез Сегодня, 20:09
        Цитата: Chertt
        Сей час мы уже, уверенно вышли на рынок, и впереди очень интересные перспективы.

        Цитата: 97110
        Государство такое...

        А вот и Лёня Михельсон нарисовался.
        Теперь я знаю национальная идея в РФ
        "Выкачать весь газ", деньги вывезти, а народ удавить.
        Какие "красивые" лица
        Стропорез
        1. Chertt Сегодня, 20:17
          Цитата: Стропорез
          Теперь я знаю национальная идея в РФ
          "Выкачать весь газ", деньги вывезти, а народ удавить.

          Так боритесь с этим, Все же только за. Нет вы в коментах трындите, а баррикады пустуют tongue
          Chertt
          1. Стропорез Сегодня, 20:29
            Цитата: Chertt
            Так боритесь с этим, Все же только за. Нет вы в

            это хорошо ,когда все за wink
            Стропорез
    3. Megatron Сегодня, 17:59
      Только почему то владеет этим не государство, а очередной олигарх.
      Megatron
      1. 97110 Сегодня, 19:31
        Цитата: Megatron
        Только почему то владеет этим не государство,

        Государство такое...
        97110
        1. андрей юрьевич Сегодня, 19:44
          Заключенный в 1970-м году контракт «Газ в обмен на трубы» позволил СССР произвести настоящий прорыв в газовой сфере.
          прорвался СССР,а "дорвался" бан...олигархат... а народ,может понюхать свой газ...
          андрей юрьевич
          1. 97110 Сегодня, 19:53
            Цитата: андрей юрьевич
            а народ,может понюхать свой газ...

            А право собственности он оформил? Завтра ушлый сын юриста оформит на себя, и нельзя будет бесплатно "свой" газ нюхать. Только слушать, потому - технология добычи предполагает пррр...
            97110
            1. Стропорез Сегодня, 20:15
              Цитата: 97110
              А право собственности он оформил? Завтра ушлый сын юриста оформит на себя, и нельзя будет бесплатно "свой" газ нюхать. Только слушать, потому - технология добычи предполагает пррр...

              Народу можно спокойно нюхать дырку от бублика. владимир владимирович, царь наш батюшка, оборони.
              Стропорез
      2. Maksus Сегодня, 19:43
        Всегда думал, что нам с немцами надо дружить, а не воевать. Может пора уже объединится и вместе долбануть, ну по Польше, например. Ой, а так уже делали...
        Maksus
  2. Теренин Сегодня, 15:49
    Да, кто же из жителей России против её технологического прорыва. Были у нас и раньше и прорывы и стройки (напр. уральские алюминиевые заводы и т.д...), а кому сейчас принадлежат? Правильно, дерипаскам, абрамовичам и пр. Вот против чего наши жители.
    Теренин
    1. ved_med12 Сегодня, 16:08
      Да пусть он (завод) принадлежит, хоть чёрту лысому...
      Главное,чтоб он работал на БЛАГО РОССИИ!!!!
      То есть, рабочие места, с ДОСТОЙНОЙ зарплатой для рабочих, начиная с руководства,и заканчивая уборщицами... Налоги в НАШУ казну! Переработка наших ресурсов внутри страны. И наконец, "обрастание" технологиями (не зависимость в некотором роде)
      Я так вижу...
      ved_med12
      1. Теренин Сегодня, 16:30
        Чёрт лысый, этим господам в подметки не годиться. am
        Теренин
        1. Стропорез Сегодня, 20:15
          Цитата: Теренин
          Чёрт лысый, этим господам в подметки не годиться.

          Конечно нет, он баллотируется. belay
          Стропорез
      2. groks Сегодня, 17:02
        ved_med12
        Недавно была статья об этом "прорыве". С казны вложена уйма денег, прибыль идёт совсем в другое место. Рабочие места кончатся с исчерпанием месторождения.
        groks
        1. Вадим237 Сегодня, 20:30
          "С казны вложена уйма денег, прибыль идёт совсем в другое место". Налоги от продаж идут в государство, а прибыль соинвесторам. "Рабочие места кончатся с исчерпанием месторождения". - Через 300 - 500 лет.
          Вадим237
      3. 97110 Сегодня, 19:43
        Цитата: ved_med12
        рабочие места, с ДОСТОЙНОЙ зарплатой для рабочих, начиная с руководства,и заканчивая уборщицами.

