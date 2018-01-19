08:37 19 января

СМИ: Россия утилизирует крупнейшие в мире подводные лодки проекта 941 "Акула"

Источник РИА Новости в судостроительной отрасли сообщает о том, что решено утилизировать две подводные лодки. Речь идёт о таких субмаринах как АПЛ «Архангельск» и «Северсталь» проекта 941 «Акула». Оба подводных корабля уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России.

Атомные подводные лодки проекта 941 являются самыми большими в мире (занесены в Книгу рекордов Гиннеса). Полное водоизмещение этих субмарин составляет почти 50 тыс. тонн при длине 172 м и ширине более 23 м. Всего в нашей стране было построено шесть таких подводных лодок. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ остаётся только одна АПЛ проекта 941 (точнее 941У) «Акула». Это «Дмитрий Донской».

Из заявления представителя судостроительной отрасли:
Принято решение об их (подводных лодок) утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года.



СМИ: Россия утилизирует крупнейшие в мире подводные лодки проекта 941 "Акула"


Ещё три АПЛ того же проекта были выведены из состава ВМФ России к 1997 году. При этом они находились в составе флота к тому моменту не более 13 лет. Вывод из боевого состава флота тогда объяснили нехваткой средств на содержание подводных лодок этого проекта.

В Сети прокомментировали решение об утилизации "Северстали" и "Архангельска", предложив не пускать субмарины под нож, а превратить их в музеи на воде.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 44

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:50
    Зря ! Музеи бы сделали ! Без реакторов только .
    ФЕОДОР
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:54
      Былая гроза подводного флота Советского союза , но что делать времена меняются .
      Spartanez300
      1. PSih2097 Сегодня, 06:58
        Цитата: Spartanez300
        но что делать времена меняются .

        раньше за хищения гос. собственности расстреливали с конфискацией имущества, а сейчас это называется бизнесом и наказание за это условняк.
        PSih2097
        1. LSA57 Сегодня, 08:20
          Цитата: PSih2097
          раньше за хищения гос. собственности расстреливали с конфискацией имущества, а сейчас это называется бизнесом и наказание за это условняк.

          кто о чём, а вшивый о бане laughing а это тут при чём???? лодку похитили и распилили????
          LSA57
        2. EvilLion Сегодня, 08:24
          И сейчас и тогда это называется износом техники и заменой на новую, тем более что размер "акул" столь велик не от хорошей жизни. Их просто не получилось сделать меньше.
          EvilLion
        3. Orionvit Сегодня, 08:27
          Цитата: PSih2097
          сейчас это называется бизнесом и наказание за это условняк

          Не всегда, могут и по службе повысить.
          Orionvit
      2. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:59
        Времена меняются к тому, что эти лодки актуальны сейчас, но при капитолизоме не рентабельно блин.
        П.С. Рассказами Эдуарда Овечкина "Акулы из стали" зачитываюсь, обидно за Акул.
        Ушлый_башкорт
        1. LSA57 Сегодня, 08:21
          Цитата: Ушлый_башкорт
          обидно за Акул.

          возьмите на содержание. вместе с экипажем.
          LSA57
      3. johnik Сегодня, 07:48
        Раньше были времена, а теперь мгновения...
        johnik
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:08
          Донского вроде решено оставить , а как будут использовать ясности пока нет . С моей точки зрения неплох вариант "КР-арсенала"
          КВУ-НСвД
    2. LSA57 Сегодня, 08:19
      Цитата: ФЕОДОР
      Зря ! Музеи бы сделали ! Без реакторов только

      и на какие деньги содержать эти "музеи"? неужели вы думаете, что в закрытых городах иностранные туристы толпами будут туда на экскурсии ходить?
      LSA57
  2. DEZINTO Сегодня, 06:52
    Неееееет!!!!
    DEZINTO
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:08
      По логике многому нужно сказать НЕЕЕТ ! Но сказано- ДА !
      И дети ложки побросали ! stop
      Uncle Lee
      1. DEZINTO Сегодня, 07:11
        Чушь какая-то ! Так нельзя! это реально самые афигенные подлодки в мире! и модернизировать их можно было-бы запросто! И через пару лет мы бы имели нифиговые подводные ракетоносцы! Но нет б....ть распилить решили!
        DEZINTO
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:13
          Ищите кому это выгодно ! А может проплачено !
          Uncle Lee
          1. LSA57 Сегодня, 08:27
            Цитата: Uncle Lee
            Ищите кому это выгодно

            государству
            Принято решение об их (подводных лодок) утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года.
            LSA57
        2. LSA57 Сегодня, 08:25
          Цитата: DEZINTO
          ! и модернизировать их можно было-бы запросто!

