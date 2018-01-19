21:02 19 января

National Interest рассказал, почему следует опасаться С-400

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» является видом вооружений, меняющим «правила игры», пишет журнал National Interest.

National Interest рассказал, почему следует опасаться С-400


«С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, дальность полета таких ракет достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские "Пэтриот" способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров», – приводит статью РИА Новости.


Во-вторых, журнал отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую может запускать С-400. Подобная «ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей», пишет автор.

Как рассказал изданию один из ведущих военных экспертов Карло Копп, «С-400 могут быть оснащены специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35».

При этом журнал подчеркивает, что разработка С-400 позволяет российским военным иметь «относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей».

Автор также отмечает, что российская ЗРС представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, он имеет в виду американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Дормидонт Сегодня, 10:43
    Общечеловеков тоже понять можно. Сколько сил и средств потрачено на то, чтобы напасть на Россию безнаказанно, а тут на тебе. И ответочки не избежать. Печалька
    Дормидонт
    1. Muvka Сегодня, 10:47
      Я если честно или туплю, или не только меня смущает скорость ракеты в 5км\с?
      Muvka
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:56
        А что конкретно смущает? Вот например, чтоб выйти на НОО ракете необходимо набрать скорость в 7 км\с как минимум.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Muvka Сегодня, 11:09
          Просто это уже серьезный гиперзвук. 16 Махов получается.
          Muvka
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:13
            Лично я не вижу ничего сверхъестественного. Это необходимая скорость для перехвата цели.

            Вы же не удивляетесь полетам в космос, когда скорость нужна от 11 км\с?
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Muvka Сегодня, 11:46
              Не нужно сравнивать разные среды. Космос - это безвоздушное пространство. А эти ракеты летают в атмосфере.
              Muvka
              1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:14
                Чтоб оторваться от земли и выйти в космос, необходимо набрать скорость как минимум 7 км\с, и это в атмосфере. Учите матчасть.
                Генерал Песчаных Карьеров
              2. dauria Сегодня, 12:25
                . А эти ракеты летают в атмосфере.


                И что ? Она не использует воздух ни как рабочее тело движка, ни как окислитель. Значит нет воздухозаборника, основного источника сопротивления. Ей не нужны аэродинамические поверхности , как самолёту ( она не летает на "посадочных" скоростях). Труба с мизерным сопротивлением и огромной тягой. Ракета всегда будет иметь преимущество перед самолётом- ей лететь недалеко и только в одну сторону laughing Куча ограничений отпадает. Отсюда вывод - самолёт должен не сам лезть в зону ПВО, а посылать туда такие же ракеты, сопоставимые по дальности, скорости и цене. Благо начальные условия ( высота и скорость ) всё ж лучше. Правда , стартовая масса ракет воздух-воздух ограничена.
                dauria
                1. Muvka Сегодня, 13:20
                  А я слышал, что там плазма какая-то образуется, если ракета летит на таких скоростях в атмосфере и ракета становится глухой и слепой. Это чушь?
                  Muvka
            2. просто экспл Сегодня, 12:59
              ну Вы и в учебнике физики не видите ничего сверх...., да вообще ничего , а скорость 9М96Е2 не является секретом и составляем 7М или 2100мс .
              просто экспл
              1. Alex777 Сегодня, 17:44
                Это 2 км/сек, а никак не 5! bully
                Alex777
          2. АлексКП Сегодня, 11:54
            6,34 маха получается.
            АлексКП
      2. АлексКП Сегодня, 11:38
        2100 м/с скорость 9М96Е2
        АлексКП
      3. лысова Сегодня, 13:24
        В любых погодных условиях при активном радиоэлектронном подавлении стороной противника ракеты уверенно поражают цели на высоте от 5 м, летящие со скоростью 4,8 км/с на удалении 60 – 400 км.
        лысова
        1. Alex777 Сегодня, 17:47
          Американские бедолаги попутали скорость ракеты и скорость целей которые может поражать С-400. А там - да, 4800 м/сек, почти 5 км/сек. Только это характеристики "больших" ракет, а не 9М96. hi
          Alex777
    2. zhekazs Сегодня, 10:52
      Цитата: Дормидонт
      И ответочки не избежать. Печалька

