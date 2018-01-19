Самое мощное стрелковое оружие. Часть 5. Крупнокалиберный пулемёт «Корд»

Источники:

https://militaryarms.ru/oruzhie/pulemety/kord

http://www.militaryparitet.com/nomen/russia/strel/patroni/data/ic_nomenrussiastrelpatroni/1

http://army-news.ru/2011/08/krupnokalibernyj-pulemyot-kord

http://www.zid.ru

Материалы из открытых источников

Рассказ о самом мощном стрелковом оружии трудно было бы представить без пулемета. Крупнокалиберный 12,7-мм пулемет «Корд» российского производства является сегодня одним из наиболее весомых «аргументов» российской пехоты на поле боя. Данное оружие позволяет эффективно поражать пехоту и технику противника, в том числе легкобронированную. К данной разработке отечественных оружейников смело можно применить выражение «мечта пулеметчика».«Корд» – это российский крупнокалиберный пулемет под патрон 12,7х108 мм с ленточным питанием. Название представляет собой аббревиатуру от начальных букв словосочетания «Ковровские оружейники-дегтярёвцы». Основное предназначение пулемета – это борьба с легкобронированными наземными целями, транспортными средствами, живой силой противника (групповыми целями) на дальности до 1500-2000 метров, а также борьба с различными низколетящими воздушными целями на наклонных дальностях до 1500 метров.Крупнокалиберный российский пулемет «Корд» был разработан в 1990-е годы в качестве замены советскому 12,7-мм крупнокалиберному пулемету НСВ «Утес», производство которого после распада Советского Союза оказалось частично за пределами Российской Федерации. Пулемет был создан конструкторами Ковровского завода имени Дегтярёва (знаменитый ЗИД). Серийное производство нового оружия было налажено на заводе в Коврове в 2001 году. В настоящее время пулемет официально принят на вооружение ВС России. Для Министерства обороны РФ данный крупнокалиберный пулемет выпускается в пехотном варианте с сошками (самая легкая модель) и на специальном треножном станке, также существуют специальные исполнения пулемета для установки на автомобильную и бронетехнику (Корд используется в зенитной установке на башне танка Т-90), а также на катера и вертолеты.Работой над новым пулеметом, который должен был прийти на замену НСВ, в СКБ Ковровского завода имени Дегтярёва в 1990-е годы занимались А. А. Намитулин, Н. М. Обидин, Ю. М. Богданов и В. И. Жирохин. Созданный данными специалистами крупнокалиберный пулемет «Корд» получил новый ствол с эффективным дульным тормозом-пламегасителем и модернизированную систему запирания. Из особенностей нового российского оружия можно выделить тот факт, что это единственный крупнокалиберный пулемет, который позволяет вести огонь не только со станка, но и с сошек. При этом масса пулемета в таком варианте не превышает 32,6 кг (без прицела и ЗИП). Среди своих крупнокалиберных собратьев из разных стран мира российский пулемет «Корд» выгодно выделяется своим небольшим весом, масса тела пулемета всего 25 кг. При этом максимальная длина пулемета составляет 1980 мм. Пулемет Корд легче, точнее и компактнее своего предшественника.При создании нового крупнокалиберного пулемета под патрон 12,7х108 мм ковровские оружейники старались устранить сразу три наиболее важных проблемы, которые были выявлены в ходе эксплуатации в войсках крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес»:— уменьшение энергии отдачи и увеличение устойчивости пулемета при стрельбе, решение этой проблемы и позволило создать пехотный вариант крупнокалиберного пулемета Корд, который может использоваться вместе с сошками;— обеспечение процесса независимости действий автоматики и механизмов ствола пулемета, что положительным образом влияет на характеристики точности стрельбы, а также исключает различные резонансные колебания оружия;— значительно повысить живучесть пулеметного ствола, благодаря этому Корд можно было укомплектовывать только одним стволом. По информации официального сайта завода-изготовителя, технический ресурс пулемета Корд был доведен до 10 000 выстрелов.Крупнокалиберный пулемет Корд – это автоматическое оружие с ленточной системой питания (при этом подача ленты может осуществляться как с левой стороны, так и с правой). В пехотном варианте для питания пулемета используются ленты на 50 патронов, в танковом – 150 патронов. Корд построен по принципу газоотводной автоматики, при котором газовый поршень с длинным ходом находится под стволом пулемета. Ствол выполнен быстросъемным и имеет воздушное охлаждение. Запирание ствола пулемета производится поворотом личинки затвора и зацепления боевыми упорами личинки за боевые упоры ствола. Питание патронами производится из металлической ленты с открытым звеном. Подача патронов из ленты производится напрямую в ствол пулемета. Техническая скорострельность составляет 600-750 выстрелов в минуту.