          и откуда такие познания? вы корабельный инженер? вы хоть эту лодку видели? неужели вы думаете СПЕЦИАЛИСТЫ не рассматривали такой вариант? или с дивана виднее, что можно модернизировать, а что нет? ТУ-160 можно, его и модернизируют
          LSA57
    2. Evgeniy667b Сегодня, 07:43
      Вывод из боевого состава флота тогда объяснили нехваткой средств на содержание подводных лодок этого проекта.

      А чем объясняется это теперь? Не иначе как ностальгия по халяве, в виде бабла за металлолом у некоторых высокопоставленных индивидов. Как там Лавров говорил? Д.Б? Именно так, не убавить, не прибавить! Так глядишь, и до "Бореев" доберутся, особенно если полосатые подмахнут зеленой бумаженкой.
      Evgeniy667b
  3. andrewkor Сегодня, 06:53
    А как на счёт казино по примеру Варяга?Или десантная подлодка для высадки на Аляске?
    andrewkor
  4. рюрикович Сегодня, 06:56
    Уже не раз предлагал переделать их в платформы для крылатых ракет на подобии американской "Флориды"...
    Оказалось, что попилить лучше negative
    рюрикович
    1. PSih2097 Сегодня, 07:02
      Цитата: рюрикович
      Уже не раз предлагал переделать их в платформы для крылатых ракет на подобии американской "Флориды"...

      за те же деньги можно было реанимировать работы по "Барк"у (Р-39УТТХ) или лайнер с булавой поставить, ведь причина вывода из состава -- отсутствие БРПЛ для них.
      PSih2097
    2. Per se. Сегодня, 07:25
      Цитата: рюрикович
      Уже не раз предлагал переделать их в платформы для крылатых ракет на подобии американской "Флориды"...

      В такие шахты, как на "Акуле" можно делать вставки практически любой из существующих ракет морского базирования (не обязательно КР, как на фото), диаметр шахт большой, не маленький. Те, кто хочет резать эти уникальные арктические лодки, дураки или предатели. Менагерам, конечно, выгоднее делать бабло на новых лодках, которые они же лет по десять и строить будут, а здесь модернизация уже существующего. Насколько эффективно и талантливо можно делать модернизацию, это другой вопрос, но сейчас уничтожать самые совершенные лодки советской эпохи, вряд ли умное решение. Дорога лодка к обеду, не время сейчас ждать, надо использовать эти лодки, потенциал которых далеко не исчерпан. А, принимающих решение по уничтожению лодок, не плохо бы было знать в лицо, надо озвучить фамилии и должности этих редисок.
      Per se.
      1. 100502 Сегодня, 07:52
        Вот вам фамилия Путин или вы думаете царь не в курсе что бояре творят...
        100502
        1. LSA57 Сегодня, 08:29
          Цитата: 100502
          Вот вам фамилия Путин или вы думаете царь не в курсе что бояре творят...

          не надоело ещё, кошка бросила котят, это Путин виноват?
          LSA57
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:59
    Проект был, разумеется, грандиозный. Но прятать такое чудовище, наверное, было не просто. Ракет для неё уже нет, содержать - накладно. Переделать их в "подводный танкер" или газовоз - маловероятно. Вот и разделают "на иголки"...
    Горный стрелок
  6. DEZINTO Сегодня, 06:59
    А как же кот? он в моря ходил больше всех! И на сушу выходить боится!



    Пару раз мы пытались вынести Василия но волю погулять. Он ошалелыми глазами смотрел на Вселенную и кричал на нас:
    - Что же вы делаете, фашысты!!! Немедленно верните меня на борт!!! Я же корабельный кот или где?!
    Мы выносили его на пирс и отпускали:
    - Василий, ну сходи там себе кошку найди какую-нибудь, разомни булки-то!
    Но Василий пулей бежал к рубочному люку и сидел там - ждал, пока кто-нибудь его не спустит вниз. Аристократы, видимо, не только крыс не едят, но и по вертикальным трапам не ползают.
    DEZINTO
  7. DEZINTO Сегодня, 07:06
    Кроме шуток её одну хотели - же оставить для тестовых запусков ракет!

