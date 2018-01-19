В США прокомментировали сообщение о «российском корабле-разведчике»
Соединенные Штаты признают право свободной навигации в международных водах, передает РИА Новости заявление представителя пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майора Мэри Рикс.
Она прокомментировала сообщения СМИ о российском корабле-разведчике, появившемся у берегов США.
По ее словам, военные отслеживают все корабли в сфере ответственности NORTHCOM и NORAD.
Ранее ресурс Washington Free Beacon со ссылкой на военный источник сообщил, что «российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прошел вдоль атлантического побережья США и был замечен у мыса Канаверал (Флорида), Кингз-Бей (Джорджия), близ Норфолка (Виргиния) и Нью-Лондона (Коннектикут)».
По мнению источника, целью разведывательного похода – «шпионить за ракетными субмаринами США».
Она прокомментировала сообщения СМИ о российском корабле-разведчике, появившемся у берегов США.
Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения,сказала Рикс.
По ее словам, военные отслеживают все корабли в сфере ответственности NORTHCOM и NORAD.
Но мы не будем комментировать, за какими конкретно судами мы следим или не следим,заключила представитель Северного командования.
Ранее ресурс Washington Free Beacon со ссылкой на военный источник сообщил, что «российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прошел вдоль атлантического побережья США и был замечен у мыса Канаверал (Флорида), Кингз-Бей (Джорджия), близ Норфолка (Виргиния) и Нью-Лондона (Коннектикут)».
По мнению источника, целью разведывательного похода – «шпионить за ракетными субмаринами США».
Использованы фотографии: http://weaponews.com
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