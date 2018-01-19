National Interest рассказал, почему следует опасаться С-400
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» является видом вооружений, меняющим «правила игры», пишет журнал National Interest.
«С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, дальность полета таких ракет достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские "Пэтриот" способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров», – приводит статью РИА Новости.
Во-вторых, журнал отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую может запускать С-400. Подобная «ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей», пишет автор.
Как рассказал изданию один из ведущих военных экспертов Карло Копп, «С-400 могут быть оснащены специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35».
При этом журнал подчеркивает, что разработка С-400 позволяет российским военным иметь «относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей».
Автор также отмечает, что российская ЗРС представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, он имеет в виду американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.
«С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, дальность полета таких ракет достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские "Пэтриот" способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров», – приводит статью РИА Новости.
Во-вторых, журнал отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую может запускать С-400. Подобная «ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей», пишет автор.
Как рассказал изданию один из ведущих военных экспертов Карло Копп, «С-400 могут быть оснащены специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35».
При этом журнал подчеркивает, что разработка С-400 позволяет российским военным иметь «относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей».
Автор также отмечает, что российская ЗРС представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, он имеет в виду американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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