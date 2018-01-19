20:57 19 января

В США прокомментировали сообщение о «российском корабле-разведчике»

Соединенные Штаты признают право свободной навигации в международных водах, передает РИА Новости заявление представителя пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майора Мэри Рикс.

В США прокомментировали сообщение о «российском корабле-разведчике»


Она прокомментировала сообщения СМИ о российском корабле-разведчике, появившемся у берегов США.


Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения,
сказала Рикс.

По ее словам, военные отслеживают все корабли в сфере ответственности NORTHCOM и NORAD.

Но мы не будем комментировать, за какими конкретно судами мы следим или не следим,
заключила представитель Северного командования.

Ранее ресурс Washington Free Beacon со ссылкой на военный источник сообщил, что «российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прошел вдоль атлантического побережья США и был замечен у мыса Канаверал (Флорида), Кингз-Бей (Джорджия), близ Норфолка (Виргиния) и Нью-Лондона (Коннектикут)».

По мнению источника, целью разведывательного похода – «шпионить за ракетными субмаринами США».

Использованы фотографии: http://weaponews.com
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Комментарии 26

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  1. Симон Сегодня, 10:25
    Ну и что! А ваши самолеты-разведчики то же появляются у берегов России и у наших военных баз в Сирии! Это они не замечают.
    Симон
    1. Чёрный Сегодня, 10:27
      Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения,
      сказала Рикс.
      Ну а что ему заявлять остаётся, когда их самолёты и корабли стаями вдоль наших границ ходят...
      Чёрный
      1. dik-nsk Сегодня, 10:46
        Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах
        belay это точно американцы сказали? и никакой истерики? что-то новенькое
        dik-nsk
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:29
      Шпионить , шпионить и еще раз шпионить и не только за ракетными субмаринами .
      Spartanez300
      1. To be or not to be Сегодня, 10:40
        ССВ-175 ( бывший "Одограф" из соства Черноморского флота .. )в мирное время вел и сечас ведет боевую работу и довольно успешно!!!
        To be or not to be
        1. gukoyan Сегодня, 11:14
          "...баз в Сирии"
          Я думал что у нас там только одна база)))
          gukoyan
      2. Лелёк Сегодня, 11:40
        Цитата: Spartanez300
        Шпионить , шпионить и еще раз шпионить и не только за ракетными субмаринами .

        hi
        Есть, шпионить. soldier
        Лелёк
  2. роман66 Сегодня, 10:26
    что значит "шпионить" ? благородная разведка
    роман66
    1. Chertt Сегодня, 10:35
      Ни кто не истерит, кнопкой мериться не предлагает...У американских многозвездных генерал-адмиралов что уик энд, и разрешили вменяемой даме прокомментировать ситуацию
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 10:42
        генерал-адмиралы игил в Сирии побеждают, некогда им фигней заниматься
        роман66
        1. Chertt Сегодня, 10:45
          Цитата: роман66
          генерал-адмиралы игил в Сирии побеждают, некогда им фигней заниматься

          Так вот кто в Сирии победил. А я то Макрону поверил, что это он всех террористов убил
          Chertt
          1. роман66 Сегодня, 10:52
            он их своей бабой пугал - бежали не оглядывались laughing
            роман66
    2. Serg65 Сегодня, 10:52
      hi Здорова монголофоб!
      Цитата: роман66
      благородная разведка

      laughing Когда то давным давно, когда ещё существовал ВМФ СССР, у янки была инструкция примерно такого названия " Как отличить советский корабль разведки от рыболовецкого траулера" и примерно такого содержания...
      1.- если на нём антенн больше, чем рыболовных снастей.
      2.- если ему надо ловить рыбу обязательно у крейсера ВМС США.
      3.- если они знают капитана крейсера по имени, знают все частоты и оборудование крейсера
      tongue
      Р.С. Рома я тебе скину одну из статей не вышедших на ВО wink
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 11:25
        здорово, монгололюб hi , там, поди у кажного крейсера по персональному разведчику
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 11:29
          Цитата: роман66
          монгололюб

          recourse Ну шо за люди? Молодой человек, правильно писать "монголофил", я с вас удивляюсь bully
          Цитата: роман66
          там, поди у кажного крейсера по персональному разведчику

