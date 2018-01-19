21:06 19 января

В Израиле женщина-пилот впервые возглавила эскадрилью

Впервые в истории ВВС Израиля женщина назначена на должность командира эскадрильи, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.

В Израиле женщина-пилот впервые возглавила эскадрилью


Назначение летчицы на должность и присвоение ей звания подполковник совпали с очередным раундом дебатов с участием политиков, раввинов и прессы о целесообразности внедрения принципов гендерного равенства в Вооруженных силах Израиля.


Она станет первой женщиной-пилотом в такой должности и звании,
говорится в сообщении.

Известно, что подполковнику Т (так обозначена ее фамилия в релизе) 35 лет, у нее двое детей. Служит она в транспортной авиации.

«Карьера военного пилота была закрыта для женщин в Израиле до 1994 года, когда уроженка Южной Африки Элис Миллер через верховный суд добилась зачисления на летные курсы. Она не смогла их закончить по медицинским показаниям, но следом за ней туда поступили более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска», – писала ранее газета «Гаарец».

Между тем, большой резонанс на этой неделе получили заявления двух авторитетных раввинов, которые раскритиковали армейское командование за следование «агрессивной феминистской повестке» и призвали своих последователей «уклоняться от службы в "смешанных" частях». Они также потребовали отставки начальника Генштаба Гади Айзенкота.

Министр обороны Авигдор Либерман назвал высказывания раввинов «возмутительными» и в свою очередь потребовал от них не вмешиваться в армейские дела.

Выпады против службы женщин в армии больше не злят, а вызывают жалость. Несложно заметить, что за этим патриархальным дискурсом стоит сигнал бедствия от горстки испуганных мужчин,
написала по этому поводу газета «Исраэль ха-Йом».

Использованы фотографии: https://klonik69.livejournal.com
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Комментарии 45

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  1. Krasnodar Сегодня, 11:31
    Если это эскадрилья транспортных самолётов, то в добрый час! Хотя все равно опасно.
    Krasnodar
    1. сибиралт Сегодня, 11:51
      Одна такая американская командирша топорами бомбила Сирию. belay
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 13:25
        Вообще-то странно, что женщинам раньше был закрыт путь лётчика.
        В Израиле хоть и проводились исследования, подтвердившие, что в большинстве случаев мужчина может выдержать более сильные нагрузки, но то же в большинстве, из которого всегда есть исключения. Если человек нормально держит перегрузки, хорошо знает технику и имеет хорошую реакцию, то к чему ограничивать. В Израиле подлинное равенство, женщины такие же солдаты, как мужчины.
        Shurik70
    2. Dym71 Сегодня, 11:54
      Цитата: Krasnodar
      Если это эскадрилья транспортных самолётов

      Пишут, что это 106-я эскадрилья истребителей «Ход Ха-Ханит» (Острие Копья), расквартированная на военно-воздушной базе в Тель-Ноф.
      Рони Цукерман
      Dym71
      1. Krasnodar Сегодня, 12:23
        Цитата: Dym71
        Цитата: Krasnodar
        Если это эскадрилья транспортных самолётов

        Пишут, что это 106-я эскадрилья истребителей «Ход Ха-Ханит» (Острие Копья), расквартированная на военно-воздушной базе в Тель-Ноф.
        Рони Цукерман

        Ой, тогда плохо...
        Krasnodar
        1. Dym71 Сегодня, 12:45
          Цитата: Krasnodar
          Ой, тогда плохо...

          Поспешил выложить фото, оказывается Рони Цукерман была назначена заместителем командира 106-ой эскадрильи ранее, так что, может быть всё и хорошо laughing
          Dym71
          1. Krasnodar Сегодня, 12:50
            Цитата: Dym71
            Цитата: Krasnodar
            Ой, тогда плохо...

            Поспешил выложить фото, оказывается Рони Цукерман была назначена заместителем командира 106-ой эскадрильи ранее, так что, может быть всё и хорошо laughing

            Не большая разница...
            Krasnodar
            1. Dym71 Сегодня, 12:57
              Цитата: Krasnodar
              Не большая разница...

              Это с какой стороны посмотреть, я таки имею в виду день сегодняшний! wink
              p.s. Завтра на ВО шаббатно-субботнюю вечеринку с покусаками между богоизбранными и богоносцами устраивать будем? feel
              Dym71
    3. Маз Сегодня, 12:42
      Пусть командует хоть авиационным крылом. Не препятствуем
      Маз
    4. Венд Сегодня, 13:14
      Цитата: Krasnodar
      Если это эскадрилья транспортных самолётов, то в добрый час! Хотя все равно опасно.

