08:36 19 января

Нападение на школу в Республике Бурятия

После трагедии в школе Перми похожий инцидент произошёл в одном из учебных заведений Республики Бурятия. Местные информационные источники сообщают о том, что девятиклассник одной из школ напал на 41-летнюю учительницу и нескольких учащихся.

В общей сложности, как стало известно на данный момент, – четверо пострадавших. В частности, у учительницы диагностирована черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны.

Сообщается, что подросток планировал поджечь здание школы №5, расположенном в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. И это план он воплотил в реальность. Учащийся ворвался в здание школы, держа в руках бутылку с зажигательной смесью и топор. Также известно, что у нападавшего был при себе нож.


В классной комнате, в которую вбежал преступник, начался пожар, который удалось потушить вовремя прибывшим сотрудникам МЧС. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

В итоге из здания школы пришлось эвакуировать свыше 500 человек.

Нападение на школу в Республике Бурятия


Из паблика «Аноним 03» (авторский текст сохраняется):
Мальчик закинул молотов в класс на третьем этаже, отрубил мальчику палец и ранил одну девочку. Пожарные быстро приехали, а вот полиция и скорая приехала минут через 5−15 даже больше.


Напомним, что нападение на школу №127 в Перми было совершено 15 января. Тогда пострадали 10 человек, включая педагога и учащихся начальных классов.

Использованы фотографии: ВК
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:06
    Не понятно где охрана школьных учреждений , мало случая в Перми было , это что ничему не научило .Что за бардак в конце концов , теперь что нужно бояться ребенка в школу отправлять .
    Spartanez300
    1. insular Сегодня, 07:14
      Цитата: Spartanez300
      Не понятно где охрана школьных учреждений

      Откуда бы она там взялась?
      insular
      1. tchoni Сегодня, 07:49
        Так с начала ПЕРВОЙ чиченской компании охрану в школах повводили. Покрайней мере в центральном регионе.
        Мне другое интересно: чем этот уродец мелкий с бутылкой и топором руководствовался, принимая такое решение - поджечь школу!? Да не в тихую, а на показ? Может опять наши добоесные органф какую группу а ля "синий кит" в соцсетях прошляпили?
        tchoni
      2. 210окв Сегодня, 07:57
        Вы наверное в школе давно не были.ЧОПы,у нас на Кубани-казаки охраняют.У каждого взрослого требуют документы и записывают в журнал.Но детей не проверяют.
        Цитата: insular
        Цитата: Spartanez300
        Не понятно где охрана школьных учреждений

        Откуда бы она там взялась?
        210окв
        1. insular Сегодня, 08:06
          Цитата: 210окв
          Вы наверное в школе давно не были.ЧОПы,у нас на Кубани

          На Кубани в школе вообще ни разу не был. Так вот как то исторически сложилось.
          На ДВ, ЧОПы как появились в школах так и исчезли. И на сколько я знаю, в целом по стране школы охраны не имеют.
          insular
    2. Кроу Сегодня, 07:17
      Цитата: Spartanez300
      нужно бояться ребенка в школу отправлять .

      На улицу выходить нужно бояться! Всё происходит с попустительства полиции. Причём полицию, как и ментов, больше бояться нежели любят и уважают! Участковые по-прежнему не знает своих районов. Никто не следит за потенциально опасными психами. Вообще никто низачем не следит!
      Кроу
      1. insular Сегодня, 07:21
        Цитата: Кроу
        Всё происходит с попустительства полиции

        Полицию на улицых города вижу только когда царь явиться изволит. Тогда даже целые майоры на перекрёстках стоят (кстати тоже не от хорошей жизни. Кастрировали им состав по самые эти самые)
        insular
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:44
          Не понятно где охрана школьных учреждений

          А воспитание родителями кто отменял, а? Или все положили болт на это? А в СССР когда были убийства и маньяки, то кто виноват был в этом? Лично Хрущев и Брежнев? С себя надо начинать, а не ждать когда за Вас все сделает президент, иначе всю жизнь просидите в болоте. И кстати в советское время охраны в школах не было. И таких фактов с учениками не происходило. Вопрос в том где были родители этого отморозка и занимались ли они воспитанием.
          Аристарх Людвигович
          1. insular Сегодня, 07:47
            Цитата: Аристарх Людвигович
            В советское время охраны в школах не было

