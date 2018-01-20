Военно-исторический музей Черноморского флота. г.Севастополь.Музей был открыт 14 сентября (по старому стилю) 1869 года на ул. Екатерининской в доме одного из руководителей первой обороны Севастополя генерала Э. И. Тотлебена.28 июня 1892 года началось и 5 октября 1895 года было завершено строительство нового здания для музея по проекту академика А. М. Кочетова. Было затрачено 150 тыс. рублей, из них 100 тысяч затратили морские и военные ведомства, причём последнее выделило также и участок под его постройку. Здание было выполнено в строгом классическом стиле, с чугунными и бронзовыми украшениями. На главном фасаде был изображён «севастопольский знак»: крест и число 349, означающее количество дней обороны. Боковые фасады были украшены чугунными арматурами, изображающими части парусных кораблей, пушки, прикрытые бронзовыми знаменами. Украшения фасадов и интерьера были выполнены по проекту одесского скульптора Б. В. Эдуардса.Русская общественность собрала значительные средства и большое количество материалов, среди которых были личные вещи руководителей обороны города В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, картины известных русских художников И. К. Айвазовского, Ф. А. Рубо. В дальнейшем из коллекции императора Александра II в дар музею была передана картина И. К. Айвазовского, великие князья передали саблю командующего турецкой эскадрой Осман-паши, подзорную трубу П. С. Нахимова, вдова М. П. Лазарева передала в дар музею его награды. По каталогу 1913 года в музее уже насчитывалось свыше двух тысяч экспонатов, в середине 2000-х годов — свыше 30 тысяч экспонатов.В период второй обороны Севастополя музей продолжал работать и пополняться экспонатами, которые приносили защитники города. Часть наиболее ценных экспонатов была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск. Оставленная часть экспозиция из-за того, что здание музея было частично разрушено, была переведена в здание картинной галереи. После освобождения Севастополя от фашистов здание было восстановлено, и 15 августа 1948 года музей возобновил выставочную деятельность.Музей расположен по адресу: г.Севастополь ул. Ленина д.11Отличная экспозиция, как в залах музея, так и на улице.Опять много фото и мало букв, уж простите.Фото нескольких посещений, разных годов.Милости прошу.