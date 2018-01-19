Военная обстановка в Сирии: США не уйдут, пока Асад находится в Дамаске

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская армия не собирается покидать территорию Сирию, а главное целью ее присутствия является отстранение президента страны Башара Асада от власти.



Глава Госдепа уверен, что "режим Асада давно прогнил", а "непрекращающийся гнет нацменьшинств со стороны его семьи не может продолжаться вечно".



Тиллерсон уверен, что вывод войск США из Арабской республики лишь добавит сил президенту-тирану. Поэтому Америка намерена добиваться свободных и прозрачных выборов, результатом которых должно стать падение режима Башара Асада. При этом, любые выборы, итогом которых станет победа действующего президента, заведомо не могут быть демократическими и не заслуживают признания.





Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Сирии находятся по меньшей мере 2000 солдат и офицеров армии США.









