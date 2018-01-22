Заокеанский гегемон шлёт России ядерный привет
Из-за «русской угрозы» администрация Трампа планирует создать новые ядерные вооружения, а старые модернизировать. Политики в Вашингтоне уверяют, что новые ядерные меры помогут сдержать «угрозы», с которыми сталкиваются «европейские союзники». Оппоненты Трампа утверждают, что результат нового плана не сдержит Россию, а приведёт к ядерной войне.
Ядерная стратегия Трампа направлена на создание нового оружия «для противодействия России», пишет Роберт Бёрнс («Ассошиэйтед Пресс»). Материал опубликован в издании «The Spokesman-Review».
Учитывая так называемую русскую угрозу, администрация Дональда Трампа стремится развивать свои новые ядерные вооружения. Новая «ядерная огневая мощь», по словам стратегов, облегчит европейским союзникам «сдерживание угроз».
Этот план пока не одобрен президентом Дональдом Трампом. Однако суть его уже известна: он призван сделать ядерный конфликт «менее вероятным». Критики же нового плана утверждают, что всё случится с точностью до наоборот.
Предложение Трампа излагается в политическом документе, официально названном «Nuclear posture review». Основой сего «обзора» является «более агрессивная ядерная позиция» США, отмечает журналист.
Это первый обзор такого рода с 2010 года. В нём рассматриваются стратегии безопасности, принятые с момента вступления Трампа в должность. Во многих отношениях документ подтверждает ядерную политику предшественника Трампа, президента Барака Обамы, в том числе и обязательство заменить все ключевые элементы ядерного арсенала новыми, более современными вооружениями в течение ближайших двух десятилетий.
В тексте указывается, что США будут придерживаться существующих соглашений о контроле над вооружениями, однако тут же выражается сомнение по поводу перспектив любых новых таких договорённостей.
Ожидается, что новая ядерная доктрина мистера Трампа будет опубликована уже в начале февраля 2018 года. Затем соответствующая политика, имеющая отношение к развитию принципов «защиты США от баллистических ракет», будет проводиться в жизнь.
Кое-где доктрина Трампа расходится с подходом Обамы. Расхождения, отмечается в материале, состоят в отказа Трампа от уменьшения роли ядерного оружия в оборонной политике США.
Вместе с тем, как и Обама, мистер Трамп готов рассматривать применение ядерного оружия лишь в «экстремальных ситуациях». Однако в документе сохраняется «некоторая двусмысленность» в отношении того, что под этим понимается. Ведь Трамп видит «сдерживающую роль» этого оружия куда более основательной, и это «отражено в плане разработки новых возможностей противодействия России в Европе», указывает далее корреспондент.
Материал журналиста построен не на обрывках текста документа, а на полной его копии. Издание сообщает, что в распоряжении «Associated Press» имеется копия документа. В Пентагоне сообщили, что текст представляет собой «предварительное решение», поскольку документу предстоит пройти доработку, а затем его утвердит Д. Трамп. Одобрение такого документа неожиданностью является не может, поскольку Дональд Трамп заказал его ещё год тому назад.
Новый подход к ядерной доктрине явно указывает «на Россию» и «в какой-то степени на Китай» как на государства, создающие проблемы для США в области ядерной политики. Обе страны требуют «более жёсткого подхода».
По мнению администрации Трампа, русская политика и действия Москвы в целом чреваты «возможностью просчёта», которая, в свою очередь, может привести «к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе».
Составители документа ссылаются при этом на российскую оборонную доктрину, содержащую принцип «эскалации деэскалации»: Москва применит ядерное оружие малой мощности или будет угрожать применением такового в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, предполагая, что это заставит США и НАТО «отступить».
Администрация Трампа предлагает противодействие Москве в рамках двухэтапного стратегического ответа.
1. Усовершенствовать то «небольшое число» баллистических ракет большой дальности, которые стоят на вооружении уже сейчас. Имеются в виду ракеты, которыми оснащены стратегические подводные лодки «Trident». Эти ракеты должны быть оснащены ядерными боеголовками меньшей мощности.
