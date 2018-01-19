21:00 19 января

«Хозяева России» показали свое истинное лицо

Главные либералы России вновь устроили шабаш. Нынешний Гайдаровский форум отметился знаковыми заявлениями Грефа, Набиуллиной, Силуанова, Чубайса и прочих. Силуанов, к примеру, пообещал не допустить укрепления рубля, при этом его коллега Анатолий Чубайс заверил аудиторию в окончании кризиса в России и действительном росте экономики.

Вообще, весь форум проходил по знаком "пения серенад" новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.

Как считает аналитик и политический консультант Анатолий Вассерман, проводимая либеральным блоком экономическая политика, во-первых, не допускает иных способов поддержания отечественной промышленности, кроме как принудительного обесценивания собственной национальной валюты, а во-вторых, считает единственным допустимым источником инвестиций только внешний мир.




22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. afrikanez Сегодня, 11:19
    Людоеды России на шабаше! am
    afrikanez
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:24
    Главное ворье России на шабаше , так будет правильнее .
    Spartanez300
    1. Стропорез Сегодня, 16:32
      Цитата: Spartanez300
      Главное ворье России на шабаше , так будет правильнее .

      главные отсутствут.
      Стропорез
  3. Балу Сегодня, 11:37
    Вообще, весь форум проходил по знаком "пения серенад" новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.

    Допустим вместе с Китаем в час Ч эти бумаги будут предъявлены правительству США и что? США их оплатит? Или как с Казахстаном?
    Балу
  4. Теренин Сегодня, 11:47
    Что значит показали лицо? Да они его и не скрывали, потому, что, как в заголовке считают себя хозяевами России. Вывод: Нет ещё реального главнокомандующего социально-экономическим развитием России.
    Теренин
  5. Гардамир Сегодня, 11:55
    А ведь это всё правительство самого лучшего президенте!
    Гардамир
    1. Greenwood Сегодня, 12:06
      Так! Не раскачиваем яхту!!! Главное стабильность!!! Мы уже почти встали с колен...
      Greenwood
      1. Гардамир Сегодня, 12:12
        Мы уже почти встали с колен
        только поза какая то неприличная wink
        Гардамир
    2. Стропорез Сегодня, 16:37
      Цитата: Гардамир
      А ведь это всё правительство самого лучшего президенте!

      С ними он и пойдёт на выборы.там сахебзадовна с макаровым "отличились"....
      Стропорез
      1. Гардамир Сегодня, 17:11
        сахебзадовна
        промелькнула идея, что вместо недимона, поставят эту главарём правительства.
        Гардамир
        1. Стропорез Сегодня, 17:15
          Цитата: Гардамир
          промелькнула идея, что вместо недимона, поставят эту главарём правительства.

          Это невозможно, у неё в расхищении другие задачи!
          Стропорез
          1. Гардамир Сегодня, 17:31
            невозможно,
            Как вы понимаете я не вхож в их кабинеты и возможно всё останется на уровне слухов, но есть тот кто доволен правительством, а ЦБ он доволен ещё больше, так что поживём увидим.
            Сейчас всё время где-нибудь бурлит, в Москву прилетали турки пообщались с Шойгу насчёт Африна, но ВО пока молчит.
            Гардамир
  6. ronnon Сегодня, 12:19
    Пятая колона , Ксюши с Навальным там не хватает.
    ronnon
  7. Васся Вассин Сегодня, 12:33
    Тут была новость о разрабатываемой системе ТОС-2. Нельзя ли как-нибудь совместность эти два мероприятия. гАЙДАРОВСКИЙ форум и испытание перспективного вооружения?
    Васся Вассин
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:19
      Цитата: Васся Вассин

      2
      Васся Вассин Сегодня, 12:33 Новый
      Тут была новость о разрабатываемой системе ТОС-2. Нельзя ли как-нибудь совместность эти два мероприятия. гАЙДАРОВСКИЙ форум и испытание перспективного вооружения?

      То есть, проводить следующий гайдаровский форум на артиллерийском полигоне? На такое зрелище билеты можно будет продавать пачками. Фанатов будет больше чем на чемпионате мира по футболу.
      Капитан Пушкин
      1. Васся Вассин Сегодня, 19:55
        Зато сколько врагов России одним залпом! Это было бы самое лучшее применение оружия в мирных целях!
        Васся Вассин
  8. Лексус Сегодня, 15:20
    «Хозяева России» показали свое истинное лицо

    Они его никогда не скрывали. Или для "гаранта" это новость?
    Лексус
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 15:29
    Их когда-нибудь нивелируют под гребёнку в МТ?
    ВЕРЕСК
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:20
      Цитата: ВЕРЕСК
      ВЕРЕСК Сегодня, 15:29 Новый
      Их когда-нибудь нивелируют под гребёнку в МТ?

      Увы, пока такая гребенка не просматривается.
      Капитан Пушкин
  10. tchoni Сегодня, 15:39
    Вообще, весь форум проходил по знаком "пения серенад" новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.
    Перевод на простой русский: из населения России делаем рабов, пашущих за хавчик. На заработанные деньги финансируем родное государство (и это явно не Россия).
    После этого мне говорят , что Россиия свободная и независимая страна? - не смешите мои тапочки - нас давно окупировали. В нашей СТОЛИЦЕ в метро объявляют остановки на английском и пишут на нем же названия улиц и указателей.
    tchoni
    1. казак 471 Сегодня, 16:28
      интересно . а почему не было там главного гайдаровца ?
      казак 471
      1. Гардамир Сегодня, 17:12
        главного гайдаровца ?
        нельзя, выборы. эти-то свои никуда не денутся, надо бы ещё скота в стойло загнать.
        Гардамир
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:13
    Силуанов, к примеру, пообещал не допустить укрепления рубля,
    laughing
    Кто бы сомневался .Можете мои комменты полистать по этому поводу.
    Всё идёт по плану.И этот план не пишется в Кремле.
    львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.

    единственным допустимым источником инвестиций только внешний мир.
    Ха ха ха ! good laughing Все на выборы Путина! laughing
    Наблюдатель2014
  12. Вадим Голубков Сегодня, 17:19
    Рыжего посадят, как и других, ВВП Папа, Гайдар, Майшар.....Внешняя политика...а внутриннеяя никакая...Если ЖКХ на уровне Президентов решают...а чиновников не гонять? Садить, на МРОТ 10 000, Акуительно. Чиновников садит, на МРОТ.
    Вадим Голубков
  13. Мафусаил Сегодня, 19:16
    Цитата: Балу
    Вообще, весь форум проходил по знаком "пения серенад" новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.

    Допустим вместе с Китаем в час Ч эти бумаги будут предъявлены правительству США и что? США их оплатит? Или как с Казахстаном?

    ага, был такой дядька Шарлем де Голем звали, тоже требовал золотишко вернуть на родину.
    и где теперь ОН?
    Мафусаил
  14. Симеон Димитров Сегодня, 20:38
    Я не понимаю почему не арестовали вся ето сволач и не поставят ейо в тюрме где ейо место.Почему в икономике вмешавается люде которие участвали в дефолта Россия в 1999 года. Почему Путин позволяет олигофрени как Кудрин дават таке насоки финансов Россия ,которие пнакачевает икономика чужое государстве. Не занаюю нада ли верит что вьй страна дебильная.После катастрофа е 2000 годам поставлят "либералов" на управленческим постам ето самоубийство собственое государстве и делается толко что ба правителство могло делат глубокое фелацио олигархи которие окопалис во власти. Да закройте все предатели. все пятая колона.Чево ждете?
    Симеон Димитров
Картина дня