        Держите себя в руках. Достойная зарплата при капитализме только там, где почему то дефицит кадров надо преодолеть. И всегда стремится к 20 тыр. в месяц. Потому что "хозяева" знают, что по-настоящему "достойная" зарплата - это 10 тыр. На РСМ зарплаты упали в 3 раза - к 20 тыр приблизились. Бухтят рабочие, но до профсоюзов ещё не созрели. Надеются на Президента и второго пол-тандема, вероятно. Главный защитник рабочих г-н Зюганов пихает во власть г-на Грудинина, который уж точно сделает свой бизнес убыточным, но будет платить... Или это он, как дон Педро, только для конкурентов припас, сам добудет с поста Президента бесплатную раб. силу?
        97110
      4. андрей юрьевич Сегодня, 19:46
        Цитата: ved_med12
        Да пусть он (завод) принадлежит, хоть чёрту лысому...
        Главное,чтоб он работал на БЛАГО РОССИИ!!!!

        принадлежит...
        не работает...
        андрей юрьевич
  3. Horst78 Сегодня, 16:27
    Круто, реально круто good good good
    Horst78
  4. groks Сегодня, 16:59
    Как обычно - агитка. причём опять недоплатили. Из авторского текста всё видно, что за углеводороды СССР получил отсутствующий продукт и технологию(!) его производства. Получив деньги в бюджет страны. А сейчас бюджет получает ущерб от вложенных средств, а прибыль получает некий Михельсон и китайцы. Вот китайцы молодцы.
    groks
    1. Yurasumy Сегодня, 17:28
      Просто нет слов. ТАкое впечатление что вы другую статью комментируете. Я так понимаю. вам что ни на пиши, вы ответите , что все плохо. С какого, например рожна вы решили, что денег в бюджет не будет идти???? Вам прочесть теорию политэкономии?
      Yurasumy
      1. bk316 Сегодня, 17:46
        ТАкое впечатление что вы другую статью комментируете.

        Чукча не читатель чукча писатель...
        bk316
      2. groks Сегодня, 18:54
        С того перепугу, что основным акционером оказался некий Михельсон.
        Вот https://topwar.ru/132324-gazovaya-pobeda-rossii.h
        tml#comment-id-7692394
        Там ещё и Тотал отметился. Так что это явно на пользу нашей стране.
        groks
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 19:42
          простите, а по вашему что, деньги может получать только акционер? Вы про налоги вообще слышали? а про разрешения на добычу?
          ProkletyiPirat
          1. groks Сегодня, 20:15
            Если есть желание, то можно сходить на АШ и посмотреть там всё в подробностях по этому "прорыву". И про разрешение и про всё остальное. Там разрешение такое, что скорее всего через 5-10 лет останется загаженная пустыня.
            Любопытно что платных(поскольку за идею такой бред написать наверное невозможно) пропагандистов ЕдРа тычут носом в эту афёру чуть не ежедневно. И не менее ежедневно находится очередной пропагандист, бурно радующийся попилу сотни миллиардов.
            groks
            1. Вадим237 Сегодня, 20:34
              "Там разрешение такое, что скорее всего через 5-10 лет останется загаженная пустыня". Сжиженным газом - загрязнят?
              Вадим237
      3. андрей юрьевич Сегодня, 19:49
        Цитата: Yurasumy
        Вам прочесть теорию политэкономии?