      Да печалька в том, что этой общеловечине нужно на постоянной основе об этом напоминать, забывают, память у них коротка. Сколько уже огре.бались от России, так нет же, все лезут и лезут, лезут и лезут... Сидели бы своих лягушек выращивали...
      zhekazs
    3. RASKAT Сегодня, 11:03
      В первую очередь самолеты ДРЛОиУ Аваксы , которые рулят теми же БПЛА хрен подлетят ближе 400 километров, благодаря ракете 40Н6Е.
      RASKAT
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:44
    Правила игры и далее будут меняться , С - 500 на подходе .
    Spartanez300
  3. Altona Сегодня, 10:48
    А почему с ПРО Aegis не сравнивают? Иджис кардинально меняет военный расклад , так как в универсальные пусковые установки Мк-41 можно установить как противоракеты SM-2 и SM-3 так и ударные Tomahawk. Это же оружие глобального обезоруживающего удара.
    Altona
    1. Muvka Сегодня, 11:07
      А почему вы сравниваете ПРО с ПВО? У них несколько разное назначение. Это как сравнивать ПТУР и танковую пушку, как по мне. Или вертолет и истребитель. А дозвуковые томагавки это да - отличное оружие для мгновенного удара. Ракета, которая 2 часа будет лететь до цели. Отличная мгновенность.
      Muvka
  4. Egorovich Сегодня, 10:50
    Великолепную рекламу С-400 провел вражеский журнал!!! Теперь агентом Кремля будет.
    Egorovich
  5. victorsh Сегодня, 10:52
    Надеюсь программное обеспечение хоть теперь наше?У нас в городе стоит белорусское.Парни матерятся мама не горюй.Проги полетели-вызывай"союзников".
    victorsh
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 10:52
    Только реальный бой даёт правдивую картину о силе соперников . Проверять не хотелось бы . А публикация - очередной опус для неотягощённых критическим восприятием пиплов в американском дебиловато-популярном стиле изложения
    КВУ-НСвД
  7. opus Сегодня, 11:06
    National Interest рассказал, почему следует опасаться С-400

    автор сей глупости
    Stephen Bryen=Стивен Брайен

    3-й belay Старший научный сотрудник Американского центра демократии
    Университет Тулана Вашингтон, округ Колумбии
    Что он пишет о себе
    Я - профессионал в области технологий, специалист по маркетингу и лидер в области бизнеса и безопасности, который помогает крупным и мелким компаниям успешно работать на рынке правительственных услуг США, особенно в сфере безопасности на родине, в сфере обороны, правоохранительных органов и высоких технологий.

    Я являюсь основателем и председателем ООО «SDB Partners». Наш веб-сайт www.sdb-partners.com

    Я пишу блог под названием Bryen's Blog (http://www.bryensblog.com), посвященный технологиям и проблемам безопасности.

    И мой хорошо зарекомендовавший себя блог по технологии и безопасности также доступен на Wordpress по адресу www.technologysecurity.wordpress.com

    Я являюсь сотрудником Американского центра демократии (www.acdemocracy.org).

    У меня есть большой опыт работы в правительстве и в ведущих компаниях, продающих правительству, включая Министерство обороны, военным, службе национальной безопасности и отделам службы национальной безопасности (такие как таможня и пограничный патруль, TSA и береговая охрана). Я основал и возглавил Управление по технике и безопасности Министерства обороны.

    Я собрал в SDB Partners LLC выдающуюся команду экспертов, некоторые из них из США и других стран за рубежом. Они должны работать с вами и следить за тем, чтобы мы начали эффективную стратегию и выиграли контракты и новый бизнес.

    laughing
    Вопрос к редакции ТопВар- как можно перепечатывать мнение этого старого ишака о С-400?

    Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности.Американские "Пэтриот" способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров»


    Во-вторых, журнал отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую может запускать С-400.

    Ракета MIM-104
    Диаметр ракеты: 410 мм
    Длина ракеты: 5310 мм
    Размах стабилизаторов: 870 мм
    Масса ракеты: 912 кг
    Масса ракеты в ТПК: 1696 кг
    Масса боевой части: 91 кг

    Макс. скорость полета: не более 1700 м/с ракеты, 1800 м/с цели
    MIM-104A/B 3 Маха
    MIM-104C 5 Маха (PAC-2)

    Дальность стрельбы:
    минимальная 3 км
    максимальная по баллистической цели: 20 км (MIM-104C/D/E)
    максимальная по аэродинамической цели: 80 км, максимум 100 от РЛС с учётом удаления дивизиона и ПУ.

    Высота поражения цели минимальная 0,06 км; максимальная 24/25 км
    Макс. поперечные перегрузки: 30 g
    Время полета: 8,3-17 с
    Время работы двигателя 11,5 с
    Количество ракет на ПУ: 4

    Подобная «ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду,

    Вот кретин. Ещё чуть чуть и на низкую орбиту можно спутники выводить с помощью этой 420 кг ЗУР.
    4800м/с это скорость поражаемых целей, радиальная ,причём, относительно пУ, и для ЗУР 48Н6E3 / 48Н6-2 / 48Н6ДМ
    НПО "Алмаз" (http://www.raspletin.com)
    Радиальная скорость поражаемых целей, м/с

    Для 9М96Е2 до 2000 м/с (цели)
    Сама же зур, имеет СРЕДНЮЮ скорость на участке перехвата до 1000 м/С
    opus
    1. alstr Сегодня, 11:53
      З-й старший сотрудник мне напомнил из Задорнова:
      "второго исполняющего обязанности третьего ученика четвертого мастера по укладке кирпичей шестого сорта со Знаком качества"
      alstr
    2. weksha50 Сегодня, 12:56
      Цитата: opus
      Вопрос к редакции ТопВар- как можно перепечатывать мнение этого старого ишака о С-400?