Ударно-спусковой механизм крупнокалиберного пулемета Корд может управляться как вручную (от спускового крючка, установленного на станке), так и от электроспуска (вариант для танкового пулемета). УСМ имеет предохранитель от совершения случайных выстрелов. В качестве основного для стрельбы из пулемета используется открытый регулируемый прицел с отсечкой до 2000 метров, при этом имеется возможность установить на оружии различные современные оптические и ночные прицелы.Ствол пулемета Корд является быстросъемным, охлаждение ствола – воздушное. Он был создан по фирменной технологии ЗИДа, которая обеспечивает во время стрельбы из пулемета его равномерный нагрев, а значит и равномерное термическое расширение (деформацию) ствола. За счет этой технологии новый российский пулемет отличается очень хорошей точностью стрельбы, которая в 1,5-2 раза превосходит показатели пулемета НСВ. Сравнивается стрельба со станка (при стрельбе из Корда с сошек точность сопоставима с НСВ на станке). При стрельбе на дистанции 100 метров круговое вероятное отклонение (КВО) для Корда составляет всего 0,22 метра, что немного для стрелкового оружия такого класса.Высокая технологичность производства и качество использованных в конструкции пулемета технических решений обеспечили «Корду» высокие эксплуатационные и боевые характеристики. Пулемет выгодно выделяется высокой надежностью работы в очень широком диапазоне температур – от -50 до +50 градусов Цельсия. Его можно свободно использоваться в условиях запыленности, а также после погружения в воду, без многодневной смазки и чистки, при обледенении, а также в иных сложных условиях эксплуатации.К достоинствам ковровского пулемета справедливо относят безотказность работы и возможность ведения интенсивного огня без дополнительного охлаждения ствола, при этом сохраняется заданная прицельная точность стрельбы. Точность боя, стабильность кучности и темпа стрельбы на протяжении всего технического ресурса эксплуатации также относят к достоинствам модели. Отдельного упоминания заслуживает удобство обслуживания крупнокалиберного пулемета и возможность устранения некоторых выявленных неисправностей непосредственно в ходе боевого применения оружия (на поле боя) силами расчета с использованием для этого возможностей индивидуального ЗИП, а также хорошей ремонтопригодностью крупнокалиберного пулемета непосредственно в войсковых условиях с использованием для этого группового и ремонтного ЗИП. Пулемет в некоторых условиях можно вернуть к жизни без отправки на завод.Для стрельбы из крупнокалиберного пулемета применяются стандартные патроны 12,7х108 мм с пулями Б-32 (бронебойно-зажигательная), БЗТ-44М (бронебойно-зажигательная-трассирующая) и БС (бронебойно-зажигательная). Можно сказать, что Б-32 это основной патрон и наиболее распространенный боеприпас калибра 12,7х108 мм. Его бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником в состоянии пробить бронеплиту толщиной 20 мм на дальности 100 метров с вероятностью 90%. В 1972 году в СССР появился новый бронебойно-зажигательный патрон БС с пулей с металлокерамическим сердечником. Он был разработан, когда стало ясно, что бронепробиваемости патрона Б-32 уже недостаточно для борьбы с современными БТР и БМП. Данный боеприпас пробивает 20 мм брони, установленной под углом 20 градусов, на расстоянии от 545 до 782 метров (в зависимости от метеоусловий) с вероятностью не менее 80%. Патроны с бронебойно-зажигательной-трассирующей пулей БЗТ-44М, помимо всего прочего, предназначены для корректировки огня, а также указания цели.Стрельба подобными патронами по легкоукрепленным позициям противника является очень эффективной и оказывает на врага деморализующее действие, так как даже кирпичная кладка в несколько кирпичей перестает быть надежной защитой во время обстрела. К недостаткам пулеметов Корд можно с натяжкой отнести демаскирующий эффект при стрельбе, когда от дульного тормоза-компенсатора в разные стороны вырывается пламя, а ближайшая пыль и листва поднимаются в воздух. С другой стороны обнаружить огневую точку с крупнокалиберным пулеметом можно и по другим признакам, особенно если стрельба ведется на протяжении достаточно длительного времени.Крупнокалиберный пулемет Корд является настоящим боевым оружием. Пулемет успел повоевать во время Второй чеченской войны, вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, а также достаточно широко используется во время боевых действий в Сирии. По сообщению «Вестника Мордовии», правительственные войска Сирийской Арабской Республики активно применяли российские пулеметы «Корд» во время боев в городских условиях. Как полагают журналисты издания, пехотные варианты крупнокалиберного пулемета на сошках особенно удобны при использовании в боевых действиях в городской черте. Мощность оружия позволяет уверенно поражать боевиков, которые могут укрываться за кирпичными или бетонными стенами. Ранее также отмечалось, что пулемет очень хорошо зарекомендовал себя в Сирии, где использовался также для подавления и уничтожения снайперов противника.