      В критические дни эскадрилья лететь не будет laughing
      Венд
    5. Служу_отечеству Сегодня, 14:10
      Страшно будет, когда в США или НАТО начнут летать бородатые женщины за штурвалом!!!!
      Служу_отечеству
  2. anjey Сегодня, 11:34
    да просто израильский фемдом проник во все поры и дыры этого общества ,хорошо это или плохо пусть ощущают своей мужской шкурой на святой земле...
    anjey
    1. Чёрный Сегодня, 11:38
      Цитата: anjey
      да просто израильский фемдом проник во все поры и дыры этого общества ,хорошо это или плохо пусть ощущают своей мужской шкурой на святой земле..

      думаю, что по количеству женщин в армии мы Израиль значительно превосходим, а скоро и в процентном отношении обгоним.. wink
      Чёрный
      1. anjey Сегодня, 11:49
        и много у нас комэсков -женщин,хотя все индивидуально ,были и есть женщины и в русских селениях конечно...
        anjey
        1. anjey Сегодня, 11:54
          израильские дамы с писком и в танки лезут,кто это все инициирует,неизвестно-наверное все же мало у них настоящих боевых мясорубок с равным ,а то и превосходящим противником было,арабские войны как то не в счет...
          anjey
  3. Бродяга1812 Сегодня, 11:35
    Главное чтобы во время выполнения боевого задания,дама не отвлекалась на то чтобы в зеркальце посмотреть и губки подкрасить.
    Бродяга1812
    1. профессор Сегодня, 13:25
      Цитата: Бродяга1812
      Главное чтобы во время выполнения боевого задания,дама не отвлекалась на то чтобы в зеркальце посмотреть и губки подкрасить.

      Главное чтобы не была блондинкой. Остальное не важно. wink

      PS


      профессор
  4. капрал Сегодня, 11:36
    Не, за рулем ̶п̶и̶...звезда - это не езда. ИМХО конечно.
    капрал
    1. Чёрный Сегодня, 11:40
      Цитата: капрал
      Не, за рулем ̶п̶и̶...звезда - это не езда. ИМХО конечно.

      про Терешкову, про Савицкую и т.д....тоже так скажешь? winked.....хотя по сути я согласен...
      Чёрный
      1. капрал Сегодня, 11:43
        Цитата: Чёрный
        ..тоже так скажешь?

        Однозначно! После Терешковой что Королев сказал? "Бабам в космосе не место"?
        капрал
        1. Чёрный Сегодня, 11:58
          Цитата: капрал
          "Бабам в космосе не место"?

          Сказал он так или нет точно не знаю ( говорят) , но вот то что после этого ещё три наши соотечественницы в космосе побывали - точно smile
          Чёрный
  5. Anyone Сегодня, 11:45
    Цитата: Krasnodar
    Если это эскадрилья транспортных самолётов, то в добрый час! Хотя все равно опасно.

    У нас в ГА есть и 2-е пилоты, и КВСы женщины. Не боитесь летать в отпуск? ))
    Anyone
    1. Krasnodar Сегодня, 12:37
      Цитата: Anyone
      Цитата: Krasnodar
      Если это эскадрилья транспортных самолётов, то в добрый час! Хотя все равно опасно.

      У нас в ГА есть и 2-е пилоты, и КВСы женщины. Не боитесь летать в отпуск? ))

      Много летал Эль-Алем (израильской авиакомпанией), ни разу на женщин пилотов не натыкался, если честно )))
      Krasnodar
      1. Anyone Сегодня, 12:39
        Я про Аэрофлот вообще-то ))
        Anyone
        1. Krasnodar Сегодня, 12:44
          Цитата: Anyone
          Я про Аэрофлот вообще-то ))

          Стормозил, извините ))
          В Аэрофлоте тоже не сталкивался ни разу, хотя часто летал как международными так и внутренними рейсами
          Krasnodar
          1. Anyone Сегодня, 12:52
            Были в Аэрофлоте КВСы женщины и в то время, когда я летал (списался в 2011). Уварова Ирина (или Ольга - точно не помню) - на Airbus. До нее женщины и на Ту-154, и на Ту-134 летали у нас. Не командирами правда. Но какая-то дама была инструктором у штурманов. Думаю, сейчас в AFL много дам и слева в кабине, и справа.
            Anyone
            1. Krasnodar Сегодня, 13:00
              Цитата: Anyone
              Были в Аэрофлоте КВСы женщины и в то время, когда я летал (списался в 2011). Уварова Ирина (или Ольга - точно не помню) - на Airbus. До нее женщины и на Ту-154, и на Ту-134 летали у нас. Не командирами правда. Но какая-то дама была инструктором у штурманов. Думаю, сейчас в AFL много дам и слева в кабине, и справа.