2. В относительно долгосрочной перспективе США следует разработать крылатую ядерную ракету морского базирования с ядерной боеголовкой. В сущности, речь идёт о восстановлений вооружения, существовавшего во время «холодной войны». В 2011 году от подобного оружия отказалась администрация Б. Обамы.
Два этих шага призваны поставить ещё больше преград русской «региональной агрессии», продолжает автор материала. Русские должны «призадуматься»: стоит ли наносить ограниченный ядерный удар?
В документе упоминается и КНДР. «Интерес» к состоянию и роли ядерного оружия в США усилился ещё и потому, что Северная Корея развивает свой собственный ядерный арсенал, который, по уверениям Пхеньяна, нацелен на США.
Администрация Трампа рассматривает и «северокорейские угрозы», и «провокационную ядерную риторику России» в качестве доказательства того, что создавшиеся условия более не соответствуют идее о том, что США могут меньше полагаться на ядерное оружие.
В «ядерном докладе» упоминается и новое российское оружие: ядерная торпеда, которая может перемещаться под водой, достигая целей на дальних расстояниях.
Эксперты, однако, предполагают, что в Белом доме склонны преувеличивать русскую угрозу.
К примеру, Ханс Кристенсен, специалист по ядерному оружию из Федерации американских учёных, задаётся вопросом: не преувеличивает ли администрация Трампа саму российскую угрозу и правильно ли вообще решение Трампа о наращивании ядерных сил? С другой стороны, он всецело поддерживает тезис о том, что Москва сама вызвала опасения Запада «своей агрессией на Украине».
Брюс Блэр, бывший сотрудник командного пункта, отвечающего за пуск ядерных ракет, выступающий ныне за ликвидацию ядерного оружия, назвал доклад «в основном документом статус-кво», за исключением плана разработки новых ядерных вариантов противодействия России.
По его словам, план Трампа может привести США к «провалу в ядерной войне с Россией». «Основополагающая мотивация Пентагона, — сказал Блэр, — страх перед готовностью России поразить гражданскую инфраструктуру США и Западной Европы (финансовую, энергетическую, транспортную и коммуникационную) кибер- и традиционными силами». В последние годы Москва разработала доктрину, подразумевающую использование уязвимостей в жизненно важной западной инфраструктуре, к примеру, в сетях связи, уточнил он.
Авторы же ядерной доктрины Трампа утверждают, что добавление новых ядерных возможностей США для сдерживания России в Европе уменьшит, а не увеличит риск войны. Они обеспокоены тем, что самолёты, несущие ядерные вооружения, являются в настоящее время единственными ядерными силами в Европе, которые противостоят России, но эти самолёты «могут быть уязвимы для российских ПВО». Поэтому акцент и делается на пополнении арсеналов ядерного оружия США и его приоритете.
Вместе с тем в документе говорится, что цель стратегии — отнюдь не развязывание войны. Цель состоит в том, чтобы сделать ядерный конфликт «менее вероятным»: учитывая новые ядерные силы другой стороны, «потенциальные противники» не увидят выгод для перевода традиционного военного конфликта «на ядерный уровень».
В Пентагоне, отметим в заключение, подтверждают постоянное «наблюдение» за ядерным поведением России.
Об этом открыто сообщил прессе представитель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. По его словам, американские военные наблюдают за развитием русских сил стратегического сдерживания.
«С чисто военной точки зрения мы пытаемся мыслить глобально, — цитирует ТАСС его выступление на брифинге. — Конечно, Россия и разработка ею стратегических сил — это то, за чем мы продолжаем следить, но в то же время мы уделяем внимание более насущным угрозам». «Я бы сказал, что мы пристально за этим наблюдаем», — добавил Маккензи, возвращаясь к русской теме.
В дополнение к его словам официальная представительница Пентагона Дана Уайт заверила, что США помогут своим натовским союзникам «сдержать любую агрессию».