      Да ещё с таким множеством "Я. я, я"... Самореклама по американски... Прямо, как ишак в немецкой каске стоит на перекрестке и при каждом ударе по хребтине хозяином орёт "Яяяяяяаааааа"....
      weksha50
  8. voyaka uh Сегодня, 11:10
    "С-400 могут быть оснащены специальными радарами, "///

    Могут быть оснащены, но не оснащаются.
    По причине несуществования таких радаров. lol
    Но только что первая партия С-400 отправлена в Китай!
    Теперь и у Китайцев будет свой комплекс дальнего ПВО. Через несколько лет.
    voyaka uh
    1. 100502 Сегодня, 11:20
      Вы евреи почище китайцев технологии крадете
      100502
    2. opus Сегодня, 11:37
      Цитата: voyaka uh
      Могут быть оснащены, но не оснащаются.

      Противник-ГЕ, Гамма-ДЕ,Барьер-Е,средствами РТР Вега/Орион и Автобаза-М, НЕБО-М может использовать каждую или все три сразу :
      РЛМ-М — радиолокационный модуль метрового диапазона; модификация РЛС «Небо-СВУ»
      РЛМ-Д — радиолокационный модуль дециметрового диапазона; модификация РЛС «Противник-Г».
      РЛМ-С — радиолокационный модуль сантиметрового диапазона; модификация РЛС 64Л6 «Гамма-С1».
      ===============
      Оснащаются
      Цитата: voyaka uh
      По причине несуществования таких радаров

      Да ладна?
      Цитата: voyaka uh
      Но только что первая партия С-400 отправлена в Китай!
      Теперь и у Китайцев будет свой комплекс дальнего ПВО


      Израильские ЗРК Barak установлены на кораблях ВМС Индии - авианосце «Вираат», эскадренных миноносцах типа «Калькутта», «Дели», «Раджпут», фрегатах типа «Шивалик», «Годавари», «Брахмапутра».
      Теперь и у индийцев ЗРК морского базирования lol
      РЛС EL/M-2248 MF-STAR интересная штучка (у Индии проблемы тут)

      и наземного

      ЗУР «Дерби» и «Питон-5» представляют большой интерес для индии.
      И шо?
      opus
    3. _Ugene_ Сегодня, 11:57
      С-400 на учениях прекрасно справляются с перехватом ракеты-мишени "Кабан", ЭПР которой в см. диапазоне 2-4 кв. см. Как раз площадь, мячика для гольфа, который вы любите сравнивать с ЭПР Ф-35.
      _Ugene_
  9. time112 Сегодня, 11:20
    ИБО - нечего соваться !!!!!!! Со свиным рылом в калашный ряд!
    time112
  10. alta Сегодня, 11:36
    Парадокс: в статьях из России повествуется, что С-400 самая надежная защита .... в статьях же из США анализ идет не о том сможет ли С-400 сбить, например, F-22, а о том, сможет ли С-400 уцелеть , если ее атакуют F-22.
    https://judeomasson.livejournal.com/53573.html
    alta
    1. АлексКП Сегодня, 11:53
      Парадокса нет. Всякий кулик свое болото хвалит.
      Но уничтожение С-400 это уничтожение комплекса ПВО, а вот уничтожение Ф22 это уничтожение американской исключительности, уверенности в себе. это будет крах для американцев.
      АлексКП
    2. _Ugene_ Сегодня, 12:24
      Глупо обсуждать такое противостояние. ПВО должна быть эшелонированной, включать в себя, в том числе, авиацию ПВО. Да и F-22 не будут сами по себе атаковать, первыми будут КР и беспилотники. И почему F-22? F-35 для этого значительно больше подходят.
      _Ugene_
    3. АлексКП Сегодня, 12:26
      Интересно какие размеры внутренних отсеков в F22? Харм больше 4 м. Влезет или нет х.з. Потому что если не влезет я бы поопасался на 30-20 км к с400 подлетать.
      АлексКП
  11. rocket757 Сегодня, 12:08
    Хотелки, гадалки, рассуждалки ... никто не рискнёт в реале всё это проверить ... и слава богу, что это так.
    rocket757
  12. Стив57 Сегодня, 13:16
    Нигде нету ни официального ни фактического, подтверждение о поступлении ракет с дальностью 40, 120 и 400 км. Тем более их практического применения.
    Вышеуказанные изделия существуют только на бумагах. К сожалению.
    Стив57
    1. vel pro Сегодня, 17:41
      также как и технологии стелс
      vel pro
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