              На Франкфурт ам Майн - Москва, на Москва Тель Авив, на Краснодар Москва ни разу не встречалась женщина пилот. Или просто не обращал внимания
              Krasnodar
              1. Anyone Сегодня, 13:07
                Наверное, потому, что в процентном соотношении женщин-КВС мало, а второго пилота часто не представляют во время приветствия пассажиров командиром ВС. А может просто везло ))
                Anyone
  6. Livonetc Сегодня, 11:47
    Женщины пилота выли у нас задолго и до Терешковой и Савицкой.
    Зверева Лидия Виссарионовна (1890—1916), первая российская лётчица.
    В начале века в столице Российской империи Санкт-Петербурге жила в очень обеспеченной семье генерала русской армии юная гимназистка Лидия Зверева.
    Родные видели Лидию дамой аристократических салонов. После окончания гимназии ее, дочь известного русского генерала, героя войны на Балканах 1877 — 78 годов Виссариона Ивановича Зверева, отдают в институт благородных девиц. Но Лида мечтает о другой карьере — авиатрисы. Первый свой полет она совершила в детстве — съехала с крыши сарая на обычном зонтике. Полет завершился падением в крапиву и родительским наказанием. Уже гимназисткой в Петербурге она как завороженная наблюдала за полетами аэростатов, а через пару лет сама поднялась в воздух на воздушном шаре.
    Слово Renate:
    В июне 1911-го, вскоре после окончания аристократического института Лидия поступает в только что открывшуюся в Гатчине авиационную школу "Гамаюн". А уже через несколько недель рисковая ученица впервые поднимается в воздух — правда, еще с инструктором.
    В августе того же года прошел и первый самостоятельный полет девушки. Сведения о нем мне удалось разыскать в одной из петербургских газет. "На Гатчинском военном аэродроме экзаменовалась на звание пилота Л. В. Зверева. В четыре часа утра на аэродроме собралось несколько авиаторов, военных летчиков и много посторонней публики. Смелая авиатриса спокойно села в аэроплан "Фарман" и, взлетев на высоту пятьдесят-шестьдесят метров, описала в воздухе пять восьмерок. Госпожа Зверева сумела сделать и весьма точный спуск".
    23 августа 1911 года Лидии был вручен диплом пилота-авиатора за номером 31. А шел тогда авиатору в юбке всего 21-й год.
    С радостью она приняла авиаторский диплом под N 31. Это означало, что Лидия Зверева стала 31-м пилотом, получившим диплом в России, и первой россиянкой, обучившейся управлять аэропланом.
    В том же, 1911, году авиатрисами стали еще три русские женщины: Евгения Анатра, артистка Любовь Голанчикова и княгиня Евгения Шаховская.
    На грани гибели
    Тогда авиаторы нередко демонстрировали полеты на аэропланах перед публикой. Авиация была новинкой, и люди охотно платили деньги, чтобы своими глазами увидеть чудо XX века. Вместе с пилотами Петром Евсюковым, Александром Агафоновым и Владимиром Слюсаренко в начале 1912 года Лидия Виссарионовна отправилась в Баку. Затем летали в Тифлисе. В марте она со своим аэропланом была уже в Риге.
    Полет здесь 1 апреля чуть не стоил ей жизни. Она поднялась на "Фармане" с рижского ипподрома. Сильный ветер начал сносить машину к трибунам, заполненным зрителями. Зверева сделала резкий маневр. Аэроплан опрокинулся. При ударе о землю авиатрису выбросило вперед и придавило обломками.
    "У всех невольно вырвался крик ужаса", — писала местная газета. Никто не сомневался, что авиатриса погибла. К счастью, этого не случилось, но последствия аварии были серьезные. "Еле жива, — писала она в одном из писем. — При падении чуть не сломала ногу. До сих пор чувствую боль. Совершенно плохо обстоит дело с легкими. Врачи во что бы то ни стало требуют поездки на юг, а я хочу летать. При непослушании сулят скоротечную чахотку. Вот она, судьба авиаторская".