            Уже писал в теме про Пермь.
            В Советское время, дядя Степа на каждом перекрёстке стоял, а его коллеги по кинотеатрам ходили и прогульщиков отлавливали. Директора учителя родителями вертели как хотели, а чуть что - в школу через письмо на работу. Механизмов воздействия было столько, столько сейчас и не снилось и всё работало.
            Сейчас при Путине работает только один закон - закон подлости.
            Цитата: Аристарх Людвигович
            А в СССР когда были убийства и маньяки, то кто виноват был в этом? Лично Хрущев и Брежнев?
            И сколько случаев нападения детей в школах было в СССР? Или сколько детей маньяков вы знаете?
            Маньяки насильники и прочее ни куда и не делись. К ним отморозки в школах прибавились, с ножами топорами и молотовыми. Что как бы разница
            insular
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:57
              Цитата: insular
              И сколько случаев нападения детей в школах было в СССР? Или сколько детей маньяков вы знаете?

              В Казани при СССР был тяп-ляп, если что. Банда конченных отморозков.

              Аристарх Людвигович
              1. insular Сегодня, 08:01
                Цитата: Аристарх Людвигович
                В Казани при СССР был тяп-ляп, если что

                Устаните перечислять современные...
                Но опять же это немного иное - совсем не школьники.
                insular
        2. 210окв Сегодня, 08:00
          Да конечно!А гайцы?Как черти из табакерки....Но это бизнес...А на дуриках какие могут быть деньги?
          Цитата: insular
          Цитата: Кроу
          Всё происходит с попустительства полиции

          Полицию на улицых города вижу только когда царь явиться изволит. Тогда даже целые майоры на перекрёстках стоят (кстати тоже не от хорошей жизни. Кастрировали им состав по самые эти самые)
          210окв
          1. insular Сегодня, 08:03
            Цитата: 210окв
            Да конечно!А гайцы?

            Не знаю как у Вас, но на Сахалине только камеры и письма счастья - гайцы только на заказ (вызов т.е.). Ну и раз в год показательная порка (т.е. какая нибудь плановая операция). Вот вам и все гайцы... Анархия.
            insular
      2. zadorin1974 Сегодня, 07:36
        Скоро и по праздникам полицию не увидите- всех сократят.Все камерами заменят!!!!
        zadorin1974
      3. Pax tecum Сегодня, 08:03
        Забивать таких насмерть нужно и сразу! Стульями в классе, партами, любыми предметами...
        Вот этому и буду обучать своих с этого дня.
        "Спасибо" правящему с стране режиму за создание условий и атмосферы для подобных происшествий, за отсутствие системного воспитания и образования, отсутствие идеологии, атмосферу безнаказанности и вседозволенности, за пустую болтовню...
        Обучайте своих уничтожать таких вот д.....в. Каждый имеет право на самозащиту себя и близких. На "государство" и "власть" надежды НЕТ. Опять отбрехаются.
        Pax tecum
      4. Bulrumeb Сегодня, 08:07
        Участковые по-прежнему не знает своих районов. Никто не следит за потенциально опасными психами.

        я их конечно не оправдываю, но для объективности, после реформ и оптимизаций у нас в районе площадью 2 895 км² ШЕСТЬ участковых. За кем они уследить могут?
        Bulrumeb
    3. dsk Сегодня, 07:20
      Результаты "безбожной " жизни. Атака "одержимых" на Россию продолжается.
      Иисус Христос: "Аз есм с вами и никтоже на вы."
      Спаси Господи и помилуй Богохранимую страну Российскую, власти и воинства ея! hi
      dsk
    4. андрей юрьевич Сегодня, 07:26
      Цитата: Spartanez300
      Не понятно где охрана школьных учреждений

      к каждому охрану не приставишь, или в каждый класс охранника сажать?
      андрей юрьевич
      1. Александр War Сегодня, 07:56
        Не надо к каждому или в класс ,на проходной охрана и металлодетектор само собой и рюкзаки проверять
        Александр War
        1. Mik13 Сегодня, 08:02
          Цитата: Александр War
          Не надо к каждому или в класс ,на проходной охрана и металлодетектор само собой и рюкзаки проверять