        не...нам бы Практику ! как у одних карманы лопаются и даже дети не могут просрать папины деньги за бугром,а у других квитанции на всю сумму пенсии или зарплаты...мы же вроде в одной стране живём,и рабства нет..и равны как бы...по "конституции"...а что тогда...?
        андрей юрьевич
    2. Вадим237 Сегодня, 20:32
      "А сейчас бюджет получает ущерб" Да, да, да - несколько триллионов рублей с продажи газа в виде налогов.
      Вадим237
  5. vlad007 Сегодня, 18:34
    Цитата из статьи: "Итак, в 2017 году Россия заканчивает постройку своего первого самостоятельного большого СПГ-проекта в Арктике. "
    В 2017 закончено строительство первой очереди "Ямал-СПГ " мощностью 5,5 млн. т, а всего будет 3 очереди мощностью 16,5 млн.т. В последнее время писали о четвертой очереди , на которой будет отечественная технология сжижения газа.
    Цитата из статьи: "Первым заказчиком нового предприятия уже стал… Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), строительство которого сейчас ведется «Газпромом» в рамках другого амбициозного российского проекта — «Сила Сибири»."
    Хочу уточнить, Амурский ГПЗ будет химически перерабатывать газ и сможет выделять из него ГЕЛИЙ в объемах, которые выведут Россию на второе место (после Катара !!!!) по производству гелия в Мире.
    Наша беда в том, что мы продаем углеводородное сырье без переработки и в этом направлении наметились серьезные сдвиги!
    Уважаемый Юрий, Вы постоянный автор ВО, меньше пены, больше конкретной информации.
    vlad007
  6. turbris Сегодня, 19:12
    Цитата: Megatron
    Только почему то владеет этим не государство, а очередной олигарх.

    Да потому что у нас рыночная экономика и бюджет государства предназначен для обеспечения нужд обороны, здравоохранения и образования, социальных программ, там нет денег на проекты СПГ - неужели вы это до сих пор не поняли?
    turbris
    1. андрей юрьевич Сегодня, 19:55
      Цитата: turbris
      Да потому что у нас рыночная экономика и бюджет государства предназначен для обеспечения нужд обороны, здравоохранения и образования, социальных программ, там нет денег на проекты СПГ - неужели вы это до сих пор не поняли?
      laughing да нет ...не "рыночная" и "не экономика"...торговля ресурсами "какбыдостоянием народным"-не экономика. и когда одни от жира по асфальту дрифтуют,а другие на трёх работах вламывают чтоб выжить-это не "социальные программы". а когда на операцию денег нет- это не "здравоохранение"и когда учителей убивают ученики-не "образование"... неужели ВЫ НИЧЕГО не поняли до сих пор???
      андрей юрьевич
      1. turbris Сегодня, 20:02
        андрей юрьевич - мне ваш настрой понятен, поэтому дискутировать с вами никакого желания нет, продолжайте жить в СССР, потому что понять, что происходит в современной России, со всеми плюсами и минусами вам не дано, НЕ ПОЙМЕТЕ!
        turbris
    2. groks Сегодня, 20:18
      там нет денег на проекты СПГ

      Алё. Вот как раз в этот проект было вбухано немеряно бюджетных денег. Подарок такой Михельсону.
      groks
  7. turbris Сегодня, 19:15
    Цитата: groks
    Недавно была статья об этом "прорыве".

    Я надеюсь не вы эту статью написали? Почему вы считаете, что той вашей статье верить можно, а этой нельзя?
    turbris
    1. groks Сегодня, 20:29
      Я ссылку дал. Можно читать. У меня профиль есть - там всё доступно. Сколько там написанных статей?
      Ещё я не писал статью на АШ. И вообще не писал нигде. Чтобы в этом убедиться, достаточно ПРОЧИТАТЬ эти статьи. Ну сколько можно уже воду в ступе толочь? Может стоит уже хоть взглянуть на эти самые статьи? Все статьи написаны ЕдРосовскими недоплаченными пропагандистами и все они восхваляют этот "прорыв". Так что у меня алиби.
      groks
  8. sapporo1959 Сегодня, 19:16
    Очередной прорыв конешно не по децки и возбуждает,но почему однако тогда такая маленькая пенсия в стране сплошных прорывов? Ну и опять же по ценам на газ и бензин родному населению вопросы то же возникают? Ведь недра если я не ошибаюсь принадлежат народу как сказала нам партия Едро Единое?
    sapporo1959
    1. boboss Сегодня, 19:52
      прорыв надо латать....чем-то)
      boboss
    2. андрей юрьевич Сегодня, 20:00
      Цитата: sapporo1959
      Очередной прорыв конешно не по децки и возбуждает,но почему однако тогда такая маленькая пенсия в стране сплошных прорывов