    Не ну реально фигня какая-то такую мощь и взять и распилить!?!?!
    DEZINTO
    1. 100502 Сегодня, 07:54
      Здесь распилят в Китае соберут
      100502
    2. Донской Сегодня, 08:27
      Цитата: DEZINTO
      Кроме шуток её одну хотели - же оставить для тестовых запусков ракет!

      Единственного в строю ракетоносца пр 941У Акула, Дмитрия Донского, пока не трогают. Утилизируют его более молодых собратьев, находящихся в резерве.
      Донской
    3. LSA57 Сегодня, 08:32
      Цитата: DEZINTO
      Кроме шуток её одну хотели - же оставить для тестовых запусков ракет!

      а если почитать повнимательнее?
      На сегодняшний день в составе ВМФ РФ остаётся только одна АПЛ проекта 941 (точнее 941У) «Акула». Это «Дмитрий Донской».

      или только заголовки читаем?
      LSA57
  8. Jumbo Сегодня, 07:12
    может поторопились резать их на иголки? из них получились бы хорошие корабли-арсеналы для калибров и цирконов
    Jumbo
    1. LSA57 Сегодня, 08:34
      Цитата: Jumbo
      из них получились бы хорошие корабли-арсеналы для калибров и цирконов

      ну почему вы думаете, что все варианты не просчитали???? или с дивана виднее ???
      LSA57
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Сша довольны -мы своими руками им задачу по ослаблению нашего флота облегчили! Переделать бы две эти субмарины под те же "калибры "!!!
    Геркулесыч
    1. annodomene Сегодня, 07:48
      Все так. Только переделка одного корабля по стоимости почти равна постройке такого же нового. И по трудозатратам тоже. Одна "Акула" занимает при строительстве примерно 15 миллионов человеко-часов.
      annodomene
  10. faiver Сегодня, 07:15
    очень прискорбно сие, не о том думают наши государственные деятели...
    faiver
    1. LSA57 Сегодня, 08:36
      Цитата: faiver
      очень прискорбно сие, не о том думают наши государственные деятели...

      а думают о том, что
      Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна.
      LSA57
  11. annodomene Сегодня, 07:15
    Корабли всегда жалко... Но времена идут, техника от этого не молодеет, и вот - закономерный итог. Я просто с содроганием жду момента (и хочу, чтобы он не наступил), когда возьмутся за "Граниты", и в частности за мой любимый "последний имперский крейсер" "Смоленск"... Печально все это.
    annodomene
  12. DEZINTO Сегодня, 07:24
    Корабли всегда жалко...


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    DEZINTO
    1. Greenwood Сегодня, 08:21
      Руины древней цивилизации.
      Greenwood
  13. AVGUST Сегодня, 07:25
    Печально, жалко такие проекты, вот охолостили бы её , да поставили в качестве музея, отбою бы не было от желающих походить по этому кораблю, загнали бы её в Севастополь, летом не только куча туристов бы приезжала, да и иностранцы бы поглазели, чем не бизнес ........
    AVGUST
  14. next322 Сегодня, 07:32
    Военное судостроение РФ деградирует....За 2017 в строй вошло всего два (!) боевых корабля: фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Совершенный», который, не доукомплектован вооружением (см. «Ждет ли нас новая Цусима», «НВО» от 22.12.17). Еще флот пополнился 8 боевыми катерами специального назначения проекта 03160 «Раптор» и противодиверсионными проекта 21980 «Грачонок» водоизмещением от 23 до 140 т. К ним еще можно присовокупить 6 10-тонных десантно-штурмовых лодок проекта 02800. Совсем негусто.И это все!
    next322
  15. SOF Сегодня, 07:56
    ...очень жаль... recourse
    Остается наедятся, что "источник" РИА "НОВОСТИ" не такой уж и информированный.
    SOF
  16. Немезида Сегодня, 08:06
    Напрасно. Лодки не самые старые и конструктивно приспособлены для дальних походов и службы на Северном флоте...Было бы лучше отремонтировать их и перевооружить новыми типами ракет...
    Немезида
  17. xtur Сегодня, 08:27
    говорилось же и не раз, что надо делать из них платформы для запуска КР, что бы европейцев стимулировать к независимости от штатов. Такая наглядная стимуляция окупит любые деньги.

    А вообще, резать корабли, в условиях общей их нехватки это просто преступление.
    xtur
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