    От Тифлиса до Риги

    В школе воздухоплавания Зверева познакомилась и с будущим своим супругом-пилотом-инструктором Владимиром Слюсаренко. В 1911-12 годах они участвуют в демонстрационных полетах в разных городах России. Полеты становятся их единственным источником существования.
    Мало сказать, что полеты в те годы были опасными. "Фарманы", на которых поднимались в воздух, не имели закрытой кабины, были очень неустойчивы и при сильном порыве ветра могли перевернуться. Не случайно их называли летающими этажерками. Мировая статистика за 1912 год свидетельствует о гибели 112 авиаторов. Причина падения большинства самолетов — сильный ветер.
    Вот на подобной "этажерке" Зверева и Слюсаренко выступали с демонстрационными полетами в центральных регионах России, на Кавказе.
    Риск был огромный, а денег авиаторы получали немного. Порой после выступления нечем было расплатиться за гостиницу. В Тифлисе во время урагана "фарман" авиаторов был разрушен и чтобы оплатить издержки им пришлось отдать организаторам выступления свою последнюю ценность — уцелевший мотор.
    После Тифлиса судьба привела летчиков в Ригу. Лидию — во второй раз.

    Как в сказке!

    Супруги не случайно приехали в Ригу. Город в то время считался центром российской авиации. В 1911—м строительство летательных машин начинается на знаменитом Руссо-Балте (Русско-Балтийском вагоностроительном заводе), чуть позже — на заводе "Мотор". ( Там выпускали и самые первые в России авиационные двигатели).
    "Мотор" находился в то время за чертой города, в Зассенгофе. Там, в нынешнем Засулауксе, на улице Шампетера,41, и получили Зверева и Слюсаренко разрешение не только испытывать самолеты, но и их строить. Добро на возведение "фарманов" дало военное ведомство.
    Уже в октябре 1913-го с конвейера их предприятия сходят первые две машины — самолеты-разведчики "Фарман — XVI". Испытания проходят успешно, и авиаторы получают новый заказ — на изготовление восьми машин. И с этим заданием они справились "на отлично". Супруги мечтали о новых конструкциях, о
    строительстве еще одного — современного аэродрома, но помешала война. Авиамастерские были эвакуированы в Петроград.
    И все же годы, проведенные в Риге, были самыми счастливыми в жизни Зверевой. Здесь она не только испытывала и конструировала самолеты, но и основала собственную школу пилотов. По свидетельству современников, среди ее подопечных были и дамы, а плата за обучение в школе была самой низкой в России. В Золитуде Зверева и совершила полет, который навсегда вошел в историю авиации — мертвую петлю.
    В мае 1914 года в Ригу приехал русский авиатор Евгений Шпицберг — "король мертвых петель". Первый его полет состоялся 4 мая. На ипподроме собралась "вся Рига". Подобного рижане еще не видели. Перевороты через крыло, падения на хвост, крутые виражи, и, конечно, "мертвые петли".
    Нечего и говорить, что Лидия Виссарионовна была в тот вечер на ипподроме. А на следующий день полетела вместе со Шпицбергом, чтобы на себе испытать "мертвую петлю", высший пилотаж. Что тут было! После полета авиатора и его отважную пассажирку зрители встретили громкими аплодисментами и осыпали цветами.

    "Первая из дочерей Евы"

