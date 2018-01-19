20:59 19 января

Военная обстановка в Сирии: США не уйдут, пока Асад находится в Дамаске

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская армия не собирается покидать территорию Сирию, а главное целью ее присутствия является отстранение президента страны Башара Асада от власти.

Глава Госдепа уверен, что "режим Асада давно прогнил", а "непрекращающийся гнет нацменьшинств со стороны его семьи не может продолжаться вечно".

Тиллерсон уверен, что вывод войск США из Арабской республики лишь добавит сил президенту-тирану. Поэтому Америка намерена добиваться свободных и прозрачных выборов, результатом которых должно стать падение режима Башара Асада. При этом, любые выборы, итогом которых станет победа действующего президента, заведомо не могут быть демократическими и не заслуживают признания.


Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Сирии находятся по меньшей мере 2000 солдат и офицеров армии США.



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Комментарии 3

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:18
    Судя по всему битва за Сирию еще только начинается .
    Spartanez300
  2. Балу Сегодня, 10:21
    Ни Турция, ни США территорию Сирии никогда не покинут. Будет ли Ассад президентом Сирии, будет ли существовать Сирия как суверенное государство-значение не имеет. Это неоколониальная война против суверенной Сирии, а не гражданская война. Цель-захват территории с углеводородами и трубопроводами, как инструмента влияния на Европу и весь Ближневосточный регион. hi
    Балу
  3. Egorovich Сегодня, 10:34
    Из уст матрасников очень странно и нелепо звучит фраза "режим Асада давно прогнил", забывая при этом, что превозносимая ими демократия пахнет зловонием по всему миру.
    Egorovich
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