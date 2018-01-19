21:06 19 января

БАС «Соратник» протестировали в приближенных к боевым условиях

Боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" испытали в условиях, приближенных к боевым при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Калашников" (входит в Ростех), который создает эти машины.

"БАС "Соратник" была испытана в условиях максимально приближенных к боевым. Эти испытания подтвердили характеристики комплекса и доказали возможность использования данной роботизированной системы при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию
- сказали в концерне.

БАС «Соратник» протестировали в приближенных к боевым условиях



Там уточнили, что научно-технический задел, который был получен при разработке и создании "Соратника", а также результаты его испытаний лягут в основу перспективных боевых робототехнических комплексов.

Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 т, он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.

На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также гранатомет типа АГ-17А калибра 30 мм. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, предусмотрена возможность установки на "Соратника" восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ". Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.

Использованы фотографии: © Артем Коротаев/ТАСС
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Комментарии 11

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:21
    Только боевая проверка может максимально выявить все плюсы и минусы данной системы . Судя по характеристикам для баз в Сирии они как раз подойдут .
    Spartanez300
    1. Now we are free Сегодня, 10:49
      На испытания в Сирию, Ливию, Новороссию... Кстати, интересна была бы установка на подобный комплекс снайперской винтовки калибра 12 мм той же самой КСВК, ибо "Корд", "Балкан", "Корнет" уже вроде как устанавливались а вот высокоточного снайперского комплекса нет...
      Now we are free
  2. Чичиков Сегодня, 10:30
    Как быстро среагировала самая сильная армия Европы и создала свой БАС в противовес
    Чичиков
    1. РУСС Сегодня, 11:20
      Цитата: Чичиков
      Как быстро среагировала самая сильная армия Европы и создала свой БАС в противовес

      У немцев в Вторую Мировую такие были laughing
      РУСС
      1. san4es Сегодня, 14:06
        Цитата: РУСС
        ...У немцев в Вторую Мировую такие были laughing

        ...Не-е, у тех другой пульт был:

        ...и аккумулятор слабенький...списали:

        http://bump.ru/page/adaptive/id31258/blog/3461630
        /
        san4es
  3. Васся Вассин Сегодня, 11:20
    Может быть имелось ввиду при минус тридцати градусов? Картинка висит, где этот робот в снегу и такой заголовок... Пожелаем удачи нашим конструкторам, чтобы им не уменьшали финансирование, чтобы они могли продолжить свою работу.
    Васся Вассин
  4. Джунгар Сегодня, 11:22
    Такие машины должны быть очень шустрыми...
    Джунгар
  5. bratchanin3 Сегодня, 12:20
    После того как бандеровская хунта отказалась от Минска, надо новейшее оборудование испытывать в ЛДНР.
    bratchanin3
  6. san4es Сегодня, 14:11
    "Соратник" испытали в условиях, приближенных к боевым при температуре выше 30 градусов по Цельсию.


    11 дек. 2016 г.
    san4es
  7. tchoni Сегодня, 14:17
    Боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" испытали в условиях, приближенных к боевым при температуре выше 30 градусов по Цельсию.

    Т.е. поигрались в радиоуправляемые машинки на теплом юге и фсе? Или программа испытаний была пошире?
    tchoni
    1. РУСС Сегодня, 14:43
      Цитата: tchoni
      Боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" испытали в условиях, приближенных к боевым при температуре выше 30 градусов по Цельсию.

      Т.е. поигрались в радиоуправляемые машинки на теплом юге и фсе? Или программа испытаний была пошире?

      Скорее шире, так как и у нас есть полупустыни где летом под +40 и там в песках можно тестировать
      РУСС
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