          В этом случае псих бросит бутылку с бензином не в класс, а в очередь возле металлодетектора. Правда, в этом случае директор школы будет как-бы невиноват.
          Кроме того, охраннику придется лично досматривать каждого ученика - поскольку у них у всех есть с собой ключи от квартиры и мобильные телефоны. По объему металла - как средний ножик.
          Кстати, керамические ножи (которые никакой металлодетектор не видит) никто не отменял. Стоят они совсем копейки.
          Mik13
      2. Pax tecum Сегодня, 08:12
        Обучать детей противодействию! Групповому. С целью физически уничтожать... "угрозу".
        В советское время много случаев было, когда школьники и преступников задерживали. Сейчас что, перестали воспитывать бойцов?
        А, убийцы и деб..ы знают, что им пулу в затылок не пустят, вот и куражаться.
        Здесь "благодарность" властям с 1997 г., изменившим УК и УПК, и толерантно-приторным "правам человека" с их вдохновителями.
        Pax tecum
    5. EwgenyZ Сегодня, 07:36
      Цитата: Spartanez300
      Не понятно где охрана школьных учреждений

      Такая фигня и при охране может случиться, в статье пишется, что напал девятиклассник, и скорее всего, из этой же школы. Теперь, что всех "старшаков" подозревать надо и в школу не пускать? Сложно определить неадеквата в массе других учашихся.... Охрана в школе это как мертвому припарки помогает, систему мировозрения народа и воспитания детей менять надо, а не превращать школы в подобие стратегических объектов с металлоискателями и блок-постами на входе.
      EwgenyZ
      1. tchoni Сегодня, 07:51
        Цитата: EwgenyZ
        Сложно определить неадеквата в массе других учашихся....

        Очень сложно, осоьенно если в одной руке у него топор а в другой - бутылка с бензином.
        tchoni
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:01
          В столице Урала полицейские провели на днях совещание для директоров екатеринбургских школ на тему АУЕ. Об этом «URA.RU» сообщил один из участников совещания. И силовиков, и педагогов обеспокоены ситуацией в школах, в которые все глубже и глубже проникает идеология «Арестантского уркаганского единства»

          «Это АУЕ есть теперь во многих школах, самое страшное, что „полыхать“ начинает даже в хороших школах, — рассказал на условиях анонимности один из педагогов-участников обсуждения. — В одной из гимназий в центре Екатеринбурге детей во дворе поставили на колени. Выбежал охранник, всех разогнал, школа потом написала заявление»
          «Заключенные в колониях сегодня целенаправленно проводят такую работу — выбирают детей из неблагополучных семей и наделяют их правами — говорят: „Ты будешь смотрящим за таким-то районом, за такой-то школой, твоя задача — собирать деньги и передавать нам“, — рассказал „URA.RU“ член общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Константин Сергеев, возглавляющий „Союза руководителей служб безопасности Урала“
          андрей юрьевич
        2. EwgenyZ Сегодня, 08:25
          Цитата: tchoni
          Цитата: EwgenyZ
          Сложно определить неадеквата в массе других учашихся....

          Очень сложно, осоьенно если в одной руке у него топор а в другой - бутылка с бензином.

          И топор и бутылка спокойно в рюкзак помещаются, если что. Вы каждого старшеклассника досматривать предлагаете?
          EwgenyZ
    6. krops777 Сегодня, 08:31
      Не понятно где охрана школьных учреждений , мало случая в Перми было , это что ничему не научило .Что за бардак в конце концов , теперь что нужно бояться ребенка в школу отправлять .

      Да какая там охрана в лучшем случае вахтер - бабушка божий одуванчик, у нас вот из 5 ти школ только 1 имеет охрану да и та железнодорожный лицей.
      Вообще я думаю виноваты СМИ новость как два отмороженных, на учеников напали распространили а о последствиях разве кто подумал, вот и другого крыша поехала.
      krops777
  2. olhon Сегодня, 07:12
    Цитата: Spartanez300
    Не понятно где охрана школьных учреждений , мало случая в Перми было что это ничему не научило .Что за бардак в конце концов , теперь что нужно бояться ребенка в школу отправлять .

    Да уж. Молотов, топор. Что дальше?
    olhon
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:16
      Дальше не дай бог стволы в ход пойдут , надо реально решать этот вопрос и прямо сейчас , отморозков везде хватает . На лицо полное бездействие властей .
      Spartanez300
    2. insular Сегодня, 07:17
      Цитата: olhon
      Что дальше?

