Нападение на школу в Республике Бурятия
После трагедии в школе Перми похожий инцидент произошёл в одном из учебных заведений Республики Бурятия. Местные информационные источники сообщают о том, что девятиклассник одной из школ напал на 41-летнюю учительницу и нескольких учащихся.
В общей сложности, как стало известно на данный момент, – четверо пострадавших. В частности, у учительницы диагностирована черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны.
Сообщается, что подросток планировал поджечь здание школы №5, расположенном в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. И это план он воплотил в реальность. Учащийся ворвался в здание школы, держа в руках бутылку с зажигательной смесью и топор. Также известно, что у нападавшего был при себе нож.
В классной комнате, в которую вбежал преступник, начался пожар, который удалось потушить вовремя прибывшим сотрудникам МЧС. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
В итоге из здания школы пришлось эвакуировать свыше 500 человек.
Из паблика «Аноним 03» (авторский текст сохраняется):
Напомним, что нападение на школу №127 в Перми было совершено 15 января. Тогда пострадали 10 человек, включая педагога и учащихся начальных классов.
В общей сложности, как стало известно на данный момент, – четверо пострадавших. В частности, у учительницы диагностирована черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны.
Сообщается, что подросток планировал поджечь здание школы №5, расположенном в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. И это план он воплотил в реальность. Учащийся ворвался в здание школы, держа в руках бутылку с зажигательной смесью и топор. Также известно, что у нападавшего был при себе нож.
В классной комнате, в которую вбежал преступник, начался пожар, который удалось потушить вовремя прибывшим сотрудникам МЧС. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
В итоге из здания школы пришлось эвакуировать свыше 500 человек.
Из паблика «Аноним 03» (авторский текст сохраняется):
Мальчик закинул молотов в класс на третьем этаже, отрубил мальчику палец и ранил одну девочку. Пожарные быстро приехали, а вот полиция и скорая приехала минут через 5−15 даже больше.
Напомним, что нападение на школу №127 в Перми было совершено 15 января. Тогда пострадали 10 человек, включая педагога и учащихся начальных классов.
Использованы фотографии: ВК
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