Нападение на школу в Республике Бурятия

Мальчик закинул молотов в класс на третьем этаже, отрубил мальчику палец и ранил одну девочку. Пожарные быстро приехали, а вот полиция и скорая приехала минут через 5−15 даже больше.

После трагедии в школе Перми похожий инцидент произошёл в одном из учебных заведений Республики Бурятия. Местные информационные источники сообщают о том, что девятиклассник одной из школ напал на 41-летнюю учительницу и нескольких учащихся.В общей сложности, как стало известно на данный момент, – четверо пострадавших. В частности, у учительницы диагностирована черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны.Сообщается, что подросток планировал поджечь здание школы №5, расположенном в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. И это план он воплотил в реальность. Учащийся ворвался в здание школы, держа в руках бутылку с зажигательной смесью и топор. Также известно, что у нападавшего был при себе нож.В классной комнате, в которую вбежал преступник, начался пожар, который удалось потушить вовремя прибывшим сотрудникам МЧС. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.В итоге из здания школы пришлось эвакуировать свыше 500 человек.Из паблика «Аноним 03» (авторский текст сохраняется):Напомним, что нападение на школу №127 в Перми было совершено 15 января. Тогда пострадали 10 человек, включая педагога и учащихся начальных классов.