      А дальше эти дети подрастут и будут воспитывать новое поколение детей...
      insular
  3. DEZINTO Сегодня, 07:12
    Поколение - интернет.
    Не знаю чё сейчас с ними происходит. Следите бдитльней. Просто совет.
    Я в 12-15 лет искал ветки подходящие для рогатки, что-бы в походе по банкам пулять, и никакго такого бардака в голове., и близко не было! Поход, переправа на верёвках, вечером костёр, а на следующий день ещё десять киллометров в горы. Вот чем должны дети заниматься!
    DEZINTO
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:16
      Поколение недоразвитых ! Насмотрелись, наслушались и тоже за ножи взялись !
      Uncle Lee
      1. insular Сегодня, 07:36
        Цитата: Uncle Lee
        Поколение недоразвитых ! Насмотрелись, наслушались и тоже за ножи взялись !

        Ни когда не думал что такое скажу, но начинаю скучать по порядкам и нравам 90-х.
        Тогда таких беспредельщиков в школах утаптывали где нибудь в туалете, прям в зародыше, не давая головы поднять. Улица воспитывала жестко, по бандитски, но в целом правильно, с уважением к семье и порицая беспредел... Сейчас же...
        insular
        1. Wolf-1 Сегодня, 07:52
          Может и не везде правильно было, но в целом согласен - такой придурoк после этого школу покинул бы только в машине скорой помощи.
          Wolf-1
          1. Ил-18 Сегодня, 08:23
            Вот только беспредел зародился в 90-е. Сначала понятия пересмотрели, потом воры в законе из насильников появились. Теперь, крысятники из опущенных себя людьми почувствовали. Ну, и интернет шерстить надо, отслеживать, анализировать, профилактировать. В конце концов, не вижу причин выделить отдельную статью за подстрекательство к преступлениям любого характера через любые СМИ, включая интнрнетные, с разделением на меру ответственности без последствий и с последствиями, до пожизненного. Но даже за попытку что-то спровоцировать - сажать.
            Ил-18
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:28
      Цитата: DEZINTO
      Не знаю чё сейчас с ними происходит.

      деградация-вот что происходит. с ТВ,из интернета-дерь ма льются потоки. "воспитатель" с запада успешнее наших властей.
      андрей юрьевич
    3. EwgenyZ Сегодня, 07:46
      Цитата: DEZINTO
      Поколение - интернет.
      Не знаю чё сейчас с ними происходит.

      Кучу лайков решил парняга заработать, насмотрелся на собратьев по разуму из пермской школы (и живы и вся страна про них судачаит, знаменитостями стали!) вот и решил тоже куш "сорвать".
      EwgenyZ
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    Сто лет назад ломали на эту тему копья, что только возраст к Советской системе обучения и воспитания населения дает стране гарантии развития -как духовно -научного, так и эконосического!А современная система , заимствованная у запада ничего хорошего в себе не несет! Подобные случаи у нас в стране станут как и в сша со временем, обыденностью ! !!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 07:38
      Вот соершенно верно Вы говорите......и это кошмар конечно.... recourse
      DEZINTO
  5. zyzx Сегодня, 07:20
    Воспитали Д.Б. Родители бухают,дети Архипелагггггг ГГГГГулагггггг изучают,а потом начальники выражают глубокую озабоченность.
    zyzx
    1. zadorin1974 Сегодня, 07:31
      Родители пашут,что бы прокормить,да одеть,да телефончик у чада должен быть не хуже ,чем у одноклассников,а то что о них подумают.
      zadorin1974
      1. insular Сегодня, 07:44
        Телефончик нужен чтоб чадо не мешало Дом2 смотреть и пиво бухать на диване. С подгузников пихают телефончик с мультиками лишь бы не плакало
        insular
        1. фрезер Сегодня, 08:03
          Цитата: insular
          Телефончик нужен чтоб чадо не мешало Дом2 смотреть и пиво бухать на диване. С подгузников пихают телефончик с мультиками лишь бы не плакало

          Не надо нам тут про то как вы в семье живёте.
          Я, например, лично знаю двух женщин, которые после работы на заводе идут подрабатывать уборщицами в магазинах. У одной 2 ребёнка, у другой 3, живут в общаге.
          фрезер
          1. insular Сегодня, 08:11
            Цитата: фрезер
            Не надо нам тут про то как вы в семье живёте.

