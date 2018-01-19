БАС «Соратник» протестировали в приближенных к боевым условиях

"БАС "Соратник" была испытана в условиях максимально приближенных к боевым. Эти испытания подтвердили характеристики комплекса и доказали возможность использования данной роботизированной системы при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию

Боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" испытали в условиях, приближенных к боевым при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Калашников" (входит в Ростех), который создает эти машины.- сказали в концерне.Там уточнили, что научно-технический задел, который был получен при разработке и создании "Соратника", а также результаты его испытаний лягут в основу перспективных боевых робототехнических комплексов.Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 т, он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также гранатомет типа АГ-17А калибра 30 мм. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, предусмотрена возможность установки на "Соратника" восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ". Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.