Мистер Трамп, очевидно, слегка сдал назад и стал уделять гораздо больше внимания заботе об «европейских союзниках». Это не удивляет: гонку вооружений, которую Трамп развязал прямо по сценарию своего кумира Рейгана, должны отчасти оплатить эти самые «союзники». «Потенциальным противником» для Европы будет по-прежнему изображаться Россия.
Ядерная стратегия Трампа направлена на создание нового оружия «для противодействия России», пишет Роберт Бёрнс («Ассошиэйтед Пресс»). Материал опубликован в издании «The Spokesman-Review».
Учитывая так называемую русскую угрозу, администрация Дональда Трампа стремится развивать свои новые ядерные вооружения. Новая «ядерная огневая мощь», по словам стратегов, облегчит европейским союзникам «сдерживание угроз».
Этот план пока не одобрен президентом Дональдом Трампом. Однако суть его уже известна: он призван сделать ядерный конфликт «менее вероятным». Критики же нового плана утверждают, что всё случится с точностью до наоборот.
Предложение Трампа излагается в политическом документе, официально названном «Nuclear posture review». Основой сего «обзора» является «более агрессивная ядерная позиция» США, отмечает журналист.
Это первый обзор такого рода с 2010 года. В нём рассматриваются стратегии безопасности, принятые с момента вступления Трампа в должность. Во многих отношениях документ подтверждает ядерную политику предшественника Трампа, президента Барака Обамы, в том числе и обязательство заменить все ключевые элементы ядерного арсенала новыми, более современными вооружениями в течение ближайших двух десятилетий.
В тексте указывается, что США будут придерживаться существующих соглашений о контроле над вооружениями, однако тут же выражается сомнение по поводу перспектив любых новых таких договорённостей.
Ожидается, что новая ядерная доктрина мистера Трампа будет опубликована уже в начале февраля 2018 года. Затем соответствующая политика, имеющая отношение к развитию принципов «защиты США от баллистических ракет», будет проводиться в жизнь.
Кое-где доктрина Трампа расходится с подходом Обамы. Расхождения, отмечается в материале, состоят в отказа Трампа от уменьшения роли ядерного оружия в оборонной политике США.
Вместе с тем, как и Обама, мистер Трамп готов рассматривать применение ядерного оружия лишь в «экстремальных ситуациях». Однако в документе сохраняется «некоторая двусмысленность» в отношении того, что под этим понимается. Ведь Трамп видит «сдерживающую роль» этого оружия куда более основательной, и это «отражено в плане разработки новых возможностей противодействия России в Европе», указывает далее корреспондент.
Материал журналиста построен не на обрывках текста документа, а на полной его копии. Издание сообщает, что в распоряжении «Associated Press» имеется копия документа. В Пентагоне сообщили, что текст представляет собой «предварительное решение», поскольку документу предстоит пройти доработку, а затем его утвердит Д. Трамп. Одобрение такого документа неожиданностью является не может, поскольку Дональд Трамп заказал его ещё год тому назад.
Новый подход к ядерной доктрине явно указывает «на Россию» и «в какой-то степени на Китай» как на государства, создающие проблемы для США в области ядерной политики. Обе страны требуют «более жёсткого подхода».
По мнению администрации Трампа, русская политика и действия Москвы в целом чреваты «возможностью просчёта», которая, в свою очередь, может привести «к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе».
Составители документа ссылаются при этом на российскую оборонную доктрину, содержащую принцип «эскалации деэскалации»: Москва применит ядерное оружие малой мощности или будет угрожать применением такового в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, предполагая, что это заставит США и НАТО «отступить».
Администрация Трампа предлагает противодействие Москве в рамках двухэтапного стратегического ответа.
1. Усовершенствовать то «небольшое число» баллистических ракет большой дальности, которые стоят на вооружении уже сейчас. Имеются в виду ракеты, которыми оснащены стратегические подводные лодки «Trident». Эти ракеты должны быть оснащены ядерными боеголовками меньшей мощности.
2. В относительно долгосрочной перспективе США следует разработать крылатую ядерную ракету морского базирования с ядерной боеголовкой. В сущности, речь идёт о восстановлений вооружения, существовавшего во время «холодной войны». В 2011 году от подобного оружия отказалась администрация Б. Обамы.