      потому,что депутатов и чиновников в первую очередь накормить нужно,это же "сироты".." 12 стульев"(С).
      Цитата: sapporo1959
      Ведь недра если я не ошибаюсь принадлежат народу как сказала нам партия Едро Единое?
      да...но трогать руками-нельзя!
      Цитата: sapporo1959
      Ну и опять же по ценам на газ и бензин родному населению вопросы то же возникают?
      а по Коммуналке, а по цене рыбы(не очень свежей) равной или более чем мясо? а по осаго, а по пенсиям? и так далее...как будто специальная программа, по сокращению населения.
      андрей юрьевич
  9. turbris Сегодня, 19:21
    Цитата: groks
    А сейчас бюджет получает ущерб от вложенных средств, а прибыль получает некий Михельсон и китайцы.

    Абсолютно голословное заявление, откуда вы знаете что получает бюджет, а что нет? Опять данные из потолка, вы на сайте только для того, чтобы вот такими заявлениями покрасоваться? Не серьезно, мы тут не в детские игры играем, может вам другой сайт поискать для своих упражнений?
    turbris
    1. groks Сегодня, 20:32
      С какого потолка? По ссылке ходи, статью читай. Не нравится по моей ссылке, не уважаешь ВО? В любой поисковик.
      groks
  10. Нормаль ок Сегодня, 19:27
    Возникает вопрос: а кому СПГ поставляться будет? С кем контракты есть?
    И ещё:
    строительство которого сейчас ведется «Газпромом» в рамках другого амбициозного российского проекта — «Сила Сибири».

    Сила Сибири уже сейчас убыточна (зато амбициозна)!!! Китайцы зарубили цену и диктуют сови условия:
    http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-zabrako
    val-ceny-na-rossiyskiy-gaz-1011685032
    Нормаль ок
    1. Димакс Сегодня, 19:42
      По крайней мере под контракт,подписанный с китайцами можно кредитов в банке набрать...
      Димакс
    2. groks Сегодня, 20:34
      Народ - вы чего? Это далеко уже не новость. Отвезли первую партию англичанам - партнёры же, тудыть их в качель.
      groks
  11. Димакс Сегодня, 19:40
    Что касается добычи сырья ,европейцы всегда нам предоставят технологии, а вот что касается переработки сырья, то тут извинити , мы сами.....
    Димакс
  12. Vincent Сегодня, 19:45
    Всепропальщики бдят! С вами забыли посоветоваться, что выгодно для страны, а что нет. Однозначно выгодно, чтобы таких как вы поменьше было. Вот какая от вас польза?
    Vincent
    1. Вадим237 Сегодня, 20:36
      Да им просто завидно, что они в этом и многих других проектах, вообще ни каким боком не участвуют.
      Вадим237
  13. pomorAL Сегодня, 19:57
    безусловно, ямальский комплекс производства спг- несусветная дурь. выброшеные деньги. по стоимости производства и доставки -не конкуренты вообще никому. ну да роисси-невпервой "удивлять" мир...
    pomorAL
    1. Korax71 Сегодня, 20:31
      Ничего страшного.это бизнес по-русски.не важно,что прибыли нет.главное,что при деле good
      Korax71
    2. Вадим237 Сегодня, 20:37
      Вы эксперт по разработке месторождений и продаже газа?
      Вадим237
    3. groks Сегодня, 20:46
      Кому как - там очень жирный кусок бюджета попилили и ещё попилят.
      groks
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