          Таки да! Отчаянные ребята - эти "рыбаки"! yes
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 11:37
            это вы там, в Киргизии , как угодно русский язык коверкать можете , а мы вот никого не "филим", мы "любим" tongue как это - однофил, филострастие? tongue
            роман66
            1. Serg65 Сегодня, 11:39
              Цитата: роман66
              однофил, филострастие?

              laughing laughing laughing И кто из нас извращенец??????
              Serg65
              1. роман66 Сегодня, 11:51
                а слово " фильмотека" вообще в оторопь вводит laughing tongue "изфиленный прием" tongue "обфиленное место" tongue
                роман66
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:32
    Всё это взаимный контроль потенциального противника по мере возможности . Военная повседневность . Другое дело использование этих фактов для пропаганды , нагнетания страха или проталкивания военных бюджетов
    КВУ-НСвД
  4. Hariton Laptev Сегодня, 10:46
    Хм а когда Мариэтта болтается чуть ли не у Кольского залива она что там круиз по Баренцевому морю для натовских вояк делает??? Постоянно что мы к ним, что они нам. А матрасники последнее время очень уж напоминают мелкого пакостника в детской песочнице. Главное громче всех орать начать.
    Hariton Laptev
    1. Serg65 Сегодня, 11:02
      Цитата: Hariton Laptev
      а когда Мариэтта болтается

      laughing Марьяна-легенда и часть истории КСФ soldier , без неё Северный флот осиротеет recourse
      Serg65
      1. Hariton Laptev Сегодня, 12:57
        А то если не изменяет память её уже трижды перевыпускали
        Hariton Laptev
  5. demo Сегодня, 10:49
    Цитата: Чёрный
    Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения,
    сказала Рикс.
    Ну а что ему заявлять остаётся, когда их самолёты и корабли стаями вдоль наших границ ходят...


    А еще они признают право,правда только то, которое распространяется на них самих, размещать на территории иностранных государств свои войска, без согласия последних. Пример - Сирия.
    demo
  6. RockerMan Сегодня, 11:14
    Леонов уже ходил к берегам Америки. американцы только насмехаются над его возможностями, корабль устаревший и связь американцев с использованием современных технологии ему не осилить.
    RockerMan
    1. To be or not to be Сегодня, 11:38
      "" американцы только насмехаются.."
      Янки всегда смеялись ...
      В сентябре 2012 года совершил визит в Гавану, Куба.
      26 февраля 2014 года в столицу Кубы Гавану прибыл средний разведывательный корабль (СРЗК) Северного флота ВМФ России ССВ-175 "Виктор Леонов"
      20 января 2015 года зашел с визитом в порт Гаваны, Куба. Это произошло накануне запланированных на среду, 21 января 2015 года, в кубинской столице переговоров между Кубой и США. 08 мая вернулся из дальнего похода в Североморск.
      14 февраля 2017 года был замечен в 70 милях от побережья штата Делавэр в международных водах, который шел на север со скоростью 10 узлов. В первой декаде марта совершил кратковременный визит в порт Гавана, Куба, для дозаправки и пополнения запасов воды и продовольствия. По сообщению от 15 марта был замечен примерно в 23 милях (37 километров) к юго-востоку от базу подводных лодок ВМС США в Кингс-Бэй, штат Джорджия.
      Коль так часто и далеко --значит . не зря деньги тратят..
      To be or not to be
    2. Hariton Laptev Сегодня, 13:02
      Цитата: RockerMan
      Леонов уже ходил к берегам Америки. американцы только насмехаются над его возможностями, корабль устаревший и связь американцев с использованием современных технологии ему не осилить.


      Ну насмехаться можно сколько угодно и до тех пор пока внутрь не попадешь. Орланов модернизируют и не думаю что над ними будут насмехаться. А о том какое оборудование на постах у Леонова поставлено, не думаю что американцы все знают.
      Hariton Laptev
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