            Давай ты не будешь грубить, ага?
            Цитата: фрезер
            Я, например, лично

            Вообще всё ровно что ты там лично.
            Интернет завален проблемами типа как отучить маленького ребенка от телефона без истерик и т.п.
            Цитата: фрезер
            У одной 2 ребёнка, у другой 3, живут в общаге.
            И кто из ник кого убил? Никого? Тогда давай тут "идеальные" случаи не рассказывай. Фантазёр "он лично".
            Прям вся страна пахари и уборщицы на заводах... Ночные непременно и обязательно чтоб ребёнку айфон купить, чтоб не хуже.
            insular
  6. частное лицо Сегодня, 07:29
    Вот придёшь ребёнка из школы забирать так тебе на вахте весь мозг вынесут куда , к кому где вторая обувь. А как ЧП так охраны нет .
    частное лицо
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:35
    Похоже на "сетевую раскрутку". "Синих китов" немножко приструнили, теперь резня в школах "в тренде"? Кто нибудь мониторит сети на предмет подобных "сообществ"?
    Горный стрелок
    1. Александр War Сегодня, 07:48
      Похоже на "сетевую раскрутку". "Синих китов" С языка сорвали
      Александр War
  8. Александр War Сегодня, 07:37
    Уже второй случай am Голодец в отставку
    Александр War
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:40
      Цитата: Александр War
      Уже второй случай am Голодец в отставку

      дело не в Голодец-в системе. тогда уж правительство менять нужно.
      андрей юрьевич
      1. Александр War Сегодня, 07:47
        Нужно менять!
        Александр War
      2. Svarog Сегодня, 07:51
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Александр War
        Уже второй случай am Голодец в отставку

        дело не в Голодец-в системе. тогда уж правительство менять нужно.

        Вместе с президентом...
        Svarog
        1. Александр War Сегодня, 08:22
          По этим по тв не показывают суд над ними ,про взрывчатку про координаторов вообще тишина!
          Александр War
  9. 100502 Сегодня, 07:46
    Живьем не надо брать нападавших, это существа не люди.
    100502
  10. pvv113 Сегодня, 07:58
    После трагедии в школе Перми похожий инцидент произошёл в одном из учебных заведений Республики Бурятия.

    Все это плоды западной пропаганды и дерьмократии
    pvv113
  11. Vard Сегодня, 07:59
    Мы все учились в школе... и все помним... в любом классе были , которые просто терроризировали слабых... Что при этом испытывали эти дети ни кого не интересовало... ни одноклассников, ни педагогов... Наверное причина лежит и в этом явлении... Одни дуреют от безнаказанности, другие от безысходности...
    Vard
  12. Бредович705 Сегодня, 08:02
    Наши новости - руководство для уродов, которые не определились какую гадость сделать и вот вам подсказка! По всем каналам по 50 раз!
    Бредович705
  13. zyzx Сегодня, 08:05
    Цитата: zadorin1974
    Родители пашут,что бы прокормить,да одеть,да телефончик у чада должен быть не хуже ,чем у одноклассников,а то что о них подумают.

    Я вот врачем работаю,после 3х часов дня 90% пьяные.
    zyzx
  14. Василенко Владимир Сегодня, 08:09
    а может поменьше об этом писать нужно?
    Василенко Владимир
  15. Hariton Laptev Сегодня, 08:15
    А давайте еще больше подобных будем по телевизору показывать, делать из них "героев", в ток шоу приглашать, собирать депутатов в студии. Глядишь и новые желающие в герои попасть появятся. Заседания из зала суда, и хмурые будни из зоны вот что показывать о таких надо. А охрану? да школьник старших классов свободно в свою школу войдет и в учебной сумке и нож и бутылку с горючкой притащит.
    Hariton Laptev
  16. vladimirvn Сегодня, 08:32
    Школьная система буксует. Нельзя держать изгоев, без внимания и нельзя поощрять бездействием, хулиганов. Теперь, пока весь накопленный негатив у школьников, не выплеснется, во что ни будь, так и будет продолжаться..
    vladimirvn
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