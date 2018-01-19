Косово: шесть пуль и море лицемерия

Казалось бы, что еще «мировому сообществу» надо от сербов? Поиздевались над этим народом изрядно, унизили по-максимуму, на непокорных — нашлась управа. Растащена на куски большая Югославия (СФРЮ), а затем и новая Югославия (СРЮ). Президент Слободан Милошевич замучен до смерти в тюремных застенках. Многие военные и политики долго еще будут находиться за решеткой. Историческая часть Сербии — Косово и Метохия — от Сербии отторгнута. И сербы там — на положении парий. Нынешний президент Сербии Александр Вучич, чтобы посетить исконную сербскую землю, вынужден просить об этом албанских террористов и убийц.Но нет, постоянно от этого народа требуют чего-то еще. Действуют хорошо испытанным методом «кнута и пряника». «Кнут» - это бомбардировки, это «цветная революция», это Гаагский трибунал, недавно закрытый, но успевший сделать свое черное дело. А «пряник» - обещание включить в «дружную европейскую семью». Вот только выдайте лидеров сопротивления. Вот только согласитесь на автономию Косово… Нет, нет, автономии мало — нужно полное признание независимости… Что будут требовать дальше? Отделения Воеводины? Голосования за санкции против России?Приговоренный народ должен быть либо уничтожен, либо унижен до конца… А если кто-то встал на пути подобных планов, то подлежит физической ликвидации…16 января в городе Косовска Митровица был убит сербский политик Оливер Иванович. В него выпустили шесть пуль, когда он находился около офиса своей организации - «Свобода, демократия, правда».Оливер Иванович не был каким-то там радикалом. Его «вина» состояла в том, что он остался в Косово и Метохии после того, как оттуда вышла армия Союзной Республики Югославии. И не просто остался, но еще и организовал «Сербское национальное вече». Эта организация пыталась препятствовать массовой резне сербов, но безуспешно. Разве что удавалось спасти отдельных людей (что уже немало). При «демократическом» правительстве Сербии, в 2008 году, Иванович стал секретарем в министерстве по делам Косова и Метохии. Кстати, более радикально настроенные сербские патриоты обвиняли его чуть ли не в предательстве за то, что он призвал сербов на севере Косово участвовать в незаконных «выборах», которые были назначены победившими в крае албанскими террористами. Победившими, нужно напомнить, с помощью натовских бомбардировщиков.В общем, Иванович был умеренным политиком. Несмотря на это, он все равно мешал псевдовластям Косово и подвергался преследованиям. В 2014 году против него возбудили абсурдное уголовное дело по обвинению в «военных преступлениях». В том, что он 14 апреля 1999 года участвовал в убийстве албанцев в южной части города Косовска Митровица. Иванович и его соратники, которые также проходили по этому делу, заявили о своей невиновности.Отсидев более года за решеткой по сфабрикованному обвинению, Иванович объявил голодовку. Его перевели под домашний арест. В 2016 году приговорили к девяти годам лишения свободы, но апелляционный суд освободил его, направив дело на доследование. Летом 2017 года у Ивановича сожгли автомобиль. И вот теперь его достали шесть бандитских пуль.Характерно, что это убийство произошло в тот день, когда в Брюсселе должен был состояться очередной раунд переговоров между Белградом и так называемым руководством территориального образования Косово. После убийства Ивановича сербская делегация приостановила свое участие в переговорах. (Надолго ли? Сладкая «морковка» в виде ЕС продолжает маячить перед сербским руководством).А вот реакция генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу этой расправы:Что это? Называется, НАТО опомнилась? Сотни тысяч сербов вынуждены были бежать из Косово и Метохии после бомбардировок Югославии. Тысячи сербов, отказавшихся покинуть родной край, были варварски убиты албанскими террористами при полном попустительстве НАТО. И вдруг — убийство одного серба, наконец-то, осуждается!Или таким образом генеральный секретарь Североатлантического альянса выражает свое негодование по поводу прервавшихся переговоров между Сербией и отторгнутым от нее краем, где сегодня заправляют головорезы Хашим Тачи и Рамуш Харадинай?Тачи тоже осудил на словах убийство Ивановича. Но, заявил он, сербские спецслужбы не будут допущены к расследованию этого преступления. То есть, расследовать будут все те же преступники, на чьих руках — кровь тысяч сербов…Оливер Иванович был похоронен в Белграде. Прощание с ним превратилось в народную демонстрацию. В память об убиенном зажгли множество свечей. Вот только на Западе, как всегда — море лицемерия. Фальшивое осуждение преступной расправы — и в то же время продолжение давления на Сербию, чтобы окончательно отказалась от своей земли — Косово и Метохии.