    Вот что писала об этом полете, который Лидия совершила 19 мая 1914 года на моноплане "Моран", газета "Рижский вестник": "Моран быстро набирал высоту. 500, 600, 700 метров. На отметке 800 аэроплан неожиданно завис в воздухе и нырнул вниз. "Ах!!!" — почти одновременно вырвалось у собравшихся внизу зрителей. Но через несколько секунд вновь раздался рокот мотора — аэроплан устремился вверх и описал "петлю". Затаившая дыхание толпа взорвалась аплодисментами. А спустя еще несколько мгновений красивой спиралью самолет спланировал к самым трибунам.
    Браво! Браво! — летело со всех сторон..." Другая рижская газета в статье под заголовком "Первой русской авиатрисе — слава!" писала: "Госпожа Зверева останется у рижан в благодарной памяти как первая из дочерей Евы, познакомившая нас с высшей школой авиации..."
    Когда началась Первая мировая война, Слюсаренко возвратились в Петербург и перевели туда завод. Они получили военный заказ на постройку самолетов. Испытывали и свой самолет, скоростной истребитель.
    Легкое дыхание
    В Петербурге, куда из Риги переехало авиапредприятие Зверевой-Слюсаренко, все на первых порах тоже складывалось удачно — супруги выпустили около 80 "фарманов" и "моранов" нескольких военных типов. Там уже были не просто авиамастерские, а завод, на котором работали 300 человек.
    Но идиллия продолжалась недолго — 15 мая 1916 года Лидия скончалась. Тиф. А было ей всего 25.
    Похоронили авиатрису на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Во время похорон над лаврой кружили "фарманы" — друзья прощались со своим товарищем.
    Зверева была не только мужественным, но и скромным человеком. Лишь после смерти в ее шкатулке обнаружили письмо короля русской авиации, автора мертвой петли Петра Нестерова, в котором он восхищался тем ее "солитудским полетом"...
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 12:07
      Да, это были вообще феноменально храбрые летчицы. good На те этажерки страшно смотреть - вот-вот сами развалятся. А на них выписывали такие петли!
      voyaka uh
  7. Livonetc Сегодня, 11:48
    Единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран
    Зеленко Екатерина Ивановна

    14 сентября 1916 - 12 сентября 1941

    Окончила семь классов неполной средней школы № 10 города Курска, Воронежский аэроклуб (1933), 3-ю Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей имени К. Е. Ворошилова (1934, с отличием). Член ВЛКСМ. Была замужем за лётчиком Павлом Игнатенко, командиром 4-й эскадрильи того же 135-го БАП, погибшего в воздушном бою в 1943.

    Служила в 19-й лёгкой бомбардировочной авиационной бригаде, расквартированной в Харькове. Занималась испытанием самолётов и авиационного оборудования, в течение четырёх лет освоила семь типов самолётов. Участница советско-финской войны 1939—1940 (единственная женщина среди лётчиков) в составе 3-й эскадрильи 11-го легко-бомбардировочного авиационого полка, входившего в состав ВВС 8-й армии. Совершила 8 боевых вылетов, в ходе которых уничтожила артиллерийскую батарею и склад боеприпасов противника, была награждена Орденом Красного Знамени. Затем вернулась в 19-ю авиабригаду, с мая 1940 служила во вновь сформированном 135-м бомбардировочном полку в качестве лётчика-инструктора.

    С первого дня Великой Отечественной войны участвовала в боях, будучи заместителем командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка (16-я смешанная авиационная дивизия, ВВС 6-й армии, Юго-Западный фронт). Всего успела совершить 40 боевых вылетов (в том числе ночью), участвовала в 12 воздушных боях. В июле 1941 командовала группой бомбардировщиков, уничтоживших в районе Пропойска 45 танков, 20 автомобилей, до батальона солдат противника и вернувшейся назад без потерь.

    12 сентября 1941 года совершила два разведывательных боевых вылета на самолёте Су-2. Несмотря на то что во время второго вылета её самолёт был повреждён, она в тот же день вылетела на задание в третий раз. На обратном пути в районе города Ромны два советских самолёта были атакованы семью немецкими Me-109. Второй советский самолёт был подбит и вынужден выйти из боя. Зеленко смогла сбить один самолёт, а когда у неё закончился боезапас, таранила второй немецкий самолёт. Тем самым она уничтожила его, но при этом погибла сама.

    Погибшая лётчица была похоронена местными жителями в центре села Анастасьевка Сумской области. После войны её останки были перевезены в город Курск. Посмертно еще в 1941 году представлялась к званию Героя Советского Союза, однако тогда была награждена только орденом Ленина[3]. 5 мая 1990 указом президента СССР ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

