В Израиле женщина-пилот впервые возглавила эскадрилью
Впервые в истории ВВС Израиля женщина назначена на должность командира эскадрильи, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.
Назначение летчицы на должность и присвоение ей звания подполковник совпали с очередным раундом дебатов с участием политиков, раввинов и прессы о целесообразности внедрения принципов гендерного равенства в Вооруженных силах Израиля.
Известно, что подполковнику Т (так обозначена ее фамилия в релизе) 35 лет, у нее двое детей. Служит она в транспортной авиации.
«Карьера военного пилота была закрыта для женщин в Израиле до 1994 года, когда уроженка Южной Африки Элис Миллер через верховный суд добилась зачисления на летные курсы. Она не смогла их закончить по медицинским показаниям, но следом за ней туда поступили более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска», – писала ранее газета «Гаарец».
Между тем, большой резонанс на этой неделе получили заявления двух авторитетных раввинов, которые раскритиковали армейское командование за следование «агрессивной феминистской повестке» и призвали своих последователей «уклоняться от службы в "смешанных" частях». Они также потребовали отставки начальника Генштаба Гади Айзенкота.
Министр обороны Авигдор Либерман назвал высказывания раввинов «возмутительными» и в свою очередь потребовал от них не вмешиваться в армейские дела.
Назначение летчицы на должность и присвоение ей звания подполковник совпали с очередным раундом дебатов с участием политиков, раввинов и прессы о целесообразности внедрения принципов гендерного равенства в Вооруженных силах Израиля.
Она станет первой женщиной-пилотом в такой должности и звании,говорится в сообщении.
Известно, что подполковнику Т (так обозначена ее фамилия в релизе) 35 лет, у нее двое детей. Служит она в транспортной авиации.
«Карьера военного пилота была закрыта для женщин в Израиле до 1994 года, когда уроженка Южной Африки Элис Миллер через верховный суд добилась зачисления на летные курсы. Она не смогла их закончить по медицинским показаниям, но следом за ней туда поступили более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска», – писала ранее газета «Гаарец».
Между тем, большой резонанс на этой неделе получили заявления двух авторитетных раввинов, которые раскритиковали армейское командование за следование «агрессивной феминистской повестке» и призвали своих последователей «уклоняться от службы в "смешанных" частях». Они также потребовали отставки начальника Генштаба Гади Айзенкота.
Министр обороны Авигдор Либерман назвал высказывания раввинов «возмутительными» и в свою очередь потребовал от них не вмешиваться в армейские дела.
Выпады против службы женщин в армии больше не злят, а вызывают жалость. Несложно заметить, что за этим патриархальным дискурсом стоит сигнал бедствия от горстки испуганных мужчин,написала по этому поводу газета «Исраэль ха-Йом».
Использованы фотографии: https://klonik69.livejournal.com
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