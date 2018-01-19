СМИ: Россия утилизирует крупнейшие в мире подводные лодки проекта 941 "Акула"
Источник РИА Новости в судостроительной отрасли сообщает о том, что решено утилизировать две подводные лодки. Речь идёт о таких субмаринах как АПЛ «Архангельск» и «Северсталь» проекта 941 «Акула». Оба подводных корабля уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России.
Атомные подводные лодки проекта 941 являются самыми большими в мире (занесены в Книгу рекордов Гиннеса). Полное водоизмещение этих субмарин составляет почти 50 тыс. тонн при длине 172 м и ширине более 23 м. Всего в нашей стране было построено шесть таких подводных лодок. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ остаётся только одна АПЛ проекта 941 (точнее 941У) «Акула». Это «Дмитрий Донской».
Из заявления представителя судостроительной отрасли:
Ещё три АПЛ того же проекта были выведены из состава ВМФ России к 1997 году. При этом они находились в составе флота к тому моменту не более 13 лет. Вывод из боевого состава флота тогда объяснили нехваткой средств на содержание подводных лодок этого проекта.
В Сети прокомментировали решение об утилизации "Северстали" и "Архангельска", предложив не пускать субмарины под нож, а превратить их в музеи на воде.
Атомные подводные лодки проекта 941 являются самыми большими в мире (занесены в Книгу рекордов Гиннеса). Полное водоизмещение этих субмарин составляет почти 50 тыс. тонн при длине 172 м и ширине более 23 м. Всего в нашей стране было построено шесть таких подводных лодок. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ остаётся только одна АПЛ проекта 941 (точнее 941У) «Акула». Это «Дмитрий Донской».
Из заявления представителя судостроительной отрасли:
Принято решение об их (подводных лодок) утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года.
Ещё три АПЛ того же проекта были выведены из состава ВМФ России к 1997 году. При этом они находились в составе флота к тому моменту не более 13 лет. Вывод из боевого состава флота тогда объяснили нехваткой средств на содержание подводных лодок этого проекта.
В Сети прокомментировали решение об утилизации "Северстали" и "Архангельска", предложив не пускать субмарины под нож, а превратить их в музеи на воде.
Использованы фотографии: Википедия
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