    По словам Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Анатолия Ивановича Пушкина:
    « ...это был лётчик высокого класса. Она родилась для авиации, как птица для полета! »
    Livonetc
  8. faiver Сегодня, 12:03
    ну набросились, нехай командует и летает, напомнить сколько у нас летчиц было во время ВОВ
    faiver
  9. vlad007 Сегодня, 12:12
    Ничего не имею против женщин в авиации.
    vlad007
  10. nesvobodnye Сегодня, 12:35
    Молодец тётка!
    nesvobodnye
  11. A.D.T. Сегодня, 12:45
    Один из детей остался на подобной базе по контракту. Ему подобная бабовщина не нравится. Для примера - стойка с определенным оборудованьем весит более 40кг. Раньше был напарник пацан , после приземления самолета , быстро , вдвоем эту стойку к самолету тащили .Напарник дембельнулся. Был командир мужчина . Он пошел на повышение , вместо него дама. Она со словами " надо дать девочкам шанс" , дала вторым номером молодую , и недостаточно компетентную девочку. Пацан приходит домой измотанный . Эту стойку вместе с ней волочит , да еще и ее работу по сути делает. . И ничего ни кому не докажешь.
    A.D.T.
    1. APASUS Сегодня, 19:27
      Вот и ответ из жизни!
      APASUS
  12. pilot69 Сегодня, 14:02
    На мой личный опыт, женщинам в армии (действующей) не место. Ибо смерть женщины на глазах у бойца оказывает, скажем, не деморализующее действие, а желание покарать, что в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям (и жертвам). У нас испокон веков женщина - это в первую очередь надежный тыл, продолжательница рода, та, которая выходит раненого бойца и т.д. И отношение соответствующее.
    Кстати, а не потому ли на западе смывают грань между полами - готовят всех в "топку"?
    pilot69
    1. Krasnodar Сегодня, 15:25
      Цитата: pilot69
      На мой личный опыт, женщинам в армии (действующей) не место. Ибо смерть женщины на глазах у бойца оказывает, скажем, не деморализующее действие, а желание покарать, что в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям (и жертвам). У нас испокон веков женщина - это в первую очередь надежный тыл, продолжательница рода, та, которая выходит раненого бойца и т.д. И отношение соответствующее.
      Кстати, а не потому ли на западе смывают грань между полами - готовят всех в "топку"?

      Были в СССР женщины снайперы, женщины пилоты штурмовиков и легких бомбардировщиков, даже женщины танкисты. Во время войны. А в Израиле война/вооружённый конфликт это часть действительности, так что ...
      Лично я против, но многие девушки сами лезут туда, куда не нужно, причём из лучших побуждений ))))
      Патриотизм и т.д.
      Krasnodar
      1. anjey Сегодня, 15:35
        у вас израильтян ,война в головах не одного уже поколения, вы ее постоянно активируете в реале,по всякому,даже незначительному поводу и это сродни болезни....,только пожалуйста без сказок про страшные внешние угрозы....
        anjey
        1. Krasnodar Сегодня, 16:01
          Цитата: anjey
          у вас израильтян ,война в головах не одного уже поколения, вы ее постоянно активируете в реале,по всякому,даже незначительному поводу и это сродни болезни....,только пожалуйста без сказок про страшные внешние угрозы....

          А че там страшного? Ну, головы соседи друг другу режут веками, химией травят и т.д. Фигня, какие угрозы? )))
          Krasnodar
          1. anjey Сегодня, 16:09
            Вам то бывает это на руку,режут то не евреев ,сколько в Сирии крови уже пролито, вы еще исподтишка ракетки пускаете,свой гешефт имеете от головорезов временами,раз так защищаете что черных,что зеленых.., да и химией балуют как раз те террорюги ,которых вы и поддерживаете...
            anjey
            1. Krasnodar Сегодня, 16:56
              Цитата: anjey
              Вам то бывает это на руку,режут то не евреев ,сколько в Сирии крови уже пролито, вы еще исподтишка ракетки пускаете,свой гешефт имеете от головорезов временами,раз так защищаете что черных,что зеленых.., да и химией балуют как раз те террорюги ,которых вы и поддерживаете...

              Химией еще Ирак персов в 80-х травил, евреев пытались резать раза три по крупному, а потом исподтишка ракетами да терактами, Израиль там защищает только свои интересы, а поддерживает только ополчения с приграничных Голанским высотам деревенек. Для евреев что ИГ, что Асад, шо Нусра, шо Хизбалла - все террористы.
              Krasnodar
  13. shura7782 Сегодня, 17:04
    но следом за ней туда поступили более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска»,
    .Подготовить одного пилота это очень дорогое занятие. Израиль очень богатейшая страна. Отсев в процессе подготовки имеет место быть, но, что бы из 1,2 тыс осталось полсотни. Плохая приёмная комиссия.
    shura7782
    1. Oleg7700 Сегодня, 18:39
      Примерно 10% мужчин принятых на курс получают "крылышки" два раза в год. Комиссия, которая не "даст шанс" девушкам, будет подвергнута общественному остракизму за абсолютно неприемлемую дискриминацию.
      Oleg7700
      1. shura7782 Сегодня, 19:09
        yes Вам там виднее.
        shura7782
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