Два этих шага призваны поставить ещё больше преград русской «региональной агрессии», продолжает автор материала. Русские должны «призадуматься»: стоит ли наносить ограниченный ядерный удар?
В документе упоминается и КНДР. «Интерес» к состоянию и роли ядерного оружия в США усилился ещё и потому, что Северная Корея развивает свой собственный ядерный арсенал, который, по уверениям Пхеньяна, нацелен на США.
Администрация Трампа рассматривает и «северокорейские угрозы», и «провокационную ядерную риторику России» в качестве доказательства того, что создавшиеся условия более не соответствуют идее о том, что США могут меньше полагаться на ядерное оружие.
В «ядерном докладе» упоминается и новое российское оружие: ядерная торпеда, которая может перемещаться под водой, достигая целей на дальних расстояниях.
Эксперты, однако, предполагают, что в Белом доме склонны преувеличивать русскую угрозу.
К примеру, Ханс Кристенсен, специалист по ядерному оружию из Федерации американских учёных, задаётся вопросом: не преувеличивает ли администрация Трампа саму российскую угрозу и правильно ли вообще решение Трампа о наращивании ядерных сил? С другой стороны, он всецело поддерживает тезис о том, что Москва сама вызвала опасения Запада «своей агрессией на Украине».
Брюс Блэр, бывший сотрудник командного пункта, отвечающего за пуск ядерных ракет, выступающий ныне за ликвидацию ядерного оружия, назвал доклад «в основном документом статус-кво», за исключением плана разработки новых ядерных вариантов противодействия России.
По его словам, план Трампа может привести США к «провалу в ядерной войне с Россией». «Основополагающая мотивация Пентагона, — сказал Блэр, — страх перед готовностью России поразить гражданскую инфраструктуру США и Западной Европы (финансовую, энергетическую, транспортную и коммуникационную) кибер- и традиционными силами». В последние годы Москва разработала доктрину, подразумевающую использование уязвимостей в жизненно важной западной инфраструктуре, к примеру, в сетях связи, уточнил он.
Авторы же ядерной доктрины Трампа утверждают, что добавление новых ядерных возможностей США для сдерживания России в Европе уменьшит, а не увеличит риск войны. Они обеспокоены тем, что самолёты, несущие ядерные вооружения, являются в настоящее время единственными ядерными силами в Европе, которые противостоят России, но эти самолёты «могут быть уязвимы для российских ПВО». Поэтому акцент и делается на пополнении арсеналов ядерного оружия США и его приоритете.
Вместе с тем в документе говорится, что цель стратегии — отнюдь не развязывание войны. Цель состоит в том, чтобы сделать ядерный конфликт «менее вероятным»: учитывая новые ядерные силы другой стороны, «потенциальные противники» не увидят выгод для перевода традиционного военного конфликта «на ядерный уровень».
В Пентагоне, отметим в заключение, подтверждают постоянное «наблюдение» за ядерным поведением России.
Об этом открыто сообщил прессе представитель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. По его словам, американские военные наблюдают за развитием русских сил стратегического сдерживания.
«С чисто военной точки зрения мы пытаемся мыслить глобально, — цитирует ТАСС его выступление на брифинге. — Конечно, Россия и разработка ею стратегических сил — это то, за чем мы продолжаем следить, но в то же время мы уделяем внимание более насущным угрозам». «Я бы сказал, что мы пристально за этим наблюдаем», — добавил Маккензи, возвращаясь к русской теме.
В дополнение к его словам официальная представительница Пентагона Дана Уайт заверила, что США помогут своим натовским союзникам «сдержать любую агрессию».
Мистер Трамп, очевидно, слегка сдал назад и стал уделять гораздо больше внимания заботе об «европейских союзниках». Это не удивляет: гонку вооружений, которую Трамп развязал прямо по сценарию своего кумира Рейгана, должны отчасти оплатить эти самые «союзники». «Потенциальным противником» для Европы будет по-прежнему изображаться Россия.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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